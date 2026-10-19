Шишков: "Магистралата на позора" между Видин и Монтана е без реален напредък

"Магистралата на позора" между Видин и Монтана е без реален напредък", обяви пред журналисти регионалният министър Иван Шишков.

По думите му през последните два-три месеца е постигнат напредък единствено по съгласуването на задание за проектиране на нулевия лот край Видин.

"В положението, в което бяхме оставили участъка, когато нашият служебен кабинет управляваше и аз бях служебен министър на регионалното развитие, в същото положение го намерихме", посочи Шишков, цитиран от Фокус.

Той обясни, че в момента се прави изменение на подробния устройствен план, за да се осигурят локални платна и да се създадат условия за изграждане на търговски и икономически зони в района на община Видин.

"Строителите могат да завършат участъка от Видин до Ружинци до края на следващата година. Участъкът между Ружинци и Монтана е имал разрешение за строеж, а в края на 2024 г. е била открита строителна площадка. Само десет дни по-късно обаче строителството отново е било спряно", каза още Шишков.

Той определи случилото се като "абсолютно безхаберие“ и нежелание както от страна на държавата, така и от страна на строителите да започнат работа. Според него забавянето на магистралата се отразява пряко върху живота на хората в Северозападна България.

"Не случайно бях казал, че тази магистрала се превърна в магистралата на позора", заяви министърът и добави, че през последните години не е постигнат реален напредък.

Държавата планира през следващата година да потърси стратегически инвеститор за изграждането на връзката между Монтана и София с тунел под Петрохан. Намерението е проектът да бъде реализиран чрез публично-частно партньорство, заяви Шишков.

Предвижда се трасето да бъде с дължина около 100 километра. Разглеждат се два варианта за тунела – с дължина 14 или 10 километра. Шишков уточни, че проектът обхваща цялостната пътна връзка, включително връзките с населените места по направлението.

Целта е до средата на следващата година да приключи процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, да напредне разработването на идейния проект и да започне изработването на подробен устройствен план.

Министърът отбеляза, че това е ключовата връзка на Северозападна България със София и с направлението към Гърция. Той подчерта, че по-бързото придвижване би повишило икономическата привлекателност на региона и би създало възможности за неговото развитие.

Министърът предупреди, че след възобновяването на строителството както по „Хемус“, така и по направлението в Северозапада ще има ежемесечен контрол от Дирекцията за национален строителен контрол. Проверките ще обхващат работата на строителите и надзора, а държавата ще настоява за качество и спазване на договорените срокове.

Шишков обяви и предстоящ ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая. Очаква се работата да започне в сряда или четвъртък, след като за участъка е осигурено приоритетно финансиране.

Той предупреди, че ремонтът ще създаде затруднения за движението, но подчерта, че състоянието на настилката налага намеса.

По думите му водещата цел е пътищата да станат по-безопасни.