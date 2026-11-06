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Вигенин: Военните не могат да заместят професионалните пожарникари

Вигенин: Военните не могат да заместят професионалните пожарникари

6 Ноември, 2026 10:53 470

  • кристиан вигенин-
  • пожарникари

На среща с европейски пожарникарски синдикати евродепутатът призова за по-добро оборудване, повече кадри и инвестиции в превенцията

Вигенин: Военните не могат да заместят професионалните пожарникари - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Особено важно е държавите членки да разполагат със собствен капацитет за справяне с големи пожари, а същевременно да могат бързо и ефективно да си помагат при бедствия“, заяви евродепутатът Кристиан Вигенин по време на среща с представители на пожарникарските синдикати от цяла Европа.

В срещата участваха представители на пожарникарските синдикати от Франция, Кипър, Гърция, Италия, Белгия, Швеция и България. Българските пожарникари бяха представени от председателя на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец“ Венцислав Станков.

Срещата беше част от общоевропейската мобилизация на пожарникарите под мотото „Ние защитаваме обществото. А кой защитава нас?“. Основните теми на разговорите бяха недостигът на кадри, условията на труд, защитата на здравето и безопасността на пожарникарите.

Според Вигенин е необходима по-силна европейска подкрепа за укрепване на националните пожарни служби. Той подчерта, че защитата на хората, които ежедневно рискуват живота си за сигурността на гражданите, трябва да бъде политически приоритет. Това изисква по-добри условия на труд, подходящо оборудване и повече мерки за опазване на здравето и безопасността на пожарникарите.

Същевременно евродепутатът посочи, че европейската солидарност е необходима, но тя не може да замести националната отговорност за изграждането на силни и добре подготвени пожарни служби. Горските пожари стават все по-чести, по-мащабни и по-трудни за овладяване. България е сред държавите, които усещат особено силно този проблем, като всяко лято пожарите унищожават гори, застрашават населени места и поставят на изпитание възможностите на пожарните служби.

„Военните могат да помагат, но не могат да заместят добре обучените и оборудвани професионални пожарникари“, подчерта Вигенин. Според него са необходими повече кадри, по-добра техника, адекватно финансиране и инвестиции в превенцията, за да могат пожарните служби да реагират по-ефективно при бедствия.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин: Военните не могат да заместят професионалните пожарникари


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