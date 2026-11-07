Петър Стоянович: България е най-малкото куче в геополитиката

България няма ясен отговор как ще гарантира своята геостратегическа, финансова и военна сигурност през следващите една-две до пет-шест години. Това заяви историкът проф. Петър Стоянович в предаването „Тази събота“ по bTV.
„Ние сме най-малкото куче в кучешката сватба. От нас нищо не зависи, а ние даже не знаем на коя сватба играем на тъпана“, коментира Стоянович, говорейки за мястото на страната в сблъсъка между големите световни сили.
Липсва отговор за дългосрочното бъдеще
По думите му проведените избори не са дали отговор на въпроса как ще изглежда средносрочното и дългосрочното бъдеще на България. „Изборите минаха, но е важно до какво ще доведат“, каза историкът.
Стоянович определи несигурността като „ужасяваща“. Като фактори за нея той посочи неяснотите около развитието на войната в Украйна, ситуацията в Ормузкия проток и политическите процеси в Съединените щати. Според него гражданите ще преминат през период на известно, макар и временно, обедняване.
„Мигът на свободата“ след победата
Историкът коментира и поведението на политиците след изборна победа. Според него най-трудният момент настъпва, когато победителят получи свободата да действа и от него се очаква да поведе обществото.
Тогава, по думите му, политикът трябва да бъде най-честният и най-принципният сред онези, които води. „Да му мислят всички, пред които властта предстои и остава да водят“, допълни Стоянович.
Източници: btvnovinite.bg, eurocom.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тя Дори !
А НИЩО !
Коментиран от #7
12:32 07.11.2026
2 Българин
12:32 07.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 1388
🐕🐕🐕
😂🤣😅
12:35 07.11.2026
5 1388
🐕🐕🐕
😂🤣😅
12:35 07.11.2026
6 1488
за руснаците имахме "Здраствуйте, братушки"
за америкаците имаме "Йес, сър"
Коментиран от #15
12:36 07.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Барон фон Средец
Коментиран от #18
12:54 07.11.2026
10 Мимоза
12:56 07.11.2026
11 Тик-Ток
13:00 07.11.2026
12 Изчезни бре
13:02 07.11.2026
13 Тоя
13:15 07.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 О, Морес
До коментар #6 от "1488":А за Брюкселската управляваща върхушка - свита е юмрук ръка,само средния пръст стърчи.
13:19 07.11.2026
16 ДРТ ПРЧ
13:22 07.11.2026
17 Какво да бъдем
За да получи захарче.
За захарче ли жалее Стоянович?
13:24 07.11.2026
18 Така е
До коментар #9 от "Барон фон Средец":Върви по наследство и не пропуска...
13:33 07.11.2026
19 С тия
13:34 07.11.2026
20 Нанкович
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