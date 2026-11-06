15 тежки катастрофи за денонощие, 22 души са ранени

15 тежки пътнотранспортни произшествия са регистрирани в страната през изминалото денонощие. При катастрофите няма загинали, а 22 души са пострадали, съобщи Министерството на вътрешните работи.

„При тях няма загинали, 22 души са пострадали“, посочват от МВР в обобщението за пътната обстановка.

В София за същия период са отчетени 37 леки и две тежки катастрофи. При тежките произшествия са ранени трима души.

Четирима загинали от началото на ноември

От началото на ноември по пътищата на страната са загинали четирима души, а 101 са пострадали.

От началото на 2026 г. жертвите на пътнотранспортни произшествия са 418. Ранените са 7251.

Обобщените данни обхващат тежките катастрофи с пострадали или загинали участници в движението. За конкретните произшествия, причините за тях и състоянието на ранените не са посочени допълнителни подробности.

Източници: novini.bg, paragrafa.com