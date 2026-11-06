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Радев: Наследството от предходните управления за Бюджет 2027 е като тежък камион с отказали спирачки ОБЗОР

Радев: Наследството от предходните управления за Бюджет 2027 е като тежък камион с отказали спирачки ОБЗОР

6 Ноември, 2026 18:02 1 005 43

  • румен радев-
  • бюджет 2027-
  • унсс

Най-важното е да пречупим траекторията, която ни води към пропастта и да създадем условия за ускорен и устойчив икономически растеж, заяви министър-председателят при представянето на бюджета за догодина

Радев: Наследството от предходните управления за Бюджет 2027 е като тежък камион с отказали спирачки ОБЗОР - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бюджет 2027 не започва начисто и наследството е като тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу по склона към пропастта и който трябва да спрем и да върнем обратно нагоре по склона. Най-важно е да пречупим траекторията, която ни води към пропастта и да създадем условия за ускорен и устойчив икономически растеж. Това заяви министър-председателят Румен Радев в УНСС по време на официалното представяне на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2027 година.

Премиерът посочи „щедрото“ завещание от предходните управления в размер на близо 4 милиарда евро неразплатени средства и лихви, с които трябва да се справя настоящият кабинет и същевременно да постига трудни баланси: между прекомерен дефицит и нужда от свиване на разходи от една страна и от друга – запазване на социалната подкрепа и инвестиции там, откъдето се очаква най-бързо икономическо развитие на държавата.

Министър-председателят акцентира върху трите одита на Сметната палата, които са ясно свидетелство за тежкото финансово наследство от предходните управления – хиляди фактури, платежни сертификати, договори, протоколи. Всичко това опозицията опита да затъмни с кризисен пиар, използвайки хвърчащ лист, една анонимка, листче без подпис, без печат, без входящ и изходящ номер. „От него произведоха невероятна истерия в публичното пространство, обладаха всички медии и изключително спешно убиха трите доклада на Сметната палата“, посочи Радев.

Същевременно потвърждение за слабата бюджетна дисциплина през предходните години дойде и от „Евростат“. Статистическата служба на Европейския съюз вече верифицира за 2025 г. дефицит на начислена основа в размер на 4%. Премиерът Радев посочи и растящия главоломно държавен дълг и разходите, които минават бариерата от 40% от Брутния вътрешен продукт.

Налице са и данните от последните четири години, които сочат спад на промишленото производство и на чуждестранните инвестиции. Наред с това министър-председателят припомни, че настоящите призиви за рязане на разходи и съкращаване на администрация идват именно от хората, които не са направили това през годините назад, въпреки че са имали възможност. „Бюджетът е не само политика, бюджетът е и морал за всеки, който иска и се занимава с политика“, изтъкна Радев.

Премиерът Румен Радев заяви, че Бюджет 2027 задава визията за развитие на държавата, приоритетите и политиките на управлението, както и основната цел – българите да живеят по-добре и по-сигурно.

„Трябва да оздравим публичните финанси и в същото време да засилим социалната подкрепа. Трябва да повишаваме доходите, защото инфлацията е реална. Не можем да не инвестираме в стратегическите сектори – образование, здравеопазване, отбрана, иновации, култура, спорт. Трябва да развием ускорено инфраструктурата, защото без нея няма функционираща икономика. Да стимулираме икономическия растеж и да продължим с дигитализацията“, посочи Румен Радев. Министър-председателят акцентира също върху необходимостта дефицитът да бъде свит под 3 %, така че през следващите години да започне намаляване и на дълга.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 казах

    28 22 Отговор
    Рундьо е пътник, само че още не усеща понеже е шапкар.

    18:05 06.11.2026

  • 2 Дааа

    23 6 Отговор
    Предните крадяха около 30-40% ами спри кражбите и готово

    Коментиран от #6, #32

    18:05 06.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кина

    17 4 Отговор
    Олигархията е по силна от власта а инструментите за изрязване на тумора са в управляващите.. На кратко при капитализма любовта може много но парите всичко..! Такъв е живота.

    Коментиран от #18, #23

    18:07 06.11.2026

  • 5 доаисд

    23 3 Отговор
    Стига само оправдания. Искаме да се напълнят затворите. Кой ни ограби??? Име Презиме и Фамилия??? Искаме да бъдат съдени и да чукат камъни. Стига само заклинания. Милиарди се ограбиха. Кой? Ако не вършите работа, си ходете с мир. Ако не искате с мир ще ви изритаме. Или ги почваите или се махаите. Кризата няма само бедните да я плащат пак. Кой ни ограби???

    18:08 06.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Цвете

    13 7 Отговор
    ЕХ РАДЕВ, КАМИОНА ТИ ПЪЛЗИ НАГОРЕ ,НАДОЛУ ,НО НЕ СИ ЗАБЕЛЯЗАЛ ,ЧЕ ГУМИТЕ СА МУ СПУКАНИ ,КАКТО И ФИНАНСОВАТА СОВАЛКА В БЪЛГАРИЯ. 🫡✈️🤔🤫😠

    18:09 06.11.2026

  • 8 ОбОрОтна инфлуенцърка

    7 1 Отговор
    Днес бюджета се представя, навсякъде от тик токърки тип Румпецова ( как да излъжете богат мъж) и с картинки от 93 г. Толкова.

    18:10 06.11.2026

  • 9 Пущиня(к)

    6 3 Отговор
    С Веждичката кво става? Опраи ли са мултакът?

    18:10 06.11.2026

  • 10 капи ди тути бойчи

    16 2 Отговор
    трябва ьа лежи с прасчо до живот

    18:10 06.11.2026

  • 11 Приемствеността

    10 2 Отговор
    е на лъжци , некомпетентни , бетонирани в комунизма , живеещи в миналото столетие и играещи покер - залог България и българския народ ! По надолнище пускат Род и Родина .

    18:10 06.11.2026

  • 12 Ами

    17 10 Отговор
    Само човек с акъл на фелтфебел би напуснал Президентски пост за да стане премиер точно преди акото да удари вентилатора. Човек с поне 2 грама мозък щеше да остави бибитковците да управляват още 7-8 месеца за да оберат негативите от високите цени и тогава да се кандидатира. Дните на фигуранта са преброени, хората ще го изритат преди края на зимата.

    Коментиран от #42

    18:10 06.11.2026

  • 13 Радко Пиратко

    18 12 Отговор
    управлява от 10 години, какво само се оплаква?!😈

    18:10 06.11.2026

  • 14 Липсваше

    13 4 Отговор
    Евтинко представление и антракт с пиене.

    18:10 06.11.2026

  • 15 Милицията на Шишо

    8 1 Отговор
    Ще погребе бюджета

    18:14 06.11.2026

  • 16 Оставка

    14 10 Отговор
    Неможач руски!!

    18:15 06.11.2026

  • 17 Виц

    10 3 Отговор
    от социализма, Професор по биология изпитва студенти и им показва мозъци в епруветки за да разпознаят какво е работил въпросният индивид, 1 много нагънат мозък, студентите отговарят научен работник и познават, после мозък с няколко гънки-миньор. и накрая мозък с една гънка, всички мълчат, един се обажда и казва военен, професорът -позна, само че гънката не е от мисловна дейност, а от натиска на фуражката по главата :)

    18:15 06.11.2026

  • 18 име

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "Кина":

    Какъв капитализъм, като всичко го държат комунистите?

    18:16 06.11.2026

  • 19 Не знам

    6 1 Отговор
    Какво беше това, сигурно беше нещо. А да " камион, без спирачки, засилен към пропастта " край на рундевия цитат

    18:18 06.11.2026

  • 20 🦉🦉🦉🦉

    7 3 Отговор
    На мухите еднодневки няма как да им обясниш какво е било вчера ❗
    Нито как вчера и днес влияят на утре❗

    18:18 06.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 666

    6 7 Отговор
    Да ама днес Теменушка таборетката ви прати в УНСС да учите икономика понеже не сте разбирали от икономика.Кога ще я разследвате нея за кражба на милиарди държавни пари а.

    18:21 06.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Красив

    6 0 Отговор
    и почти толкова умен да ти е кеф да го .....

    18:21 06.11.2026

  • 25 Потрес

    7 4 Отговор
    Само една корекция!
    А тя е,че Радев отряза маркуча на спирачките и всички сме в камиона.

    18:24 06.11.2026

  • 26 Ахаа

    7 3 Отговор
    За кои предишни управления говориш бе Румчо, от 5-6 години все твои хора управляват ! А..?

    18:24 06.11.2026

  • 27 гост

    7 2 Отговор
    Някой ще му каже ли, че той чрез служебни правителства е управлявал най-много, демек той е виновен?

    18:26 06.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 домът е крепост

    3 1 Отговор
    Наследството от желязковото управление е железна касичка с евра за семейния бюджет, за която радевите икономисти нямат ключ за да бъркат с обезценяване на лева.
    Затова сега три пъти по 30% пряко прогресивно увеличават данъчната оценка за недвижимите имоти (и свързаните процентно такса смет , общински такси за услуги, нотариални такси и др...), за да компенсират невъзможността да бъркат косвено в джоба..

    18:28 06.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бедняшката русофилска иzzмет

    3 3 Отговор
    Тегло ще тегли.

    18:37 06.11.2026

  • 32 От чужбина

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дааа":

    Принципно си прав, ама си мисля, че крадяха много повече.
    Един познат ми каза за статия, новина пусната в интернета и бързо е премахната. Става въпрос за път, оправен напълно с европейски средства. Това е район изцяло на ДПС. Журналистите проверяват документи. Парите са похарчени, ама реално нов път няма. Няма дори освежен асфалт. Т.е откраднати са не 30-40%, ами 100%. Ако бяха използвали 30-40% вероятно щяха да освежат асфалта и да откраднат 60-70%. Ама те откраднали всичко на 100%.

    Коментиран от #43

    18:40 06.11.2026

  • 33 Гост

    1 1 Отговор
    Умното говорене си го усвоил до съвършенство, ама останалото....

    18:41 06.11.2026

  • 34 Изрод

    2 0 Отговор
    Изрод

    18:43 06.11.2026

  • 35 Радев е некомпетентен и бозочлив!

    3 0 Отговор
    Радев, същественият въпрос около Бюджет 2027 е не само какво наследство е заварило правителството, а какви решения взема самото то и как ще обясни СОБСТВЕНИТЕ СИ РАЗХОДИ! СТИГА ЛЪГАХТЕ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, некадърници от Прогресивна България!!

    18:43 06.11.2026

  • 36 Капитанката

    2 0 Отговор
    Ами кой каквото сам си направи друг не е способен. Харесва ли Ви или не, такива са последиците от дузината служебни правителства, които вие назначавахте другарю Гадев и за да се харесат на хората изпразниха хазната.

    18:44 06.11.2026

  • 37 Тик-Ток

    1 1 Отговор
    Ще мине още едно поколение докато се изчисти гена на тиквите и прасетата

    18:45 06.11.2026

  • 38 Радев нищо не разбира от финанси

    2 0 Отговор
    Докога ще слушаме оправдания с предишните управления? Докога все някой друг ще е виновен за финансовото състояние на държавата? Излагате се всички от ПБ!!

    Г-н Радев, вече управлявате вие! Не сте коментатор отстрани, не сте опозиция и не сте наблюдател на чужди грешки. Вие носите отговорност за решенията на това правителство и за бюджета, който предлагате СЕГА!!

    18:45 06.11.2026

  • 39 ...

    1 0 Отговор
    Вечните оправдания с предишните, чували сме ги тия.

    18:45 06.11.2026

  • 40 БОКО И ШИШИ

    0 0 Отговор
    Пилота го надупехме много яко ....да живеят кражбите на чувалите със пари !!!!!

    18:46 06.11.2026

  • 41 Хммм

    1 0 Отговор
    Ти колко правителства направи от 2020 насам? Сега кой е виновен?

    18:46 06.11.2026

  • 42 От чужбина

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Вече имахме достатъчно много избори. Просто нямаше за кога бибитковци и шишковци да ги слагаме пак на власт. Предполагам, че народа не е чак толкова глупав и разбира, че и международната ситуация е много зле. Виж какво става из Европа, почнаха да се бунтуват. А ние сме в същата тази Европа.

    18:46 06.11.2026

  • 43 Тик-Ток

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "От чужбина":

    При демокрация е така, не е задължително парите да направят пътища ,може направо да се усвоят в името на демокрацията

    18:47 06.11.2026

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