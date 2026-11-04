България планира до 20 млрд. евро от бюджета на ЕС

България започва подготовката на национален и регионален план за партньорство за периода 2028-2034 г., по който страната може да програмира между 15 млрд. и 20 млрд. евро от следващия бюджет на Европейския съюз. Това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов в Министерския съвет.

Размерът на средствата все още не е окончателно определен. По думите на Пеканов той зависи от продължаващите преговори на европейско ниво за общия размер на следващия многогодишен бюджет на ЕС.

„С разрешението на Министерския съвет днес започваме официалната процедура по програмиране и планиране на средствата от следващия европейски бюджет за новия програмен период 2028-2034 г.“

Планът ще съдържа инвестиции и реформи по модел, сходен с този на Плана за възстановяване и устойчивост. Сред посочените приоритети са икономическият растеж, социалното сближаване, образованието, здравеопазването, инфраструктурата, енергетиката, транспортът и свързаността.

Министерствата и общините започват обсъждания

Първата официална среща с всички министерства е планирана за следващата седмица. На нея ще бъдат представени актуалните насоки на Европейската комисия за структурирането на процеса.

В следващите две седмици се очаква да започнат разговори със социалните партньори, Националното сдружение на общините в Република България, синдикатите и работодателските организации. След това предстоят месеци на обсъждания за определяне на инвестициите и реформите в плана.

Първата версия на документа се очаква през пролетта, а подготовката на окончателния вариант ще продължи няколко месеца. Пеканов подчерта, че реформите трябва да бъдат реалистични и изпълними в рамките на програмния период.

Средствата ще са свързани с реформи

По думите на вицепремиера инвестициите ще трябва да бъдат ясно обосновани и съобразени както с националните приоритети, така и със специфичните препоръки на Европейската комисия към България.

„Предвидените инвестиции ще трябва да бъдат обвързани с конкретни реформи, съобразени както с националните приоритети, така и със специфичните препоръки на Европейската комисия към България“, заяви Пеканов.

На брифинга беше обсъден и държавният бюджет за 2027 г. Пеканов съобщи, че през последните седмици са проведени разговори с Европейската комисия по параметрите му, а окончателните данни се очаква да бъдат представени в петък.

Той посочи, че намаляването на бюджетния дефицит остава сред основните задачи, но определи проблемите като структурни и заяви, че те не могат да бъдат решени в рамките на една година. Правителството планира оптимизация на държавните разходи и ограничаване на поемането на нови задължения без осигурено финансиране.

Източници: bntnews.bg, nova.bg