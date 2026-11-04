Правителството предлага до 15 000 евро облекчения за деца

Правителството предлага по-високи данъчни облекчения за семейства с деца и нова преференция за разходи, свързани със здравни, образователни и спортни дейности. Проектът за промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица е приет от Министерския съвет.
Съществуващото данъчно облекчение за едно дете се предлага да бъде увеличено на 5000 евро. При две деца размерът ще бъде 10 000 евро, а при три и повече деца – 15 000 евро. За дете с увреждания е предвидено облекчение от 12 000 евро.
До 2000 евро за детско развитие
Новата мярка предвижда до 2000 евро на дете за разходи за здравни, образователни и спортни дейности. Така в обхвата ѝ ще попадат плащания, свързани с развитието и заниманията на децата.
Запазва се възможността данъчните облекчения да се ползват авансово през данъчната година. Според предложението това ще увеличи разполагаемия доход на семействата, които отговарят на условията.„Целта е административните наказания да имат превантивен и възпиращ характер и да насърчават доброволното спазване на данъчното законодателство“, се посочва в мотивите към промените.
Промени при декларирането и санкциите
Проектът урежда реда, лицата и сроковете за деклариране на дължимите данъци и за предоставяне на информация за изплатени доходи при преобразуване на предприятия. Промените са свързани и с автоматичния обмен на информация между държавите членки на Европейския съюз.
Предвижда се формата, подавана от пенсионноосигурителните и застрахователните дружества за целите на този обмен, да бъде публикувана на интернет страницата на Националната агенция за приходите. Досега тя се е обнародвала в „Държавен вестник“.
Актуализират се и глобите и имуществените санкции по закона. Причината е, че част от размерите не са променяни от 2007 г. Предложението е санкциите да имат по-силен превантивен ефект.
Мерките са част от законопроект и ще трябва да бъдат разгледани и приети по законовия ред, преди да започнат да действат.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 15000 евро облекчения за деца
Точно както по комунизма.
Коментиран от #3, #17
16:51 04.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 за по кратко
До коментар #1 от "15000 евро облекчения за деца":другари
16:54 04.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 братята роми
Коментиран от #22
16:56 04.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А бе що се занимавате с предложенията на
Лаф да става, време заминава.
16:58 04.11.2026
8 Само за деца на
17:03 04.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Защо предлага
17:23 04.11.2026
12 Сандокан
17:25 04.11.2026
13 Понци
17:30 04.11.2026
14 Феро
17:31 04.11.2026
15 Айдеееее
17:32 04.11.2026
16 Тотомир
17:34 04.11.2026
17 Точно
До коментар #1 от "15000 евро облекчения за деца":това щях да попитам-кои ще бъдат тези деца.Пак се затвърждават връзки,ходатайства,подкупи и т.н.
17:36 04.11.2026
18 българския тромБ
17:37 04.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Бангарандец
Вече ще сменят BMW"- та с...,,BUGATI"...
17:43 04.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тренчо
Боташ ефенди, дано по-скоро се отървем от теб и безкрайните ти лъжи! Наглец!
17:50 04.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Бангарандец
Коментиран от #28, #29
17:53 04.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Бангарандец
Защо 30% от коментарите са...ИЗТРИТИ?
ТОВА ЛИ СА ФАКТИТЕ ДНЕС У НАС???
17:59 04.11.2026
31 асенчо
17:59 04.11.2026
32 За това ли вземате заеми
18:00 04.11.2026
33 Жребец търси кобили
18:01 04.11.2026
34 Данъчни облекчения за деца
Това е добра мярка на правителството на Радев.
Сумата на дете можеше и да е по голяма, но може би това да възможностите на бюджета!
Пак казвам- добре е да има ДАНЪЧНИ облекчения, а не парични поощрения.
Хейтърите да се замислят кака е разликата между двете и да спрат да реват!
18:02 04.11.2026