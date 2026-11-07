ГЕРБ ще поиска вето за Бюджет 2027 при приемането му

ГЕРБ няма да подкрепи проекта за държавния бюджет за 2027 г. в настоящия му вид и ще призове президента Илияна Йотова да му наложи вето, ако бъде приет. Това заяви депутатът от партията Даниел Митов пред Нова.

„Ако този бюджет се приеме, с който ние сме несъгласни, ще призовем президента Йотова да наложи вето“, каза Митов.

Проектът беше представен на 6 ноември. Според депутата в него са заложени надценени приходи и подценени разходи, липсват буфери, а предвидените политики не съдържат истински реформи. Митов уточни, че ГЕРБ тепърва ще прави подробен анализ на план-сметката.

Като основен проблем той посочи темпа на намаляване на бюджетния дефицит. „Ненапразно Европейската комисия има забележки към този бюджет и се забелязва, разбира се, бавният темп, с който се преодолява дефицитът. Защо чак през 2029 г. ще влезем в нормата от 3%?“, попита депутатът.

Критики към правителството и инфлацията

Митов отправи критики и към премиера Румен Радев заради коментарите му за наследеното състояние на публичните финанси. Според депутата премиерът не трябва да се оплаква от това наследство, защото служебните правителства, които е ръководил през последните години, също са предлагали бюджети и са натрупали част от проблемите.

„Това правителство в бюджета си като че ли харесва инфлацията, защото това ще му осигури повече приходи в бюджета, но в крайна сметка всички ще обеднеем от тази работа“, заяви Митов. По думите му в проекта няма мерки за справяне с инфлацията.

Проектът за държавния бюджет за 2027 г. е публикуван за обществено обсъждане до 10 ноември. След това предстоят парламентарните обсъждания и гласуването на финансовата рамка. Ако тя бъде приета в критикувания от ГЕРБ вид, партията ще поиска президентско вето.

Източници: news.bg, bgnes.bg, bta.bg