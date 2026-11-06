Мирчев предупреди за санкции заради ръста на разходите

Ивайло Мирчев предупреди за риск от санкции и ограничаване на европейското финансиране заради планирания ръст на нетните държавни разходи в България. По предварителна оценка на Европейската комисия разходите ще се увеличат с 10,1% през 2026 г., докато препоръчаният от Съвета на ЕС максимален ръст е 4,2%.

Данните са свързани с оценката на бюджетния план на България за 2027 г. Според публикуваната информация за следващата година е заложен ръст на нетните разходи от 1,3% при препоръчителен максимум от 3,4%. Европейската комисия е поискала от българските власти да обяснят как ще осигурят съответствие с договорените ограничения и какви са причините за отклонението през 2026 г.

В публикация, адресирана до премиера Румен Радев, Мирчев настоява за публичен отговор къде се насочват допълнителните бюджетни средства. Той поставя и въпроса дали през 2027 г. гражданите и бизнесът ще трябва да поемат по-висока данъчна и осигурителна тежест.

„Можете ли да кажете на хората за какво конкретно отиват тези допълнителни разходи? И най-важното – можете ли да гарантирате, че през 2027 г. няма да се наложи българските граждани и бизнесът да плащат по-високи данъци и осигуровки, за да покрием тези разходи?“

По думите на Мирчев отклонението може да доведе до задълбочаване на процедурата срещу България за прекомерен дефицит. Той предупреди, че възможните последици включват глоба от Европейската комисия, последвана от спиране на европейските фондове и щети за милиарди евро.

България вече е в процедура по прекомерен дефицит

„И нека всички знаят какво следва - глоба от ЕК за България, а като следваща стъпка спиране на европейските фондове и щети за милиарди евро“, заяви Мирчев.

Европейската комисия посочва, че България е в процедура по прекомерен дефицит. Съветът на ЕС прие съответните решения и препоръка към страната на 10 юли 2026 г. Процедурата предвижда оценка на предприетите мерки и възможно задълбочаване, ако държавата не изпълнява препоръките в определените срокове.

В официалните документи на Европейската комисия няма потвърдено решение за налагане на глоба или за автоматично спиране на европейските фондове. Тези последици са представени от Мирчев като възможен сценарий при задълбочаване на процедурата.

Министерството на финансите е обяснило, че 2026 г. е започнала без приет държавен бюджет, което е ограничило възможностите за контрол върху разходите. Мирчев обаче заяви, че управляващите са на път да нанесат сериозни щети и обяви готовност за протести.

„С некадърността си сте на път да съсипете всичко и скоро ще сме с хората на площада“, написа той.

Източници: dunavmost.com, business.dir.bg, investor.bg