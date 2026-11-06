Васил Велев: Скъпият ток заплашва бизнеса със затваряне

Българският бизнес е изправен пред сериозен натиск заради рязкото поскъпване на електроенергията. Средната цена за предприятията е достигнала 299 евро за мегаватчас през първите дни на ноември, докато регулираната тарифа за битовите потребители е 74,5 евро. Данните бяха представени от председателя на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в предаването „България, Европа и светът на фокус“ по радио „Фокус“.

Разликата поставя българските предприятия, особено тези, които изнасят продукция, в по-неблагоприятна позиция спрямо конкуренти от държави извън Европейския съюз. По думите на Велев електроенергията в САЩ и Турция струва под 60 евро за мегаватчас, а производителите, които продават на международни пазари, не могат да увеличат цените си, без да рискуват да загубят поръчки.

„В България само 5% от производството на ток е на газ, докато 95% от суровината не е поскъпнала“, заяви Васил Велев.

Той посочи, че цената на електроенергията е нараснала от 98 евро за мегаватчас през юни до 298 евро през ноември. Според председателя на АИКБ причината е в пазарния модел, при който крайната цена се определя от най-скъпия използван ресурс. В настоящата ситуация това е природният газ, въпреки че делът му в българското производство на електроенергия е ограничен.

АИКБ настоява за месечни компенсации

Работодателската организация настоява държавата да въведе по-бързи и предвидими ежемесечни компенсации за предприятията на свободния пазар. Според АИКБ средствата могат да бъдат осигурени чрез облагане на натрупаните свръхпечалби в енергийния сектор.

Като проблеми на действащия механизъм Велев посочи прага за активиране на помощта, който е над 240 евро за мегаватчас, както и забавянето на плащанията с месеци. Така предприятията понасят високите разходи в момент, когато разполагат с ограничени оборотни средства.

На 4 ноември Министерството на енергетиката съобщи, че с октомврийските фактури небитовите потребители ще получат средно 40-41 евро компенсация за мегаватчас. От ведомството посочиха още, че след нова нотификация помощта за енергоинтензивните предприятия може да бъде увеличена до 70%.

Предупреждение за по-високи цени и загуба на пазари

Според Велев поскъпването вече се отразява пряко върху енергоемките отрасли. Като пример той посочи хлебопроизводството, където себестойността на продукцията може да нарасне с 15%.

Председателят на АИКБ предупреди, че без навременна подкрепа предприятията могат да загубят конкурентоспособност, а част от експортно ориентираните производства да прекратят работа. По думите му последиците биха включвали съкращения, нов ръст на цените и затваряне на заводи.

„Или навременни месечни компенсации с пари от енергийните свръхпечалби, или тежка инфлация, безработица и затваряне на заводи“, заяви Васил Велев.

Източници: dunavmost.com, focus-news.net