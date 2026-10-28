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Кристиан Вигенин: Не санкции, а пълна забрана на производството и вноса на луксозни кожи в ЕС

Кристиан Вигенин: Не санкции, а пълна забрана на производството и вноса на луксозни кожи в ЕС

28 Октомври, 2026 10:56 526

  • кристиан вигенин-
  • санкции

Евродепутатът изрази недоумение как точно луксозните самурени кожи са се оказали незаменими за европейската икономика

Кристиан Вигенин: Не санкции, а пълна забрана на производството и вноса на луксозни кожи в ЕС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Защо през XXI век все още допускаме отглеждането и убиването на животни единствено за производството на луксозни облекла?“, попита ръководителят на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент Кристиан Вигенин по време на пленарен дебат в Страсбург, посветен на изключението от санкциите за вноса на руски самурени кожи.

Вигенин разкритикува решението на Съвета на ЕС, който през юли 2026 г. единодушно прие изключение от санкциите, позволяващо вноса на определени обработени кожи от руски самур. Мотивът е, че някои европейски производители зависят от тези доставки и нямат достатъчно алтернативи. Според евродепутата отглеждането и убиването на животни за луксозни кожени изделия е практика, която трябва постепенно да бъде прекратена. Той настоя за общоевропейска забрана на фермите за кожи и продажбата на изделия от такива кожи, включително внесени от трети държави. „Жестокостта към животните не става по-малко жестока, когато се случва в Европейския съюз“, подчерта Вигенин. Според него Европа не може да осъжда условията в руските ферми за кожи, докато допуска подобни практики в собствените си държави членки.

Евродепутатът припомни, че над 1,5 милиона европейски граждани са подкрепили инициативата „Европа без кожи“ (Fur Free Europe), която настоява за прекратяване на отглеждането на животни за кожи и забрана за продажбата на такива продукти на европейския пазар.

По отношение на санкциите евродепутатът разкритикува решението да се направи изключение за луксозната кожена индустрия, докато европейските граждани и предприятия продължават да понасят икономическите последици от ограниченията срещу Русия. „Нима луксозните палта са по-важни от достъпната енергия, конкурентоспособността на европейската индустрия и стоките и услугите, от които гражданите ни се нуждаят ежедневно?“, попита Вигенин.

Вигенин отправи критика и към Европейската комисия, като настоя тя да обясни защо точно това изключение е било счетено за необходимо, чии интереси обслужва и как се вписва в общите политически цели на ЕС. Той посочи, че Комисията вече е дала част от тези обяснения, но подчерта, че очаква и конкретни последващи действия.

В заключение евродепутатът приветства позицията на Европейския парламент, който на 22 октомври призова за възстановяване на забраната за внос на руски самурени кожи. Той изрази надежда, че Европейската комисия и Съветът на ЕС ще предприемат необходимите действия.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Кристиан Вигенин: Не санкции, а пълна забрана на производството и вноса на луксозни кожи в ЕС


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