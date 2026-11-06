САЩ може да разследва президента на ФИФА Джани Инфантино

Президентът на ФИФА Джани Инфантино може да бъде призован да даде показания пред Конгреса на САЩ, след като демократите спечелиха контрола над Камарата на представителите и Сената на междинните избори на 3 ноември. Новият Конгрес ще започне работа през януари 2027 година, когато демократите ще разполагат с по-силни правомощия да изискват документи и да призовават свидетели.

Разследването е свързано с близките отношения между Инфантино и президента Доналд Тръмп, както и с финансови и политически контакти между ФИФА и американското президентско семейство. То беше започнато през юли от Джейми Раскин, водещ демократ в Комисията по правосъдие към Камарата на представителите.

Раскин поиска от ФИФА документи за контактите с Тръмп, неговата администрация, семейството му и Trump Organization. Сред поисканите материали са и данни за предоставени плащания, подаръци или други облаги на американския президент и негови близки.

Комисията поиска също Инфантино да се яви на транскрибирано интервю. Крайният срок за отговор беше 9 август, но до края на септември не бяха предоставени всички приоритетни документи, а интервюто не беше насрочено. Представител на демократите в комисията определи сътрудничеството на ФИФА като „крайно недостатъчно“.

Сред въпросите са още създаването и връчването на наградата за мир на ФИФА на Тръмп, както и решението за наемане на офис в Trump Tower. Комисията проучва и практиките при продажбата на билети за Световното първенство през 2026 година.

Отделно внимание е насочено към плана FIFA Forward Enterprise, предвиждал продажба на 20% дял в ново търговско дружество и привличане на 4,2 млрд. долара от частни инвеститори. Като водещ инвеститор беше посочена Thrive Capital, основана от Джошуа Къшнър.

Къшнър е брат на Джаред Къшнър, зет на Доналд Тръмп. ФИФА се отказа от плана на 1 август след критики от европейски и други футболни организации. Европейската футболна централа УЕФА впоследствие поиска от американски съдилища документи, които може да бъдат използвани във връзка с евентуално производство в Швейцария срещу Инфантино и други представители на ФИФА. Тези твърдения не представляват установена вина.

ФИФА заяви, че е провела „продуктивни разговори“ със служители на Камарата и ще отговори на оставащите въпроси. Демократите обаче ще могат да използват по-силни инструменти след конституирането на новия Конгрес през януари.

При издадена призовка отказът на Инфантино да се яви или да предостави документи може да доведе до процедура за неуважение към Конгреса и до наказателни последици. Засега няма данни срещу президента на ФИФА да е повдигнато наказателно обвинение в САЩ.