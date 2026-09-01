Поради реконструкция на съоръжение на ЕСО на 3 и 4 септември са възможни смущения в електрозахранването в населени места в общините Своге, Костинброд

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че на 03 и 04 септември 2026 г. ще осъществи дейности по реконструкция на съоръжение в подстанция 110/20 кV „Своге“. Дейностите в подстанцията на ЕСО налагат промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия в населените места на територията на община Своге и 4 населени места в общините Костинброд и Годеч, Софийска област.

Поради промяната в схемата на електрозахранване и дейностите по реконструкция на съоръжението на ЕСО през периода от 03 до 04 септември 2026 г. са възможни смущения в електрозахранването на потребителите на електроенергия в община Своге; селата Царичина и Чибаовци, община Костинброд и селата Бракьовци и Гинци, община Годеч, Софийска област.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване на дейностите по съоръжението на ЕСО. Промяната на схемата на електрозахранване не може да се осъществи без оперативни превключвания, които водят до кратки прекъсвания на електрозахранването.

ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Бърз и удобен достъп до информация за прекъсвания на електрозахранването в реално време дава новата дигитална услуга на Електрохолд – чатбот във Viber, чрез който потребителите могат да проверяват за прекъсвания – както планирани, така и аварийни, като използват клиентски номер или номер на точка на измерване. Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на електрохолд или electrohold в търсачката на Viber.