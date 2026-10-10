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Над 1500 съдебни служители поискаха по-високи заплати

Над 1500 съдебни служители поискаха по-високи заплати

10 Октомври, 2026 21:31 257 6

  • съдебни служители-
  • висш съдебен съвет-
  • министерство на правосъдието-
  • заплати-
  • петиция

В петиция те настояват и за още 10 дни отпуск, ранно пенсиониране и признаване на труда им за втора категория

Над 1500 съдебни служители поискаха по-високи заплати - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 1500 съдебни служители от цялата страна са подписали петиция с искане за по-високи заплати, по-дълъг платен отпуск и възможност за по-ранно пенсиониране. Исканията са насочени към Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет и други компетентни институции. За петицията съобщава Dunavmost, позовавайки се на специализирания правен портал „Лекс“.

Авторите на документа настояват възнагражденията да бъдат съобразени с професионалната отговорност, ежедневната натовареност, образователната степен и икономическите условия в страната. Сред предложенията са още цялостна реформа на системата на ранговете и по-адекватно финансово отчитане на натрупания професионален опит.

Искат промяна на категорията труд

Основен акцент в петицията е искането трудът на администрацията в съдилищата да бъде признат за втора категория. Служителите настояват възрастта за пенсиониране да бъде намалена, а платеният годишен отпуск да бъде увеличен с поне 10 дни. Те искат и национална оценка на условията на труд.

„Всекидневно се работи под огромно психическо напрежение, стрес, пресиране и емоционален и физически натиск и отговорност, както от гражданите като страни по дела, така и от магистратите, възлагащи изпълнение на различни дейности в невъзможно кратки срокове“, посочват авторите на петицията.

Според тях всяка грешка може да има тежки последици за страните по делата, а продължителното натоварване води до професионално прегаряне и редица заболявания.

Кадрови дефицит и текучество

В документа се посочват нарастващо текучество, голям брой незаети щатни бройки и трудности при привличането на квалифицирани специалисти. Според служителите тези проблеми са достигнали критична точка и затрудняват работата на съдебната администрация.

„Съдебните служители са сред най-натоварените и най-слабо защитените работещи в публичния сектор“, се казва в петицията.

Авторите допълват, че от години поемат все повече задължения и компенсират недостига на човешки ресурс, без това да получава достатъчно отражение във възнагражденията и социалните им права.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бачкатор

    4 0 Отговор
    Аз също бачкам за минимална работна заплата за да плащам заплатите на държавните клати крачоли!

    Коментиран от #5

    21:34 10.10.2026

  • 2 Георги

    3 0 Отговор
    само кат и митниците никога не реват за пари!

    21:34 10.10.2026

  • 3 тия миньорски труд полагат

    2 0 Отговор
    Сума ти далавери навъртяха .

    21:34 10.10.2026

  • 4 Странно

    4 0 Отговор
    Защото давате слаби присъди и закриляте мафията и олигархията ли? Би трябвало изобщо да не получавате заплати! Та ви е вредите на обществото.

    21:35 10.10.2026

  • 5 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бачкатор":

    не е луд тоя, дето яде зелника, а тоя, дето не го яде! Иначе казано не са виновни те.

    21:37 10.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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