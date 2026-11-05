Малките и средните предприятия създават близо 65% от добавената стойност в страната

Достъпът до финансиране за малките и средните предприятия (МСП) е тема от изключителна важност за икономиката, предвид това, че 99,8% от предприятията са микро, малки и средни. По данни за 2025 г. те допринасят за 75,5% от работните места и създават близо 65% от общата добавена стойност за страната. Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов по време на седмото издание на Международната конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП – SOFIA INTERNATIONAL MONEY EXPO 2026“.

По думите му този принос разкрива колко значими са тези предприятия за цялостното представяне и устойчивостта на икономиката на страната и доказва необходимостта от мерки със специален фокус върху МСП и предизвикателствата, които стоят пред тях.

„Стратегическа цел в политиката за МСП в България е структурната трансформация на икономиката към сектори с по-висока добавена стойност чрез насърчаване на иновациите, технологичното обновление и повишаването на производителността. Ще продължим да развиваме допълващия се характер на различните финансови източници чрез безвъзмездната помощ, кредитното и гаранционното финансиране и дяловите инвестиции“, посочи Якимов.

Заместник-министърът изтъкна, че се развиват нови финансови продукти чрез Българската банка за развитие и Фонда на фондовете, като вече са стартирани няколко фонда, а предстои откриването на нови инструменти, които да обхванат целия жизнен цикъл на компаниите.

„Комбинираното им и целенасочено използване може да осигури по-широки възможности за растеж както на стартиращите компании, така и на вече утвърдените предприятия, които търсят нови хоризонти за развитие“, изтъкна той.

Красимир Якимов подчерта, че последователните усилия на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията допринасят за разширяване на гамата от възможности за финансиране от традиционното кредитиране и гаранционните механизми до по-специализираните инструменти за подкрепа на стартиращи, иновативни и бързоразвиващи се предприятия.

Той изрази увереност, че конференцията ще предостави възможност за практически ориентиран диалог, обмен на опит и представяне на конкретни решения, които да подпомогнат бизнеса в намирането и използването на най-подходящите източници на финансиране.

Форумът бе организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Българската търговско-промишлена палата и Съвета за инвестиции. Събитието е утвърдено като значима платформа за диалог и сътрудничество между бизнеса, институциите, финансовия сектор и инвеститорите, предоставяйки на предприемачите реална възможност да се запознаят с широкия спектър от финансови и инвестиционни инструменти, както и с възможностите за подкрепа на различните етапи от развитието на техните предприятия.