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Правителството предлага до 15 000 евро облекчения за деца
  Тема: Икономика

Правителството предлага до 15 000 евро облекчения за деца

4 Ноември, 2026 16:49 1 056 34

  • данъчни облекчения-
  • семейства с деца-
  • детско развитие-
  • правителство-
  • нап

Новото облекчение за детско развитие ще покрива разходи за здравни, образователни и спортни дейности. За дете с увреждания се предвиждат 12 000 евро

Правителството предлага до 15 000 евро облекчения за деца - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Правителството предлага по-високи данъчни облекчения за семейства с деца и нова преференция за разходи, свързани със здравни, образователни и спортни дейности. Проектът за промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица е приет от Министерския съвет.

Съществуващото данъчно облекчение за едно дете се предлага да бъде увеличено на 5000 евро. При две деца размерът ще бъде 10 000 евро, а при три и повече деца – 15 000 евро. За дете с увреждания е предвидено облекчение от 12 000 евро.

До 2000 евро за детско развитие

Новата мярка предвижда до 2000 евро на дете за разходи за здравни, образователни и спортни дейности. Така в обхвата ѝ ще попадат плащания, свързани с развитието и заниманията на децата.

Запазва се възможността данъчните облекчения да се ползват авансово през данъчната година. Според предложението това ще увеличи разполагаемия доход на семействата, които отговарят на условията.

„Целта е административните наказания да имат превантивен и възпиращ характер и да насърчават доброволното спазване на данъчното законодателство“, се посочва в мотивите към промените.

Промени при декларирането и санкциите

Проектът урежда реда, лицата и сроковете за деклариране на дължимите данъци и за предоставяне на информация за изплатени доходи при преобразуване на предприятия. Промените са свързани и с автоматичния обмен на информация между държавите членки на Европейския съюз.

Предвижда се формата, подавана от пенсионноосигурителните и застрахователните дружества за целите на този обмен, да бъде публикувана на интернет страницата на Националната агенция за приходите. Досега тя се е обнародвала в „Държавен вестник“.

Актуализират се и глобите и имуществените санкции по закона. Причината е, че част от размерите не са променяни от 2007 г. Предложението е санкциите да имат по-силен превантивен ефект.

Мерките са част от законопроект и ще трябва да бъдат разгледани и приети по законовия ред, преди да започнат да действат.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 15000 евро облекчения за деца

    8 3 Отговор
    на заслужили партийни дейци.
    Точно както по комунизма.

    Коментиран от #3, #17

    16:51 04.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 за по кратко

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "15000 евро облекчения за деца":

    другари

    16:54 04.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 братята роми

    8 1 Отговор
    с по 10-15 деца ще се замогнат рязко но кой ще плаща сметката?

    Коментиран от #22

    16:56 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А бе що се занимавате с предложенията на

    3 1 Отговор
    опозицията? Я си дъвчете безсмисления закон на вносителя Коци.
    Лаф да става, време заминава.

    16:58 04.11.2026

  • 8 Само за деца на

    6 0 Отговор
    Работещите родители.

    17:03 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Защо предлага

    1 0 Отговор
    а направо не дава?

    17:23 04.11.2026

  • 12 Сандокан

    4 0 Отговор
    Защо не казахте преди изборите!Нямаше да има втори тур!

    17:25 04.11.2026

  • 13 Понци

    0 0 Отговор
    Нови кюпчета....

    17:30 04.11.2026

  • 14 Феро

    2 0 Отговор
    Пълни глупости на Регресивните, от типа мижи да те лажем! Колкото помощи получихме за скъпите горива, толкова и помощи ще чакаме за деца, газ, ток, спете спокойно и сънувайте сладко, сладко!

    17:31 04.11.2026

  • 15 Айдеееее

    2 0 Отговор
    Ето е новата схемичка, прясна прясна от нашите приятели в ПБ

    17:32 04.11.2026

  • 16 Тотомир

    3 0 Отговор
    След тоталното унищожение на олигархията в България от Гадев, Боташ ефенди, вече на ред са децата. Голяма, шарена и празна кошница с цветни лъжи!

    17:34 04.11.2026

  • 17 Точно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "15000 евро облекчения за деца":

    това щях да попитам-кои ще бъдат тези деца.Пак се затвърждават връзки,ходатайства,подкупи и т.н.

    17:36 04.11.2026

  • 18 българския тромБ

    1 2 Отговор
    Разбирай задунъйския фътмак губернаторъ , българския тромБ , товариш 35% , кремьовския ибpиk , зеленочоръпния нъциcт Гумен Кръдев Ботъш е разпоредил вдигане на данъците за семрйствата с деца с 15 000 евро .

    17:37 04.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Бангарандец

    1 0 Отговор
    Браво бре...супер...Братчедите пак ще захлебят...
    Вече ще сменят BMW"- та с...,,BUGATI"...

    17:43 04.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тренчо

    1 0 Отговор
    Гадев, Гадев, Рундьо нагъл лъжец, турски
    Боташ ефенди, дано по-скоро се отървем от теб и безкрайните ти лъжи! Наглец!

    17:50 04.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Бангарандец

    1 0 Отговор
    БОКЛУЦИИ

    Коментиран от #28, #29

    17:53 04.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Бангарандец

    0 0 Отговор
    Само питам...

    Защо 30% от коментарите са...ИЗТРИТИ?
    ТОВА ЛИ СА ФАКТИТЕ ДНЕС У НАС???

    17:59 04.11.2026

  • 31 асенчо

    0 0 Отговор
    Да има за бедстващите ромски фенил куриери и бардаците им.

    17:59 04.11.2026

  • 32 За това ли вземате заеми

    0 0 Отговор
    За малцинствата и за популистки предложения.

    18:00 04.11.2026

  • 33 Жребец търси кобили

    0 0 Отговор
    За самотни майки с пет деца от пет различни ще има ли

    18:01 04.11.2026

  • 34 Данъчни облекчения за деца

    0 0 Отговор
    се прилагат във всички развити държави.
    Това е добра мярка на правителството на Радев.
    Сумата на дете можеше и да е по голяма, но може би това да възможностите на бюджета!

    Пак казвам- добре е да има ДАНЪЧНИ облекчения, а не парични поощрения.

    Хейтърите да се замислят кака е разликата между двете и да спрат да реват!

    18:02 04.11.2026

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