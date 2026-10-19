Шишков: "Магистралата на позора" между Видин и Монтана е без реален напредък

"Магистралата на позора" между Видин и Монтана е без реален напредък", обяви пред журналисти регионалният министър Иван Шишков.
По думите му през последните два-три месеца е постигнат напредък единствено по съгласуването на задание за проектиране на нулевия лот край Видин.
"В положението, в което бяхме оставили участъка, когато нашият служебен кабинет управляваше и аз бях служебен министър на регионалното развитие, в същото положение го намерихме", посочи Шишков, цитиран от Фокус.
Той обясни, че в момента се прави изменение на подробния устройствен план, за да се осигурят локални платна и да се създадат условия за изграждане на търговски и икономически зони в района на община Видин.
"Строителите могат да завършат участъка от Видин до Ружинци до края на следващата година. Участъкът между Ружинци и Монтана е имал разрешение за строеж, а в края на 2024 г. е била открита строителна площадка. Само десет дни по-късно обаче строителството отново е било спряно", каза още Шишков.
Той определи случилото се като "абсолютно безхаберие“ и нежелание както от страна на държавата, така и от страна на строителите да започнат работа. Според него забавянето на магистралата се отразява пряко върху живота на хората в Северозападна България.
"Не случайно бях казал, че тази магистрала се превърна в магистралата на позора", заяви министърът и добави, че през последните години не е постигнат реален напредък.
Държавата планира през следващата година да потърси стратегически инвеститор за изграждането на връзката между Монтана и София с тунел под Петрохан. Намерението е проектът да бъде реализиран чрез публично-частно партньорство, заяви Шишков.
Предвижда се трасето да бъде с дължина около 100 километра. Разглеждат се два варианта за тунела – с дължина 14 или 10 километра. Шишков уточни, че проектът обхваща цялостната пътна връзка, включително връзките с населените места по направлението.
Целта е до средата на следващата година да приключи процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, да напредне разработването на идейния проект и да започне изработването на подробен устройствен план.
Министърът отбеляза, че това е ключовата връзка на Северозападна България със София и с направлението към Гърция. Той подчерта, че по-бързото придвижване би повишило икономическата привлекателност на региона и би създало възможности за неговото развитие.
Министърът предупреди, че след възобновяването на строителството както по „Хемус“, така и по направлението в Северозапада ще има ежемесечен контрол от Дирекцията за национален строителен контрол. Проверките ще обхващат работата на строителите и надзора, а държавата ще настоява за качество и спазване на договорените срокове.
Шишков обяви и предстоящ ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая. Очаква се работата да започне в сряда или четвъртък, след като за участъка е осигурено приоритетно финансиране.
Той предупреди, че ремонтът ще създаде затруднения за движението, но подчерта, че състоянието на настилката налага намеса.
По думите му водещата цел е пътищата да станат по-безопасни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нормално
18:04 19.10.2026
2 Подмяната
18:04 19.10.2026
3 🦉🦉🦉🦉
18:04 19.10.2026
4 Тик-Ток
Коментиран от #7, #11, #12
18:05 19.10.2026
5 Русенец
Хемус пък направо е в летаргия, вече половин век ли стана,
18:07 19.10.2026
6 Какво
18:08 19.10.2026
7 Ти кога
До коментар #4 от "Тик-Ток":хвърли цървулите?
Коментиран от #9
18:09 19.10.2026
8 Анонимен
18:09 19.10.2026
9 Тик-Ток
До коментар #7 от "Ти кога":Аз хвърлих цървулите като дойде Червената армия и ни вкараха в 21 век като ни направиха ядрена и космическа държава
18:11 19.10.2026
10 А парите взети за цяла магистрала
18:12 19.10.2026
11 Путин
До коментар #4 от "Тик-Ток":Смятай японците след 2ядрени бомби без комунизъм колко са зад нас....мързел, завист и некадърност -Ганьо...
Коментиран от #13, #29, #33
18:12 19.10.2026
12 тодор живков ви направи и АЕЦ
До коментар #4 от "Тик-Ток":ТОДОР ЖИВКОВ ви се смее сега от отвъдното
каза ви тато, това което аз съм построил вие сега няма да можете да го боядисате и е факт 37 години демокрация само крадете и рушите направеното от народа
ама пък нямаше банани , затова ни караха да скачаме като маймуни
18:14 19.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Меси от Банкя
Коментиран от #23
18:16 19.10.2026
15 Вие сте същия позор като ГЕРБ и ДПС
18:16 19.10.2026
16 Майора
18:17 19.10.2026
17 Защо
18:18 19.10.2026
18 ШЕФА
Коментиран от #26
18:19 19.10.2026
19 Ушанка
18:21 19.10.2026
20 Варна
18:23 19.10.2026
21 Магистрала
18:23 19.10.2026
22 Скгр
18:26 19.10.2026
23 0407
До коментар #14 от "Меси от Банкя":"kwi"пари осигурили....... без отчуждени имоти и проекти......
18:28 19.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 не съм маймуна
18:30 19.10.2026
26 Анонимен
До коментар #18 от "ШЕФА":18 ТОЗИ ЛИЧНО Е НАПРАВИЛ ГРАБЕЖ И САБОТАЖ ВИЖ ЛИЧНО ОТКОГА ТОЗИ Е НА ХРАНИЛКАТА КРАДЕ ГРАБИ ЛЪЖЕ САБОТИРА ВИЖТЕ П.РОЧЕТЕТ
18:31 19.10.2026
27 Ироничен
18:33 19.10.2026
28 Анонимен
18:34 19.10.2026
29 Гост
До коментар #11 от "Путин":През 1936 г Япония подписва с Германия Антикоминтерновският пактм за борба срещу комунистическият интернационал. Всички знаем как завърши ВСВ2 за Япония.
18:35 19.10.2026
30 евала
18:41 19.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ашколсун
18:43 19.10.2026
33 Гост
До коментар #11 от "Путин":Към същият този пакт се присъединяваме и ние, заедно с Италия и други държави. Сети се как завършват нещата и за нас.
18:43 19.10.2026
34 Другия път
18:51 19.10.2026