Радев: Наследството от предходните управления за Бюджет 2027 е като тежък камион с отказали спирачки ОБЗОР

Бюджет 2027 не започва начисто и наследството е като тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу по склона към пропастта и който трябва да спрем и да върнем обратно нагоре по склона. Най-важно е да пречупим траекторията, която ни води към пропастта и да създадем условия за ускорен и устойчив икономически растеж. Това заяви министър-председателят Румен Радев в УНСС по време на официалното представяне на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2027 година.

Премиерът посочи „щедрото“ завещание от предходните управления в размер на близо 4 милиарда евро неразплатени средства и лихви, с които трябва да се справя настоящият кабинет и същевременно да постига трудни баланси: между прекомерен дефицит и нужда от свиване на разходи от една страна и от друга – запазване на социалната подкрепа и инвестиции там, откъдето се очаква най-бързо икономическо развитие на държавата.

Министър-председателят акцентира върху трите одита на Сметната палата, които са ясно свидетелство за тежкото финансово наследство от предходните управления – хиляди фактури, платежни сертификати, договори, протоколи. Всичко това опозицията опита да затъмни с кризисен пиар, използвайки хвърчащ лист, една анонимка, листче без подпис, без печат, без входящ и изходящ номер. „От него произведоха невероятна истерия в публичното пространство, обладаха всички медии и изключително спешно убиха трите доклада на Сметната палата“, посочи Радев.

Същевременно потвърждение за слабата бюджетна дисциплина през предходните години дойде и от „Евростат“. Статистическата служба на Европейския съюз вече верифицира за 2025 г. дефицит на начислена основа в размер на 4%. Премиерът Радев посочи и растящия главоломно държавен дълг и разходите, които минават бариерата от 40% от Брутния вътрешен продукт.

Налице са и данните от последните четири години, които сочат спад на промишленото производство и на чуждестранните инвестиции. Наред с това министър-председателят припомни, че настоящите призиви за рязане на разходи и съкращаване на администрация идват именно от хората, които не са направили това през годините назад, въпреки че са имали възможност. „Бюджетът е не само политика, бюджетът е и морал за всеки, който иска и се занимава с политика“, изтъкна Радев.

Премиерът Румен Радев заяви, че Бюджет 2027 задава визията за развитие на държавата, приоритетите и политиките на управлението, както и основната цел – българите да живеят по-добре и по-сигурно.

„Трябва да оздравим публичните финанси и в същото време да засилим социалната подкрепа. Трябва да повишаваме доходите, защото инфлацията е реална. Не можем да не инвестираме в стратегическите сектори – образование, здравеопазване, отбрана, иновации, култура, спорт. Трябва да развием ускорено инфраструктурата, защото без нея няма функционираща икономика. Да стимулираме икономическия растеж и да продължим с дигитализацията“, посочи Румен Радев. Министър-председателят акцентира също върху необходимостта дефицитът да бъде свит под 3 %, така че през следващите години да започне намаляване и на дълга.