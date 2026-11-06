Мирчев предупреди за санкции заради ръста на разходите

Ивайло Мирчев предупреди за риск от санкции и ограничаване на европейското финансиране заради планирания ръст на нетните държавни разходи в България. По предварителна оценка на Европейската комисия разходите ще се увеличат с 10,1% през 2026 г., докато препоръчаният от Съвета на ЕС максимален ръст е 4,2%.
Данните са свързани с оценката на бюджетния план на България за 2027 г. Според публикуваната информация за следващата година е заложен ръст на нетните разходи от 1,3% при препоръчителен максимум от 3,4%. Европейската комисия е поискала от българските власти да обяснят как ще осигурят съответствие с договорените ограничения и какви са причините за отклонението през 2026 г.
В публикация, адресирана до премиера Румен Радев, Мирчев настоява за публичен отговор къде се насочват допълнителните бюджетни средства. Той поставя и въпроса дали през 2027 г. гражданите и бизнесът ще трябва да поемат по-висока данъчна и осигурителна тежест.
По думите на Мирчев отклонението може да доведе до задълбочаване на процедурата срещу България за прекомерен дефицит. Той предупреди, че възможните последици включват глоба от Европейската комисия, последвана от спиране на европейските фондове и щети за милиарди евро.„И нека всички знаят какво следва - глоба от ЕК за България, а като следваща стъпка спиране на европейските фондове и щети за милиарди евро“, заяви Мирчев.
България вече е в процедура по прекомерен дефицит
Европейската комисия посочва, че България е в процедура по прекомерен дефицит. Съветът на ЕС прие съответните решения и препоръка към страната на 10 юли 2026 г. Процедурата предвижда оценка на предприетите мерки и възможно задълбочаване, ако държавата не изпълнява препоръките в определените срокове.
В официалните документи на Европейската комисия няма потвърдено решение за налагане на глоба или за автоматично спиране на европейските фондове. Тези последици са представени от Мирчев като възможен сценарий при задълбочаване на процедурата.
Министерството на финансите е обяснило, че 2026 г. е започнала без приет държавен бюджет, което е ограничило възможностите за контрол върху разходите. Мирчев обаче заяви, че управляващите са на път да нанесат сериозни щети и обяви готовност за протести.„С некадърността си сте на път да съсипете всичко и скоро ще сме с хората на площада“, написа той.
Източници: dunavmost.com, business.dir.bg, investor.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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8 9689
08:46 06.11.2026
9 мн хубаво ама
08:47 06.11.2026
10 този е позор
08:47 06.11.2026
11 Като се види
До коментар #2 от "1488":В ОГЛЕДАЛОТО и СЕБЕ СИ МРАЗИ
08:48 06.11.2026
12 Пука им За Санкциите !
Пък Санкциите !
Си остават !
За Ваша Сметка !
08:50 06.11.2026
13 сектант
До коментар #2 от "1488":България: Не знаем, питайте министерството на финансите. От Мин Финанси: Не знаем, питайте комисията за финансов надзор. От Комисията: Не можем да ви кажем, обърнете се към министерски съвет. От Мин. Съвет: Не можем да ви кажем, правилните хора, които да попитате са НАП. От НАП: ТУК НЕ Е ИНФОРМАЦИЯ!
08:50 06.11.2026
14 5556
Коментиран от #39
08:52 06.11.2026
15 Кочо
08:52 06.11.2026
16 да ходи в затвора
08:53 06.11.2026
17 МИРЧЕВ СЕ ПРЕВРЪЩА
08:53 06.11.2026
18 Вие г-н Мирчев
Без реформи в бюджетната сфера.
Бюджетът ви тогава при Василев, го закърпиха огромни количества износ ток, и продажба оръжия.
Забравихте, че няколко пъти вдигахте акцизи.
Заложените от вас "капани" дават резултати.
Заемите, които теглихте с ГЕРБ и ДПС.
Фалшифицираните дефицити и инфлация, вече признати от Евростат.
Повишените квоти по ПВУ на Василев, закриване базови мощности.
Износ на въглища за Сърбия, от нея купувате ток.
2024 НС забрани на Василев да харчи пари от бюджета, освен за заплати и пенсии.
Май забравихте, "Русия е една бензиноколонка" и че отказахте да плащате за руски газ, вкарахте с 30-40% втечнен газ, а терминали за разтечняване НЯМАШЕ, Вие сте прината за сключването на Боташ.
И Ойрото, заради което профукахте 96 млрд лева, вкл. за ЕСМ юни 2026, за който ПП, ДБ, ГЕРБ, СДС, ДПС и ПБ гласувахте, общо между 12 и 15 млрд. лева, 3 мрлд. дадени, 12-15 обещани, да спасяваме Ойрочленки като Франция.
08:55 06.11.2026
19 Доротея
08:55 06.11.2026
20 Табаков
Коментиран от #22
08:56 06.11.2026
21 Хохохо
09:00 06.11.2026
22 Доротея
До коментар #20 от "Табаков":Добър човек беше! И не беше нискочел в прекия и друг смисъл на метафората!
09:02 06.11.2026
23 А бе
09:03 06.11.2026
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СА СЕ ЗАГРИЗАЛИ
МИРЧЕВ И КЛИЧКО
09:03 06.11.2026
25 Депутатите
09:04 06.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Нормално
09:08 06.11.2026
29 Мирчака
09:08 06.11.2026
30 Вожда
09:09 06.11.2026
31 Кочо
09:10 06.11.2026
32 Шапкаря
09:10 06.11.2026
33 Джамбаза
Ще използвам случая да го предупредя и аз.
Идват месни избори. Ако не го отстроните /Мирчев, де/ ще загубите и тях!
09:12 06.11.2026
34 Зеления
09:12 06.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 фсока
Коментиран от #43
09:13 06.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Анонимен
09:17 06.11.2026
39 Кой
До коментар #14 от "5556":Да излезе ,ама не му стиска.Да не мислиш че не чете по сайтове и фейсбук групи какво е отношението на хората към него? А и за какво точно ще протестира ? Днес Радев им даде шах с пешката в третия ход.Представяне на бюджета пред студенти ,заедно с министрите . Катилчетата от т.нар. опозиция останаха с пръст в ...(ааа, не е това което си помислихте ) в устатаа.
09:17 06.11.2026
40 Ще да е
09:18 06.11.2026
41 Мухаа ха!
Коментиран от #44
09:18 06.11.2026
42 Доротея
09:20 06.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 кхник
До коментар #41 от "Мухаа ха!":Какво е прав бре??? Нали точно този глупак ни набута и даде кесията на българите в Брюксел??? Сега от там да казват дали ще ядеш или ще гладуваш. Това го направиха тези глупаци от ПП и ДБ и ГЕРБ със свинята. Сега парите ни се разрешават от Брюксел заради този глупак.
09:24 06.11.2026
45 Питам
09:27 06.11.2026
46 Офф, пак ли този с гумения мозък
09:29 06.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Прави впечатление,
Не минава и час, без Боко, Мирчо, Кокора , Божанката или Денкуф да се изходят по някой въпрос! Дори и Кики се включва. Очакваме и Ленчето!
Ние пък очакваме от тях да се престрашат и да почнат да валят оставки!
Да освободят терена за по- достойни от тях!
09:34 06.11.2026
49 Мирчев обаче трябва да знае че
09:36 06.11.2026
50 Мирчев обаче трябва да знае че
страните от ЕС събират митата върху стоки, внесени от държави извън Съюза, по еднакви тарифи но те имат различна тежест върху покупателната способност на хората като ние българите сме най бедни и най ощетени. Върху тях се начислява после и ДДС.
Задължения за събиране на дължимите мита постъпват директно като нетни приходи за бюджета на ЕС, като държавите членки задържат само 25% от събраните суми за покриване на административните разходи по събирането им...
09:38 06.11.2026
51 Тошо
09:54 06.11.2026