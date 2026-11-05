Малките и средните предприятия създават близо 65% от добавената стойност в страната

Достъпът до финансиране за малките и средните предприятия (МСП) е тема от изключителна важност за икономиката, предвид това, че 99,8% от предприятията са микро, малки и средни. По данни за 2025 г. те допринасят за 75,5% от работните места и създават близо 65% от общата добавена стойност за страната. Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов по време на седмото издание на Международната конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП – SOFIA INTERNATIONAL MONEY EXPO 2026“.
По думите му този принос разкрива колко значими са тези предприятия за цялостното представяне и устойчивостта на икономиката на страната и доказва необходимостта от мерки със специален фокус върху МСП и предизвикателствата, които стоят пред тях.
„Стратегическа цел в политиката за МСП в България е структурната трансформация на икономиката към сектори с по-висока добавена стойност чрез насърчаване на иновациите, технологичното обновление и повишаването на производителността. Ще продължим да развиваме допълващия се характер на различните финансови източници чрез безвъзмездната помощ, кредитното и гаранционното финансиране и дяловите инвестиции“, посочи Якимов.
Заместник-министърът изтъкна, че се развиват нови финансови продукти чрез Българската банка за развитие и Фонда на фондовете, като вече са стартирани няколко фонда, а предстои откриването на нови инструменти, които да обхванат целия жизнен цикъл на компаниите.
„Комбинираното им и целенасочено използване може да осигури по-широки възможности за растеж както на стартиращите компании, така и на вече утвърдените предприятия, които търсят нови хоризонти за развитие“, изтъкна той.
Красимир Якимов подчерта, че последователните усилия на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията допринасят за разширяване на гамата от възможности за финансиране от традиционното кредитиране и гаранционните механизми до по-специализираните инструменти за подкрепа на стартиращи, иновативни и бързоразвиващи се предприятия.
Той изрази увереност, че конференцията ще предостави възможност за практически ориентиран диалог, обмен на опит и представяне на конкретни решения, които да подпомогнат бизнеса в намирането и използването на най-подходящите източници на финансиране.
Форумът бе организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Българската търговско-промишлена палата и Съвета за инвестиции. Събитието е утвърдено като значима платформа за диалог и сътрудничество между бизнеса, институциите, финансовия сектор и инвеститорите, предоставяйки на предприемачите реална възможност да се запознаят с широкия спектър от финансови и инвестиционни инструменти, както и с възможностите за подкрепа на различните етапи от развитието на техните предприятия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 СЗО
1. Малките и средните предприятия са герои, защото въпреки цялата преса която държавата им налага по всякакъв начин, те все пак произвеждат значително над половината.
Или
2. Явно големите бизнеси нищо не произвеждат...или крият.
13:27 05.11.2026