Над 1500 съдебни служители поискаха по-високи заплати

Над 1500 съдебни служители от цялата страна са подписали петиция с искане за по-високи заплати, по-дълъг платен отпуск и възможност за по-ранно пенсиониране. Исканията са насочени към Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет и други компетентни институции. За петицията съобщава Dunavmost, позовавайки се на специализирания правен портал „Лекс“.

Авторите на документа настояват възнагражденията да бъдат съобразени с професионалната отговорност, ежедневната натовареност, образователната степен и икономическите условия в страната. Сред предложенията са още цялостна реформа на системата на ранговете и по-адекватно финансово отчитане на натрупания професионален опит.

Искат промяна на категорията труд

Основен акцент в петицията е искането трудът на администрацията в съдилищата да бъде признат за втора категория. Служителите настояват възрастта за пенсиониране да бъде намалена, а платеният годишен отпуск да бъде увеличен с поне 10 дни. Те искат и национална оценка на условията на труд.

„Всекидневно се работи под огромно психическо напрежение, стрес, пресиране и емоционален и физически натиск и отговорност, както от гражданите като страни по дела, така и от магистратите, възлагащи изпълнение на различни дейности в невъзможно кратки срокове“, посочват авторите на петицията.

Според тях всяка грешка може да има тежки последици за страните по делата, а продължителното натоварване води до професионално прегаряне и редица заболявания.

Кадрови дефицит и текучество

В документа се посочват нарастващо текучество, голям брой незаети щатни бройки и трудности при привличането на квалифицирани специалисти. Според служителите тези проблеми са достигнали критична точка и затрудняват работата на съдебната администрация.

„Съдебните служители са сред най-натоварените и най-слабо защитените работещи в публичния сектор“, се казва в петицията.

Авторите допълват, че от години поемат все повече задължения и компенсират недостига на човешки ресурс, без това да получава достатъчно отражение във възнагражденията и социалните им права.