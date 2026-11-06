Васил Велев: Скъпият ток заплашва бизнеса със затваряне

Българският бизнес е изправен пред сериозен натиск заради рязкото поскъпване на електроенергията. Средната цена за предприятията е достигнала 299 евро за мегаватчас през първите дни на ноември, докато регулираната тарифа за битовите потребители е 74,5 евро. Данните бяха представени от председателя на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в предаването „България, Европа и светът на фокус“ по радио „Фокус“.
Разликата поставя българските предприятия, особено тези, които изнасят продукция, в по-неблагоприятна позиция спрямо конкуренти от държави извън Европейския съюз. По думите на Велев електроенергията в САЩ и Турция струва под 60 евро за мегаватчас, а производителите, които продават на международни пазари, не могат да увеличат цените си, без да рискуват да загубят поръчки.„В България само 5% от производството на ток е на газ, докато 95% от суровината не е поскъпнала“, заяви Васил Велев.
Той посочи, че цената на електроенергията е нараснала от 98 евро за мегаватчас през юни до 298 евро през ноември. Според председателя на АИКБ причината е в пазарния модел, при който крайната цена се определя от най-скъпия използван ресурс. В настоящата ситуация това е природният газ, въпреки че делът му в българското производство на електроенергия е ограничен.
АИКБ настоява за месечни компенсации
Работодателската организация настоява държавата да въведе по-бързи и предвидими ежемесечни компенсации за предприятията на свободния пазар. Според АИКБ средствата могат да бъдат осигурени чрез облагане на натрупаните свръхпечалби в енергийния сектор.
Като проблеми на действащия механизъм Велев посочи прага за активиране на помощта, който е над 240 евро за мегаватчас, както и забавянето на плащанията с месеци. Така предприятията понасят високите разходи в момент, когато разполагат с ограничени оборотни средства.
На 4 ноември Министерството на енергетиката съобщи, че с октомврийските фактури небитовите потребители ще получат средно 40-41 евро компенсация за мегаватчас. От ведомството посочиха още, че след нова нотификация помощта за енергоинтензивните предприятия може да бъде увеличена до 70%.
Предупреждение за по-високи цени и загуба на пазари
Според Велев поскъпването вече се отразява пряко върху енергоемките отрасли. Като пример той посочи хлебопроизводството, където себестойността на продукцията може да нарасне с 15%.
Председателят на АИКБ предупреди, че без навременна подкрепа предприятията могат да загубят конкурентоспособност, а част от експортно ориентираните производства да прекратят работа. По думите му последиците биха включвали съкращения, нов ръст на цените и затваряне на заводи.„Или навременни месечни компенсации с пари от енергийните свръхпечалби, или тежка инфлация, безработица и затваряне на заводи“, заяви Васил Велев.
Източници: dunavmost.com, focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Директора
Питайте острието на ГРОБ Делян Добрев.
10:50 06.11.2026
3 По принцип лошо
10:50 06.11.2026
4 малък бизнес
10:50 06.11.2026
5 бизнеса няма късмет . но ако го
10:51 06.11.2026
6 Щом нямаш работници нямаш бизнес !!!
10:52 06.11.2026
7 Някой
Мрънкайте по-тихо, че дразните.
10:52 06.11.2026
8 на ти евро ся
10:54 06.11.2026
9 Много
10:55 06.11.2026
10 Станокова
10:55 06.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Регресивна България
Не сме готови
Не можем
Не успяваме
10:55 06.11.2026
13 Пич
Всички некадърници нека ви затварят, и фалирайте!!!
Това е пазарната икономика, за която ревахте!!!
Кадърните да останат!!!
10:55 06.11.2026
14 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #21
10:56 06.11.2026
15 Има ни пак
10:56 06.11.2026
16 разберете
Коментиран от #20
11:02 06.11.2026
17 Ъъъ
11:02 06.11.2026
18 Е тогава
11:04 06.11.2026
19 Най-добре е всичките
11:06 06.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 🦉🦉🦉🦉
До коментар #14 от "🦉🦉🦉🦉":А сега дава акъл ❗
Коментиран от #23
11:12 06.11.2026
22 чук
11:13 06.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 "Скъпият ток заплашва
11:16 06.11.2026
25 5556
11:20 06.11.2026
26 Нали пари за соларки
11:21 06.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Нали пари за соларки награбихте
11:23 06.11.2026
29 Капиталисти,
11:25 06.11.2026
30 5556
11:26 06.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 А тъй ...
11:27 06.11.2026
33 🦉🦉🦉🦉
"Движението ТНТМ (Техническо и научно творчество на младежта) е една от най-богатите структури в комсомола (ДКМС) – притежава много пари, активи, сгради, компютри и друго имущество. Само за последните пет години (1985-1989) държавата е превела целево за ТНТМ 281 млн.лв. Последният директор на републиканския център на ТНТМ е Васил Велев – син на генерал Георги Велев – зам.началник на ГУ на строителни войски.
На 22 февруари 1990 г. ТНТМ е преобразувано във фондация „Еврика” – за развитие на научното и техническо творчество на младежта. При създаването й фондацията „гълта” 53 млн.лв народна пара от ТНТМ.
Отделно към нея се прехвърля собствеността на 31 фирми т цялата страна („Орион”, „Метаком”, „Спектър”, „Интеграл”, „Темп” и др.)
Генерален директор на „Еврика” естествено става дотогавашния шеф на ТНТМ Васил Велев. В едно интервю през 1993 г. той твърди, че имуществото на фондация „Еврика” е 49 688 900 лв., а постъпленията за 1992 г. – 24 418 000 лв. След „Еврика” Васил Велев става управляващ съдружник на „БИК Холд” ООД, а от 1999 г. – изпълнителен директор на „Стара планина Холд” АД."
11:41 06.11.2026
34 🦉🦉🦉🦉
11:42 06.11.2026
35 Хинин
11:43 06.11.2026