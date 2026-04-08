8 април – Международен ден на ромите (ВИДЕО)

8 Април, 2026 04:13 10 550 40

Венцислав Михайлов

Днешният ден е празник за ромската общност по цял свят. 8 април е обявен за Международен ден на ромите през 1992 г. Идеята, която ООН и Европейския съюз са подкрепили, била на Международната организация "Романо юнион".

Изборът на датата никак не е случаен. На тази дата се чества освобождаването на ромите от концентрационния лагер Аушвиц в края на Втората световна война. На 8 април 1971 г. в Лондон се провежда и Първият ромски конгрес. Целта му е да се обединят и систематизират усилията на международното ромско движение, както и да се привлече вниманието на световната общественост върху проблемите на тази малцинствена група: образование, бедност, сегрегация. На срещата са приети общи ромски химн и знаме. Химнът е песента „Джелем, джелем" на Жарко Йованович от 1969 г. Знамето изобразява синьото небе, зелената земя и червеното колело на постоянното движение.

На 27 март 2012 г., по покана на българските евродепути от ГЕРБ, в Европейския парламент в Брюксел, избраната да представи България на конкурса "Евровизия" българска певица Софи Маринова взе участие в отбелязването на Международният ден на ромите. По време на представянето ръководителят на българската делегация на ГЕРБ в ЕНП д-р Андрей Ковачев приветства честването на ромския празник с думите:

8 април е ден, в който си спомняме за най-многобройното етническо малцинство в Европа и празнуваме ромската култура. Ромите са допринесли към културата, музиката и изкуството на общностите на нашия континент. Това показва колко важно е мотото "Обединени в многообразието". Защото Европа може да бъде силна само тогава, когато културните, етническите и религиозните различия на нашите граждани биват гарантирани.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 5 Гоуст

    Циганите имат два празника в годината и в двата им е позволено всичко на аванта: 8 април и всеки друг ден от годината

    в българия всеки ден е техният ден

  • 13 Мършата

    Поздравявам всички мой приятели роми! Много от най-добрите ми приятели са цигани! Поздравявам ги и им пожелавам да въртим яко кючеци съвместно и да надуваме все по-яко чалга!

  • 25 Стенли

    А защо ли има една стара българска поговорка ,циганин да го сънуваш зарар(вреда) ще имаш 🤔 , то дет се казва във всяко стадо има мърша но в така нареченото ромско са твърде много

    Един ден жената вика:
    - Мъжо,дай пари бе!
    - От къде,ма?
    - От кесията си, бе!

    Днес е момента политиците да им раздадът парите за изборите и да им поръчат кюфтета и кебапчета и да платат на Софка и Азис хонорарите ,а и да им оправите сметките за ток и вода до следващите избори .

    До коментар #5 от "Гоуст":

    С поста си ми напомни една китайста поговорка.
    Добродетелта прилича на изкачването на хълм, а порокът е като да се търкаляш надолу по него.
    Накрая едните ще са на върха на хълма, а другите в подножието.😏

    Циганите заедно с другите "малцинства", са повече от българите! За това не ме интересува тази скапана територия.

    пожелавам здраве и щастие и яко кючеци да има на макс

    Чшай шукарие, братя ромляни! И за вас ще има някое лево великденски и за нафтата отделно дотацийка. Вие сте ни ценни като украинците!

    До коментар #28 от "тиририрам":

    тез на върхът нема да идат,щот тез дет го катерят ще умрат докат ги хрантутят а паразитите ще умрат без гостоприемник

    рома е напитка но роми незнам какво е че и ден има чак … да не би да искате да кажете цигани но със евро-джендърски диалект???

    Честит празник на Асен Василев,Руди Гела,коцето копейкин

    До коментар #13 от "Мършата":

    👎👎👎🌽🌽🌽👃👃👃💀💀💀👎👎👎

    До коментар #32 от "1234":

    Не сме тук, за да се отказваме от целите си!

    До коментар #34 от "жжгъ":

    Боко чекмеджето?

    До коментар #29 от "Факт":

    А ти върви на други "скапани" територии! Там ти ще си малцинство, т.е. ще правиш като 🌬️

    Българи!!!

    на руzcлямиити

