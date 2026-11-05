Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Малките и средните предприятия създават близо 65% от добавената стойност в страната

Малките и средните предприятия създават близо 65% от добавената стойност в страната

5 Ноември, 2026 12:47 523 2

  • миии-
  • малки и средни предприятия-
  • добавена стойност

Разширяват се възможностите за финансиране на малките и средните предприятия чрез Българската банка за развитие и Фонд на фондовете

Малките и средните предприятия създават близо 65% от добавената стойност в страната - 1
Снимка: МИИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Достъпът до финансиране за малките и средните предприятия (МСП) е тема от изключителна важност за икономиката, предвид това, че 99,8% от предприятията са микро, малки и средни. По данни за 2025 г. те допринасят за 75,5% от работните места и създават близо 65% от общата добавена стойност за страната. Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов по време на седмото издание на Международната конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП – SOFIA INTERNATIONAL MONEY EXPO 2026“.

По думите му този принос разкрива колко значими са тези предприятия за цялостното представяне и устойчивостта на икономиката на страната и доказва необходимостта от мерки със специален фокус върху МСП и предизвикателствата, които стоят пред тях.

„Стратегическа цел в политиката за МСП в България е структурната трансформация на икономиката към сектори с по-висока добавена стойност чрез насърчаване на иновациите, технологичното обновление и повишаването на производителността. Ще продължим да развиваме допълващия се характер на различните финансови източници чрез безвъзмездната помощ, кредитното и гаранционното финансиране и дяловите инвестиции“, посочи Якимов.

Заместник-министърът изтъкна, че се развиват нови финансови продукти чрез Българската банка за развитие и Фонда на фондовете, като вече са стартирани няколко фонда, а предстои откриването на нови инструменти, които да обхванат целия жизнен цикъл на компаниите.

„Комбинираното им и целенасочено използване може да осигури по-широки възможности за растеж както на стартиращите компании, така и на вече утвърдените предприятия, които търсят нови хоризонти за развитие“, изтъкна той.

Красимир Якимов подчерта, че последователните усилия на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията допринасят за разширяване на гамата от възможности за финансиране от традиционното кредитиране и гаранционните механизми до по-специализираните инструменти за подкрепа на стартиращи, иновативни и бързоразвиващи се предприятия.

Той изрази увереност, че конференцията ще предостави възможност за практически ориентиран диалог, обмен на опит и представяне на конкретни решения, които да подпомогнат бизнеса в намирането и използването на най-подходящите източници на финансиране.

Форумът бе организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Българската търговско-промишлена палата и Съвета за инвестиции. Събитието е утвърдено като значима платформа за диалог и сътрудничество между бизнеса, институциите, финансовия сектор и инвеститорите, предоставяйки на предприемачите реална възможност да се запознаят с широкия спектър от финансови и инвестиционни инструменти, както и с възможностите за подкрепа на различните етапи от развитието на техните предприятия.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 СЗО

    2 0 Отговор
    Има два прочита на тази новина:
    1. Малките и средните предприятия са герои, защото въпреки цялата преса която държавата им налага по всякакъв начин, те все пак произвеждат значително над половината.
    Или
    2. Явно големите бизнеси нищо не произвеждат...или крият.

    13:27 05.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове