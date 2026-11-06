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Карадимова: Сътрудничеството по Вертикалния коридор ще превърне Югоизточна Европа в център за стратегически инвестиции

Карадимова: Сътрудничеството по Вертикалния коридор ще превърне Югоизточна Европа в център за стратегически инвестиции

6 Ноември, 2026 15:29 423 11

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Транспортната свързаност и публично-частните партньорства са ключови за привличането на инвестиции и икономическото развитие на региона

Карадимова: Сътрудничеството по Вертикалния коридор ще превърне Югоизточна Европа в център за стратегически инвестиции - 1
Снимка: МИИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вертикалният коридор вече надхвърли мащаба на регионален проект и се обособи в инструмент от критично значение за икономическата сигурност, устойчивост и автономия на Югоизточна Европа. В този контекст стратегическото тристранно партньорство между България, Гърция и Румъния е движещата сила, която превръща Югоизточна Европа в нов център за глобалните капитали.

Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова по време на международния форум „Вертикален коридор. Перспективи за развитие на транспорта на Балканския полуостров. Ролята на България, Гърция и Румъния“.

В изказването си тя подчерта, че за Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията коридорът представлява мащабна платформа за привличане на стратегически инвестиции. Сред основните направления тя открои изграждането на интегрирана логистична екосистема между България, Гърция и Румъния, индустриалната модернизация и декарбонизацията, както и стимулирането на инвестициите в пограничните региони чрез развитието на нови индустриални зони.

„Ефективната транспортна свързаност има пряко значение за индустриалното развитие, привличането на инвестиции, достъпа до пазари и намаляването на логистичните разходи за бизнеса“, посочи Карадимова.

Тя изтъкна, че географското положение на България дава възможност страната да бъде важна връзка между Централна и Западна Европа, Балканите и Черноморския регион. „Инвестициите в транспортна свързаност и модернизацията на инфраструктурата са от значение както за националната икономика, така и за европейските вериги на доставки“, допълни тя.

Заместник-министърът акцентира и върху ролята на публично-частните партньорства за ускоряване на инфраструктурните инвестиции. Тя съобщи, че Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията е разработило законопроект за публично-частните партньорства (ПЧП), предвиждащ цялостна нормативна рамка за реализиране на проекти от обществен интерес.

„Нашата непосредствена цел за периода 2026–2030 г. е да увеличим реализираните ПЧП проекти, като очакваме тези инвестиции да се оценяват не само по техния непосредствен финансов ефект, но и по приноса им за икономическата активност, регионалното развитие, индустриалната конкурентоспособност и дългосрочната обществена полза“, заяви Карадимова.

Тя подчерта, че изграждането на административен капацитет ще позволи на България да предложи на Гърция и Румъния координиран подход при планирането на мащабни трансгранични инвестиционни проекти.

„Инфраструктурното развитие е основен двигател за привличането на инвестиции. Когато изграждаме модерна транспортна свързаност и сигурни трасета, ние полагаме основите на институционално и икономическо доверие. Именно това доверие превръща региона ни в предвидима и привлекателна дестинация за дългосрочни инвестиции“, поясни заместник-министърът.

Събитието се организира съвместно от Българо-гръцката търговско-промишлена камара, Българската търговско-промишлена палата и Българската авиационна индустриална асоциация, в сътрудничество с Двустранната търговска камара България–Румъния.

Участие в него взеха Ставрос Калафатис, заместник-министър на развитието на Гърция, Саввас Карафилидис, председател на Българо-гръцката търговско-промишлена камара, Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, Дору Драгомир, председател на Двустранната търговска камара България–Румъния.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 000

    2 2 Отговор
    Проекта трябва да осигури бърза връзка на войски и гехтика от гръцките пристанища през българия и румъния за украйна.

    15:36 06.11.2026

  • 3 провинциалист

    3 2 Отговор
    Пак ли се напъваме да въоръжаваме украинския режим?

    15:36 06.11.2026

  • 4 Със

    2 0 Отговор
    спираловидно надграждане и кухизионна креативност!

    15:36 06.11.2026

  • 5 Момински блянове

    0 0 Отговор
    Вертикално нагоре или вертикално надолу. Има разлика, дължите уточнение.

    15:37 06.11.2026

  • 6 И ЗЛАТЕН ДЪЖД

    2 0 Отговор
    Забрави да каже русичкото.

    15:38 06.11.2026

  • 7 Господа управляващи

    2 0 Отговор
    Вие една магистрала я влачите 50 години и инвестициите в България намаляват с всяка изминала година но локумите ви са разтегателни.

    15:39 06.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кучка

    0 0 Отговор
    невнятна. Първо отпушете магистралите около София. Мунчо ли ви назначава за министри? Да не обиждам гов е дата.

    15:51 06.11.2026

  • 11 Тая има ли

    0 0 Отговор
    нещо общо с комсомолския секретар Росенчо Карадимов, сегашен председател на не знам коя си комисия? Държава-бащиния.

    15:54 06.11.2026

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