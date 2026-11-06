Икономистът Кузман Илиев предупреди за риск от дългова спирала и повишаване на данъците в България. В студиото на Euronews PrimeTime той определи икономическия модел на страната като все по-неустойчив и свърза опасността с растящия държавен дълг, високото кредитиране и спада на индустриалното производство.

„Ние произвеждаме все по-скъпо, все по-малко, теглим дълг и внасяме чужди стоки“, заяви Илиев. По думите му евентуално повишаване на лихвите от Европейската централна банка ще оскъпи кредитите за домакинствата, но и финансирането на държавата.

Дефицити вместо инвестиции

Според икономиста натрупването на бюджетни дефицити за финансиране на социални разходи, вместо за инвестиции в производството, задълбочава проблемите. Като възможни мерки той посочи ограничаване на разходите и оптимизиране на публичния сектор.

Илиев призова за промяна на икономическия модел и политики, които насърчават производството, частните инвестиции и конкурентоспособността. Според него без такива промени растящите разходи могат да бъдат компенсирани с по-високи данъци и нови заеми.

Опасения за частните пенсионни фондове

Икономистът изрази и опасения от евентуална намеса в частните пенсионни фондове заради недостига на средства в НОИ. Той посочи, че е необходим по-добър контрол върху фондовете, но подчерта, че натрупаните в тях средства са частна собственост на гражданите.

По повод възможността пенсионните спестявания да бъдат използвани за покриване на държавни дефицити Илиев коментира: „Това дългосрочно не мисля, че ще е устойчиво в наша полза като общество“.

Източници: euronews.bg