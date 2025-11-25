Новини
Зафиров: Има напредък в решаването на проблема с липсата на лични документи сред уязвимите общности

25 Ноември, 2025

Според данните от административния мониторинг за 2024 г. страната отбелязва положителни резултати както в нормативната уредба, така и в практическите механизми за защита на хората без документи

Зафиров: Има напредък в решаването на проблема с липсата на лични документи сред уязвимите общности
Мария Атанасова

Правителството отчита значителен напредък в решаването на проблема с липсата на лични документи сред уязвимите общности.

Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров, който участва в конференция на тема: „Осигуряване на достъп до лични документи и адресна регистрация в България: Прилагане на измененията в Закона за гражданската регистрация сред уязвимите общности“. Събитието се организира от Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) и фондация „Тръст за социална алтернатива“.

В своето изявление пред представители на институции и граждански организации Зафиров посочи, че се отчита значителен напредък по един от ключовите приоритети на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021–2030) – гарантирането на върховенството на закона и недопускането на дискриминация.

Основен акцент в доклада му бе напредъкът по дългогодишния проблем с липсата на документи за самоличност сред уязвими групи, който ограничава достъпа им до образование, здравеопазване, социални услуги и заетост.

Според данните от административния мониторинг за 2024 г. страната отбелязва положителни резултати както в нормативната уредба, така и в практическите механизми за защита на хората без документи. Темата остава сред акцентите и в международните доклади, включително в рамките на Универсалния периодичен преглед на ООН.

Като ключова стъпка напред бяха посочени последните промени в Закона за гражданската регистрация, с които се въвежда т.нар. „служебен адрес“. Новият механизъм дава възможност на лица без доказуемо място на пребиваване да получат адресна регистрация – задължително условие за издаване на лични документи.

По данни на ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) от влизането в сила на промените до октомври 2024 г. са издадени над 2400 лични документи, а около 50 000 души вече имат служебен адрес към края на октомври 2025 г.

Седа Козуджу, представител на ВКБООН в България, също отбеляза напредъка на страната ни с приемането на законодателните изменения. Тя подчерта, че придобиването на гражданство е въпрос на равенство и социална кохезия.


  • 1 Зевс

    11 0 Отговор
    Представям си по избори как ще се гласува на служебен адрес, Шиши обича това.

    12:55 25.11.2025

  • 2 Нищо

    13 0 Отговор
    положително не е направил до сега , само лъжи , хвалби , далавери от където и както може и пътешествия по света от Ганьовия джоб ! Сега и тая тъпня изпусна ! Оставка !

    12:57 25.11.2025

  • 3 пери

    14 0 Отговор
    Зафиров, не ни приспивай с разни дребни проблеми, с които правителството било имало напредък. Държавата се тресе от глупостите ви, той тръгнал да ни занимава с неща, с които по подразбиране трябва да се оправят, а не да се хвалят. Нещастник.

    12:58 25.11.2025

  • 4 Планинец

    5 0 Отговор
    ,, Стигнала Мара и под нея бара"

    12:59 25.11.2025

  • 5 Ванчо

    13 0 Отговор
    БЕЗМОЗЪЧЕН ФРЕТЮРНИК

    12:59 25.11.2025

  • 6 Нормалите хора кацнат на луната.

    11 0 Отговор
    А тоя ни обяснява за напредък фиктивните съчинения в бумащината на бюрокрацията.

    13:00 25.11.2025

  • 7 Мустафа Юмер Юсуф

    3 0 Отговор
    Опаа, оператор-скара, моят любимец
    Има напредък във вpъткането на политически позиции, кибaпчита и тpиeто на кoментари в партийния сайт.....

    13:03 25.11.2025

  • 8 Ммнее

    6 0 Отговор
    ,, Ало Зафиров ти от ИТН то ли?
    Не от бсП - то
    И на вас да ви .... та

    13:05 25.11.2025

  • 9 никой не

    4 0 Отговор
    никой не срутва циганските незаконни гета а им дава служебни адреси вдф

    13:17 25.11.2025

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    ТЕЗИ "УЯЗВИМИТЕ" ГИ ЗАДЪЛЖЕТЕ ДА УЧАТ И ДА РАБОТЯТ,А НЕ НИЕ ДА ИМ ПЛАЩАМЕ.
    И МАЙЧИНСКИ САМО НА ТЕЗИ,КОИТО СА РОДИЛИЛИ СЛЕД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ!

    13:21 25.11.2025

  • 11 Кака Пена

    7 0 Отговор
    Уязвими сме ние, а не индианците, дето Ви търпим таквиз безmoзъчни нaглeци.

    13:56 25.11.2025

  • 12 Наско ще не се скриеш неприятен си ни

    6 0 Отговор
    Наско част от мафията си, също лъжеш и крадеш

    13:57 25.11.2025

  • 13 Тома

    5 0 Отговор
    Г.за е най смешния министър без министерство

    Коментиран от #15

    14:00 25.11.2025

  • 14 Ха ха ха

    7 0 Отговор
    И какво влагаш в евфемизма "уязвими" общности бре, картофарино? Циганите, дето се въдят и хиляда години не намериха време и желание за очовечаване и интегриране ли, бре? Те закони не искат да знаят бе. Те искат да крадат и да паразитират на гърба на гостоприемника.

    14:19 25.11.2025

  • 15 Ами

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тома":

    прав си.И най простия. Бургазлии ги е срам от него.

    14:21 25.11.2025

  • 16 Кои

    1 0 Отговор
    са уязвимите общности и по каква причина са уязвими? Първа грижа на държавата е да направи така, че да няма уязвими. Сега някой нарочно предпочитат да са от "уязвимите" за сметка на неуязвимите.

    15:40 25.11.2025

