Георги Рачев: Идва сухо и топло време с до 17 градуса

Сухо и по-топло време с повече слънце се очаква в България през следващата седмица. Максималните температури в четвъртък и петък ще достигнат около 15 градуса, а в някои традиционно топли райони може да се повишат до 17 градуса, съобщи климатологът проф. Георги Рачев в предаването „Тази сутрин“ по bTV.

„В сравнение с изминалата седмица ни очаква много повече слънце. Времето ще е сухо – ще има тук-там разни капки на малко места и за много кратко време“, каза Рачев.

Антициклон носи слънце и сутрешни мъгли

Промяната е свързана с антициклон с много високо атмосферно налягане, който се установява над страната. Заради спокойното време сутрин на много места ще се образуват мъгли, а минималните температури ще бъдат отрицателни.

По думите на климатолога затоплянето се дължи на движението на въздушните маси над Европа. От началото на следващата седмица над Западна Европа ще нахлува хладен атлантически въздух, докато към Балканите ще се изнася по-топъл въздух.

„Ние попадаме в западната периферия на този антициклон, където винаги е било по-топло“, посочи проф. Георги Рачев.

На 10 ноември в някои европейски райони максималните температури ще достигнат 19 градуса. На Балканите стойностите ще останат по-високи от обичайните за сезона. До момента средната температура е с повече от 2 градуса над нормата за ноември.

Четвъртък ще бъде най-топлият ден

Най-много слънчеви часове и най-високи температури се очакват в четвъртък. В София максималната температура ще бъде около 14 градуса, а в някои райони на страната ще достигне 15-17 градуса.

Около 14-15 ноември прогнозата допуска ново влошаване на времето с превалявания. Рачев отбеляза, че валежите в началото на месеца вече са изпълнили месечната норма, като на отделни места тя е била надхвърлена два или три пъти. По думите му язовирите са пълни.

Източници: btvnovinite.bg, dunavmost.com