Правителството предлага до 15 000 евро облекчения за деца

Правителството предлага по-високи данъчни облекчения за семейства с деца и нова преференция за разходи, свързани със здравни, образователни и спортни дейности. Проектът за промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица е приет от Министерския съвет.

Съществуващото данъчно облекчение за едно дете се предлага да бъде увеличено на 5000 евро. При две деца размерът ще бъде 10 000 евро, а при три и повече деца – 15 000 евро. За дете с увреждания е предвидено облекчение от 12 000 евро.

До 2000 евро за детско развитие

Новата мярка предвижда до 2000 евро на дете за разходи за здравни, образователни и спортни дейности. Така в обхвата ѝ ще попадат плащания, свързани с развитието и заниманията на децата.

Запазва се възможността данъчните облекчения да се ползват авансово през данъчната година. Според предложението това ще увеличи разполагаемия доход на семействата, които отговарят на условията.

Промени при декларирането и санкциите

„Целта е административните наказания да имат превантивен и възпиращ характер и да насърчават доброволното спазване на данъчното законодателство“, се посочва в мотивите към промените.

Проектът урежда реда, лицата и сроковете за деклариране на дължимите данъци и за предоставяне на информация за изплатени доходи при преобразуване на предприятия. Промените са свързани и с автоматичния обмен на информация между държавите членки на Европейския съюз.

Предвижда се формата, подавана от пенсионноосигурителните и застрахователните дружества за целите на този обмен, да бъде публикувана на интернет страницата на Националната агенция за приходите. Досега тя се е обнародвала в „Държавен вестник“.

Актуализират се и глобите и имуществените санкции по закона. Причината е, че част от размерите не са променяни от 2007 г. Предложението е санкциите да имат по-силен превантивен ефект.

Мерките са част от законопроект и ще трябва да бъдат разгледани и приети по законовия ред, преди да започнат да действат.