8 април – Международен ден на ромите (ВИДЕО)

Днешният ден е празник за ромската общност по цял свят. 8 април е обявен за Международен ден на ромите през 1992 г. Идеята, която ООН и Европейския съюз са подкрепили, била на Международната организация "Романо юнион".
Изборът на датата никак не е случаен. На тази дата се чества освобождаването на ромите от концентрационния лагер Аушвиц в края на Втората световна война. На 8 април 1971 г. в Лондон се провежда и Първият ромски конгрес. Целта му е да се обединят и систематизират усилията на международното ромско движение, както и да се привлече вниманието на световната общественост върху проблемите на тази малцинствена група: образование, бедност, сегрегация. На срещата са приети общи ромски химн и знаме. Химнът е песента „Джелем, джелем" на Жарко Йованович от 1969 г. Знамето изобразява синьото небе, зелената земя и червеното колело на постоянното движение.
На 27 март 2012 г., по покана на българските евродепути от ГЕРБ, в Европейския парламент в Брюксел, избраната да представи България на конкурса "Евровизия" българска певица Софи Маринова взе участие в отбелязването на Международният ден на ромите. По време на представянето ръководителят на българската делегация на ГЕРБ в ЕНП д-р Андрей Ковачев приветства честването на ромския празник с думите:
8 април е ден, в който си спомняме за най-многобройното етническо малцинство в Европа и празнуваме ромската култура. Ромите са допринесли към културата, музиката и изкуството на общностите на нашия континент. Това показва колко важно е мотото "Обединени в многообразието". Защото Европа може да бъде силна само тогава, когато културните, етническите и религиозните различия на нашите граждани биват гарантирани.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
