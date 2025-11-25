Зафиров: Има напредък в решаването на проблема с липсата на лични документи сред уязвимите общности

Правителството отчита значителен напредък в решаването на проблема с липсата на лични документи сред уязвимите общности.
Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров, който участва в конференция на тема: „Осигуряване на достъп до лични документи и адресна регистрация в България: Прилагане на измененията в Закона за гражданската регистрация сред уязвимите общности“. Събитието се организира от Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) и фондация „Тръст за социална алтернатива“.
В своето изявление пред представители на институции и граждански организации Зафиров посочи, че се отчита значителен напредък по един от ключовите приоритети на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021–2030) – гарантирането на върховенството на закона и недопускането на дискриминация.
Основен акцент в доклада му бе напредъкът по дългогодишния проблем с липсата на документи за самоличност сред уязвими групи, който ограничава достъпа им до образование, здравеопазване, социални услуги и заетост.
Според данните от административния мониторинг за 2024 г. страната отбелязва положителни резултати както в нормативната уредба, така и в практическите механизми за защита на хората без документи. Темата остава сред акцентите и в международните доклади, включително в рамките на Универсалния периодичен преглед на ООН.
Като ключова стъпка напред бяха посочени последните промени в Закона за гражданската регистрация, с които се въвежда т.нар. „служебен адрес“. Новият механизъм дава възможност на лица без доказуемо място на пребиваване да получат адресна регистрация – задължително условие за издаване на лични документи.
По данни на ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) от влизането в сила на промените до октомври 2024 г. са издадени над 2400 лични документи, а около 50 000 души вече имат служебен адрес към края на октомври 2025 г.
Седа Козуджу, представител на ВКБООН в България, също отбеляза напредъка на страната ни с приемането на законодателните изменения. Тя подчерта, че придобиването на гражданство е въпрос на равенство и социална кохезия.
