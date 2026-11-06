Парламентът почете с минута мълчание Вежди Рашидов

Народните представители почетоха с едноминутно мълчание паметта на Вежди Рашидов в началото на пленарното заседание. Големият български скулптор, депутат, общественик и председател на 48-ото Народно събрание е починал на 74-годишна възраст след сърдечен удар.

От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Тома Биков определи кончината на Рашидов като голяма загуба за цялото българско общество.

„Той често беше извън рамките, които поставяха обществото и политиката. Беше човек, който обичаше да обединява и събира“, каза Биков.

По думите му именно способността на Рашидов да обединява различни политически сили е сред причините той да бъде избран за председател на 48-ото Народно събрание. Биков подчерта, че Рашидов е първият български гражданин от турски произход, който оглавява парламента.

В изявлението си Тома Биков отбеляза и приноса на Рашидов към българската култура. Той посочи, че скулпторът е оставил редица завършени проекти.

„България загуби един ценен човек, който ще липсва на всички ни“, заяви Тома Биков.

Източници: novini.bg