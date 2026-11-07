Новини
България »
Петър Стоянович: България е най-малкото куче в геополитиката

Петър Стоянович: България е най-малкото куче в геополитиката

7 Ноември, 2026 12:30 906 21

  • петър стоянович-
  • геополитика-
  • българия-
  • сигурност-
  • избори

Историкът предупреди, че страната няма ясен отговор как ще гарантира сигурността си през следващите години. По думите му изборите не са дали решение за дългосрочното бъдеще на България

Петър Стоянович: България е най-малкото куче в геополитиката - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

България няма ясен отговор как ще гарантира своята геостратегическа, финансова и военна сигурност през следващите една-две до пет-шест години. Това заяви историкът проф. Петър Стоянович в предаването „Тази събота“ по bTV.

„Ние сме най-малкото куче в кучешката сватба. От нас нищо не зависи, а ние даже не знаем на коя сватба играем на тъпана“, коментира Стоянович, говорейки за мястото на страната в сблъсъка между големите световни сили.

Липсва отговор за дългосрочното бъдеще

По думите му проведените избори не са дали отговор на въпроса как ще изглежда средносрочното и дългосрочното бъдеще на България. „Изборите минаха, но е важно до какво ще доведат“, каза историкът.

Стоянович определи несигурността като „ужасяваща“. Като фактори за нея той посочи неяснотите около развитието на войната в Украйна, ситуацията в Ормузкия проток и политическите процеси в Съединените щати. Според него гражданите ще преминат през период на известно, макар и временно, обедняване.

„Мигът на свободата“ след победата

Историкът коментира и поведението на политиците след изборна победа. Според него най-трудният момент настъпва, когато победителят получи свободата да действа и от него се очаква да поведе обществото.

Тогава, по думите му, политикът трябва да бъде най-честният и най-принципният сред онези, които води. „Да му мислят всички, пред които властта предстои и остава да водят“, допълни Стоянович.

Източници: btvnovinite.bg, eurocom.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тя Дори !

    10 2 Отговор
    Не Е Куче !

    А НИЩО !

    Коментиран от #7

    12:32 07.11.2026

  • 2 Българин

    6 7 Отговор
    Българсйкият народ отдавна е намерил начинът, по който да оцелява! Не случайно, старите хора са казали: Преклонена главица, сабя не е сече. За това трябва да изпълняваме интересите на големите и силните, за да имаме мир. За това ние нямаме избор, и трябва да сме приятели на Русия, америка и Турция!

    12:32 07.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 1388

    2 1 Отговор
    само дето е кноп дето са го ритат
    🐕🐕🐕
    😂🤣😅

    12:35 07.11.2026

  • 5 1388

    2 1 Отговор
    само дето е кноп дето само го ритат
    🐕🐕🐕
    😂🤣😅

    12:35 07.11.2026

  • 6 1488

    9 0 Отговор
    за турците имахме "Кажи му аго, да му стане драго"
    за руснаците имахме "Здраствуйте, братушки"
    за америкаците имаме "Йес, сър"

    Коментиран от #15

    12:36 07.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Барон фон Средец

    5 5 Отговор
    Поредния псевдо интелектуалец бълващ глупости за собствено удоволствие.

    Коментиран от #18

    12:54 07.11.2026

  • 10 Мимоза

    6 3 Отговор
    Изборите дадоха много ясен отговор, който явно не се харесва на малцинството от хората в България, които си бяха въобразили, че могат да говорят глупости от името на България пред света.

    12:56 07.11.2026

  • 11 Тик-Ток

    9 1 Отговор
    Откакто има демокрация у нас няма стратегия за нищо ,само крадене и корупция на момента, стратегия имаше при комунизма,сега е разруха и тотален разпад

    13:00 07.11.2026

  • 12 Изчезни бре

    4 3 Отговор
    Ние вече не сме най-малкото бясно куче на войната а сме гълъб на мира.

    13:02 07.11.2026

  • 13 Тоя

    2 2 Отговор
    е дегенерат смрадлив, не го слушайте !.........

    13:15 07.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 О, Морес

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "1488":

    А за Брюкселската управляваща върхушка - свита е юмрук ръка,само средния пръст стърчи.

    13:19 07.11.2026

  • 16 ДРТ ПРЧ

    3 0 Отговор
    СПОРЕД ВЛАСТТА ВСИЧКО НИ Е НАРЕД, ДА МУ МИСЛИ НАРОДА

    13:22 07.11.2026

  • 17 Какво да бъдем

    3 2 Отговор
    Добре дресирана циркова Лили..... Пудел който по команда джавка насъскан от Брюксел , върти се в кръг гонейки собствената си опашка , изправя се на два крака , имитирайки походка на човек и какво ли още не , ... .
    За да получи захарче.
    За захарче ли жалее Стоянович?

    13:24 07.11.2026

  • 18 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Барон фон Средец":

    Върви по наследство и не пропуска...

    13:33 07.11.2026

  • 19 С тия

    2 0 Отговор
    политици,България може да е само плъх.

    13:34 07.11.2026

  • 20 Нанкович

    0 0 Отговор
    Знаем какво става с малките кучета тук.

    13:49 07.11.2026

  • 21 Прекалено остроумие....

    0 0 Отговор
    За жалост без отговор с решение.....,както и многото други изказвания свързани с ВЪПРОСА....

    13:52 07.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове