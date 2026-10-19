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Шишков: "Магистралата на позора" между Видин и Монтана е без реален напредък

Шишков: "Магистралата на позора" между Видин и Монтана е без реален напредък

19 Октомври, 2026 18:01 929 34

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  • магистрала-
  • видин-
  • монтана

Той обясни, че в момента се прави изменение на подробния устройствен план, за да се осигурят локални платна и да се създадат условия за изграждане на търговски и икономически зони в района на община Видин

Шишков: "Магистралата на позора" между Видин и Монтана е без реален напредък - 1
Илюстративна снимка
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Магистралата на позора" между Видин и Монтана е без реален напредък", обяви пред журналисти регионалният министър Иван Шишков.

По думите му през последните два-три месеца е постигнат напредък единствено по съгласуването на задание за проектиране на нулевия лот край Видин.

"В положението, в което бяхме оставили участъка, когато нашият служебен кабинет управляваше и аз бях служебен министър на регионалното развитие, в същото положение го намерихме", посочи Шишков, цитиран от Фокус.

Той обясни, че в момента се прави изменение на подробния устройствен план, за да се осигурят локални платна и да се създадат условия за изграждане на търговски и икономически зони в района на община Видин.

"Строителите могат да завършат участъка от Видин до Ружинци до края на следващата година. Участъкът между Ружинци и Монтана е имал разрешение за строеж, а в края на 2024 г. е била открита строителна площадка. Само десет дни по-късно обаче строителството отново е било спряно", каза още Шишков.

Той определи случилото се като "абсолютно безхаберие“ и нежелание както от страна на държавата, така и от страна на строителите да започнат работа. Според него забавянето на магистралата се отразява пряко върху живота на хората в Северозападна България.

"Не случайно бях казал, че тази магистрала се превърна в магистралата на позора", заяви министърът и добави, че през последните години не е постигнат реален напредък.

Държавата планира през следващата година да потърси стратегически инвеститор за изграждането на връзката между Монтана и София с тунел под Петрохан. Намерението е проектът да бъде реализиран чрез публично-частно партньорство, заяви Шишков.

Предвижда се трасето да бъде с дължина около 100 километра. Разглеждат се два варианта за тунела – с дължина 14 или 10 километра. Шишков уточни, че проектът обхваща цялостната пътна връзка, включително връзките с населените места по направлението.

Целта е до средата на следващата година да приключи процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, да напредне разработването на идейния проект и да започне изработването на подробен устройствен план.

Министърът отбеляза, че това е ключовата връзка на Северозападна България със София и с направлението към Гърция. Той подчерта, че по-бързото придвижване би повишило икономическата привлекателност на региона и би създало възможности за неговото развитие.

Министърът предупреди, че след възобновяването на строителството както по „Хемус“, така и по направлението в Северозапада ще има ежемесечен контрол от Дирекцията за национален строителен контрол. Проверките ще обхващат работата на строителите и надзора, а държавата ще настоява за качество и спазване на договорените срокове.

Шишков обяви и предстоящ ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая. Очаква се работата да започне в сряда или четвъртък, след като за участъка е осигурено приоритетно финансиране.

Той предупреди, че ремонтът ще създаде затруднения за движението, но подчерта, че състоянието на настилката налага намеса.

По думите му водещата цел е пътищата да станат по-безопасни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормално

    10 8 Отговор
    Шест години застой и обедняване при радиевата промяна.

    18:04 19.10.2026

  • 2 Подмяната

    14 5 Отговор
    НАТФИЗ е завършил Шишо, народен артист или поне заслужил. Де да вършеше и толкова работа, но на приказки е ненадминат

    18:04 19.10.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    9 0 Отговор
    Тя щото "Хемус" е почти готова😀😀😀

    18:04 19.10.2026

  • 4 Тик-Ток

    22 6 Отговор
    Само си представете ако в България никога не е имало комунизъм ,още щяхте да живеете в колиби да носите цървули да ходите за вода с кобилици и да си светите с газена лампа,за З5 години западна демокрация няма и една жица опъната няма и една тръба за вода положена няма и една централа построена няма и един път прокаран няма и един язовир построен

    Коментиран от #7, #11, #12

    18:05 19.10.2026

  • 5 Русенец

    12 0 Отговор
    Ръсе-Търново и тя позаспа нещо.
    Хемус пък направо е в летаргия, вече половин век ли стана,

    18:07 19.10.2026

  • 6 Какво

    12 2 Отговор
    правиш половин година,освен реване по телевизиите?

    18:08 19.10.2026

  • 7 Ти кога

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    хвърли цървулите?

    Коментиран от #9

    18:09 19.10.2026

  • 8 Анонимен

    5 4 Отговор
    ЯДКАТА ГОДИНИ УМИШЛЕНО САБОТИРА БЪЛГАРСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА СЪД ЗА ТЕБ НО ЕВРОПЕЙСКИ ЗАЩОТО ВИЖДАМ ЧЕ РАНЕВИТЕ СЛУЖЕБНИЦИ ЗАКОНИ НЕ ГИ ЛОВЯТ САМО ГРАБЯТ КРАДАТ РУШАТ ЛЪЖАТ С ЦЕЛ ВЛАСТВАНЕ

    18:09 19.10.2026

  • 9 Тик-Ток

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ти кога":

    Аз хвърлих цървулите като дойде Червената армия и ни вкараха в 21 век като ни направиха ядрена и космическа държава

    18:11 19.10.2026

  • 10 А парите взети за цяла магистрала

    8 4 Отговор
    Строи се от времето на Борисов и ГЕРБ и така 10 години.

    18:12 19.10.2026

  • 11 Путин

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    Смятай японците след 2ядрени бомби без комунизъм колко са зад нас....мързел, завист и некадърност -Ганьо...

    Коментиран от #13, #29, #33

    18:12 19.10.2026

  • 12 тодор живков ви направи и АЕЦ

    10 6 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    ТОДОР ЖИВКОВ ви се смее сега от отвъдното

    каза ви тато, това което аз съм построил вие сега няма да можете да го боядисате и е факт 37 години демокрация само крадете и рушите направеното от народа

    ама пък нямаше банани , затова ни караха да скачаме като маймуни

    18:14 19.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Меси от Банкя

    7 6 Отговор
    ГЕРБ бяха отделили половин милиард за Хемус, но служебните правителства на Радев с министри Шишков и после Комитова прибраха парите и замразиха строителството.

    Коментиран от #23

    18:16 19.10.2026

  • 15 Вие сте същия позор като ГЕРБ и ДПС

    6 4 Отговор
    Вие сте крадци и шарлатани като боко и шиши. Къде са резултатите Ви мафиоти пропаднали.

    18:16 19.10.2026

  • 16 Майора

    8 4 Отговор
    Ало 10 , ако Борисов беше навласт , досега всичко щеше да е построено!

    18:17 19.10.2026

  • 17 Защо

    6 1 Отговор
    са му захлупили синя каска като на техничарите на обекти ?

    18:18 19.10.2026

  • 18 ШЕФА

    4 2 Отговор
    Шишков,това не е АБСОЛЮТНО БЕЗХОБЕРИЕ,а 100 % ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,което вие от Пагубни за България покривате щом до сега няма арестувани и с повдигнати обвинения за този грабеж за който и децата от детската градина знаят кой стои,само вие не ! НО наближават избори и ви трябват гласове за масонската продажница идио.ова,а вие сте алчни за пари и власт и няколко милиарда ограбени от хората въобще не ви интересуват,ще изтеглите нов заем за да усвоите и вие КЕША.

    Коментиран от #26

    18:19 19.10.2026

  • 19 Ушанка

    3 1 Отговор
    Шишков с каска....

    18:21 19.10.2026

  • 20 Варна

    2 0 Отговор
    Абсолютно празни приказки за балъците пред телевизорите ! Пагубни за България са едни най обикновени лъжци,некадърници и крадци които спазват споразумението с предишните престъпници Гарван Гарван око да не вади .

    18:23 19.10.2026

  • 21 Магистрала

    3 0 Отговор
    от Горна до Долна махала,кога?

    18:23 19.10.2026

  • 22 Скгр

    6 0 Отговор
    Обикаля човека и констатира, взима си заплатата, вие какво повече искате?

    18:26 19.10.2026

  • 23 0407

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Меси от Банкя":

    "kwi"пари осигурили....... без отчуждени имоти и проекти......

    18:28 19.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 не съм маймуна

    1 0 Отговор
    Шишко, ти какво направи, само критикуваш и бесиш муцки по телевизиите?!

    18:30 19.10.2026

  • 26 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "ШЕФА":

    18 ТОЗИ ЛИЧНО Е НАПРАВИЛ ГРАБЕЖ И САБОТАЖ ВИЖ ЛИЧНО ОТКОГА ТОЗИ Е НА ХРАНИЛКАТА КРАДЕ ГРАБИ ЛЪЖЕ САБОТИРА ВИЖТЕ П.РОЧЕТЕТ

    18:31 19.10.2026

  • 27 Ироничен

    2 0 Отговор
    Позьор говори за позор. И вие нищо няма да направите.

    18:33 19.10.2026

  • 28 Анонимен

    1 0 Отговор
    ПАРИТЕ ОСТАВЕНИ ОТ БОРИСОВ ЗА ХЕМУС КОЙ ГИ ОГРАБИ И КОЙ САБОТИРА ГОДИНИ ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ИНФРАСТРУКТУРА И КОЙ ПРИБИРА ПАРИ ЗА ТАЗИ РАЗРУХА И ЗАЩО СА БЕЗНАКАЗАНИ ТЕЗИ САБОТАЖНИЦИ КОЙ ГИ ПАЗИ

    18:34 19.10.2026

  • 29 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Путин":

    През 1936 г Япония подписва с Германия Антикоминтерновският пактм за борба срещу комунистическият интернационал. Всички знаем как завърши ВСВ2 за Япония.

    18:35 19.10.2026

  • 30 евала

    3 0 Отговор
    С каска , но лапата не хващал

    18:41 19.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ашколсун

    3 0 Отговор
    как му пасва каската!

    18:43 19.10.2026

  • 33 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Путин":

    Към същият този пакт се присъединяваме и ние, заедно с Италия и други държави. Сети се как завършват нещата и за нас.

    18:43 19.10.2026

  • 34 Другия път

    1 0 Отговор
    снимка върху валяк!

    18:51 19.10.2026

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