Христина Христова: Да се стимулират пенсионните спестявания

Пенсионните спестявания на хората трябва да бъдат стимулирани, заяви пред БНР Христина Христова, бивш министър на труда и социалната политика. По думите ѝ пенсионното осигуряване засяга не само бъдещите пенсионери, но и работещите, техните семейства, работодателите и бизнеса.
„Трябва да се стимулират пенсионните спестявания на хората“, каза Христова.
Вторият стълб трябва да носи допълнителен доход
Тя припомни, че пенсионната система в България е тристълбова, като първият и вторият стълб са развити. Вторият стълб функционира реално от 2022 г. след промени в Кодекса за социално осигуряване. Неговата цел е да осигури допълнителна пенсия към тази от първия стълб.
Христова обясни, че важен показател е коефициентът на заместване - делът от трудовия доход, който се заменя от пенсията. Според нея средствата във втория стълб трябва да носят доходност. Тя посочи, че около 17 млрд. евро са натрупани във втория пенсионен стълб.
„Най-лошият вариант е, ако сте внесли 10 хил. евро, като дойде момент да се пенсионирате - пак 10 хил. евро да имаме“, каза Христова. Тя допълни, че няма възможност осигурен да загуби внесените от него средства.
Нужна е по-ясна информация за осигурените
Христова заяви, че не ѝ е станало ясно дали в работна фаза е имало консултиране между управляващите и Европейската комисия за вноските във втория стълб и евентуалното прехвърляне на средства към НОИ. Тя посочи, че недоверието в институциите и сложността на пенсионното осигуряване изискват държавата и пенсионните дружества да предоставят ясна и разбираема информация.
Първите пенсионери, които получават средства и от втория стълб, са започнали да получават такива плащания от 2022 г. По думите на Христова техните партиди все още не са натрупали пълния потенциал на системата, тъй като много от тези хора са били безработни или са се осигурявали върху минимални суми в продължение на години.
За младите осигурени вторият стълб има по-голям хоризонт за натрупване, подчерта Христова. Тя отбеляза, че средствата са лични, могат да бъдат наблюдавани от осигурените и да се унаследяват.
Източници: novini.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Коментиран от #9
22:11 09.11.2026
2 Кина
Коментиран от #17
22:13 09.11.2026
3 С.Д.С каб.а..Краде
22:16 09.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Парите трябва да отиват за производство
22:23 09.11.2026
6 Радев
22:24 09.11.2026
7 Груба грешка
Опоскахте държавата и сега да турите капака
Смърди от преяли тлъсти изтървали доверието на хората
Коментиран от #19
22:27 09.11.2026
8 Хората
22:29 09.11.2026
9 Европеец
До коментар #1 от "хаха":Съгласен съм с твоя коментар..... На госпожата няма да я коментирам, но все пак да попитам В кое частно пенсионно дружество работи...... С тая инфлация спестяванията отдавна отиват на кино.... Преди години една засукана мома ме ухажваше да вложа спестяванията си в един холандски пенсионен фонд, горе-долу се бях навил, но след като ми каза че тоя холандски пенсионен фонд е спонсор на Формула 1 избягах с 200..... Сега когато ида в банките, банкерките ме ухажват да си прехвърля "доброволното" задължително пенсионно осигуряване това някой друг път..... Явно получават много парички за това като комисионна..... Даже ми казват В кой фонд съм, защото аз не зная и ми свалят звезди от небето...... Но бързо им изчезва ухажването, като им кажа че това са хранилки на служителите и собствениците и въобще не ме интересуват техните предложения.....
22:31 09.11.2026
10 Ироничен
Коментиран от #15
22:32 09.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
13 ЕК Каза
22:44 09.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ЕК Каза
До коментар #10 от "Ироничен":Ще те обеднят евро комисарите. Ще те правят да умиргаш.
22:46 09.11.2026
16 ужким загрижени за хората
22:47 09.11.2026
17 БРАВО!!!
До коментар #2 от "Кина":Един от НАЙ УМНИТЕ коментари!!!
22:48 09.11.2026
18 Христова
Коментиран от #20
22:50 09.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 бгполитик
До коментар #18 от "Христова":гответе се за трети доброволен задължителен стълб и после четвърти пети и така докато не ви занулим тотално!!!!!!!
22:52 09.11.2026
21 червените мисирки
22:54 09.11.2026
22 То като фалират ще видите дали
22:59 09.11.2026
23 Таз
Коментиран от #24
23:02 09.11.2026
24 хриса
До коментар #23 от "Таз":аз мене си оправих не съм длъжна другите да оправям!!!
23:09 09.11.2026
25 Доййдат ли
23:11 09.11.2026
26 Мутата
23:23 09.11.2026