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Тома Биков: Кабинетът „Радев“ няма цел и посока

Тома Биков: Кабинетът „Радев“ няма цел и посока

7 Ноември, 2026 11:23 547 36

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  • реформи-
  • цени на тока

Депутатът от ГЕРБ обвини управляващите в липса на реформи и предупреди за възможно двойно увеличение на сметките за ток на бизнеса

Тома Биков: Кабинетът „Радев“ няма цел и посока - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Депутатът от ГЕРБ Тома Биков заяви, че не вижда кабинета „Радев“ да има ясна цел и посока. „Не виждам кабинетът „Радев“ да има някаква цел“, каза той в ефира на БНТ. По думите му управляващите трябва да покажат не само какво ще променят или отменят, но и какво ще изградят.

Биков посочи, че ГЕРБ е в опозиция от април и в началото е дал на правителството 100 дни толеранс. Според него след петия месец от управлението е нормално опозицията да изисква повече от министрите. Той заяви, че кабинетът не е предприел достатъчно действия и използва остър израз, за да опише работата му: „Видяхме само министрите да си разхождат костюмите“.

Критики към бюджета и липсата на реформи

Депутатът определи бюджетния дефицит като сериозен проблем, но заяви, че по-тежък е отказът от структурни реформи. По думите му бюджетната политика е била натоварена с разходи заради предизборно надцакване, без да се предприемат непопулярни промени.

Биков каза, че кабинетът разполага със 131 депутати и изпълнителна власт, но въпреки това през последните пет-шест месеца не е приет нито един съществен закон според неговата оценка. Той посочи, че гражданите ще бъдат по-сериозното предизвикателство пред управляващите, а не парламентарната опозиция.

Предупреждение за сметките за ток

Тома Биков предупреди, че бизнесът може да получи двойно по-високи сметки за електроенергия през следващата седмица. Той каза, че ГЕРБ е предложил да бъдат използвани 400 млн. лева от Фонда за сигурност на електроенергийната система, като според него това няма да натовари държавния бюджет.

По думите му именно липсата на инфлационни мерки, а не еврото, ще бъде причина за увеличението на цените на енергията, тока и храните. Биков заяви, че управляващите не могат да очакват постоянно одобрение: „Един премиер не може да очаква“ всички да му ръкопляскат.

Комисията по досиетата и българският език

Биков определи закриването на Комисията по досиетата като най-лесния, но според него неправилен вариант. Той предложи архивите на Държавна сигурност и БКП да бъдат обединени и проучвани от институт за национална памет. По думите му е необходим и институт за изследване на политическото насилие в България.

По темата за законопроекта за българския език депутатът заяви, че езикът е жив и се променя. Според него по-големият проблем е неграмотността, а не заплахата за кирилицата.

В края на разговора Биков почете паметта на Вежди Рашидов, с когото е работил седем години в парламентарната комисия по култура. Рашидов е починал ден по-рано след инфаркт.

Източници: 24chasa.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    19 1 Отговор
    ДАНО ВСИЧКИ ВЛЕЗЕТЕ В ЗАТВОРА!

    11:24 07.11.2026

  • 2 Неведоми са

    7 9 Отговор
    пътищата рундьови!

    11:25 07.11.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    17 0 Отговор
    Тома Биков:
    " ...Борисов не е диктатор, той е карикатура на диктатор!"🤔
    /архивите са живи/😉

    11:25 07.11.2026

  • 4 Вълк единак

    9 7 Отговор
    адев щеше да бори модела (Борисов Пеевски). Вместо това тръгна срещу най бедните, орязват (ваучери- купони) за работещите граждани.

    11:26 07.11.2026

  • 5 Фирмичките ви....

    15 0 Отговор
    ....с подставени лица нямат цел и посока, дето завлякохте Държавата с тях за 20 милиарда евро! Ама Румбата се усети и им отложи плажанията за след 200 години, и сега и пионките ви си изтървахте. На другите избори сте АУТ -> ПС: оттук нататък само с МАШИНКИ ще се гласува, хартята приключи, краденето ви СЪЩО!

    11:26 07.11.2026

  • 6 Така е

    20 0 Отговор
    Кабинетът „Радев“ няма цел и посока, за разлика от целта на ГЕРБ - крадене

    11:26 07.11.2026

  • 7 🦉🦉🦉🦉

    12 0 Отговор
    Тома Биков;
    " До края на извора си ще се боря да вкарам Цветанов и Борисов в затвора!"🤔

    Коментиран от #12

    11:26 07.11.2026

  • 8 Посоката е

    6 9 Отговор
    закриването на държавата. Ама, прогресивно. Така някак си да ти е по леко на душата.

    Коментиран от #34

    11:26 07.11.2026

  • 9 иван костов

    13 0 Отговор
    То пък вашата цел беше единствено крадене! Безсрамници!☹️

    11:27 07.11.2026

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    8 0 Отговор
    Ех, доБИЧЕ❗
    САЛТОМОРТАЛЕ буди възхищение-
    САЛТОМОРАЛЕ буди отвращение❗

    11:28 07.11.2026

  • 11 ставка

    14 0 Отговор
    Герберастията окраде и опропасти държавата 15 години, сега реве, че друг бил виновен.
    Ха!!!
    Хайде холан....

    Коментиран от #19

    11:29 07.11.2026

  • 12 🦉🦉🦉🦉

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "🦉🦉🦉🦉":

    Тома Биков;
    " До края на живота си ще се боря да вкарам Цветанов и Борисов в затвора!"🤔
    /авт.ред.и мое недоглеждане/

    11:30 07.11.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    8 0 Отговор
    Този обяснения от мнозинството ли ще иска, бе. Господин Никой още си мисли , че е някакъв фактор.

    Коментиран от #22

    11:31 07.11.2026

  • 14 Така е, но от вас зависише

    9 2 Отговор
    Да бъде само един следобед, като в песента на Орлин. Но предпочетохте отново да се съобразите със селските номера на Винету от Зайчарника, нали, Томе!

    11:31 07.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Борисов напоследък

    5 0 Отговор
    стреля само с този "халосте патрон", другият такъв от Габрово отдавна го гръмна ! ГЕРБ е престъпната тумба която "разстреля" достойнството на България колкото и ниско да е било то, само човек като си припомни просташкото поведение на Борисов сред интелигентните политици на ЕС как си правеше вятър с реверите на сакото си като, че ли му беше задушно и изразът за тортата "Сахер" показва безсрамното ниско българското възпитание и необразованост !

    11:37 07.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Баш софиянец

    3 1 Отговор
    Е вярно е, че герберския кабинет имаше цел и посока - кражба до дупка и до хоризонта.

    11:38 07.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 прогресистите са поредните комунисти

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    13 РЕАЛИСТ
    00ОТГОВОР
    Този обяснения от мнозинството ли ще иска, бе. Господин Никой още си мисли , че е някакъв фактор.
    11:31 07.11.2026
    -;-
    кто имаме протестите и ще видим къде ще се скрият поредните червеняци скапани!

    11:39 07.11.2026

  • 23 „Радев“ няма цел и посока

    4 2 Отговор
    верно е
    а вашта на гроб цел и посока
    беше да лапате яко дълги години колкото можехте
    оставихте изпразнена хазна и тлъсти дългове
    само че радеви са и наивни че не ви разследват да си кажете къде са чекмеджета и офшорки
    и връщане на заграбеното и затвор

    11:41 07.11.2026

  • 24 За заслепени от злост нищо

    3 2 Отговор
    не се вижда
    Нищо неможе да ги накара да се обърнат към реалността следствие на тяхното брутално грабене, лъжа и омраза

    11:41 07.11.2026

  • 25 Е,как да има цел и посока

    3 0 Отговор
    Като Радев е едно хвърчило,накъдето го прати вятърът.

    11:44 07.11.2026

  • 26 интригантка

    3 0 Отговор
    Как да нямат цел.Целта е да се нягушат бързо,защото не знаят колко време ще са на власт.Очаква ни ужасна мизерия.Няма да бъдем в състояние да си плащаме сметките.Да си изпращаме децата на училище.Това ни очаква съвсем скоро.В икономическите лапи сме на Брюксел.Ако не плащанията от там,държавата отдевна е фалирала.Тези правителства са кукла на конци.Марионетки.За това и бюджета е в Брюксел.А от там искат редуциране на населението.На тях ние сме ненужен товар.Те се интересуват от територията.Сами виждаме,че цените са най високи тук от ЕС.В най-бедната държава.

    11:44 07.11.2026

  • 27 Дано след като

    4 0 Отговор
    се сменят всички досегашни прокурори и съдии това правителство реши, че не трябва да се занимава с някакви си полети на аероплани на Пеевски, а се заеме с арестуването на Борисов, Пеевски и техните "ятагани" и доказване вината им в КТБ, Булгартабак, прекалено скъпите магистрали и довеждането на опразване на хазната и цялостната беднотия и мизерия !

    Коментиран от #30

    11:45 07.11.2026

  • 28 Бай Ху (By Who)

    2 2 Отговор
    Да живей господин Румен Радев генерал полковник от авиацията!

    11:45 07.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Абсолютно подкрепям

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Дано след като":

    Но "новата" прокуратурата да се заеме и с Тея 40 млн .евро за км на ПБ.Дори Борисов не смееше да краде повече от 30 млн ЛЕВА за км.

    Коментиран от #35

    11:49 07.11.2026

  • 31 ГЕРБ да се закрият

    2 0 Отговор
    и групово при бай Ставри

    11:56 07.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бг гражданин

    1 0 Отговор
    Има,има,да изчисти такива като тебе ,дето съсипахте държавата!!!

    12:02 07.11.2026

  • 34 Ако прогресивното

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Посоката е":

    Е това да заметат на следите и не потърсят отговорност от виновниците и всичко пак да е за наша сметка. Може и да си прав.

    12:04 07.11.2026

  • 35 Само един пример

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Абсолютно подкрепям":

    ще дам с магистрала в Китай който прочетох в интернет - 8 лентова от Пакистанската граница до Монголската /не зная колко км/ с 87 тунела и 86 моста построена за 5 години на стойност 5 милиарда долара ! Борисов присвои повече от 5 млрд. За стотина км !

    12:09 07.11.2026

  • 36 Каменов

    0 0 Отговор
    Да , няма за цел да крадят като вас .

    12:25 07.11.2026

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