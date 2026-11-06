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ДБ: Бюджет 2027 ще произведе инфлация и нов дълг
  Тема: Икономика

ДБ: Бюджет 2027 ще произведе инфлация и нов дълг

6 Ноември, 2026 16:15 799 20

  • бюджет 2027-
  • демократична българия-
  • дефицит-
  • държавен дълг-
  • инфлация

От „Да, България“ настояха проектът да бъде преработен и предупредиха за дефицит от 4,2% и ново задлъжняване

ДБ: Бюджет 2027 ще произведе инфлация и нов дълг - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Това правителство трябва да бъде спряно. Ако това ви е бюджетът, по-добре не го показвайте. Преработете го, за да може поне самото правителство да не произвежда инфлация.“ Това заявиха от „Демократична България“ след представянето на проекта за Бюджет 2027.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев обяви, че заложеният официално дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт не отразява реалното състояние на публичните финанси. „Истинският бюджетен дефицит ще бъде 4,2%“, каза той пред журналисти в парламента.

По параметрите, представени от правителството, новият държавен дълг през 2027 г. може да достигне 8,6 млрд. евро. Кабинетът очаква икономиката да нарасне с 2,5%, а инфлацията да бъде 4%. Според Мирчев обаче проектът представя „розова картина“ за индустриалното развитие, докато едновременно предвижда забавяне на икономиката и значително ново задлъжняване.

ДБ настоява за орязване на разходите

Мартин Димитров определи проекта като „бюджет на много тежка зима – зима на излъганите надежди“. По думите му хората очакват по-ниски цени, но предложената рамка може да доведе до по-силен инфлационен натиск.

Депутатът заяви, че в бюджета липсват достатъчно мерки за ограничаване на разходите и за промяна на модела, срещу който имаше протести през 2025 г. Той посочи дефицита от 4,2% като основен риск, но тази стойност е политическа оценка на ДБ, а не официалният параметър, представен от правителството.

Божидар Божанов каза, че ДБ ще внесе отново свои предложения за свиване на разходите. Сред тях са поетапно освобождаване на служители в МВР, които вече са придобили право на пенсия, реформа в системата на ТЕЛК и поетапно включване на държавните служители в плащането на осигуровки.

„Припознават добри идеи, но ги изпълняват грешно и неефективно“, заяви Божанов. Той допълни, че опозицията очаква да види пълния текст на бюджета, а не само презентационни материали.

Спор за пенсиите и инфраструктурните разходи

Мирчев коментира и информацията за възможно прехвърляне на част от осигуровката от втория пенсионен стълб към НОИ. По думите му документът е достигнал до ДБ чрез „доста загрижени за бюджета в България хора в Брюксел“. От партията твърдят, че с действията си са предотвратили посегателство върху пенсионните спестявания на 5 млн. българи.

Съпредседателят на „Да, България“ отправи и критика към договор за 2,7 км от автомагистрала „Струма“ край Симитли, чиято стойност е близо 108 млн. евро. Договорът и цената вече бяха предмет на публични политически спорове, като отговорността за параметрите им се оспорва от различни страни.

Правителството представя Бюджет 2027 като рамка за ограничаване на разходите, свиване на дефицита и намаляване на новия дълг спрямо предходните години. От ДБ настояват проектът да бъде преработен и обявиха, че ще внесат отново предложенията си между парламентарните процедури по обсъждането му.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пак

    3 1 Отговор
    е някакво производство!

    16:20 06.11.2026

  • 3 Гост

    16 2 Отговор
    Викаш - не като вашите десет заема за по няколко милиарда всеки, нали?

    16:21 06.11.2026

  • 4 Коалицията за капана в еврозоната,

    18 3 Отговор
    която ни набута инфлацията и ни направи бедни отново иска властта!

    16:22 06.11.2026

  • 5 гражданин

    12 0 Отговор
    Ограничете разходите като си направите заплатите по 1200 евро ,и тогава може да си помисля ,че работите за народа !!

    16:25 06.11.2026

  • 6 Гост

    11 1 Отговор
    За нашите безпаметни пишман политици най-добре е да са в опозиция! Могат да си бръщолевят каквото си искат, могат да критикуват дори собствените си дела, приписвайки ги на други, могат да плюят наред И НЕ НОСЯТ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ!

    16:25 06.11.2026

  • 7 Овчар

    13 3 Отговор
    Този тумор задължително трябва да бъде показван поне по веднъж на ден ..

    16:29 06.11.2026

  • 8 Анонимен

    7 1 Отговор
    Нали искаше повече пари за помощи? Сега пак трябвало да се режат разходи, утре ще измислиш нова популистка измишльотина, която ще струва маса пари и в други ден пак ще са високи разходите...

    16:30 06.11.2026

  • 9 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    10 2 Отговор
    СТИГА МРЪНКА ЛИ , ПРОВАЛИЛИ СЕ ИКОНОМИСТИ.
    БИТА КАРТА СТЕ.
    ДНЕС ПБ ПОКАЗА,ЧЕ НЕ ГИ Е СТРАХ ДА ДОКЛАДВАТ БЮДЖЕТ ПРЕД ИКОНОМИСТИ А НЕ ПРЕД ВАС ИЗМИСЛЕНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА.

    Коментиран от #16

    16:30 06.11.2026

  • 10 Горски

    8 1 Отговор
    Видя се ,че на територията БНБ и НС са с отпаднали функции след приемането на еврото. За пореден път се убеждавам ,че лидера на Възраждане беше много прав, всичко ще се решава в Франкфурт и Брюксел. 37 години бяхме бананова република, А сега вече ще бъдем и колониална държава без право на собствено мнение. Няма нужда от парламент, разпускайте се! Явно ългария вече е бащиния на червените милионери - диктат, разделение и разграбване. Само като си помисля, че социализма го обявиха за фалирал със 10 милиарда дълг за всичките 45 години .Демокрацията я обявяват за успешна и само за една година теглят 13 милиарда . Има общини дето нямат и 3000 души население ,но имат цялата паразитна администрация. Администраторите даже не живеят в общината а идват всеки ден от големия град.Същото е и с общинските болници - доктори скачащи като скакалци от болница в болница. Всички партии знаят, че това трябва да стане ,но не смeят.

    Коментиран от #15, #19

    16:35 06.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Айдееееее

    4 2 Отговор
    Влезнахме в спиралата на дълговете, Гърция 2.0. Честито!!!!

    16:37 06.11.2026

  • 13 маЛтинчо,

    5 1 Отговор
    хайде малко СРАМ и доблест от ваша страна - на хулиганите, както ви наричам - за да признаеш КОЙ доведе до това дережде освен ВАС жълтопаветни и пожарникарски. СМЕТНАТА ПАЛАТА ВЕЧЕ ГО КАЗА, но вие НЕ СПОМЕНАВАТЕ тази институция и отчета й, сякаш не съществува. При това тя още е с ваш персонал - на пп-дб и двамата шишковци, за да упреквате Радев да е предизвикал този очетт за предишните 4-5 години.
    ХАЙДЕ МАЛКО РАЗУМ и ЧЕСТНОСТ, АКО МОЖЕТЕ!

    16:41 06.11.2026

  • 14 Гост

    2 1 Отговор
    Натрапват ни ,че всяка тъпня казана по тАлАвизора да приемаме като експертно мнение , от хора които хал-хабер си нямат!

    16:43 06.11.2026

  • 15 горска

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    Това го твърдеше не само Възраждане, а доста и други ЕКСПЕРТИ по икономика - например Григор Сарийски, Румен Гечев и др. ВЪЗРАЖДАНЕ има добри идеи, но коцето не е човекът да застане пред тях. Той не е икономист, самовлюбен е и не делегира възможности на други от партията. Аз лично не мога да спомена друг експерт икономисто от тях. С това Възраждане губи. Пък и не се съюзява с други партиии със сходни убеждения.

    16:49 06.11.2026

  • 16 стига тъпотии от досегашните

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":

    Що се отнася до подхода на правителството да представят проекта за бюджет в УНИВЕРСИТЕТ - моите адмирации! Така правят във водещите страни от ЕС. Вместо разни нискочели и малтичновци да им пелтечат неграмотни простотии, в УНСС са хората, които разбират от финанси и бюджети най-добре в страната!

    16:50 06.11.2026

  • 17 Хохо Бохо

    4 1 Отговор
    Mного добре знаем кой лъга за еврозоната. Помним и не сме забравили кой е виновен за този бюджет

    16:51 06.11.2026

  • 18 Ами

    5 1 Отговор
    Когато Радев каза да не се бърза с приемането на еврото, едни хора
    ни обясняваха как сме щели да станем по-богати след като го приемем.
    Сега същите тези хора пък ни обясняват че е виновен Радев.
    А истината е, че голямата патардия около бюджета за догодина се вдигна след като
    се появи информация за големи съкращение в държавната администрация.
    Ще им изгонят калинките, и сега реват та се късат.

    16:51 06.11.2026

  • 19 Колония сме,

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    а не държава, още по-малко пък колониална държава.

    Има разлика. Колониални държави бяха и Англия, Испания, Франция, Холандия, Португалия, Белгия,... - държави паразити.

    А ние сме гостоприемниците на паразитите от ЕС, САЩ, Канада, Израел и наднационалните интернационални капиталистически корпорации, нАТО, банки, застрахователи и тем подобни кръвопийци.

    16:56 06.11.2026

  • 20 Мич

    1 1 Отговор
    Щом соросоидите квичат, значи всичко е наред.

    17:03 06.11.2026

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