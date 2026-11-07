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Допълнителен градски транспорт в София за Задушница
  Тема: Градски транспорт

Допълнителен градски транспорт в София за Задушница

7 Ноември, 2026 06:43 498 1

  • задушница-
  • градски транспорт-
  • софия-
  • гробищни паркове-
  • столична община

Пускат пет временни автобусни линии, а част от редовните маршрути ще работят по специални разписания

Допълнителен градски транспорт в София за Задушница - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичната община осигурява допълнителен градски транспорт до гробищните паркове за Задушница на 7 ноември. Ще бъдат разкрити пет временни автобусни линии, а част от редовните маршрути ще се движат по специални или променени разписания.

„На 7 ноември Столичната община организира допълнително транспортно обслужване във връзка със Задушница.“

Линия № 44А ще свързва автостанция „Банкя“ с Новия гробищен парк в Банкя. Тя ще се обслужва с електрически автобуси Karsan Jest Electric, които ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута. Ще бъдат разкрити и две временни спирки при гробищния парк – „Нов гробищен парк Банкя“ с код 2935 и „Нов гробищен парк“ с код 2936.

Пет временни линии до гробищните паркове

Автобус № 18А ще се движи двупосочно между автостанция „Орландовци“ и гробищен парк „Малашевски гробища“ по маршрута на линия № 18.

Линия № 79А ще тръгва от надлез „Надежда“ и ще преминава по улиците „История Славянобългарска“, „Индустриална“ и „Константин Стоилов“, по булевардите „Ген. Данаил Николаев“ и „Владимир Вазов“, както и по улиците „Тодорини кукли“ и „Река Велека“.

Автобус № 86А ще се движи от автостанция „Малашевци“ през улица „Резбарска“, площад „Сточна гара“ и булевард „Сливница“, с обратен завой при улица „Опълченска“. Линия № 115А ще свързва автостанция „Изток“ с автостанция „Малашевци“ през метростанция „Хаджи Димитър“ и булевард „Владимир Вазов“.

Промени в редовния транспорт и паркирането

Трамвайна линия № 18 и тролейбусна линия № 9 ще работят по специални разписания. Променено или специално обслужване е предвидено и за автобусните линии № 64, 83, 86 и 309. По линия № 108 ще се движат съчленени автобуси.

За най-натоварените маршрути са осигурени резервни превозни средства – две трамвайни мотриси, два тролейбуса и два автобуса. Те ще бъдат включвани при необходимост.

Служители на СДВР ще насочват автомобилите към определените места за паркиране около Централните гробища, гробищен парк „Бакърена фабрика“ и „Малашевци“. На улиците „История Славянобългарска“ и „Заводска“, под подлеза на улица „Адам Мицкевич“, както и по улица „Резбарска“ ще бъде организирано паркиране.

От 08:00 до 16:00 ч. неправилно паркираните автомобили в районите на трите гробищни комплекса ще бъдат принудително премествани под ръководството на „Пътна полиция“ – СДВР.

Източници: bntnews.bg, stolica.bg


София / България
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