Парламентът почете с минута мълчание Вежди Рашидов

Народните представители почетоха с едноминутно мълчание паметта на Вежди Рашидов в началото на пленарното заседание. Големият български скулптор, депутат, общественик и председател на 48-ото Народно събрание е починал на 74-годишна възраст след сърдечен удар.
От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Тома Биков определи кончината на Рашидов като голяма загуба за цялото българско общество.„Той често беше извън рамките, които поставяха обществото и политиката. Беше човек, който обичаше да обединява и събира“, каза Биков.
По думите му именно способността на Рашидов да обединява различни политически сили е сред причините той да бъде избран за председател на 48-ото Народно събрание. Биков подчерта, че Рашидов е първият български гражданин от турски произход, който оглавява парламента.
В изявлението си Тома Биков отбеляза и приноса на Рашидов към българската култура. Той посочи, че скулпторът е оставил редица завършени проекти.„България загуби един ценен човек, който ще липсва на всички ни“, заяви Тома Биков.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Млад е
09:33 06.11.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
БЕШЕ ТВОРЕЦ И ТО ДОБЪР .... ТОВА Е РАЗЛИКАТА
09:34 06.11.2026
3 Последния Софиянец
09:35 06.11.2026
4 Слави Бинев
09:36 06.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ЦК на БКП
09:38 06.11.2026
7 Дори
09:39 06.11.2026
8 Просто човек
09:40 06.11.2026
9 Мнение
09:40 06.11.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ВЕЧЕР ... НО СЪМ СИ СПЕСТИЛ ДОНЯКЪДЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО ЗАСТАРЯВАНЕ - БИЧ ЗА БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРКИТЕ
09:41 06.11.2026
11 Тик-Ток
09:42 06.11.2026
12 Ларго-Марго
09:42 06.11.2026
13 бою циганина
09:43 06.11.2026
14 ккк
09:43 06.11.2026
15 Не бъдете като него
Не бъди алчен, безскрупулен и заслепен от властта. Не забравяй, че постът е временен, властта е преходна, а парите не могат да купят вечност. Днес можеш да управляваш съдби, да вземаш решения и да държиш власт в ръцете си, но утре ще бъдеш просто човек като всички останали.
Не превръщай общественото доверие в лична изгода. Не тъпчи хората, за да се издигнеш, защото никой не взема със себе си нито богатството, нито титлите, нито властта си.
Истинското наследство на един човек не е колко е притежавал, а колко добро е оставил след себе си.
09:44 06.11.2026
16 Никой не е вечен!
09:46 06.11.2026
17 Всички са
09:47 06.11.2026
18 Истината
09:47 06.11.2026
19 Жените помнят
09:49 06.11.2026
20 Всичко се помни
09:50 06.11.2026
21 Размисли
Коментиран от #24
09:52 06.11.2026
22 Моряка
09:55 06.11.2026
23 КАКТО ВИНАГИ ПИША
09:58 06.11.2026
24 ЛАшкаше се
До коментар #21 от "Размисли":Като Главен МултАк на Републиката се беше самозабравил. После се прилепи към парвенюто Боко. Накрая малко се осефЕри.
09:59 06.11.2026
25 Оня
10:00 06.11.2026