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ГЕРБ ще поиска вето за Бюджет 2027 при приемането му

ГЕРБ ще поиска вето за Бюджет 2027 при приемането му

7 Ноември, 2026 10:47 1 007 61

  • герб-
  • бюджет 2027-
  • даниел митов-
  • илияна йотова-
  • дефицит

Даниел Митов обяви, че партията не приема заложените приходи, разходи и темпа на намаляване на дефицита

ГЕРБ ще поиска вето за Бюджет 2027 при приемането му - 1
Кадър бТВ
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ няма да подкрепи проекта за държавния бюджет за 2027 г. в настоящия му вид и ще призове президента Илияна Йотова да му наложи вето, ако бъде приет. Това заяви депутатът от партията Даниел Митов пред Нова.

„Ако този бюджет се приеме, с който ние сме несъгласни, ще призовем президента Йотова да наложи вето“, каза Митов.

Проектът беше представен на 6 ноември. Според депутата в него са заложени надценени приходи и подценени разходи, липсват буфери, а предвидените политики не съдържат истински реформи. Митов уточни, че ГЕРБ тепърва ще прави подробен анализ на план-сметката.

Като основен проблем той посочи темпа на намаляване на бюджетния дефицит. „Ненапразно Европейската комисия има забележки към този бюджет и се забелязва, разбира се, бавният темп, с който се преодолява дефицитът. Защо чак през 2029 г. ще влезем в нормата от 3%?“, попита депутатът.

Критики към правителството и инфлацията

Митов отправи критики и към премиера Румен Радев заради коментарите му за наследеното състояние на публичните финанси. Според депутата премиерът не трябва да се оплаква от това наследство, защото служебните правителства, които е ръководил през последните години, също са предлагали бюджети и са натрупали част от проблемите.

„Това правителство в бюджета си като че ли харесва инфлацията, защото това ще му осигури повече приходи в бюджета, но в крайна сметка всички ще обеднеем от тази работа“, заяви Митов. По думите му в проекта няма мерки за справяне с инфлацията.

Проектът за държавния бюджет за 2027 г. е публикуван за обществено обсъждане до 10 ноември. След това предстоят парламентарните обсъждания и гласуването на финансовата рамка. Ако тя бъде приета в критикувания от ГЕРБ вид, партията ще поиска президентско вето.

Източници: news.bg, bgnes.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    26 5 Отговор
    О Да госпожата пожизнена Драгойчева ей сега вето ще наложи хахахахаха моля ви

    10:48 07.11.2026

  • 2 АБЕ

    37 8 Отговор
    Спрете да се напъвате.
    Вече сте в канала.

    10:49 07.11.2026

  • 3 Последния Софиянец

    39 11 Отговор
    ГЕРБ ни вкара в еврозоната.Какво очакват от евреите в ЕЦБ?

    10:50 07.11.2026

  • 4 фседе

    41 3 Отговор
    И тоя няма 1 ден да е работил нещо. Беше и Министър. Освен че е карал колелото без гуми, друго не е работил този паразит. До кога тези дето ни докараха до катастрофа ще дават интервюта??? Кога ще влязат в затвора???

    10:50 07.11.2026

  • 5 КРАДЦИТЕ НАГЛИ ВЗЕХА КРЕДИТИ

    38 8 Отговор
    Набутаха еврото ,вкара ха ни в дългова спирала със сглобките и измаите

    Коментиран от #7, #33

    10:51 07.11.2026

  • 6 георг халката

    18 2 Отговор
    с митка искаме ценности

    10:55 07.11.2026

  • 7 Последния Софиянец

    19 3 Отговор

    До коментар #5 от "КРАДЦИТЕ НАГЛИ ВЗЕХА КРЕДИТИ":

    Вместо безлихвени заеми от МВФ взимаха от евреите с 60 процента лихва и натрупаха 40 млрд лихви.

    10:56 07.11.2026

  • 8 За Радев е 6

    15 3 Отговор
    вето за Бюджет 2027 и остававаме с бюджет от 2026 ... Големи умници са тея нали ?

    11:02 07.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Милитаристите и атлантиците

    16 1 Отговор
    Ни вкараха в дълговата спирала. Родните ни предатели, НАТО и ЕК

    11:03 07.11.2026

  • 12 ШЕФА

    16 1 Отговор
    Сю,трай Ма,трай че си по жалка и смешна и от Славка Трифонова.

    11:04 07.11.2026

  • 13 Сюуууу

    12 0 Отговор
    Щом няма за чекмеджето - вето.

    11:05 07.11.2026

  • 14 Цвете

    7 12 Отговор
    СУРОВО ТРЯБВА ДА СЕ ДЕЙСТВА ,ЗАЩОТО ТОЗИ БЕЗУМЕН БЮДЖЕТ Е САМО ПОМОЩ ЗА БИЗНЕСА ,МАЙ? ✈️🫡😠👎🤫🤥🤦‍♂️🤔✈️

    Коментиран от #16

    11:05 07.11.2026

  • 15 Милитаристите и атлантиците .... ЕК ...

    7 0 Отговор
    Общият обем на плащанията по бюджета на ЕС за 2027 г. (седмата и последна година от многогодишната финансова рамка 2021–2027 г.) е определен на около 202,07 милиарда евро според позицията на Съвета на ЕС и около 203,3 милиарда евро според позицията на Европейския парламент, което представлява нарастване от около 7% спрямо предходната година. 7% е годишният ръст ! Точният размер на националните вноски на всяка страна членка се определя в съотношение към нейния Брутен национален доход (БНД) и данъчната база на ДДС което категорично не кореспондира с 7% - ният годишният ръст на плащанията по бюджета на ЕС... И тези хора имат наглостта сметка да ни държат за разходи и бюджет представете си хора ..Ако плащанията ни по бюджета на ЕС за 2027 г. се увеличават с 7% годишен ръст то и бюджетните ни разходи трябва да се увеличават с 7% годишният ръст ! Не замразяване да има а ръст ! Всичко друго не кореспондира със здравата логика

    11:05 07.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Фейк - либераст

    17 1 Отговор
    За за намалее бюджетния дефицит нека всички Министри, депутати, чиновници начело с ГЕРБ ДА ДАДАТ ПРИМЕР и си намалят заплатите с 50%, а така също и сами да си поемат служебните разходи!

    Коментиран от #27

    11:07 07.11.2026

  • 18 ЦСКА Москва

    16 1 Отговор
    Това е един паразит без нито един ден трудов стаж вегетиращ на гърба на простолюдието което ходи да гласува нищожества като този да станат народни хрантутници с гръмкото наименование Депутат.

    11:08 07.11.2026

  • 19 Милитаристите и атлантиците .... ЕК ...

    6 3 Отговор
    Вървим по румънският сценарий хора ! Милитаризацията на Румъния и техните атлантенца до къде ги докараха? Брутният външен дълг на Румъния достига рекордните 234,87 млрд. евро към юли 2026 година, по данни на Националната банка на Румъния

    11:09 07.11.2026

  • 20 Варна

    14 2 Отговор
    Чудя се дали някой в тази държава го интересува какво бръщолеви тая видна столична ..... Сю и нейното ОПГ ГРОБ за България ?

    Коментиран от #61

    11:10 07.11.2026

  • 21 ТОЯ ТИКВИНИК НЕ

    8 2 Отговор
    Разбра ли че от него нищо не зависи. И шефа на бизнеса каза бюджета е най добрият от 5 години на сам.

    11:10 07.11.2026

  • 22 Анализатор

    9 3 Отговор
    И Къдравата Сю и Тиквоний ще застанат с целия си "авторитет" зад това искане...🤣🤣🤣
    Смях в залата, приобщете и Шиши и Влади Магнитски, Радка и Асенка Спецова, направете сглобка!

    Коментиран от #34

    11:10 07.11.2026

  • 23 А,ха

    5 6 Отговор
    И червената наркобаронеса веднага ще наложи ветото.Дадихте цялата власт на комунистите,сега ще им сърбате попарата.

    11:11 07.11.2026

  • 24 Много точно

    13 1 Отговор
    Герб друго немогат
    Гърчат се от злоба поради липса на власт
    Изтърваха забогатяването

    11:11 07.11.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    12 3 Отговор
    Много нагли тези гербаджии. Радев като президент е налагало 46 пъти вето. Сглобката са му отхвърляли ветото 40 пъти. Подиграваха се с него, а сега искат Йотова да му наложела вето. Смешници. Радост за ушите е да ги чуваш тези от сглобката да скимтят жално , жално.

    11:12 07.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Същото да направят и тези от ПБ

    6 5 Отговор

    До коментар #17 от "Фейк - либераст":

    Но те си гласуваха работещите за 600 евро да им купуват шоколадите, кафето и ядките.Даже и езиковите курсове ще им плащаме.

    11:13 07.11.2026

  • 28 С конфискация на имуществото

    11 0 Отговор
    На ГЕРБ-аджиите трябва да се намали дефицита.

    Коментиран от #30

    11:13 07.11.2026

  • 29 виктория

    7 1 Отговор
    от гюров ли ще поиска вето!!

    11:17 07.11.2026

  • 30 Ако Радев

    4 6 Отговор

    До коментар #28 от "С конфискация на имуществото":

    Си плати всичко за десетте години,през които живее в Резиденцията в Бояна- ток,вода,парно ,храна,коли , шофьори, охрана,данъци ще има и излишък в бюджета.За 9 милиарда ,с които ни зароби по Боташ въобще не става на въпрос.

    Коментиран от #39, #41

    11:18 07.11.2026

  • 31 Айдяяя

    6 2 Отговор
    Свине-педрохан-красивитетът усети, че Румбата отката и отложи разплащането със фирмичките на техните подставени лица, с които завлякохте Държавата за 20 милиарда евро и сега кресливо врещят на умирачка -> свърши ви краденето мутро-павети, всичкото и не саме, сега като вземе Румен и Съдът, и ще ви накара и да връщате краденото, до стотинка!

    11:19 07.11.2026

  • 32 подценени разходи а?

    5 2 Отговор
    липсвали буфери а? Искали истински реформи а? .... Никакви разходи за ГЕРБ и кметовете на ГЕРБ тогава. Да им се спре и субсидията също

    11:19 07.11.2026

  • 33 Така де

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "КРАДЦИТЕ НАГЛИ ВЗЕХА КРЕДИТИ":

    Няма проблем Радев да въведе рублата вместо еврото. Стига да иска. Тогава ще забогатееш. Ще станеш милионер!

    11:19 07.11.2026

  • 34 Споко

    2 8 Отговор

    До коментар #22 от "Анализатор":

    Сглобката ПБ,Възраждане,БСП и Величие ще държат Радев на власт

    11:20 07.11.2026

  • 35 Този

    7 1 Отговор
    Този и има една Теменужка изобщо не знаят какво е срам. Такава невиждана наглост от векове за векове. Иска власт, но нямааа

    Коментиран от #42

    11:21 07.11.2026

  • 36 С.П.

    5 1 Отговор
    Какво разбира Къдрокосата Сю с нежните длани от държавен бюджет? Тя разбира само от русофобия, грантове и синикурни длъжности. Без нито един ден реален трудов стаж - или ще е на някоя измислена длъжност в НПО, от където да получава грантове, или на някой държавен синикурни пост, от където пак получава държавна заплата. Човек без нито един ден стаж в реалния бизнес.

    11:21 07.11.2026

  • 37 Това ли желаят от ГЕРБ

    3 1 Отговор
    Да останем с бюджета от 2026 ? Те големи умници бре. Добре че от тях нищо не зависи обаче

    11:24 07.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 41 Годишната поддръжка на резиденция „Бояна

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Ако Радев":

    (заедно с резиденция „Евксиноград“) възлизаше на около 4 милиона лева от държавния бюджет, За поддръжката и издръжката на резиденция „Бояна“ се отделяха малко над 1 милион лева годишно пич

    Коментиран от #47

    11:28 07.11.2026

  • 42 Така,де

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Този":

    Ама Теменужка имаше за зам.министър една Людмила Петкова,която фалшифицира данните за влизане в Еврозоната.Сега тази Людмила е зам.министър на Гълъб.Сигурно си го е заслужила.

    11:28 07.11.2026

  • 43 Мадам Бътър Флай

    1 3 Отговор
    ГЕРБ ще поиска вето за Бюджет 2027 при приемането му в левове, за да заблуди народа, че ни е натикал народа в еврото!

    11:29 07.11.2026

  • 44 аман от шашкъни

    2 2 Отговор
    къдрокосият мълча като слива по времето когато тиквата беше министър председател общо 3606 дни и когато държавата беше съсипана, сега иска всички золуми да се оправят стотина двеста дни !

    11:29 07.11.2026

  • 45 А,бе вземи си в твоята фирма

    2 1 Отговор
    Малкият Мраз,та да ти я приватизира.Както баща МУ съсипа хладилниците.

    11:30 07.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 А за роклите

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Годишната поддръжка на резиденция „Бояна":

    На Деса колко се отделяше?

    11:32 07.11.2026

  • 48 Хем искали икономии и намаление

    3 3 Отговор
    на дефицита .. хем ги обвиняват в залагане в бюджета на подценени разходи а? Леко шизофренно е нали? Ами като са заложени по малко разходи значи по малко разходи ще има и по малък дефицит. Митов и това ли не разбира даже ?

    11:32 07.11.2026

  • 49 Женската рунда

    2 3 Отговор
    "вече го е подписала" с ръцете и даже с краката!

    11:35 07.11.2026

  • 50 Всички обаче си налягаха парцалите

    2 0 Отговор
    в България относно 7% - ният годишният ръст на плащанията ни към бюджета на ЕС ! Всички си налягаха парцалите и относно вдигането на митата които впрочем не остават в България а се превеждат по сметката на ЕК. Едва 20-25% от тях остават в държавара ни за административно обслужване. Всички си налягат парцалите когато ЕК и ЕС ни грабят нали ?

    Коментиран от #56

    11:38 07.11.2026

  • 51 Пламен

    1 3 Отговор
    Къде са протестиращите фентанилчета , които постлаха червен килим на Мунчо миналата зима?

    11:38 07.11.2026

  • 52 Смехоран

    2 2 Отговор
    5 от 7 са служебните правителства на боташ ефенди.Те какво правиха през тези мандати?Къде се пъчесваха?Защо боташ ефенди не се върне назад?

    11:40 07.11.2026

  • 53 евалата чалгопитеци

    2 1 Отговор
    Защо не сте по площадите? За къде къде по-добър проекто-бюджет свалихте Желязков. Сега няма кой да ви плати за протести ли? Дози дето ви плащаше сега си избива парите с кражби от вас.

    11:42 07.11.2026

  • 54 Май няма от баницата

    2 2 Отговор
    За вас.Затова май е целият рев.
    Видя се че играете против народа и против Родината.

    11:43 07.11.2026

  • 55 ГЕРБ да се закрият

    2 2 Отговор
    и да изчезнат веднъж за винаги.А някой видни членове да полежат и при бай Ставри.

    11:45 07.11.2026

  • 56 Сега искат

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Всички обаче си налягаха парцалите":

    И 50% от събраните акцизи по сметка на ЕК да се превеждат. Яко грабене ни прилагат от ЕК и ГЕРБ е техен слуга и лобист през ЕНП

    11:46 07.11.2026

  • 57 НЯМА ДА СТАНЕ

    2 0 Отговор
    В ТОЯ БЮДЖЕТ ТРЯБВА ДА СЕ ОГРАНИЧИ ХРАНТУТЕНЕТО НА ПЛАТЕНИТЕ СЕГА ВОЙНИЦИ И СВРЪХ ВИНАНСИРАНЕ ЗА ВОЕННИТЕ ДРЕМАЧИ. ОСТАНАЛОТО ВСИЧКО Е АДЕКВАТНИ И НОРМАЛНО..ТИЯ ДЕТО МЪТЯТ ВОДАТА СЕГА СА ВИНОВНИ ПОТЪЕАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ.

    11:48 07.11.2026

  • 58 пацо

    3 0 Отговор
    мухобойко и компания са вече в помийната яма

    11:51 07.11.2026

  • 59 Тема за размисъл колеги !

    1 0 Отговор
    В края на юни беше решено в Брюксел 7% годишен ръст да има на плащанията ни към бюджета на ЕС ! Замислете се обаче хора, дали 7% приходите в бюджета ни са се увеличили и колко точно е ръста на икономиката ни? А? Прогнозите за ръста на българската икономика (БВП) през 2026 година варират между 2,7% и 2,9% според различни институции. Да и дори да е вярно а не е, но вноските ни са с 7% повече ...и става дума само за директните плащания ! Граби ли ни ЕК? Как мислите ?

    11:54 07.11.2026

  • 60 добрутро

    1 0 Отговор
    Митов протестира и в същото време казва, че ГЕРБ ще направи подробен анализ. Той не знае за какво ще протестира. Просто не е съгласен без да знае от какво не е съгласен. Тази партия трябва да изчезне завинаги от политиката!!! Сега той е наясно, защо хората вече не се интересуват от тяхната мафиотска структура наречена ГЕРБ.

    12:10 07.11.2026

  • 61 Биско Чекмеджето

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Варна":

    Както казва баба Айше от Максуда: Таз момче коя беши.

    12:22 07.11.2026

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