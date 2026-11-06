Времето днес, прогноза за петък, 6 ноември: Слънчево със студено утро

Предимно слънчево време и студено утро се очакват в България в петък, 6 ноември. Облачността ще се разкъсва, а в много райони ще намалее значително. В низините и котловините сутринта са възможни мъгли или ниска слоеста облачност.

„В петък облачността ще се разкъсва, в много райони и ще намалява до предимно слънчево“, прогнозират от Националния институт по метеорология и хидрология. Вятърът ще бъде слаб от северозапад, като в много райони временно ще стихва.

Температурите в страната

Минималните температури ще са най-често между 0° и 6°. Максималните стойности ще достигнат 9°-14°. В София се очакват 2° сутринта и 11° през деня, в Пловдив – между 3° и 14°, а във Варна – между 3° и 12°.

В Бургас температурите ще бъдат между 4° и 11°. Видин ще бъде сред най-топлите места с максимална температура около 14°, а в Стара Загора се очакват до 13°. В Североизточна България дневните стойности ще са около 10°-11°.

Времето в планините

В планинските райони облачността ще бъде променлива, с повече слънчеви периоди. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 1°. По високите върхове температурите ще останат отрицателни.

През почивните дни сутрешните температури ще се понижат и на места ще бъдат около и под 0°, докато дневните стойности ще останат близки до тези в петък.

Източници: btvnovinite.bg, meteoradar.bg