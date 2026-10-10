Над 1500 съдебни служители поискаха по-високи заплати

Над 1500 съдебни служители от цялата страна са подписали петиция с искане за по-високи заплати, по-дълъг платен отпуск и възможност за по-ранно пенсиониране. Исканията са насочени към Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет и други компетентни институции. За петицията съобщава Dunavmost, позовавайки се на специализирания правен портал „Лекс“.
Авторите на документа настояват възнагражденията да бъдат съобразени с професионалната отговорност, ежедневната натовареност, образователната степен и икономическите условия в страната. Сред предложенията са още цялостна реформа на системата на ранговете и по-адекватно финансово отчитане на натрупания професионален опит.
Искат промяна на категорията труд
Основен акцент в петицията е искането трудът на администрацията в съдилищата да бъде признат за втора категория. Служителите настояват възрастта за пенсиониране да бъде намалена, а платеният годишен отпуск да бъде увеличен с поне 10 дни. Те искат и национална оценка на условията на труд.„Всекидневно се работи под огромно психическо напрежение, стрес, пресиране и емоционален и физически натиск и отговорност, както от гражданите като страни по дела, така и от магистратите, възлагащи изпълнение на различни дейности в невъзможно кратки срокове“, посочват авторите на петицията.
Според тях всяка грешка може да има тежки последици за страните по делата, а продължителното натоварване води до професионално прегаряне и редица заболявания.
Кадрови дефицит и текучество
В документа се посочват нарастващо текучество, голям брой незаети щатни бройки и трудности при привличането на квалифицирани специалисти. Според служителите тези проблеми са достигнали критична точка и затрудняват работата на съдебната администрация.„Съдебните служители са сред най-натоварените и най-слабо защитените работещи в публичния сектор“, се казва в петицията.
Авторите допълват, че от години поемат все повече задължения и компенсират недостига на човешки ресурс, без това да получава достатъчно отражение във възнагражденията и социалните им права.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бачкатор
Коментиран от #5
21:34 10.10.2026
2 Георги
21:34 10.10.2026
3 тия миньорски труд полагат
21:34 10.10.2026
4 Странно
21:35 10.10.2026
5 Георги
До коментар #1 от "Бачкатор":не е луд тоя, дето яде зелника, а тоя, дето не го яде! Иначе казано не са виновни те.
21:37 10.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.