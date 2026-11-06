Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Васил Велев: Скъпият ток заплашва бизнеса със затваряне

Васил Велев: Скъпият ток заплашва бизнеса със затваряне

6 Ноември, 2026 10:46 646 35

  • васил велев-
  • аикб-
  • цени на тока-
  • компенсации за бизнеса-
  • енергийна криза

Средната цена за предприятията е достигнала 299 евро за мегаватчас. АИКБ настоява за бързи месечни компенсации и облагане на енергийните свръхпечалби

Васил Велев: Скъпият ток заплашва бизнеса със затваряне - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Българският бизнес е изправен пред сериозен натиск заради рязкото поскъпване на електроенергията. Средната цена за предприятията е достигнала 299 евро за мегаватчас през първите дни на ноември, докато регулираната тарифа за битовите потребители е 74,5 евро. Данните бяха представени от председателя на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в предаването „България, Европа и светът на фокус“ по радио „Фокус“.

Разликата поставя българските предприятия, особено тези, които изнасят продукция, в по-неблагоприятна позиция спрямо конкуренти от държави извън Европейския съюз. По думите на Велев електроенергията в САЩ и Турция струва под 60 евро за мегаватчас, а производителите, които продават на международни пазари, не могат да увеличат цените си, без да рискуват да загубят поръчки.

„В България само 5% от производството на ток е на газ, докато 95% от суровината не е поскъпнала“, заяви Васил Велев.

Той посочи, че цената на електроенергията е нараснала от 98 евро за мегаватчас през юни до 298 евро през ноември. Според председателя на АИКБ причината е в пазарния модел, при който крайната цена се определя от най-скъпия използван ресурс. В настоящата ситуация това е природният газ, въпреки че делът му в българското производство на електроенергия е ограничен.

АИКБ настоява за месечни компенсации

Работодателската организация настоява държавата да въведе по-бързи и предвидими ежемесечни компенсации за предприятията на свободния пазар. Според АИКБ средствата могат да бъдат осигурени чрез облагане на натрупаните свръхпечалби в енергийния сектор.

Като проблеми на действащия механизъм Велев посочи прага за активиране на помощта, който е над 240 евро за мегаватчас, както и забавянето на плащанията с месеци. Така предприятията понасят високите разходи в момент, когато разполагат с ограничени оборотни средства.

На 4 ноември Министерството на енергетиката съобщи, че с октомврийските фактури небитовите потребители ще получат средно 40-41 евро компенсация за мегаватчас. От ведомството посочиха още, че след нова нотификация помощта за енергоинтензивните предприятия може да бъде увеличена до 70%.

Предупреждение за по-високи цени и загуба на пазари

Според Велев поскъпването вече се отразява пряко върху енергоемките отрасли. Като пример той посочи хлебопроизводството, където себестойността на продукцията може да нарасне с 15%.

Председателят на АИКБ предупреди, че без навременна подкрепа предприятията могат да загубят конкурентоспособност, а част от експортно ориентираните производства да прекратят работа. По думите му последиците биха включвали съкращения, нов ръст на цените и затваряне на заводи.

„Или навременни месечни компенсации с пари от енергийните свръхпечалби, или тежка инфлация, безработица и затваряне на заводи“, заяви Васил Велев.

Източници: dunavmost.com, focus-news.net


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Директора

    32 2 Отговор
    Нали застлахме половин България с огледала, а в полето сложихме безброй батерии. Какво стана?
    Питайте острието на ГРОБ Делян Добрев.

    10:50 06.11.2026

  • 3 По принцип лошо

    14 3 Отговор
    ама си има и нещо хубаво, такива работодатели и назначени капиталисти няма да ви има.

    10:50 06.11.2026

  • 4 малък бизнес

    9 1 Отговор
    Или фалираме или вдигаме пак цените.

    10:50 06.11.2026

  • 5 бизнеса няма късмет . но ако го

    5 3 Отговор
    затворят на кого ще дават скъпия ток . на брюксел . за тях е ефтиния . може даже още по скъп да го направят и да го продадат на брюксел . търговията е с постоянни приходи .

    10:51 06.11.2026

  • 6 Щом нямаш работници нямаш бизнес !!!

    16 0 Отговор
    А не да ми внасяш "работници" от Азия пък уж сме в Шенген , а се оказахме в Азия поне да беше Африка а то Азия.

    10:52 06.11.2026

  • 7 Някой

    22 2 Отговор
    Що ревете сега? Що не ревахт, когато се затваряха ТЕЦ-ове, налагаха се безсмислени екотакси, инвестираше се във фотоволтаици и др.?
    Мрънкайте по-тихо, че дразните.

    10:52 06.11.2026

  • 8 на ти евро ся

    16 3 Отговор
    Нали искахте в клуба на богатите - сега забогатявайте като затваряте бизнеси...хахахах - трагикомици.

    10:54 06.11.2026

  • 9 Много

    12 2 Отговор
    Противен човек

    10:55 06.11.2026

  • 10 Станокова

    10 2 Отговор
    Стига правешки номера . И бизнеса и енергетиката са на 95 % в политическите ви ръчички и само се изчаквате едните да оберат хората , а другите да вземат от първите. Скоро ще се изчиствате по улиците за пари ,разните там политически мафиотски бизнес структури . Няма какво да грабите повече от работещите. Не спазвате основното доказано правило ,че печалбата от оборот е сигурна , а не тази от огромна надценка и скъпотия. Тя е временна. Ама сте я подкарали на грабежи над 40 години вече. Няма такъв народ който да издържи на вашата алчност и его. Единия граби примерно през туризма , а другия що да не му вдигне енергията и оня пак да вдига цените . И така до къде я докарахте . Фалитите са пред Вас ,но първо приемете закона за личния фалит на гражданите и вървете на знаете къде.

    10:55 06.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Регресивна България

    5 3 Отговор
    Така така, още много ще има да страдате.
    Не сме готови
    Не можем
    Не успяваме

    10:55 06.11.2026

  • 13 Пич

    12 3 Отговор
    Много добре!!!
    Всички некадърници нека ви затварят, и фалирайте!!!
    Това е пазарната икономика, за която ревахте!!!
    Кадърните да останат!!!

    10:55 06.11.2026

  • 14 🦉🦉🦉🦉

    15 2 Отговор
    Лесно се става милионер с тати генерал и като ОТ КРАД НЕШ милионите на ТНТМ❗

    Коментиран от #21

    10:56 06.11.2026

  • 15 Има ни пак

    11 2 Отговор
    За 35 години се смениха стотици министри и десетки правителства. И все едно и също. Компенсации, помощи, ниски пенсии и доходи, високи цени навсякъде и какво ли още не? И никакво движение напред. И после се чудят политици и медии защо не гласуват хората. Защото никой нищо добро не е свършил, за да се излезе от този Батак. Сигурно ще продължи поне още толкова.

    10:56 06.11.2026

  • 16 разберете

    2 3 Отговор
    в България реален бизнес няма всичко е параван за червения геноцид и тъпитекомунисти ЕК вече се усети и започна да пита червените кратуни за разходите!!!

    Коментиран от #20

    11:02 06.11.2026

  • 17 Ъъъ

    3 2 Отговор
    И това лошо ли е? В смисъл, ще оцелеят здравите и сините....Кому са нужни онези, които непрекъснато видят на врата на държавата за помощ? Когато няма кризи и всичко върви, ние сме в пазарна икономика и държавата не трябва да се меси, но когато и най-малката криза се появи, вече не сме в пазарана икономика и държавата да идва да помага....Що?

    11:02 06.11.2026

  • 18 Е тогава

    2 2 Отговор
    кой ще ви плаща заплатите,осигуровките и всичко останало.

    11:04 06.11.2026

  • 19 Най-добре е всичките

    3 2 Отговор
    "бизнесмени" начело с теб да се изнесете от тук завинаги!!!

    11:06 06.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 🦉🦉🦉🦉

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "🦉🦉🦉🦉":

    А сега дава акъл ❗

    Коментиран от #23

    11:12 06.11.2026

  • 22 чук

    1 2 Отговор
    много дразни агент васко!

    11:13 06.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 "Скъпият ток заплашва

    4 2 Отговор
    бизнеса със затваряне"? Ама не само той. Бизнеса е "заплашен" и от това, че бългринът трябва и да яде от мизерната заплата, която му дават! И бизнесът си вкарва евтини роби от другите краища на света! НО, това е национално престъпление! Как може некакви си частници да унищожават страната и структурата на народа, понеже искали "да плащат по-малко на работниците си" и те да си пълнят гушите с големи печалби и не им пука, какво ще стане след 30 години с България и нашият народ? Да видят Британия, Франция и вече Германия, какво ЩЕ СТАНЕ с такава страна? Ние трябва непременно да спрем това безумие! Който иска повече печалби и да не плаща нищо на работниците си, да си изнесе бизнеса в тези страни, дето му е ЕВТИНО! Няма право частник да унищожава страната! Дори само замърсяване на природата, реки, гори... с промишлени отрови е НЕПРИЕМЛИВО от народа и страната, но ти да й сменяш населението е огромно престъпление против народа!

    11:16 06.11.2026

  • 25 5556

    3 2 Отговор
    Този що дава Турция за пример? Тя не е в ЕС! Да даде пример с европейските държави! Иска компенсации които се плащат от всички, а те какво дават? Някакви отстъпки за тези дето ги компенсират? Задълженията на държавата са да се грижи за гражданите си а не да хрантути постоянно пред фалит бизнесмени!

    11:20 06.11.2026

  • 26 Нали пари за соларки

    3 2 Отговор
    им дадоха? Сега що вряцат? Що им е скъп тока ? Българският бизнес получи и продължава да има достъп до стотици милиони левове безвъзмездно финансиране (евросубсидии) за изграждане на фотоволтаични системи и батерии за съхранение на енергия. Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) - Бюджет: 126 милиона лева....Програма „Развитие на регионите“ (ПРР 2021–2027) – Фонд за справедлив преход - Бюджет: 141.8 милиона лева и т.н. ..Общо разпределените средства за соларния сектор на бизнеса в България надхвърлят 470 милиона лева само по линия на преките грантови процедури от ЕС. Към това се добавят и стотици милиони под формата на нисколихвени "зелени кредити" от търговските банки с подкрепата на Българската банка за развитие (ББР) и Европейския инвестиционен фонд.

    11:21 06.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Нали пари за соларки награбихте

    1 2 Отговор
    бре Васил Велев ? А? ... Скъпият ток сигурно ви заплашва бизнеса със затваряне а? Хмм

    11:23 06.11.2026

  • 29 Капиталисти,

    0 2 Отговор
    Нещо май сте си пак комунисти а?

    11:25 06.11.2026

  • 30 5556

    1 2 Отговор
    В България бизнес няма! Има заеми и търгашество! Субсидиите в бизнеса се превръщат в луксозни коли, палати, имоти в чужбина, скъпи екскурзии и почивки и други екстри. Парите не се влагат в производството. А обикновения човек тегли каиша.

    11:26 06.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 А тъй ...

    1 3 Отговор
    Подкрепяхте ли санкциите срещу Русия? А ? Сега ходете пред ЕК да вряцате

    11:27 06.11.2026

  • 33 🦉🦉🦉🦉

    1 2 Отговор
    Мили деца, ето ТОЗИ днес Ви дава акъл:

    "Движението ТНТМ (Техническо и научно творчество на младежта) е една от най-богатите структури в комсомола (ДКМС) – притежава много пари, активи, сгради, компютри и друго имущество. Само за последните пет години (1985-1989) държавата е превела целево за ТНТМ 281 млн.лв. Последният директор на републиканския център на ТНТМ е Васил Велев – син на генерал Георги Велев – зам.началник на ГУ на строителни войски.
    На 22 февруари 1990 г. ТНТМ е преобразувано във фондация „Еврика” – за развитие на научното и техническо творчество на младежта. При създаването й фондацията „гълта” 53 млн.лв народна пара от ТНТМ.
    Отделно към нея се прехвърля собствеността на 31 фирми т цялата страна („Орион”, „Метаком”, „Спектър”, „Интеграл”, „Темп” и др.)
    Генерален директор на „Еврика” естествено става дотогавашния шеф на ТНТМ Васил Велев. В едно интервю през 1993 г. той твърди, че имуществото на фондация „Еврика” е 49 688 900 лв., а постъпленията за 1992 г. – 24 418 000 лв. След „Еврика” Васил Велев става управляващ съдружник на „БИК Холд” ООД, а от 1999 г. – изпълнителен директор на „Стара планина Холд” АД."

    11:41 06.11.2026

  • 34 🦉🦉🦉🦉

    1 2 Отговор
    Който успее да прочете ком .33 -успее❗

    11:42 06.11.2026

  • 35 Хинин

    1 2 Отговор
    Тези не спряха да се оплакват

    11:43 06.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове