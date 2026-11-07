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Как РВД реагира при сигнал за бомба на борда

Как РВД реагира при сигнал за бомба на борда

7 Ноември, 2026 08:45 442 9

  • бомбени заплахи-
  • рвд-
  • самолети-
  • авиация-
  • летища

При заплаха самолетът получава приоритет във въздушното пространство, а на летището се свиква оперативен щаб с всички необходими служби

Как РВД реагира при сигнал за бомба на борда - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Над 30 полета в Европа и България са били засегнати от фалшиви сигнали за бомба на борда през последната седмица. При извършените проверки взривни устройства не са открити. Сигналите са постъпвали по телефон, имейл, чрез летището или чрез авиокомпанията, изпълняваща полета.

При получена информация ДП „Ръководство на въздушното движение“ уведомява Военновъздушните сили и съответното летище. След това по протокол се свиква оперативен щаб с участието на службите, необходими за конкретния случай. Самолетът обикновено се насочва към отделено място, далеч от останалите машини и терминалите.

„След като получим тази информация, сме длъжни да информираме съгласно споразуменията, които имаме, всички засегнати – Военновъздушните сили и летището, ако те не знаят това“, каза генералният директор на ДП „РВД“ Иван Дяксов.

Къде ще кацне самолетът се решава от командира и авиокомпанията. След като РВД бъде уведомено за избраното летище, полетът получава приоритет пред останалия трафик и се извежда по най-прекия безопасен маршрут. Това е ключовата задача на ръководителите на полети при извънредна ситуация.

Кога се включват изтребители

При част от случаите през последните дни граждански самолети са били ескортирани от изтребители. По думите на Дяксов решението се взема след анализ на сигнала, местоположението на самолета и времето, което остава до кацането. Отчитат се и метеорологичните условия, които трябва да позволяват излитането и изпълнението на задачата.

На 4 ноември два самолета, пътуващи към София, са били проверени след сигнали за взривни устройства. По информация, цитирана от bTV, единият полет е бил от Бергамо, а другият – от Дъблин. И двата самолета са кацнали на летище София, а при проверките не са открити експлозиви.

Над 3000 полета дневно

Над българското въздушно пространство се обслужват повече от 3000 полета на денонощие и над 1 милион годишно. Затова извънредните ситуации са част от подготовката на ръководителите на полети. Обучението на новите кадри продължава година и девет месеца и включва теоретичен етап, работа на тренажор и обучение на работно място с реални самолети под надзора на инструктор.

В тренировъчната програма има отделен етап за аварийни ситуации. Според инструктора Дончо Митков обучаемите преминават през симулирани сценарии, за да могат да реагират при достигането си до работно място.

Отклоняването на самолет създава затруднения за пътниците и авиокомпаниите. Председателят на Българската асоциация на авиационната индустрия Тодор Иванджиков заяви пред БНР, че проверката на самолет от съответните служби обикновено отнема между 3 и 4 часа. По думите му допълнителните разходи за гориво, военна авиация и промени в графиците могат да окажат натиск върху цените на билетите.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg


София / България
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  • 3 Даа

    1 1 Отговор
    Братушките се активираха ,иранците и руснаците са най големите братушки на българите

    08:54 07.11.2026

  • 4 РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ

    0 0 Отговор
    НЕ СПИРАТ С ХИБРИДНАТА ВОЙНА.

    08:57 07.11.2026

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