Радев: Наследството от предходните управления за Бюджет 2027 е като тежък камион с отказали спирачки ОБЗОР

Бюджет 2027 не започва начисто и наследството е като тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу по склона към пропастта и който трябва да спрем и да върнем обратно нагоре по склона. Най-важно е да пречупим траекторията, която ни води към пропастта и да създадем условия за ускорен и устойчив икономически растеж. Това заяви министър-председателят Румен Радев в УНСС по време на официалното представяне на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2027 година.
Премиерът посочи „щедрото“ завещание от предходните управления в размер на близо 4 милиарда евро неразплатени средства и лихви, с които трябва да се справя настоящият кабинет и същевременно да постига трудни баланси: между прекомерен дефицит и нужда от свиване на разходи от една страна и от друга – запазване на социалната подкрепа и инвестиции там, откъдето се очаква най-бързо икономическо развитие на държавата.
Министър-председателят акцентира върху трите одита на Сметната палата, които са ясно свидетелство за тежкото финансово наследство от предходните управления – хиляди фактури, платежни сертификати, договори, протоколи. Всичко това опозицията опита да затъмни с кризисен пиар, използвайки хвърчащ лист, една анонимка, листче без подпис, без печат, без входящ и изходящ номер. „От него произведоха невероятна истерия в публичното пространство, обладаха всички медии и изключително спешно убиха трите доклада на Сметната палата“, посочи Радев.
Същевременно потвърждение за слабата бюджетна дисциплина през предходните години дойде и от „Евростат“. Статистическата служба на Европейския съюз вече верифицира за 2025 г. дефицит на начислена основа в размер на 4%. Премиерът Радев посочи и растящия главоломно държавен дълг и разходите, които минават бариерата от 40% от Брутния вътрешен продукт.
Налице са и данните от последните четири години, които сочат спад на промишленото производство и на чуждестранните инвестиции. Наред с това министър-председателят припомни, че настоящите призиви за рязане на разходи и съкращаване на администрация идват именно от хората, които не са направили това през годините назад, въпреки че са имали възможност. „Бюджетът е не само политика, бюджетът е и морал за всеки, който иска и се занимава с политика“, изтъкна Радев.
Премиерът Румен Радев заяви, че Бюджет 2027 задава визията за развитие на държавата, приоритетите и политиките на управлението, както и основната цел – българите да живеят по-добре и по-сигурно.
„Трябва да оздравим публичните финанси и в същото време да засилим социалната подкрепа. Трябва да повишаваме доходите, защото инфлацията е реална. Не можем да не инвестираме в стратегическите сектори – образование, здравеопазване, отбрана, иновации, култура, спорт. Трябва да развием ускорено инфраструктурата, защото без нея няма функционираща икономика. Да стимулираме икономическия растеж и да продължим с дигитализацията“, посочи Румен Радев. Министър-председателят акцентира също върху необходимостта дефицитът да бъде свит под 3 %, така че през следващите години да започне намаляване и на дълга.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 казах
18:05 06.11.2026
2 Дааа
Коментиран от #6, #32
18:05 06.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кина
Коментиран от #18, #23
18:07 06.11.2026
5 доаисд
18:08 06.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Цвете
18:09 06.11.2026
8 ОбОрОтна инфлуенцърка
18:10 06.11.2026
9 Пущиня(к)
18:10 06.11.2026
10 капи ди тути бойчи
18:10 06.11.2026
11 Приемствеността
18:10 06.11.2026
12 Ами
Коментиран от #42
18:10 06.11.2026
13 Радко Пиратко
18:10 06.11.2026
14 Липсваше
18:10 06.11.2026
15 Милицията на Шишо
18:14 06.11.2026
16 Оставка
18:15 06.11.2026
17 Виц
18:15 06.11.2026
18 име
До коментар #4 от "Кина":Какъв капитализъм, като всичко го държат комунистите?
18:16 06.11.2026
19 Не знам
18:18 06.11.2026
20 🦉🦉🦉🦉
Нито как вчера и днес влияят на утре❗
18:18 06.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 666
18:21 06.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Красив
18:21 06.11.2026
25 Потрес
А тя е,че Радев отряза маркуча на спирачките и всички сме в камиона.
18:24 06.11.2026
26 Ахаа
18:24 06.11.2026
27 гост
18:26 06.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 домът е крепост
Затова сега три пъти по 30% пряко прогресивно увеличават данъчната оценка за недвижимите имоти (и свързаните процентно такса смет , общински такси за услуги, нотариални такси и др...), за да компенсират невъзможността да бъркат косвено в джоба..
18:28 06.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Бедняшката русофилска иzzмет
18:37 06.11.2026
32 От чужбина
До коментар #2 от "Дааа":Принципно си прав, ама си мисля, че крадяха много повече.
Един познат ми каза за статия, новина пусната в интернета и бързо е премахната. Става въпрос за път, оправен напълно с европейски средства. Това е район изцяло на ДПС. Журналистите проверяват документи. Парите са похарчени, ама реално нов път няма. Няма дори освежен асфалт. Т.е откраднати са не 30-40%, ами 100%. Ако бяха използвали 30-40% вероятно щяха да освежат асфалта и да откраднат 60-70%. Ама те откраднали всичко на 100%.
Коментиран от #43
18:40 06.11.2026
33 Гост
18:41 06.11.2026
34 Изрод
18:43 06.11.2026
35 Радев е некомпетентен и бозочлив!
18:43 06.11.2026
36 Капитанката
18:44 06.11.2026
37 Тик-Ток
18:45 06.11.2026
38 Радев нищо не разбира от финанси
Г-н Радев, вече управлявате вие! Не сте коментатор отстрани, не сте опозиция и не сте наблюдател на чужди грешки. Вие носите отговорност за решенията на това правителство и за бюджета, който предлагате СЕГА!!
18:45 06.11.2026
39 ...
18:45 06.11.2026
40 БОКО И ШИШИ
18:46 06.11.2026
41 Хммм
18:46 06.11.2026
42 От чужбина
До коментар #12 от "Ами":Вече имахме достатъчно много избори. Просто нямаше за кога бибитковци и шишковци да ги слагаме пак на власт. Предполагам, че народа не е чак толкова глупав и разбира, че и международната ситуация е много зле. Виж какво става из Европа, почнаха да се бунтуват. А ние сме в същата тази Европа.
18:46 06.11.2026
43 Тик-Ток
До коментар #32 от "От чужбина":При демокрация е така, не е задължително парите да направят пътища ,може направо да се усвоят в името на демокрацията
18:47 06.11.2026