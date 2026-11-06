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Кузман Илиев предупреди за риск от дългова спирала

Кузман Илиев предупреди за риск от дългова спирала

6 Ноември, 2026 08:12 1 192 19

  • кузман илиев-
  • дългова спирала-
  • държавен дълг-
  • бюджетен дефицит-
  • пенсионни фондове

Икономистът свързва опасността с растящия държавен дълг, високото кредитиране и спада на индустриалното производство

Кузман Илиев предупреди за риск от дългова спирала - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Икономистът Кузман Илиев предупреди за риск от дългова спирала и повишаване на данъците в България. В студиото на Euronews PrimeTime той определи икономическия модел на страната като все по-неустойчив и свърза опасността с растящия държавен дълг, високото кредитиране и спада на индустриалното производство.

„Ние произвеждаме все по-скъпо, все по-малко, теглим дълг и внасяме чужди стоки“, заяви Илиев. По думите му евентуално повишаване на лихвите от Европейската централна банка ще оскъпи кредитите за домакинствата, но и финансирането на държавата.

Дефицити вместо инвестиции

Според икономиста натрупването на бюджетни дефицити за финансиране на социални разходи, вместо за инвестиции в производството, задълбочава проблемите. Като възможни мерки той посочи ограничаване на разходите и оптимизиране на публичния сектор.

Илиев призова за промяна на икономическия модел и политики, които насърчават производството, частните инвестиции и конкурентоспособността. Според него без такива промени растящите разходи могат да бъдат компенсирани с по-високи данъци и нови заеми.

Опасения за частните пенсионни фондове

Икономистът изрази и опасения от евентуална намеса в частните пенсионни фондове заради недостига на средства в НОИ. Той посочи, че е необходим по-добър контрол върху фондовете, но подчерта, че натрупаните в тях средства са частна собственост на гражданите.

По повод възможността пенсионните спестявания да бъдат използвани за покриване на държавни дефицити Илиев коментира: „Това дългосрочно не мисля, че ще е устойчиво в наша полза като общество“.

Източници: euronews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кузмане,

    22 8 Отговор
    да беше предупредил още преди години когато Кокорчо започна да тегли заемите когато беше финансов министър.

    Коментиран от #10

    08:14 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тико

    20 1 Отговор
    Тия частни фондове до сега събираха пари. От скоро почнаха да изплащат нещо, но не съм чул някой, да е доволен. Единствените получили пари от частните фондове са хората на заплати. И бонуси взимат директорите. Не е лоша идея, да се реформират.

    08:17 06.11.2026

  • 4 Красимир Петров

    22 1 Отговор
    Частните фондове са пирамиди.Ще имаме да взимаме

    08:19 06.11.2026

  • 5 Какво Искате ?

    8 5 Отговор
    От Тязи изплякана !

    Разплякана Държава ?

    08:20 06.11.2026

  • 6 Ква спирала?!?!

    10 17 Отговор
    Радев за 6 месеца направи дългов водовъртеж.

    08:21 06.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Рублен Крадев

    4 16 Отговор
    Спокойно, спиралата влиза в моя джоб и на Джуджето Путен, всичко е точно

    08:27 06.11.2026

  • 9 КУЗИ! КУЗИ!!!

    10 8 Отговор
    Щом те има теб като иконом, пардон - икономист в БГ, за мен страшно няма. Сега Румен има ПЪЛНАТА власт и ща ни управи, а това че ти го подкрепяш е 100% гаранция, че “спасение дебне от всякъде”!

    08:29 06.11.2026

  • 10 Хм...

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кузмане,":

    Защо не се върнеш още в 2014, тогава започна реалното трупане на дълг, заради проблемите с КТБ.

    08:33 06.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кузманчо Московски

    5 15 Отговор
    Този е незаконен син между Петър Волгин и Григор Сарийски.

    08:37 06.11.2026

  • 13 Васил

    20 0 Отговор
    Тези дългове се теглят единствено за да обслужват държавните служители да си получават техните високи заплати и бонуси.

    Коментиран от #14, #15

    08:43 06.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тики

    18 2 Отговор

    До коментар #13 от "Васил":

    Заемите са за да се плащат високи заплати на полицаи, военни, съд, министерства и агенции плюс пенсии. Асен Василев подкупи бабите с пари от заеми, дето нашите деца ще плащат.

    08:50 06.11.2026

  • 16 Джоко

    10 2 Отговор
    Дълговата спирала започна при последния мандат на Барбата и теглото се засили при Кокорчо. И едните и другите обясняваха, че тогава е момента да се взимат евтини кредити колкото се може повече в подкрепа на "бизнеса" "за хората" и в растеж на икономиката. А, то 7 процента инфлация в лева (официална) и вече с подобна и више в евро към ден днешен. Е, кИфтета няма, сега чакаме да цъфнат налъмите.

    08:53 06.11.2026

  • 17 тома реални

    15 0 Отговор
    Кузмич, ние сме в дългова спирала още от бойково време! Какви ги каканижеш! Някои помним!

    08:57 06.11.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    АЗ ПЪК КАЗВАМ ЧЕ НЕ СМЕ В ДЪЛГОВА СПИРАЛА
    ....
    ВСЕКИ ИМА ПРАВО ДА КАЖЕ НЕЩО .. САМО ДЕТО НЯКОИ СА СПОНСОРИРАНИ :)

    09:31 06.11.2026

  • 19 досега всички правеха големи разходи в

    1 0 Отговор
    бюджета си . вземат заеми и си харчат . разбира се следващите обвиняват предишните . така е от времето на костов . и в америка правят повече разходи . нормално е .

    09:47 06.11.2026

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