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Зам.-министър Якимов: Намаляването на административната тежест е ключово за подобряване на инвестиционната среда

Зам.-министър Якимов: Намаляването на административната тежест е ключово за подобряване на инвестиционната среда

4 Юли, 2026 11:47 586 7

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  • миии-
  • институции

В изказването си той акцентира върху усилията на правителството за намаляване на административната тежест

Зам.-министър Якимов: Намаляването на административната тежест е ключово за подобряване на инвестиционната среда - 1
Снимка: МИИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предприятия, които инвестират дългосрочно, създават устойчиви работни места и реинвестират във високи технологии, са в основата на икономическите политики, които правителството провежда. Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов, който участва в официалното откриване на нови производствени мощности и административна сграда на минерална вода „Михалково“, която отбеляза и своята 70-годишнина от основаването си.

“През последните пет години „Михалково“ е инвестирала близо 12 млн. евро в модернизация и разширяване на производството и осигурява работа на над 120 души, създавайки възможности младите хора да останат и да се развиват в региона”, посочи Якимов.

В изказването си той акцентира върху усилията на правителството за намаляване на административната тежест, по-бързото административно обслужване и по-добрата координация между институциите в полза на бизнеса и гражданите. В тази връзка припомни, че само за няколко седмици са предприети конкретни мерки, сред които консолидирането на инвестиционната политика на страната под ръководството на министър-председателя и с координацията на вицепремиера.

Якимов отбеляза още, че е създадено централно координационно звено за стратегическите инвестиции, което ще подобри взаимодействието между институциите. Освен това са идентифицирани 238 мерки за намаляване на административната тежест и подобряване на инвестиционната среда.

В заключение Красимир Якимов подчерта, че всички предприети действия имат една обща цел – изграждането на по-предвидима, по-конкурентна и по-ефективна икономическа среда, която стимулира инвестициите и устойчивия растеж във всички региони на страната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Бизнесменът от Добрич който поиска справка колко струва охраната на Пеевски всяка седмица му пращат НАП.Нищо не се е променило.Мафията мачка бизнеса.

    11:49 04.07.2026

  • 2 Боже !

    7 0 Отговор
    Отбор !

    Толупи !

    11:51 04.07.2026

  • 3 фекална вода черноморково

    7 0 Отговор
    Пийте здраво на екс чеда мои!Нека спасим българския туризъм.

    11:55 04.07.2026

  • 4 Олигофрен

    8 0 Отговор
    Не знам дали наистина съм такъв, но вече сериозно се притеснявам за менталното здраве на всички политици. Може ли адекватно някой да ми обясни как осигуряването на работа за 120-130 души решава проблема на младите в региона??? Разбирам да са 1200 или 12 000.

    Коментиран от #7

    12:04 04.07.2026

  • 5 хаха

    7 0 Отговор
    Какви "инвестиции" бе байганьовски корупционери.

    Нито имате "правосъдие", нито имате инфраструктура, нито имате ниво на образование ...
    С 10% данък са питеците и пак никой не ги брои за нищо. Защо ли?

    Ами защото толкова си струвате бе!

    12:05 04.07.2026

  • 6 Тъй ли

    0 0 Отговор
    Като нашата бюрокрация никъде няма на света.

    13:05 04.07.2026

  • 7 Тъй ли

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Олигофрен":

    Те просто се гаврят открито с нас. Говорят пълни глупости, една с друга нямащи връзка. Не им пука, защото знаят, че ще продължат да си вземат петцифрените заплати, независимо колко открито и жестоко ни лъжат. Чувстват се напълно безнаказани и недосегаеми.

    13:08 04.07.2026

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