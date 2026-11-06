ДБ: Бюджет 2027 ще произведе инфлация и нов дълг

„Това правителство трябва да бъде спряно. Ако това ви е бюджетът, по-добре не го показвайте. Преработете го, за да може поне самото правителство да не произвежда инфлация.“ Това заявиха от „Демократична България“ след представянето на проекта за Бюджет 2027.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев обяви, че заложеният официално дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт не отразява реалното състояние на публичните финанси. „Истинският бюджетен дефицит ще бъде 4,2%“, каза той пред журналисти в парламента.

По параметрите, представени от правителството, новият държавен дълг през 2027 г. може да достигне 8,6 млрд. евро. Кабинетът очаква икономиката да нарасне с 2,5%, а инфлацията да бъде 4%. Според Мирчев обаче проектът представя „розова картина“ за индустриалното развитие, докато едновременно предвижда забавяне на икономиката и значително ново задлъжняване.

ДБ настоява за орязване на разходите

Мартин Димитров определи проекта като „бюджет на много тежка зима – зима на излъганите надежди“. По думите му хората очакват по-ниски цени, но предложената рамка може да доведе до по-силен инфлационен натиск.

Депутатът заяви, че в бюджета липсват достатъчно мерки за ограничаване на разходите и за промяна на модела, срещу който имаше протести през 2025 г. Той посочи дефицита от 4,2% като основен риск, но тази стойност е политическа оценка на ДБ, а не официалният параметър, представен от правителството.

Божидар Божанов каза, че ДБ ще внесе отново свои предложения за свиване на разходите. Сред тях са поетапно освобождаване на служители в МВР, които вече са придобили право на пенсия, реформа в системата на ТЕЛК и поетапно включване на държавните служители в плащането на осигуровки.

„Припознават добри идеи, но ги изпълняват грешно и неефективно“, заяви Божанов. Той допълни, че опозицията очаква да види пълния текст на бюджета, а не само презентационни материали.

Спор за пенсиите и инфраструктурните разходи

Мирчев коментира и информацията за възможно прехвърляне на част от осигуровката от втория пенсионен стълб към НОИ. По думите му документът е достигнал до ДБ чрез „доста загрижени за бюджета в България хора в Брюксел“. От партията твърдят, че с действията си са предотвратили посегателство върху пенсионните спестявания на 5 млн. българи.

Съпредседателят на „Да, България“ отправи и критика към договор за 2,7 км от автомагистрала „Струма“ край Симитли, чиято стойност е близо 108 млн. евро. Договорът и цената вече бяха предмет на публични политически спорове, като отговорността за параметрите им се оспорва от различни страни.

Правителството представя Бюджет 2027 като рамка за ограничаване на разходите, свиване на дефицита и намаляване на новия дълг спрямо предходните години. От ДБ настояват проектът да бъде преработен и обявиха, че ще внесат отново предложенията си между парламентарните процедури по обсъждането му.