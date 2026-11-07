ГЕРБ ще поиска вето за Бюджет 2027 при приемането му

ГЕРБ няма да подкрепи проекта за държавния бюджет за 2027 г. в настоящия му вид и ще призове президента Илияна Йотова да му наложи вето, ако бъде приет. Това заяви депутатът от партията Даниел Митов пред Нова.
„Ако този бюджет се приеме, с който ние сме несъгласни, ще призовем президента Йотова да наложи вето“, каза Митов.
Проектът беше представен на 6 ноември. Според депутата в него са заложени надценени приходи и подценени разходи, липсват буфери, а предвидените политики не съдържат истински реформи. Митов уточни, че ГЕРБ тепърва ще прави подробен анализ на план-сметката.
Като основен проблем той посочи темпа на намаляване на бюджетния дефицит. „Ненапразно Европейската комисия има забележки към този бюджет и се забелязва, разбира се, бавният темп, с който се преодолява дефицитът. Защо чак през 2029 г. ще влезем в нормата от 3%?“, попита депутатът.
Критики към правителството и инфлацията
Митов отправи критики и към премиера Румен Радев заради коментарите му за наследеното състояние на публичните финанси. Според депутата премиерът не трябва да се оплаква от това наследство, защото служебните правителства, които е ръководил през последните години, също са предлагали бюджети и са натрупали част от проблемите.
„Това правителство в бюджета си като че ли харесва инфлацията, защото това ще му осигури повече приходи в бюджета, но в крайна сметка всички ще обеднеем от тази работа“, заяви Митов. По думите му в проекта няма мерки за справяне с инфлацията.
Проектът за държавния бюджет за 2027 г. е публикуван за обществено обсъждане до 10 ноември. След това предстоят парламентарните обсъждания и гласуването на финансовата рамка. Ако тя бъде приета в критикувания от ГЕРБ вид, партията ще поиска президентско вето.
Източници: news.bg, bgnes.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
10:48 07.11.2026
2 АБЕ
Вече сте в канала.
10:49 07.11.2026
3 Последния Софиянец
10:50 07.11.2026
4 фседе
10:50 07.11.2026
5 КРАДЦИТЕ НАГЛИ ВЗЕХА КРЕДИТИ
Коментиран от #7, #33
10:51 07.11.2026
6 георг халката
10:55 07.11.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #5 от "КРАДЦИТЕ НАГЛИ ВЗЕХА КРЕДИТИ":Вместо безлихвени заеми от МВФ взимаха от евреите с 60 процента лихва и натрупаха 40 млрд лихви.
10:56 07.11.2026
8 За Радев е 6
11:02 07.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Милитаристите и атлантиците
11:03 07.11.2026
12 ШЕФА
11:04 07.11.2026
13 Сюуууу
11:05 07.11.2026
14 Цвете
Коментиран от #16
11:05 07.11.2026
15 Милитаристите и атлантиците .... ЕК ...
11:05 07.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Фейк - либераст
Коментиран от #27
11:07 07.11.2026
18 ЦСКА Москва
11:08 07.11.2026
19 Милитаристите и атлантиците .... ЕК ...
11:09 07.11.2026
20 Варна
Коментиран от #61
11:10 07.11.2026
21 ТОЯ ТИКВИНИК НЕ
11:10 07.11.2026
22 Анализатор
Смях в залата, приобщете и Шиши и Влади Магнитски, Радка и Асенка Спецова, направете сглобка!
Коментиран от #34
11:10 07.11.2026
23 А,ха
11:11 07.11.2026
24 Много точно
Гърчат се от злоба поради липса на власт
Изтърваха забогатяването
11:11 07.11.2026
25 РЕАЛИСТ
11:12 07.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Същото да направят и тези от ПБ
До коментар #17 от "Фейк - либераст":Но те си гласуваха работещите за 600 евро да им купуват шоколадите, кафето и ядките.Даже и езиковите курсове ще им плащаме.
11:13 07.11.2026
28 С конфискация на имуществото
Коментиран от #30
11:13 07.11.2026
29 виктория
11:17 07.11.2026
30 Ако Радев
До коментар #28 от "С конфискация на имуществото":Си плати всичко за десетте години,през които живее в Резиденцията в Бояна- ток,вода,парно ,храна,коли , шофьори, охрана,данъци ще има и излишък в бюджета.За 9 милиарда ,с които ни зароби по Боташ въобще не става на въпрос.
Коментиран от #39, #41
11:18 07.11.2026
31 Айдяяя
11:19 07.11.2026
32 подценени разходи а?
11:19 07.11.2026
33 Така де
До коментар #5 от "КРАДЦИТЕ НАГЛИ ВЗЕХА КРЕДИТИ":Няма проблем Радев да въведе рублата вместо еврото. Стига да иска. Тогава ще забогатееш. Ще станеш милионер!
11:19 07.11.2026
34 Споко
До коментар #22 от "Анализатор":Сглобката ПБ,Възраждане,БСП и Величие ще държат Радев на власт
11:20 07.11.2026
35 Този
Коментиран от #42
11:21 07.11.2026
36 С.П.
11:21 07.11.2026
37 Това ли желаят от ГЕРБ
11:24 07.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
41 Годишната поддръжка на резиденция „Бояна
До коментар #30 от "Ако Радев":(заедно с резиденция „Евксиноград“) възлизаше на около 4 милиона лева от държавния бюджет, За поддръжката и издръжката на резиденция „Бояна“ се отделяха малко над 1 милион лева годишно пич
Коментиран от #47
11:28 07.11.2026
42 Така,де
До коментар #35 от "Този":Ама Теменужка имаше за зам.министър една Людмила Петкова,която фалшифицира данните за влизане в Еврозоната.Сега тази Людмила е зам.министър на Гълъб.Сигурно си го е заслужила.
11:28 07.11.2026
43 Мадам Бътър Флай
11:29 07.11.2026
44 аман от шашкъни
11:29 07.11.2026
45 А,бе вземи си в твоята фирма
11:30 07.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 А за роклите
До коментар #41 от "Годишната поддръжка на резиденция „Бояна":На Деса колко се отделяше?
11:32 07.11.2026
48 Хем искали икономии и намаление
11:32 07.11.2026
49 Женската рунда
11:35 07.11.2026
50 Всички обаче си налягаха парцалите
Коментиран от #56
11:38 07.11.2026
51 Пламен
11:38 07.11.2026
52 Смехоран
11:40 07.11.2026
53 евалата чалгопитеци
11:42 07.11.2026
54 Май няма от баницата
Видя се че играете против народа и против Родината.
11:43 07.11.2026
55 ГЕРБ да се закрият
11:45 07.11.2026
56 Сега искат
До коментар #50 от "Всички обаче си налягаха парцалите":И 50% от събраните акцизи по сметка на ЕК да се превеждат. Яко грабене ни прилагат от ЕК и ГЕРБ е техен слуга и лобист през ЕНП
11:46 07.11.2026
57 НЯМА ДА СТАНЕ
11:48 07.11.2026
58 пацо
11:51 07.11.2026
59 Тема за размисъл колеги !
11:54 07.11.2026
60 добрутро
12:10 07.11.2026
61 Биско Чекмеджето
До коментар #20 от "Варна":Както казва баба Айше от Максуда: Таз момче коя беши.
12:22 07.11.2026