Тома Биков: Кабинетът „Радев“ няма цел и посока

Депутатът от ГЕРБ Тома Биков заяви, че не вижда кабинета „Радев“ да има ясна цел и посока. „Не виждам кабинетът „Радев“ да има някаква цел“, каза той в ефира на БНТ. По думите му управляващите трябва да покажат не само какво ще променят или отменят, но и какво ще изградят.

Биков посочи, че ГЕРБ е в опозиция от април и в началото е дал на правителството 100 дни толеранс. Според него след петия месец от управлението е нормално опозицията да изисква повече от министрите. Той заяви, че кабинетът не е предприел достатъчно действия и използва остър израз, за да опише работата му: „Видяхме само министрите да си разхождат костюмите“.

Критики към бюджета и липсата на реформи

Депутатът определи бюджетния дефицит като сериозен проблем, но заяви, че по-тежък е отказът от структурни реформи. По думите му бюджетната политика е била натоварена с разходи заради предизборно надцакване, без да се предприемат непопулярни промени.

Биков каза, че кабинетът разполага със 131 депутати и изпълнителна власт, но въпреки това през последните пет-шест месеца не е приет нито един съществен закон според неговата оценка. Той посочи, че гражданите ще бъдат по-сериозното предизвикателство пред управляващите, а не парламентарната опозиция.

Предупреждение за сметките за ток

Тома Биков предупреди, че бизнесът може да получи двойно по-високи сметки за електроенергия през следващата седмица. Той каза, че ГЕРБ е предложил да бъдат използвани 400 млн. лева от Фонда за сигурност на електроенергийната система, като според него това няма да натовари държавния бюджет.

По думите му именно липсата на инфлационни мерки, а не еврото, ще бъде причина за увеличението на цените на енергията, тока и храните. Биков заяви, че управляващите не могат да очакват постоянно одобрение: „Един премиер не може да очаква“ всички да му ръкопляскат.

Комисията по досиетата и българският език

Биков определи закриването на Комисията по досиетата като най-лесния, но според него неправилен вариант. Той предложи архивите на Държавна сигурност и БКП да бъдат обединени и проучвани от институт за национална памет. По думите му е необходим и институт за изследване на политическото насилие в България.

По темата за законопроекта за българския език депутатът заяви, че езикът е жив и се променя. Според него по-големият проблем е неграмотността, а не заплахата за кирилицата.

В края на разговора Биков почете паметта на Вежди Рашидов, с когото е работил седем години в парламентарната комисия по култура. Рашидов е починал ден по-рано след инфаркт.

Източници: 24chasa.bg