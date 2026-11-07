Петър Стоянович: България е най-малкото куче в геополитиката

България няма ясен отговор как ще гарантира своята геостратегическа, финансова и военна сигурност през следващите една-две до пет-шест години. Това заяви историкът проф. Петър Стоянович в предаването „Тази събота“ по bTV.

„Ние сме най-малкото куче в кучешката сватба. От нас нищо не зависи, а ние даже не знаем на коя сватба играем на тъпана“, коментира Стоянович, говорейки за мястото на страната в сблъсъка между големите световни сили.

Липсва отговор за дългосрочното бъдеще

По думите му проведените избори не са дали отговор на въпроса как ще изглежда средносрочното и дългосрочното бъдеще на България. „Изборите минаха, но е важно до какво ще доведат“, каза историкът.

Стоянович определи несигурността като „ужасяваща“. Като фактори за нея той посочи неяснотите около развитието на войната в Украйна, ситуацията в Ормузкия проток и политическите процеси в Съединените щати. Според него гражданите ще преминат през период на известно, макар и временно, обедняване.

„Мигът на свободата“ след победата

Историкът коментира и поведението на политиците след изборна победа. Според него най-трудният момент настъпва, когато победителят получи свободата да действа и от него се очаква да поведе обществото.

Тогава, по думите му, политикът трябва да бъде най-честният и най-принципният сред онези, които води. „Да му мислят всички, пред които властта предстои и остава да водят“, допълни Стоянович.

Източници: btvnovinite.bg, eurocom.bg