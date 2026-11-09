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Христина Христова: Да се стимулират пенсионните спестявания

Христина Христова: Да се стимулират пенсионните спестявания

9 Ноември, 2026 22:09 716 26

  • пенсионни спестявания-
  • втори пенсионен стълб-
  • пенсионна система-
  • христина христова-
  • нои

Бившият социален министър определи втория пенсионен стълб като важен източник на допълнителна пенсия и призова за ясна информация към осигурените

Христина Христова: Да се стимулират пенсионните спестявания - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пенсионните спестявания на хората трябва да бъдат стимулирани, заяви пред БНР Христина Христова, бивш министър на труда и социалната политика. По думите ѝ пенсионното осигуряване засяга не само бъдещите пенсионери, но и работещите, техните семейства, работодателите и бизнеса.

„Трябва да се стимулират пенсионните спестявания на хората“, каза Христова.

Вторият стълб трябва да носи допълнителен доход

Тя припомни, че пенсионната система в България е тристълбова, като първият и вторият стълб са развити. Вторият стълб функционира реално от 2022 г. след промени в Кодекса за социално осигуряване. Неговата цел е да осигури допълнителна пенсия към тази от първия стълб.

Христова обясни, че важен показател е коефициентът на заместване - делът от трудовия доход, който се заменя от пенсията. Според нея средствата във втория стълб трябва да носят доходност. Тя посочи, че около 17 млрд. евро са натрупани във втория пенсионен стълб.

„Най-лошият вариант е, ако сте внесли 10 хил. евро, като дойде момент да се пенсионирате - пак 10 хил. евро да имаме“, каза Христова. Тя допълни, че няма възможност осигурен да загуби внесените от него средства.

Нужна е по-ясна информация за осигурените

Христова заяви, че не ѝ е станало ясно дали в работна фаза е имало консултиране между управляващите и Европейската комисия за вноските във втория стълб и евентуалното прехвърляне на средства към НОИ. Тя посочи, че недоверието в институциите и сложността на пенсионното осигуряване изискват държавата и пенсионните дружества да предоставят ясна и разбираема информация.

Първите пенсионери, които получават средства и от втория стълб, са започнали да получават такива плащания от 2022 г. По думите на Христова техните партиди все още не са натрупали пълния потенциал на системата, тъй като много от тези хора са били безработни или са се осигурявали върху минимални суми в продължение на години.

За младите осигурени вторият стълб има по-голям хоризонт за натрупване, подчерта Христова. Тя отбеляза, че средствата са лични, могат да бъдат наблюдавани от осигурените и да се унаследяват.

Източници: novini.bg, bntnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    17 1 Отговор
    Да се премахне "задължителното" осигуряване в частните фондове с умишлено завишени "такси за управление"!!!

    Коментиран от #9

    22:11 09.11.2026

  • 2 Кина

    16 1 Отговор
    По сурата ще ги познаете..! Вече почти 40 години едно и също.

    Коментиран от #17

    22:13 09.11.2026

  • 3 С.Д.С каб.а..Краде

    6 3 Отговор
    Пука ми....нали кеша върви и сметките са пълни с милио...ни.

    22:16 09.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Парите трябва да отиват за производство

    10 1 Отговор
    Продукция и износ. Така правят печалба и се борят с инфлацията в нормалните държави. А не с измамни фондове , банки които не дават никакви лихви и не ви покриват дори инфлацията , но ви ползват парите и печелят от тях.

    22:23 09.11.2026

  • 6 Радев

    4 2 Отговор
    Стимула е два километра магистрала за сто милиарда евро.

    22:24 09.11.2026

  • 7 Груба грешка

    7 2 Отговор
    Защо създавате напрежение в държавата
    Опоскахте държавата и сега да турите капака
    Смърди от преяли тлъсти изтървали доверието на хората

    Коментиран от #19

    22:27 09.11.2026

  • 8 Хората

    7 1 Отговор
    Не могат да си платят сметките, те за пенсионни спестявания ни говорят! Държавните служители да си платят не платените вноски с лихвите!

    22:29 09.11.2026

  • 9 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Съгласен съм с твоя коментар..... На госпожата няма да я коментирам, но все пак да попитам В кое частно пенсионно дружество работи...... С тая инфлация спестяванията отдавна отиват на кино.... Преди години една засукана мома ме ухажваше да вложа спестяванията си в един холандски пенсионен фонд, горе-долу се бях навил, но след като ми каза че тоя холандски пенсионен фонд е спонсор на Формула 1 избягах с 200..... Сега когато ида в банките, банкерките ме ухажват да си прехвърля "доброволното" задължително пенсионно осигуряване това някой друг път..... Явно получават много парички за това като комисионна..... Даже ми казват В кой фонд съм, защото аз не зная и ми свалят звезди от небето...... Но бързо им изчезва ухажването, като им кажа че това са хранилки на служителите и собствениците и въобще не ме интересуват техните предложения.....

    22:31 09.11.2026

  • 10 Ироничен

    5 1 Отговор
    Бабе, вторият стълб нищо не носи, доказано, затова върнах парите в НОИ. Имам и професионален фонд, заделих и сам някои пари, гладни няма да останем.

    Коментиран от #15

    22:32 09.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 13 ЕК Каза

    0 0 Отговор
    Че до 2031 ще изяде всички пенсии в Европа. Не спестявайте за бога! Яжте и пийте сега.

    22:44 09.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЕК Каза

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ироничен":

    Ще те обеднят евро комисарите. Ще те правят да умиргаш.

    22:46 09.11.2026

  • 16 ужким загрижени за хората

    1 0 Отговор
    а реално все повече дране и стригане?

    22:47 09.11.2026

  • 17 БРАВО!!!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Един от НАЙ УМНИТЕ коментари!!!

    22:48 09.11.2026

  • 18 Христова

    5 0 Отговор
    Най-лошият вариант е затвор да ти кажа аз за някой тогава ! Ако сте внесли 10 хил. евро и получите по малка годишна доходност от лихвата която държавата плаща по дълга си определено тея мушенгии във фонда ще са за затвор, а не комисион да ми получават ! И впрочем и в момента много от тях попадат в тази хипотеза... Впрочем защо въобще вторият пенсионен стълб в България е поверен само на частни дружества ?

    Коментиран от #20

    22:50 09.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 бгполитик

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Христова":

    гответе се за трети доброволен задължителен стълб и после четвърти пети и така докато не ви занулим тотално!!!!!!!

    22:52 09.11.2026

  • 21 червените мисирки

    1 0 Отговор
    търкат църкат за пари

    22:54 09.11.2026

  • 22 То като фалират ще видите дали

    5 0 Отговор
    средствата са лични и дали ще се унаследяват.... Само бюджетните кърлежи полза имат от тях и естествено собствениците на тея частни дружества (универсални и професионални пенсионни фондове) ..които си въртят далаверките с нашите 17 милиарда евро. Щото в САЩ ама хич не фалираха нали? Че даже и таван в момента на тегленията в Бляк Рок има ...Иначе да лъжете хората еша ви няма ..

    22:59 09.11.2026

  • 23 Таз

    3 1 Отговор
    Щото като беше министър, всичко много добре го оправи, и сега дава акъл като последна инстанция!

    Коментиран от #24

    23:02 09.11.2026

  • 24 хриса

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Таз":

    аз мене си оправих не съм длъжна другите да оправям!!!

    23:09 09.11.2026

  • 25 Доййдат ли

    1 1 Отговор
    комундели на власт винаги крадат пенсионния фонд. Това ще им е за трети път.

    23:11 09.11.2026

  • 26 Мутата

    1 0 Отговор
    Не ги слушайте тези, те са измамници.

    23:23 09.11.2026

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