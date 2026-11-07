Тома Биков: Кабинетът „Радев“ няма цел и посока

Депутатът от ГЕРБ Тома Биков заяви, че не вижда кабинета „Радев“ да има ясна цел и посока. „Не виждам кабинетът „Радев“ да има някаква цел“, каза той в ефира на БНТ. По думите му управляващите трябва да покажат не само какво ще променят или отменят, но и какво ще изградят.
Биков посочи, че ГЕРБ е в опозиция от април и в началото е дал на правителството 100 дни толеранс. Според него след петия месец от управлението е нормално опозицията да изисква повече от министрите. Той заяви, че кабинетът не е предприел достатъчно действия и използва остър израз, за да опише работата му: „Видяхме само министрите да си разхождат костюмите“.
Критики към бюджета и липсата на реформи
Депутатът определи бюджетния дефицит като сериозен проблем, но заяви, че по-тежък е отказът от структурни реформи. По думите му бюджетната политика е била натоварена с разходи заради предизборно надцакване, без да се предприемат непопулярни промени.
Биков каза, че кабинетът разполага със 131 депутати и изпълнителна власт, но въпреки това през последните пет-шест месеца не е приет нито един съществен закон според неговата оценка. Той посочи, че гражданите ще бъдат по-сериозното предизвикателство пред управляващите, а не парламентарната опозиция.
Предупреждение за сметките за ток
Тома Биков предупреди, че бизнесът може да получи двойно по-високи сметки за електроенергия през следващата седмица. Той каза, че ГЕРБ е предложил да бъдат използвани 400 млн. лева от Фонда за сигурност на електроенергийната система, като според него това няма да натовари държавния бюджет.
По думите му именно липсата на инфлационни мерки, а не еврото, ще бъде причина за увеличението на цените на енергията, тока и храните. Биков заяви, че управляващите не могат да очакват постоянно одобрение: „Един премиер не може да очаква“ всички да му ръкопляскат.
Комисията по досиетата и българският език
Биков определи закриването на Комисията по досиетата като най-лесния, но според него неправилен вариант. Той предложи архивите на Държавна сигурност и БКП да бъдат обединени и проучвани от институт за национална памет. По думите му е необходим и институт за изследване на политическото насилие в България.
По темата за законопроекта за българския език депутатът заяви, че езикът е жив и се променя. Според него по-големият проблем е неграмотността, а не заплахата за кирилицата.
В края на разговора Биков почете паметта на Вежди Рашидов, с когото е работил седем години в парламентарната комисия по култура. Рашидов е починал ден по-рано след инфаркт.
Източници: 24chasa.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
11:24 07.11.2026
2 Неведоми са
11:25 07.11.2026
3 🦉🦉🦉🦉
" ...Борисов не е диктатор, той е карикатура на диктатор!"🤔
/архивите са живи/😉
11:25 07.11.2026
4 Вълк единак
11:26 07.11.2026
5 Фирмичките ви....
11:26 07.11.2026
6 Така е
11:26 07.11.2026
7 🦉🦉🦉🦉
" До края на извора си ще се боря да вкарам Цветанов и Борисов в затвора!"🤔
Коментиран от #12
11:26 07.11.2026
8 Посоката е
Коментиран от #34
11:26 07.11.2026
9 иван костов
11:27 07.11.2026
10 🦉🦉🦉🦉
САЛТОМОРТАЛЕ буди възхищение-
САЛТОМОРАЛЕ буди отвращение❗
11:28 07.11.2026
11 ставка
Ха!!!
Хайде холан....
Коментиран от #19
11:29 07.11.2026
12 🦉🦉🦉🦉
До коментар #7 от "🦉🦉🦉🦉":Тома Биков;
" До края на живота си ще се боря да вкарам Цветанов и Борисов в затвора!"🤔
/авт.ред.и мое недоглеждане/
11:30 07.11.2026
13 РЕАЛИСТ
Коментиран от #22
11:31 07.11.2026
14 Така е, но от вас зависише
11:31 07.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Борисов напоследък
11:37 07.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Баш софиянец
11:38 07.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 прогресистите са поредните комунисти
До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":13 РЕАЛИСТ
00ОТГОВОР
Този обяснения от мнозинството ли ще иска, бе. Господин Никой още си мисли , че е някакъв фактор.
11:31 07.11.2026
-;-
кто имаме протестите и ще видим къде ще се скрият поредните червеняци скапани!
11:39 07.11.2026
23 „Радев“ няма цел и посока
а вашта на гроб цел и посока
беше да лапате яко дълги години колкото можехте
оставихте изпразнена хазна и тлъсти дългове
само че радеви са и наивни че не ви разследват да си кажете къде са чекмеджета и офшорки
и връщане на заграбеното и затвор
11:41 07.11.2026
24 За заслепени от злост нищо
Нищо неможе да ги накара да се обърнат към реалността следствие на тяхното брутално грабене, лъжа и омраза
11:41 07.11.2026
25 Е,как да има цел и посока
11:44 07.11.2026
26 интригантка
11:44 07.11.2026
27 Дано след като
Коментиран от #30
11:45 07.11.2026
28 Бай Ху (By Who)
11:45 07.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Абсолютно подкрепям
До коментар #27 от "Дано след като":Но "новата" прокуратурата да се заеме и с Тея 40 млн .евро за км на ПБ.Дори Борисов не смееше да краде повече от 30 млн ЛЕВА за км.
Коментиран от #35
11:49 07.11.2026
31 ГЕРБ да се закрият
11:56 07.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Бг гражданин
12:02 07.11.2026
34 Ако прогресивното
До коментар #8 от "Посоката е":Е това да заметат на следите и не потърсят отговорност от виновниците и всичко пак да е за наша сметка. Може и да си прав.
12:04 07.11.2026
35 Само един пример
До коментар #30 от "Абсолютно подкрепям":ще дам с магистрала в Китай който прочетох в интернет - 8 лентова от Пакистанската граница до Монголската /не зная колко км/ с 87 тунела и 86 моста построена за 5 години на стойност 5 милиарда долара ! Борисов присвои повече от 5 млрд. За стотина км !
12:09 07.11.2026
36 Каменов
12:25 07.11.2026