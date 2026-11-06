Манолова: Без парно в София се дължат неустойки

Хиляди абонати на „Топлофикация София“ продължават да са без парно и топла вода, а председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова заяви, че засегнатите потребители имат право на неустойки.

По думите ѝ на сайта на дружеството няма обявени планови ремонти и профилактика, които да обясняват продължаващите прекъсвания. Манолова посочи, че част от столичани са без топла вода от 90 дни.

„Парното беше пуснато в края на миналия месец - от 29 октомври. Вече 48-часовият гратисен период изтече. За всеки ден, в който хората са без парно, считано от 2 ноември, имат право на неустойка. Това пише в общите условия“, заяви Манолова пред NOVA.

КЗП ще проследи дали „Топлофикация София“ ще включи дължимите суми във фактурите за ноември. Манолова заяви, че ако това не бъде направено, комисията ще заведе два иска - за изплащане на неустойките и колективен иск за нарушение на интересите на потребителите.

Предстои изслушване на ръководството

Ръководството на „Топлофикация София“ предстои да бъде изслушано на заседание на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет. Манолова каза, че ще настоява за конкретен график за възстановяване на топлоподаването и за изплащане на компенсациите.

Тя заяви още, че ще следи във фактурите да не бъде начислявана „сградна инсталация“ за периодите, в които абонатите са останали без отопление.

Предупреждение към електроразпределителните дружества

В интервюто Манолова коментира и цените на електроенергията. Според нея решението на Комисията за енергийно и водно регулиране да не увеличава цените не изключва възможността за грешно или завишено отчитане на потреблението.

Проверки за надценки и цени на лекарства

„След като КЕВР са казали „няма да вдигаме цените“, няма да ги вдигнат. Това обаче не значи, че ЕРП-тата няма да надпишат потреблението на гражданите. Аз ще реагирам“, каза председателят на КЗП.

Манолова съобщи, че досегашните проверки на цените на храните са показали надценки до 140% при млечните продукти и до 300% при зеленчуците. Проверките се извършват съвместно с Българската агенция по безопасност на храните и Министерството на земеделието.

По думите ѝ при разлика над 10% в надценките на сходни продукти от една и съща категория и в една и съща търговска верига санкцията може да достигне 10% от оборота. КЗП започва и проверки на цените на лекарствата и хранителните добавки.

Източници: nova.bg