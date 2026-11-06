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15 тежки катастрофи за денонощие, 22 души са ранени
  Тема: Войната на пътя

15 тежки катастрофи за денонощие, 22 души са ранени

6 Ноември, 2026 09:29 414 3

  • катастрофи-
  • пътна безопасност-
  • мвр-
  • пътнотранспортни произшествия-
  • войната на пътя

При произшествията няма загинали, съобщи МВР. От началото на годината жертвите по пътищата са 418

15 тежки катастрофи за денонощие, 22 души са ранени - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

15 тежки пътнотранспортни произшествия са регистрирани в страната през изминалото денонощие. При катастрофите няма загинали, а 22 души са пострадали, съобщи Министерството на вътрешните работи.

„При тях няма загинали, 22 души са пострадали“, посочват от МВР в обобщението за пътната обстановка.

В София за същия период са отчетени 37 леки и две тежки катастрофи. При тежките произшествия са ранени трима души.

Четирима загинали от началото на ноември

От началото на ноември по пътищата на страната са загинали четирима души, а 101 са пострадали.

От началото на 2026 г. жертвите на пътнотранспортни произшествия са 418. Ранените са 7251.

Обобщените данни обхващат тежките катастрофи с пострадали или загинали участници в движението. За конкретните произшествия, причините за тях и състоянието на ранените не са посочени допълнителни подробности.

Източници: novini.bg, paragrafa.com


София / България
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  • 1 у нас си стават катастрофи

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    докато се научат да шофират си се блъскат . има и такива дето се блъскат по 10-15 пъти . карат разсърдени и се карат и се блъскат . плащат нафта и гражданска и бързат много .

    09:37 06.11.2026

  • 2 Зара

    0 0 Отговор
    Войната в България не свършва!

    09:53 06.11.2026

  • 3 И така ще е

    0 0 Отговор
    докато се дават милиони за камери за рекет, а не за проблемите водещи до ПТП!

    10:00 06.11.2026

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