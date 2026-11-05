Мусагеница остава с аварии, течове и прекъснато парно

Течове, пара и водни събирания между блоковете оставят жители на столичния квартал „Мусагеница“ с проблеми с парното и топлата вода. В някои абонатни станции влагата е толкова висока, че живущите са поставили вентилатори, а в отделни мазета според жители вече е проникнала вода, съобщи БНТ.

Никола Белов разказва, че проблемът в неговия вход е започнал през април, докато общите аварии в района продължават от около година. В абонатното помещение влажността е достигнала около 85 процента, въпреки работата на вентилатори, поставени със средства на етажната собственост.

„По данните на датчика за влажност, в момента е около 85%“

Живущите твърдят, че сами са поели и други разходи по поддръжката, сред които подмяна на циркулационна помпа за топлата вода. По думите им са подавани многократни сигнали, но обичайният отговор бил, че дружеството знае за проблема и работи по него.

Вода е достигнала до мазетата на блок 96

В блок 96 според жители от два месеца се образува голямо водно събиране. Те разказват, че водата е намерила път към основите и мазетата на сградата. Една от живеещите посочва, че съпругът ѝ е изпомпвал вода през нощта, тъй като в мазетата има възрастни хора.

Проблемите са засегнали и други части на квартала. След ремонт на топлопреносната мрежа, започнал на 20 септември, подаването на топла вода и парно е било прекъснато. След подмяната на част от инсталацията на места отново се е появил теч.

Обявени са срокове за възстановяване

„Топлофикация София“ посочва, че в „Мусагеница“ са регистрирани множество аварии заради амортизирана топлопреносна мрежа. За блокове 93, 94 и 95 дружеството е установило авария в тръбните участъци между сградите и я е включило в ремонтния график. Очакваното възстановяване за тези блокове е до 15 ноември 2026 г.

За блок 96 е обявено очаквано възстановяване на топлоподаването на 6 ноември 2026 г. Дружеството посочва, че трайното решение е поетапна подмяна на остарелите участъци от мрежата. До тогава жителите настояват за отстраняване на течовете и за възстановяване на нормалното отопление и топлата вода в засегнатите сгради.