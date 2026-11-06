ДБ: Бюджет 2027 ще произведе инфлация и нов дълг

„Това правителство трябва да бъде спряно. Ако това ви е бюджетът, по-добре не го показвайте. Преработете го, за да може поне самото правителство да не произвежда инфлация.“ Това заявиха от „Демократична България“ след представянето на проекта за Бюджет 2027.
Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев обяви, че заложеният официално дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт не отразява реалното състояние на публичните финанси. „Истинският бюджетен дефицит ще бъде 4,2%“, каза той пред журналисти в парламента.
По параметрите, представени от правителството, новият държавен дълг през 2027 г. може да достигне 8,6 млрд. евро. Кабинетът очаква икономиката да нарасне с 2,5%, а инфлацията да бъде 4%. Според Мирчев обаче проектът представя „розова картина“ за индустриалното развитие, докато едновременно предвижда забавяне на икономиката и значително ново задлъжняване.
ДБ настоява за орязване на разходите
Мартин Димитров определи проекта като „бюджет на много тежка зима – зима на излъганите надежди“. По думите му хората очакват по-ниски цени, но предложената рамка може да доведе до по-силен инфлационен натиск.
Депутатът заяви, че в бюджета липсват достатъчно мерки за ограничаване на разходите и за промяна на модела, срещу който имаше протести през 2025 г. Той посочи дефицита от 4,2% като основен риск, но тази стойност е политическа оценка на ДБ, а не официалният параметър, представен от правителството.
Божидар Божанов каза, че ДБ ще внесе отново свои предложения за свиване на разходите. Сред тях са поетапно освобождаване на служители в МВР, които вече са придобили право на пенсия, реформа в системата на ТЕЛК и поетапно включване на държавните служители в плащането на осигуровки.
„Припознават добри идеи, но ги изпълняват грешно и неефективно“, заяви Божанов. Той допълни, че опозицията очаква да види пълния текст на бюджета, а не само презентационни материали.
Спор за пенсиите и инфраструктурните разходи
Мирчев коментира и информацията за възможно прехвърляне на част от осигуровката от втория пенсионен стълб към НОИ. По думите му документът е достигнал до ДБ чрез „доста загрижени за бюджета в България хора в Брюксел“. От партията твърдят, че с действията си са предотвратили посегателство върху пенсионните спестявания на 5 млн. българи.
Съпредседателят на „Да, България“ отправи и критика към договор за 2,7 км от автомагистрала „Струма“ край Симитли, чиято стойност е близо 108 млн. евро. Договорът и цената вече бяха предмет на публични политически спорове, като отговорността за параметрите им се оспорва от различни страни.
Правителството представя Бюджет 2027 като рамка за ограничаване на разходите, свиване на дефицита и намаляване на новия дълг спрямо предходните години. От ДБ настояват проектът да бъде преработен и обявиха, че ще внесат отново предложенията си между парламентарните процедури по обсъждането му.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пак
16:20 06.11.2026
3 Гост
16:21 06.11.2026
4 Коалицията за капана в еврозоната,
16:22 06.11.2026
5 гражданин
16:25 06.11.2026
6 Гост
16:25 06.11.2026
7 Овчар
16:29 06.11.2026
8 Анонимен
16:30 06.11.2026
9 ДАСКАЛ ГЕНЧО
БИТА КАРТА СТЕ.
ДНЕС ПБ ПОКАЗА,ЧЕ НЕ ГИ Е СТРАХ ДА ДОКЛАДВАТ БЮДЖЕТ ПРЕД ИКОНОМИСТИ А НЕ ПРЕД ВАС ИЗМИСЛЕНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА.
Коментиран от #16
16:30 06.11.2026
10 Горски
Коментиран от #15, #19
16:35 06.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Айдееееее
16:37 06.11.2026
13 маЛтинчо,
ХАЙДЕ МАЛКО РАЗУМ и ЧЕСТНОСТ, АКО МОЖЕТЕ!
16:41 06.11.2026
14 Гост
16:43 06.11.2026
15 горска
До коментар #10 от "Горски":Това го твърдеше не само Възраждане, а доста и други ЕКСПЕРТИ по икономика - например Григор Сарийски, Румен Гечев и др. ВЪЗРАЖДАНЕ има добри идеи, но коцето не е човекът да застане пред тях. Той не е икономист, самовлюбен е и не делегира възможности на други от партията. Аз лично не мога да спомена друг експерт икономисто от тях. С това Възраждане губи. Пък и не се съюзява с други партиии със сходни убеждения.
16:49 06.11.2026
16 стига тъпотии от досегашните
До коментар #9 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":Що се отнася до подхода на правителството да представят проекта за бюджет в УНИВЕРСИТЕТ - моите адмирации! Така правят във водещите страни от ЕС. Вместо разни нискочели и малтичновци да им пелтечат неграмотни простотии, в УНСС са хората, които разбират от финанси и бюджети най-добре в страната!
16:50 06.11.2026
17 Хохо Бохо
16:51 06.11.2026
18 Ами
ни обясняваха как сме щели да станем по-богати след като го приемем.
Сега същите тези хора пък ни обясняват че е виновен Радев.
А истината е, че голямата патардия около бюджета за догодина се вдигна след като
се появи информация за големи съкращение в държавната администрация.
Ще им изгонят калинките, и сега реват та се късат.
16:51 06.11.2026
19 Колония сме,
До коментар #10 от "Горски":а не държава, още по-малко пък колониална държава.
Има разлика. Колониални държави бяха и Англия, Испания, Франция, Холандия, Португалия, Белгия,... - държави паразити.
А ние сме гостоприемниците на паразитите от ЕС, САЩ, Канада, Израел и наднационалните интернационални капиталистически корпорации, нАТО, банки, застрахователи и тем подобни кръвопийци.
16:56 06.11.2026
20 Мич
17:03 06.11.2026