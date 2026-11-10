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Времето днес, прогноза за вторник, 10 ноември: Облачно начало, до 15° в южните райони

Времето днес, прогноза за вторник, 10 ноември: Облачно начало, до 15° в южните райони

10 Ноември, 2026 03:22 497 3

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Дъждът в Североизточна България ще спре до обяд

Времето днес, прогноза за вторник, 10 ноември: Облачно начало, до 15° в южните райони - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Предимно облачно ще бъде времето в България във вторник, 10 ноември. В североизточните райони сутринта все още ще превалява дъжд, но валежите ще спрат до обяд. Следобед облачността временно ще се разкъса и намалее, прогнозира Националният институт по метеорология и хидрология.

„След обяд и облачността временно ще се разкъса и намалее“, посочват от НИМХ. Вятърът ще бъде слаб и променлив по посока.

Температурите ще се различават осезаемо между северните и южните части на страната. Максималните стойности ще бъдат между 6° и 9° в Северозападна България, докато в Южна България ще достигнат 13°-15°. По градове се очакват около 13° в София, 12° в Пловдив, 12° във Варна и 13° в Бургас.

Слаб сняг в Централния Балкан

В планините ще преобладава облачно време. Преди обяд в района на Централния Балкан ще превалява слаб сняг, който бързо ще спре. Ще духа умерен западно-югозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра - около 1°.

Облачно утро по Черноморието

По Черноморието денят ще започне с облачно време. Следобед облачността ще се разкъса и намалее, а вятърът ще остане слаб и променлив. Максималните температури ще бъдат 12°-13°. Температурата на морската вода ще е 13°-15°, а вълнението ще бъде 1-2 бала.

Атмосферното налягане ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

Източници: meteobalkans.com


България
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    0 0 Отговор
    Хубав ден!

    05:09 10.11.2026

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