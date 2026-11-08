Времето днес, прогноза за неделя, 8 ноември: Слънчево, но студено

В неделя, 8 ноември, в по-голямата част от България ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в низините и котловините ще се образуват мъгли или ниска облачност, а вятърът ще бъде почти тих или слаб. Националният институт по метеорология и хидрология прогнозира: „В неделя в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево.“

Сутринта температурите ще са близки до нулата, като в отделни котловини и низини ще паднат под нулата. Дневните стойности ще останат сравнително ниски за началото на ноември и в повечето райони ще бъдат около 9-11 градуса. В София се очакват около минус 2 градуса сутринта и до 10 градуса през деня. В Пловдив температурите ще бъдат приблизително от 2 до 11 градуса, а в Плевен - от 0 до 11 градуса.

По Черноморието също ще бъде предимно слънчево. Във Варна температурите ще са около 0-9 градуса, а в Бургас - около 1-10 градуса. Валежи в страната не се очакват, а облачността ще бъде най-съществена в сутрешните часове в районите с мъгли.

Захлаждането е временно

В понеделник облачността ще се увеличи, като на места в западната половина на страната ще превали дъжд. След това със слаб южен вятър ще започне затопляне. Според НИМХ през втората половина на седмицата максималните температури на места ще достигат 16-18 градуса, а към петък в отделни райони - до 20 градуса.

Източници: meteoradar.bg, sinoptik.bg