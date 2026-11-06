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Манолова: Без парно в София се дължат неустойки
  Тема: Икономика

Манолова: Без парно в София се дължат неустойки

6 Ноември, 2026 06:54 602 17

  • топлофикация софия-
  • мaя манолова-
  • неустойки-
  • парно-
  • защита на потребителите

КЗП ще следи дали сумите ще бъдат включени във фактурите за ноември. При неизплащане Мая Манолова заяви, че ще бъдат заведени два иска срещу „Топлофикация София“

Манолова: Без парно в София се дължат неустойки - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хиляди абонати на „Топлофикация София“ продължават да са без парно и топла вода, а председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова заяви, че засегнатите потребители имат право на неустойки.

По думите ѝ на сайта на дружеството няма обявени планови ремонти и профилактика, които да обясняват продължаващите прекъсвания. Манолова посочи, че част от столичани са без топла вода от 90 дни.

„Парното беше пуснато в края на миналия месец - от 29 октомври. Вече 48-часовият гратисен период изтече. За всеки ден, в който хората са без парно, считано от 2 ноември, имат право на неустойка. Това пише в общите условия“, заяви Манолова пред NOVA.

КЗП ще проследи дали „Топлофикация София“ ще включи дължимите суми във фактурите за ноември. Манолова заяви, че ако това не бъде направено, комисията ще заведе два иска - за изплащане на неустойките и колективен иск за нарушение на интересите на потребителите.

Предстои изслушване на ръководството

Ръководството на „Топлофикация София“ предстои да бъде изслушано на заседание на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет. Манолова каза, че ще настоява за конкретен график за възстановяване на топлоподаването и за изплащане на компенсациите.

Тя заяви още, че ще следи във фактурите да не бъде начислявана „сградна инсталация“ за периодите, в които абонатите са останали без отопление.

Предупреждение към електроразпределителните дружества

В интервюто Манолова коментира и цените на електроенергията. Според нея решението на Комисията за енергийно и водно регулиране да не увеличава цените не изключва възможността за грешно или завишено отчитане на потреблението.

„След като КЕВР са казали „няма да вдигаме цените“, няма да ги вдигнат. Това обаче не значи, че ЕРП-тата няма да надпишат потреблението на гражданите. Аз ще реагирам“, каза председателят на КЗП.

Проверки за надценки и цени на лекарства

Манолова съобщи, че досегашните проверки на цените на храните са показали надценки до 140% при млечните продукти и до 300% при зеленчуците. Проверките се извършват съвместно с Българската агенция по безопасност на храните и Министерството на земеделието.

По думите ѝ при разлика над 10% в надценките на сходни продукти от една и съща категория и в една и съща търговска верига санкцията може да достигне 10% от оборота. КЗП започва и проверки на цените на лекарствата и хранителните добавки.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    5 0 Отговор
    Хаха от ко-жодерите топлофикация неустойки

    Коментиран от #17

    06:57 06.11.2026

  • 2 Анелия Андреева

    2 0 Отговор
    Без парно и топла водица ни е трудно да живеем! Включваме климатика и двете ни щерки пискат и се надпреварват до топлата ,въздушна струя.

    Коментиран от #11

    06:58 06.11.2026

  • 3 бушприт

    0 0 Отговор
    председателката на Комисията за защита на потребителите - Мая Манолова

    07:00 06.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 щамов работник

    5 0 Отговор
    На дядо ми и бабчето им е студено и не ги интересуват разните там неустойки. В България има неустройки и хората страдат от тях. Онези в Парламента не ги е еня.

    07:13 06.11.2026

  • 6 Боги

    3 0 Отговор
    ТЕЦ -ът в София ре абсолютно фалирал, откъде ли ще намерят пари за неустойки? А и след като нямат хората парно, за какво ще им издадат фактури?

    07:19 06.11.2026

  • 7 Ала бала

    5 1 Отговор
    Мъка ,мъка софийска мъка....как оцеляват без парно ,как замръзват на 20 градуса,какви аномалии в тая държава на температури и екстри .. ..36 г. Демокрация и все по големи проблеми с топла вода ....още не са я открили ,а как живеят хората в провинцията на никой не му пука до някой даже читав път няма ....

    07:28 06.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ами сега

    5 0 Отговор
    А бе ей хората нямат пътища лекари работа в провинцията, а вие само за софийскитегъзаре мислите

    07:38 06.11.2026

  • 10 Оффф ,

    0 0 Отговор
    на думи силни - на практика кръгла нула .

    07:43 06.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 долу ес

    1 0 Отговор
    като сметка за санкциите бизнеса сега я вижда през цениъе на газа, така и софиянци сега виждат истинската сметка след десетиелетия субсидиране на общинска фалирала фирма с държавнинпари плюс ефекта на санкциите!

    07:46 06.11.2026

  • 13 оня с коня

    3 0 Отговор
    Какво ме интересува дали шопетата имат топла вода и парно.Аз у нас си имам,но не съм тръгнал да ставам "столичанин".Защо трябва от моите данъци да се субсидира това фалирало дружество.Може ли да ми дадете милиард и триста милиона и аз просто да не ви ги върна.

    Коментиран от #15

    07:47 06.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЕДИН

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Тази година, останах без дърва за огрев- доставчика отказа, защото неплащам. А, дреме ми, отивам в София, там не плащаш, фалираш Фофлофикация и чакаш компенсации...

    07:52 06.11.2026

  • 16 Мдааааааа

    1 1 Отговор
    Столичани да си плащат за екстрата да карат кола с рег."СВ".Мен не ме интересуват.Моята е "Н" и не ме дупят с такси за топла вода и парно.

    07:53 06.11.2026

  • 17 Ще има и още

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Други са кожодерите. Вчера на сесията на СОС се видяха - сладко сладко от партия на партия се споменаваше думата "концесия".
    Само едни бяха против защото твърдяха, че концесията неизбежно ще е над 30 години през което време СГО щяла като печалба да получава само концесионна такса.
    И сега тук възниква въпроса - нали Топлофикация е в перманентна дълбока загуба. Как така хем е в загуба, хем само концесионна такса би била малка печалба ? Значи излиза, че СГО инкасира печалба от губещо предприятие незнайно как !
    В обобщение - свидетели сме на класически целенасочен рекет, и точно както през 90-те зад видимите рекетьори стояха невидими кукловоди, така и тук сега. Ония ги избиха или оставиха да се самоизбият, кукловодите останаха. Аналогично и сега Топлофикация ще я ликвидират в този и вид....а кукловодите отново ще останат.
    Ние и тогава , и сега плащаме и чакаме "компенсации" от филанкишията......

    07:55 06.11.2026

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