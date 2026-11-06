Манолова: Без парно в София се дължат неустойки

Хиляди абонати на „Топлофикация София“ продължават да са без парно и топла вода, а председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова заяви, че засегнатите потребители имат право на неустойки.
По думите ѝ на сайта на дружеството няма обявени планови ремонти и профилактика, които да обясняват продължаващите прекъсвания. Манолова посочи, че част от столичани са без топла вода от 90 дни.„Парното беше пуснато в края на миналия месец - от 29 октомври. Вече 48-часовият гратисен период изтече. За всеки ден, в който хората са без парно, считано от 2 ноември, имат право на неустойка. Това пише в общите условия“, заяви Манолова пред NOVA.
КЗП ще проследи дали „Топлофикация София“ ще включи дължимите суми във фактурите за ноември. Манолова заяви, че ако това не бъде направено, комисията ще заведе два иска - за изплащане на неустойките и колективен иск за нарушение на интересите на потребителите.
Предстои изслушване на ръководството
Ръководството на „Топлофикация София“ предстои да бъде изслушано на заседание на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет. Манолова каза, че ще настоява за конкретен график за възстановяване на топлоподаването и за изплащане на компенсациите.
Тя заяви още, че ще следи във фактурите да не бъде начислявана „сградна инсталация“ за периодите, в които абонатите са останали без отопление.
Предупреждение към електроразпределителните дружества
В интервюто Манолова коментира и цените на електроенергията. Според нея решението на Комисията за енергийно и водно регулиране да не увеличава цените не изключва възможността за грешно или завишено отчитане на потреблението.„След като КЕВР са казали „няма да вдигаме цените“, няма да ги вдигнат. Това обаче не значи, че ЕРП-тата няма да надпишат потреблението на гражданите. Аз ще реагирам“, каза председателят на КЗП.
Проверки за надценки и цени на лекарства
Манолова съобщи, че досегашните проверки на цените на храните са показали надценки до 140% при млечните продукти и до 300% при зеленчуците. Проверките се извършват съвместно с Българската агенция по безопасност на храните и Министерството на земеделието.
По думите ѝ при разлика над 10% в надценките на сходни продукти от една и съща категория и в една и съща търговска верига санкцията може да достигне 10% от оборота. КЗП започва и проверки на цените на лекарствата и хранителните добавки.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
Коментиран от #17
06:57 06.11.2026
2 Анелия Андреева
Коментиран от #11
06:58 06.11.2026
3 бушприт
07:00 06.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 щамов работник
07:13 06.11.2026
6 Боги
07:19 06.11.2026
7 Ала бала
07:28 06.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ами сега
07:38 06.11.2026
10 Оффф ,
07:43 06.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 долу ес
07:46 06.11.2026
13 оня с коня
Коментиран от #15
07:47 06.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ЕДИН
До коментар #13 от "оня с коня":Тази година, останах без дърва за огрев- доставчика отказа, защото неплащам. А, дреме ми, отивам в София, там не плащаш, фалираш Фофлофикация и чакаш компенсации...
07:52 06.11.2026
16 Мдааааааа
07:53 06.11.2026
17 Ще има и още
До коментар #1 от "Красимир Петров":Други са кожодерите. Вчера на сесията на СОС се видяха - сладко сладко от партия на партия се споменаваше думата "концесия".
Само едни бяха против защото твърдяха, че концесията неизбежно ще е над 30 години през което време СГО щяла като печалба да получава само концесионна такса.
И сега тук възниква въпроса - нали Топлофикация е в перманентна дълбока загуба. Как така хем е в загуба, хем само концесионна такса би била малка печалба ? Значи излиза, че СГО инкасира печалба от губещо предприятие незнайно как !
В обобщение - свидетели сме на класически целенасочен рекет, и точно както през 90-те зад видимите рекетьори стояха невидими кукловоди, така и тук сега. Ония ги избиха или оставиха да се самоизбият, кукловодите останаха. Аналогично и сега Топлофикация ще я ликвидират в този и вид....а кукловодите отново ще останат.
Ние и тогава , и сега плащаме и чакаме "компенсации" от филанкишията......
07:55 06.11.2026