Искат среща с Терзиев за автобусите втора ръка от Виена

Екипът „ИБИС техници-София“ настоява за среща със столичния кмет Васил Терзиев заради технически проблеми с информационните системи на 42 употребявани автобуса Mercedes-Benz, доставени от Виена. Първите 25 превозни средства се очаква да бъдат предадени на Столичната община в близките дни, а до края на 2026 г. трябва да започнат работа по линии 94, 204 и 280.

Марио Евстатиев, основател и ръководител на екипа, твърди, че пътническата информационна система не отговаря напълно на техническите спецификации, заложени в документацията на обществената поръчка. По думите му електронните табели за линия и маршрут няма да работят в автоматичен режим и ще трябва да бъдат обръщани ръчно от водача.

Евстатиев посочва още, че няма да има адекватно гласово оповестяване при частични курсове или временни промени на маршрутите. Според него вътрешните TFT дисплеи, които са били част от информационната система във Виена, също няма да могат да работят без сериозна намеса и допълнителни инвестиции.

„Целя това, което се обещава на гражданите, да се получи в цялост“, заявява Марио Евстатиев.

Той казва, че е предложил безвъзмездно техническо решение както на „Силвър Стар“, така и на кмета Васил Терзиев. По думите му предложенията и сигналите са останали без резултат, въпреки че според него проблемът може да бъде решен с допълнителен хардуер на по-ниска цена от цялостната подмяна на оборудването.

Евстатиев твърди също, че по един от автобусите са извършвани промени по системата за визуална информация и е монтиран усилвател за гласовото оповестяване. Той определя тези действия като недостатъчни и настоява автобусите да не бъдат приемани в състояние, което ще наложи допълнителни разходи след доставката.

Столичният общински съвет е одобрил до 42 употребявани съчленени автобуса Mercedes-Benz CapaCity да бъдат внесени като непарична вноска в капитала на „Столичен автотранспорт“. От „ИБИС техници-София“ не настояват за спиране на доставката, а за среща с кмета и за изясняване на техническите решения преди автобусите да влязат в редовна експлоатация.

Източници: novini.bg