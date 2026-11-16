Видео показва потъването на товарния кораб BETUL 8 в българската изключителна икономическа зона на Черно море. Плавателният съд се е преобърнал и е потънал на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра.

Кадрите са заснети от спасителен сал и показват кораба, наклонен на една страна във водата. Екипажът твърди, че BETUL 8 е бил ударен от два морски дрона. „Два дрона ни атакуваха“, е заявил капитанът пред Dnes.bg. Причината за инцидента обаче все още не е официално потвърдена от българските институции.

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Всички моряци са спасени

Сигналът за бедствие е получен в 9:15 часа в Морския спасителен координационен център във Варна. От екипажа е съобщено, че корабът потъва в района югоизточно от Калиакра.

Всичките 12 души на борда са евакуирани с хеликоптер и са транспортирани към Морската вертолетна авиобаза „Чайка“. По данни на Министерството на транспорта и съобщенията моряците са били в добро общо състояние. Няма тежко пострадали, но част от хората са били премръзнали.

По информация на Асошиейтед прес екипажът е включвал осем турски и четирима азербайджански граждани. Данните са предоставени след спасителната операция.

Корабът е превозвал пшеница за Египет

BETUL 8 е плавал под сомалийски флаг по маршрут от Тулча, Румъния, към Египет. На борда е имало близо 3000 тона насипна пшеница.

Към мястото са насочени четири кораба от Противоминната военноморска група в Черно море - два български, един румънски и един турски. В наблюдението на района са участвали два хеликоптера „Кугър“ и самолет Су-25 на Военновъздушните сили.

След установяването, че корабът се е преобърнал, към района е изпратен военен кораб, който да провери за евентуално замърсяване на морската среда. Към момента няма официално съобщение за установен разлив или за произхода на дроновете.

Източници: bntnews.bg, apnews.com, dnes.bg