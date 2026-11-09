Христина Христова: Да се стимулират пенсионните спестявания

Пенсионните спестявания на хората трябва да бъдат стимулирани, заяви пред БНР Христина Христова, бивш министър на труда и социалната политика. По думите ѝ пенсионното осигуряване засяга не само бъдещите пенсионери, но и работещите, техните семейства, работодателите и бизнеса.

„Трябва да се стимулират пенсионните спестявания на хората“, каза Христова.

Вторият стълб трябва да носи допълнителен доход

Тя припомни, че пенсионната система в България е тристълбова, като първият и вторият стълб са развити. Вторият стълб функционира реално от 2022 г. след промени в Кодекса за социално осигуряване. Неговата цел е да осигури допълнителна пенсия към тази от първия стълб.

Христова обясни, че важен показател е коефициентът на заместване - делът от трудовия доход, който се заменя от пенсията. Според нея средствата във втория стълб трябва да носят доходност. Тя посочи, че около 17 млрд. евро са натрупани във втория пенсионен стълб.

„Най-лошият вариант е, ако сте внесли 10 хил. евро, като дойде момент да се пенсионирате - пак 10 хил. евро да имаме“, каза Христова. Тя допълни, че няма възможност осигурен да загуби внесените от него средства.

Нужна е по-ясна информация за осигурените

Христова заяви, че не ѝ е станало ясно дали в работна фаза е имало консултиране между управляващите и Европейската комисия за вноските във втория стълб и евентуалното прехвърляне на средства към НОИ. Тя посочи, че недоверието в институциите и сложността на пенсионното осигуряване изискват държавата и пенсионните дружества да предоставят ясна и разбираема информация.

Първите пенсионери, които получават средства и от втория стълб, са започнали да получават такива плащания от 2022 г. По думите на Христова техните партиди все още не са натрупали пълния потенциал на системата, тъй като много от тези хора са били безработни или са се осигурявали върху минимални суми в продължение на години.

За младите осигурени вторият стълб има по-голям хоризонт за натрупване, подчерта Христова. Тя отбеляза, че средствата са лични, могат да бъдат наблюдавани от осигурените и да се унаследяват.

Източници: novini.bg, bntnews.bg