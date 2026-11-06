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Парламентът почете с минута мълчание Вежди Рашидов
  Тема: Известни личности

Парламентът почете с минута мълчание Вежди Рашидов

6 Ноември, 2026 09:31 818 25

  • вежди рашидов-
  • народно събрание-
  • тома биков-
  • герб-сдс-
  • българска култура

Народните представители отдадоха почит на скулптора, депутат и бивш председател на 48-ото Народно събрание. Тома Биков определи кончината му като голяма загуба за българското общество

Парламентът почете с минута мълчание Вежди Рашидов - 1
Снимка: NovaNews
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Народните представители почетоха с едноминутно мълчание паметта на Вежди Рашидов в началото на пленарното заседание. Големият български скулптор, депутат, общественик и председател на 48-ото Народно събрание е починал на 74-годишна възраст след сърдечен удар.

От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Тома Биков определи кончината на Рашидов като голяма загуба за цялото българско общество.

„Той често беше извън рамките, които поставяха обществото и политиката. Беше човек, който обичаше да обединява и събира“, каза Биков.

По думите му именно способността на Рашидов да обединява различни политически сили е сред причините той да бъде избран за председател на 48-ото Народно събрание. Биков подчерта, че Рашидов е първият български гражданин от турски произход, който оглавява парламента.

В изявлението си Тома Биков отбеляза и приноса на Рашидов към българската култура. Той посочи, че скулпторът е оставил редица завършени проекти.

„България загуби един ценен човек, който ще липсва на всички ни“, заяви Тома Биков.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Млад е

    4 4 Отговор
    Загинал горкичкия.

    09:33 06.11.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 8 Отговор
    БЕШЕ НЕЩО ИЗВЪН ПОЛИТИКАТА И БИЗНЕСА
    .....
    БЕШЕ ТВОРЕЦ И ТО ДОБЪР .... ТОВА Е РАЗЛИКАТА

    09:34 06.11.2026

  • 3 Последния Софиянец

    9 5 Отговор
    За умрелите или добро или нищо.Нищо няма да кажа.

    09:35 06.11.2026

  • 4 Слави Бинев

    4 5 Отговор
    Който не иска да умре от инсулт -куршум.

    09:36 06.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЦК на БКП

    1 7 Отговор
    Ето резултата от онова там при иди Йотова

    09:38 06.11.2026

  • 7 Дори

    9 4 Отговор
    Спомних си че Боко и ППетроханци изхвърлиха Веждито от НС!

    09:39 06.11.2026

  • 8 Просто човек

    8 3 Отговор
    Главния Мултак на държавата…

    09:40 06.11.2026

  • 9 Мнение

    3 2 Отговор
    Вежди Рашидов беше личност с две много различни лица – безспорен талант в изкуството, но и противоречива фигура в политиката и обществения живот. Творчеството му заслужава признание, но публичните думи и постъпки също остават част от неговото наследство. Смъртта не заличава нито заслугите, нито грешките. Поклон пред паметта му и съболезнования на близките!

    09:40 06.11.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 2 Отговор
    АЗ ПОЧТИ НЕ ПИЕХ 30 ГОДИНИ И СЕ ЧУВСТВАМ МНОГО ДОБРЕ .. СЕГА СЕ ОТВАРЯМ НА 50 ГРАМА
    ВЕЧЕР ... НО СЪМ СИ СПЕСТИЛ ДОНЯКЪДЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО ЗАСТАРЯВАНЕ - БИЧ ЗА БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРКИТЕ

    09:41 06.11.2026

  • 11 Тик-Ток

    5 1 Отговор
    Веждито беше голям българин

    09:42 06.11.2026

  • 12 Ларго-Марго

    4 3 Отговор
    И кво - занесе ли в гроба откраднатото?

    09:42 06.11.2026

  • 13 бою циганина

    0 2 Отговор
    братчиту ми

    09:43 06.11.2026

  • 14 ккк

    3 3 Отговор
    чак пък голяма загуба , като го изритахте от парламентя не беше загуба нали , големи сте лицемери

    09:43 06.11.2026

  • 15 Не бъдете като него

    5 0 Отговор
    Memento mori — помни, че си смъртен, и се научи да живееш истински.

    Не бъди алчен, безскрупулен и заслепен от властта. Не забравяй, че постът е временен, властта е преходна, а парите не могат да купят вечност. Днес можеш да управляваш съдби, да вземаш решения и да държиш власт в ръцете си, но утре ще бъдеш просто човек като всички останали.

    Не превръщай общественото доверие в лична изгода. Не тъпчи хората, за да се издигнеш, защото никой не взема със себе си нито богатството, нито титлите, нито властта си.

    Истинското наследство на един човек не е колко е притежавал, а колко добро е оставил след себе си.

    09:44 06.11.2026

  • 16 Никой не е вечен!

    3 1 Отговор
    Господата с титлите не бива да забравят: властта си отива, постовете се сменят, но човешкото достойнство остава мерило за характера. Никой не е вечен и никой не е над останалите!

    09:46 06.11.2026

  • 17 Всички са

    0 1 Отговор
    Местим ли го колеги?

    09:47 06.11.2026

  • 18 Истината

    1 1 Отговор
    В крайна сметка никой не е вечен, никой не е недосегаем и никой не е повече човек от другия.

    09:47 06.11.2026

  • 19 Жените помнят

    2 2 Отговор
    Всички помнят негово скандално и обидно изказване по адрес на жени, преживели сексуално насилие!

    09:49 06.11.2026

  • 20 Всичко се помни

    3 1 Отговор
    Рашидов е обвиняван в сбиване с полицай след забележка за неправилно паркиране. Тогава обаче странно защо прокуратурата прекратява делото през 2002 г.

    09:50 06.11.2026

  • 21 Размисли

    3 1 Отговор
    Арогантен, липса на самоконтрол и липса уважение към другите, така го помня аз.

    Коментиран от #24

    09:52 06.11.2026

  • 22 Моряка

    1 0 Отговор
    Оплювате и мъртвия,срамота!След 35 години безвремие и това доживяхме.

    09:55 06.11.2026

  • 23 КАКТО ВИНАГИ ПИША

    0 0 Отговор
    ТУК СМЕ ЗА МНОГООО мъничко. А ТАМ ЗА НЕКОИ ДОЛЕ МНОГООО ВЕЧНО И ТЪПО. ЗАТОВА ХОРА ВЯРВАЙТЕ И СМИРЕНИЕ СИ ДАЙТЕ. КРАДИ ИБИ УБИВАЙ ЗЪЛ БЪДИ НО ЗА МЪНИЧКО ТУК И ВЕЧНО ТАМ . А ЗА МЪРТВИЯ?.... ИЛИ НИЩО.

    09:58 06.11.2026

  • 24 ЛАшкаше се

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Размисли":

    Като Главен МултАк на Републиката се беше самозабравил. После се прилепи към парвенюто Боко. Накрая малко се осефЕри.

    09:59 06.11.2026

  • 25 Оня

    0 0 Отговор
    Да ти е лек пътя нататък Вежди! Тук остана неразбран дано там да си на правилната стана! Велик беше! Поклон!

    10:00 06.11.2026

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