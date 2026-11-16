Жители на община Костинброд се обявиха срещу подготвяното апортиране на 183 общински имота в капитала на „Общински превози – Костинброд“ ЕООД. Инициативни комитети от селата Богьовци, Безден, Дреново и Градец настояват да бъдат представени подробни данни за терените, оценките им и начина, по който ще бъдат управлявани.

По данни, представени пред Радио София, общата площ на имотите е около 2000–2100 декара. За село Дреново са посочени 24 имота с обща площ около 266 декара. Според Михаил Добрев сред терените има улици, имоти в защитена зона „Натура 2000“ и вододайни зони.

„Казусът е свързан с подготвяне на апортиране на 183 имота в община Костинброд. Общата им площ е над 2100 декара“, заяви Добрев.

Гражданите твърдят, че решението за апорт е било взето от Общинския съвет на 28 октомври без обществено обсъждане или предварително информиране на заинтересованите жители. В същото време в дневния ред на извънредно заседание на съвета от 11 ноември е включено предложение за подготовка на непарична вноска на общински недвижими имоти в капитала на транспортното дружество.

Гражданите искат документи и гаранции

Адвокат Кремена Стоянова заяви, че инициативните групи са поставили въпроси преди заседанието, но не са получили очаквания дебат и конкретни гаранции за защита на обществения интерес.

„Очаквахме от общинската администрация да разбере тези наши опасения, да ни убеди, да ни даде гаранции, че това, което ще се случи със земите ще бъде добре за общността. Нямаше такова нещо“, каза Стоянова.

Представителите на местната общественост настояват да бъдат публикувани списъците с имотите, кадастралните идентификатори, площите, предназначението, правният статут и пазарните оценки. Те поставят и въпроса защо терени от общинския поземлен фонд трябва да бъдат внесени в капитала на транспортно дружество.

Кметът на Костинброд Трайко Младенов потвърди, че се предвижда апортна вноска на общински имоти в капитала на „Общински превози – Костинброд“.

„Ще има план за управление на тези имоти, което ще мине отново през Общинския съвет, а дружеството, в което имотите се апортират, е 100% общинско дружество“, каза Младенов.

По думите му целта е увеличаване на капитала и укрепване на финансовото и имущественото състояние на общинския транспорт. Кметът посочи, че апортът не означава автоматична продажба на имотите, а последващото им управление трябва да се извършва по законов ред и след решения на Общинския съвет.

Следващата стъпка е да бъде изготвен план за управление на имотите и да бъдат уточнени конкретните терени, оценките им и условията по апортната вноска. До момента публично са потвърдени намерението за процедурата и позициите на гражданите и кмета, но не и окончателното вписване на всички имоти в капитала на дружеството.

Източници: bnrnews.bg, stolica.bg, espressonews.bg