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Мирчев предупреди за санкции заради ръста на разходите

Мирчев предупреди за санкции заради ръста на разходите

6 Ноември, 2026 08:40 988 51

  • ивaйло мирчев-
  • държавни разходи-
  • европейска комисия-
  • еврофондове-
  • бюджетен дефицит

По предварителна оценка на Европейската комисия нетните разходи на България ще нараснат с 10,1% през 2026 г. при препоръчителен таван от 4,2%

Мирчев предупреди за санкции заради ръста на разходите - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ивайло Мирчев предупреди за риск от санкции и ограничаване на европейското финансиране заради планирания ръст на нетните държавни разходи в България. По предварителна оценка на Европейската комисия разходите ще се увеличат с 10,1% през 2026 г., докато препоръчаният от Съвета на ЕС максимален ръст е 4,2%.

Данните са свързани с оценката на бюджетния план на България за 2027 г. Според публикуваната информация за следващата година е заложен ръст на нетните разходи от 1,3% при препоръчителен максимум от 3,4%. Европейската комисия е поискала от българските власти да обяснят как ще осигурят съответствие с договорените ограничения и какви са причините за отклонението през 2026 г.

В публикация, адресирана до премиера Румен Радев, Мирчев настоява за публичен отговор къде се насочват допълнителните бюджетни средства. Той поставя и въпроса дали през 2027 г. гражданите и бизнесът ще трябва да поемат по-висока данъчна и осигурителна тежест.

„Можете ли да кажете на хората за какво конкретно отиват тези допълнителни разходи? И най-важното – можете ли да гарантирате, че през 2027 г. няма да се наложи българските граждани и бизнесът да плащат по-високи данъци и осигуровки, за да покрием тези разходи?“

По думите на Мирчев отклонението може да доведе до задълбочаване на процедурата срещу България за прекомерен дефицит. Той предупреди, че възможните последици включват глоба от Европейската комисия, последвана от спиране на европейските фондове и щети за милиарди евро.

„И нека всички знаят какво следва - глоба от ЕК за България, а като следваща стъпка спиране на европейските фондове и щети за милиарди евро“, заяви Мирчев.

България вече е в процедура по прекомерен дефицит

Европейската комисия посочва, че България е в процедура по прекомерен дефицит. Съветът на ЕС прие съответните решения и препоръка към страната на 10 юли 2026 г. Процедурата предвижда оценка на предприетите мерки и възможно задълбочаване, ако държавата не изпълнява препоръките в определените срокове.

В официалните документи на Европейската комисия няма потвърдено решение за налагане на глоба или за автоматично спиране на европейските фондове. Тези последици са представени от Мирчев като възможен сценарий при задълбочаване на процедурата.

Министерството на финансите е обяснило, че 2026 г. е започнала без приет държавен бюджет, което е ограничило възможностите за контрол върху разходите. Мирчев обаче заяви, че управляващите са на път да нанесат сериозни щети и обяви готовност за протести.

„С некадърността си сте на път да съсипете всичко и скоро ще сме с хората на площада“, написа той.

Източници: dunavmost.com, business.dir.bg, investor.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 9689

    35 2 Отговор
    Леке,спри да крадеш и ще се получи.

    08:46 06.11.2026

  • 9 мн хубаво ама

    28 1 Отговор
    кой ли е виновен? Хъъъъъъм?!

    08:47 06.11.2026

  • 10 този е позор

    45 2 Отговор
    Единствената опасност за България е този питекантроп, дето всеки ден ръси глупост след глупост. Онзи ден ходих в зоологическата градина и мерих челото на пет вида маймуни, а те всичките с по-голямо чело от този бе. А той акъл дава!

    08:47 06.11.2026

  • 11 Като се види

    25 3 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    В ОГЛЕДАЛОТО и СЕБЕ СИ МРАЗИ

    08:48 06.11.2026

  • 12 Пука им За Санкциите !

    16 2 Отговор
    Нали Джобовете им са пълни !

    Пък Санкциите !

    Си остават !

    За Ваша Сметка !

    08:50 06.11.2026

  • 13 сектант

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    България: Не знаем, питайте министерството на финансите. От Мин Финанси: Не знаем, питайте комисията за финансов надзор. От Комисията: Не можем да ви кажем, обърнете се към министерски съвет. От Мин. Съвет: Не можем да ви кажем, правилните хора, които да попитате са НАП. От НАП: ТУК НЕ Е ИНФОРМАЦИЯ!

    08:50 06.11.2026

  • 14 5556

    40 3 Отговор
    Тоя се не спря! На площада та на площада! Ми да излезе с неговите 100 човека! Виждаме какво е положението в Европа! Виждаме и нашето дето ни набутаха неподготвени в еврото! А тоя само протести му в главата! Заминахте си вече! Никога повече!

    Коментиран от #39

    08:52 06.11.2026

  • 15 Кочо

    32 2 Отговор
    Нали настоявате за тройна антидронова защита от руската агресия, бе, Мирчев! Там отидоха парите и за безмислени избори, където пак се провалихте! Гълъб казва - 660 евро минимална заплата, всичките скочихте, че били малко! Разпуснете се, намалете заплатите си до средната и отивайте да работите! Както бяха депутатите на Тодор Живков! Съберат се на сесия еди път в годината, гласуват и отиват да си гледат цеха, мината и агрономството. Откак въведохте демокрацията, като се залежахте депутатите в София и заплашвате хората с реформи.

    08:52 06.11.2026

  • 16 да ходи в затвора

    30 3 Отговор
    Ако някой се чуди откъде идват всички проблеми, бели, бедност, разделение и омраза в обществото и липса на суверенитет за България - няма нужда да търси отговор. Ето това е най-точния човек. Заради него.

    08:53 06.11.2026

  • 17 МИРЧЕВ СЕ ПРЕВРЪЩА

    30 2 Отговор
    В българския Зеленски. Точно толкова неприятен.

    08:53 06.11.2026

  • 18 Вие г-н Мирчев

    29 4 Отговор
    Повишихте разходна част, като увеличихте БЮДЖЕТНИ заплати и пенсии.
    Без реформи в бюджетната сфера.
    Бюджетът ви тогава при Василев, го закърпиха огромни количества износ ток, и продажба оръжия.
    Забравихте, че няколко пъти вдигахте акцизи.
    Заложените от вас "капани" дават резултати.
    Заемите, които теглихте с ГЕРБ и ДПС.
    Фалшифицираните дефицити и инфлация, вече признати от Евростат.
    Повишените квоти по ПВУ на Василев, закриване базови мощности.
    Износ на въглища за Сърбия, от нея купувате ток.
    2024 НС забрани на Василев да харчи пари от бюджета, освен за заплати и пенсии.
    Май забравихте, "Русия е една бензиноколонка" и че отказахте да плащате за руски газ, вкарахте с 30-40% втечнен газ, а терминали за разтечняване НЯМАШЕ, Вие сте прината за сключването на Боташ.
    И Ойрото, заради което профукахте 96 млрд лева, вкл. за ЕСМ юни 2026, за който ПП, ДБ, ГЕРБ, СДС, ДПС и ПБ гласувахте, общо между 12 и 15 млрд. лева, 3 мрлд. дадени, 12-15 обещани, да спасяваме Ойрочленки като Франция.

    08:55 06.11.2026

  • 19 Доротея

    12 4 Отговор
    Сега окочателно се проясни, защо Асен Василев се разграничи от тези! Той е умен!

    08:55 06.11.2026

  • 20 Табаков

    11 2 Отговор
    ОТИШЪЛ СИ Е ВЕЖДИ РАШИДОВ!ЛЕКА МУ ПРЪСТ НА ЧОВЕКА!

    Коментиран от #22

    08:56 06.11.2026

  • 21 Хохохо

    16 2 Отговор
    Златният дъжд от еврозоната вече ни засипван яла година благодарение на този индивид и подобните му

    09:00 06.11.2026

  • 22 Доротея

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Табаков":

    Добър човек беше! И не беше нискочел в прекия и друг смисъл на метафората!

    09:02 06.11.2026

  • 23 А бе

    7 2 Отговор
    мирчев прочети № 20 и замълчи да не те сполети г-у-а-о крадлив

    09:03 06.11.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 1 Отговор
    ЗА НАГРАДАТА АНТИ - НОБЕЛ ЗА ЕСТЕСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
    СА СЕ ЗАГРИЗАЛИ
    МИРЧЕВ И КЛИЧКО

    09:03 06.11.2026

  • 25 Депутатите

    11 1 Отговор
    да минават на минимална работна заплата, след като ръста на разходите е висок.

    09:04 06.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Нормално

    5 8 Отговор
    От както Радев и промяната управляват държавата през последните 6 години говорим само за разходи, инфлация, обедняване, галопиращи цени, заеми, дефицит.

    09:08 06.11.2026

  • 29 Мирчака

    14 2 Отговор
    Мирчака пак се е събудил с чувството, че е образован, ха ха ха!

    09:08 06.11.2026

  • 30 Вожда

    11 1 Отговор
    Явно някой здраво плаща за да ни го навират 24/7 откъде ли не и да му слушаме и гледаме лъжите и простотията.Имам чувството че ще изпълзи изпод леглото.

    09:09 06.11.2026

  • 31 Кочо

    7 3 Отговор
    Ако ЕК продължава да упорства, Радев и Йотова не трябва да се снишават, а да застанат на трибуната и открито да обявят, че не само Крим, но и Донбас, Чернигов и Житомир са руски, това е справедливо, следва да се обединят исторически и всичко друго е кривене на душата! Мирчев е военолюбец!

    09:10 06.11.2026

  • 32 Шапкаря

    7 0 Отговор
    Стига предупреждавайте!Намалете си огромните заплати/защото по цял стоите на столче/ и работата ще отиде на 2%.

    09:10 06.11.2026

  • 33 Джамбаза

    10 2 Отговор
    Тази сутрин отварям консерва копърка, а вътре Ивайло Мирчев предупреждава...
    Ще използвам случая да го предупредя и аз.
    Идват месни избори. Ако не го отстроните /Мирчев, де/ ще загубите и тях!

    09:12 06.11.2026

  • 34 Зеления

    7 1 Отговор
    Ей го бе, най-големия любимец в кавички на 90% от коментиращите в сайта. Друго си е да ти почне деня с този "титан на мисълта".

    09:12 06.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 фсока

    9 2 Отговор
    Кой излъга за дефицита и ни набута в клуба на "богатите"??? Кой лъга че ще забогатееем??? Кой се гушка с разбойниците на ГЕРБ??? Кой тегли 16 милиарда дълг във Не сглобката??? Кой продължава да ни лъже че не е от еврото??? Сега когато всичко стана х2 кой продължава да лъже повече от комунделите че сме много богати??? Друг ли е виновен пак??? Друг ли ограби България???

    Коментиран от #43

    09:13 06.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Анонимен

    4 3 Отговор
    Мирчев нали вие шарлатанията бяхте заедно с месии червени олигарси какво стана сега помогнахте на червените олигарси да заграбят държавата ни

    09:17 06.11.2026

  • 39 Кой

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "5556":

    Да излезе ,ама не му стиска.Да не мислиш че не чете по сайтове и фейсбук групи какво е отношението на хората към него? А и за какво точно ще протестира ? Днес Радев им даде шах с пешката в третия ход.Представяне на бюджета пред студенти ,заедно с министрите . Катилчетата от т.нар. опозиция останаха с пръст в ...(ааа, не е това което си помислихте ) в устатаа.

    09:17 06.11.2026

  • 40 Ще да е

    5 2 Отговор
    Видял бюджета преди всички,както отклоняването на пенсионната вноски. Човека е "шаман" на пп и дб "гадател".

    09:18 06.11.2026

  • 41 Мухаа ха!

    4 4 Отговор
    Ами прав е Мирчев! Когато си предадеш кесията ,да е в ръцете на Домоуправителя на входа,той да решава колко да харчиш от твойте пари, може и санкции да ти наложи.. Примерно : какви нови маратонки ,какъв нов телевизор? Ще носиш старите ,ще гледаш какво ти разпореждам по новините, от стария телевизор!Ако не изпълняваш,ще ти наложа глоба!

    Коментиран от #44

    09:18 06.11.2026

  • 42 Доротея

    6 2 Отговор
    Помните ли как вдигаха 50 % пенсия и заплата за репресивния апарат!? Помните ли как ограничиха правомощията на президента и написаха домова книга!? Помните ли как наддаваха да с вдигат пенсиите, а сетне обвиняваха Асен Василев!? Дори социалната Мика Зайкова го обвини в разхищение!! Бойко даваше 50 антивирусни лева! Предизборно и Коледно слж. кабинет предложи да станат 70! На трибуната излиза дежурен по пропаганда гербер, вдига мизата - 100! Но ДПС надделява със 120! Сетне, Радев вдигал разходите!

    09:20 06.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 кхник

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "Мухаа ха!":

    Какво е прав бре??? Нали точно този глупак ни набута и даде кесията на българите в Брюксел??? Сега от там да казват дали ще ядеш или ще гладуваш. Това го направиха тези глупаци от ПП и ДБ и ГЕРБ със свинята. Сега парите ни се разрешават от Брюксел заради този глупак.

    09:24 06.11.2026

  • 45 Питам

    6 1 Отговор
    Тоя нискочелия, кога започна да разбира от икономика? Защо не поговори за скута на Пеевски, за това как с лъжа но набутаха в еврото и сега всички страдаме! Колко трябва да си нагъл, въобще да се показваш! Хора забравихте ли го тоя?!

    09:27 06.11.2026

  • 46 Офф, пак ли този с гумения мозък

    5 2 Отговор
    Този антибългарин ни набута в еврозоната, уби българският лев, и продължава да ни тероризира с глупостите си. Грешка на природата.

    09:29 06.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Прави впечатление,

    4 0 Отговор
    че след позорно загубените президентски избори т.н. " опозиция "се е активизирала по медиите, както беше умряла месеци преди кампанията.

    Не минава и час, без Боко, Мирчо, Кокора , Божанката или Денкуф да се изходят по някой въпрос! Дори и Кики се включва. Очакваме и Ленчето!

    Ние пък очакваме от тях да се престрашат и да почнат да валят оставки!
    Да освободят терена за по- достойни от тях!

    09:34 06.11.2026

  • 49 Мирчев обаче трябва да знае че

    0 0 Отговор
    Общият обем на плащанията по бюджета на ЕС за 2027 г. (седмата и последна година от многогодишната финансова рамка 2021–2027 г.) е определен на около 202,07 милиарда евро според позицията на Съвета на ЕС и около 203,3 милиарда евро според позицията на Европейския парламент, което представлява нарастване от около 7% спрямо предходната година. 7% е годишният ръст ! Точният размер на националните вноски на всяка страна членка се определя в съотношение към нейния Брутен национален доход (БНД) и данъчната база на ДДС което категорично не кореспондира с 7% - ният годишният ръст на плащанията по бюджета на ЕС... И тези хора имат наглостта сметка да ни държат за разходи и бюджет представете си хора ..Ако плащанията ни по бюджета на ЕС за 2027 г. се увеличават с 7% годишен ръст то и бюджетните ни разходи трябва да се увеличават с 7% годишният ръст ! Не замразяване да има а ръст ! Всичко друго не кореспондира със здравата логика !

    09:36 06.11.2026

  • 50 Мирчев обаче трябва да знае че

    0 0 Отговор
    Националните митнически органи на
    страните от ЕС събират митата върху стоки, внесени от държави извън Съюза, по еднакви тарифи но те имат различна тежест върху покупателната способност на хората като ние българите сме най бедни и най ощетени. Върху тях се начислява после и ДДС.
    Задължения за събиране на дължимите мита постъпват директно като нетни приходи за бюджета на ЕС, като държавите членки задържат само 25% от събраните суми за покриване на административните разходи по събирането им...

    09:38 06.11.2026

  • 51 Тошо

    0 0 Отговор
    Мирчев, аз настоявам за публично поемане на вина от Борисов Теменушка и компания сподвижници които с фалшиви данни набутаха България в еврофалиралата зона и предизвикаха обедняване на половина на всички българи.Айде за започнем с това, пък после другото.

    09:54 06.11.2026

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