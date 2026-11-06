Икономистът Кузман Илиев предупреди за риск от дългова спирала и повишаване на данъците в България. В студиото на Euronews PrimeTime той определи икономическия модел на страната като все по-неустойчив и свърза опасността с растящия държавен дълг, високото кредитиране и спада на индустриалното производство.
„Ние произвеждаме все по-скъпо, все по-малко, теглим дълг и внасяме чужди стоки“, заяви Илиев. По думите му евентуално повишаване на лихвите от Европейската централна банка ще оскъпи кредитите за домакинствата, но и финансирането на държавата.
Дефицити вместо инвестиции
Според икономиста натрупването на бюджетни дефицити за финансиране на социални разходи, вместо за инвестиции в производството, задълбочава проблемите. Като възможни мерки той посочи ограничаване на разходите и оптимизиране на публичния сектор.
Илиев призова за промяна на икономическия модел и политики, които насърчават производството, частните инвестиции и конкурентоспособността. Според него без такива промени растящите разходи могат да бъдат компенсирани с по-високи данъци и нови заеми.
Опасения за частните пенсионни фондове
Икономистът изрази и опасения от евентуална намеса в частните пенсионни фондове заради недостига на средства в НОИ. Той посочи, че е необходим по-добър контрол върху фондовете, но подчерта, че натрупаните в тях средства са частна собственост на гражданите.
По повод възможността пенсионните спестявания да бъдат използвани за покриване на държавни дефицити Илиев коментира: „Това дългосрочно не мисля, че ще е устойчиво в наша полза като общество“.
Източници: euronews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кузмане,
Коментиран от #10
08:14 06.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тико
08:17 06.11.2026
4 Красимир Петров
08:19 06.11.2026
5 Какво Искате ?
Разплякана Държава ?
08:20 06.11.2026
6 Ква спирала?!?!
08:21 06.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Рублен Крадев
08:27 06.11.2026
9 КУЗИ! КУЗИ!!!
08:29 06.11.2026
10 Хм...
До коментар #1 от "Кузмане,":Защо не се върнеш още в 2014, тогава започна реалното трупане на дълг, заради проблемите с КТБ.
08:33 06.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Кузманчо Московски
08:37 06.11.2026
13 Васил
Коментиран от #14, #15
08:43 06.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тики
До коментар #13 от "Васил":Заемите са за да се плащат високи заплати на полицаи, военни, съд, министерства и агенции плюс пенсии. Асен Василев подкупи бабите с пари от заеми, дето нашите деца ще плащат.
08:50 06.11.2026
16 Джоко
08:53 06.11.2026
17 тома реални
08:57 06.11.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ВСЕКИ ИМА ПРАВО ДА КАЖЕ НЕЩО .. САМО ДЕТО НЯКОИ СА СПОНСОРИРАНИ :)
09:31 06.11.2026
19 досега всички правеха големи разходи в
09:47 06.11.2026