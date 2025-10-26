Новини
България »
Без нож не може да оцелееш: Шестнадесетгодишният Валентин расте сам на улиците

Без нож не може да оцелееш: Шестнадесетгодишният Валентин расте сам на улиците

26 Октомври, 2025 19:06 783 26

  • гето-
  • нож-
  • насилие-
  • бързи заеми-
  • роми-
  • цигани

Дете от столично гето

Без нож не може да оцелееш: Шестнадесетгодишният Валентин расте сам на улиците - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шестнадесетгодишният Валентин расте сам на улиците на софийския квартал "Христо Ботев", където носенето на нож е въпрос на оцеляване. Майка му мие чинии в ресторант, а той скита из града, краде кабели и дължи пари на лихварите. Репортажът на Стоян Георгиев за bTV разкрива истината зад серията от атаки с ножове между деца в столицата.

Седмицата започна с жестокия побой на прокурор Иво Илиев от Софийската градска прокуратура. Ден по-рано - на 19 октомври - 15-годишно момче намушка и уби свой връстник в софийски мол. Няколко дни по-късно друго дете отново с нож нападна ученик в столичното 94 училище в квартал "Христо Ботев".

"Аз си носим с мене, защото вечерно време, ако се прибирам аз, ми скачат по четирима-петима души и е опасно с тебе да нямаш нищо", разказва Валентин пред камерата на bTV. Момчето обяснява, че за тях в гетото е обичайно да имат нож в себе си.

Валентин живее с майка си и двамата си братя в една стая на три километра от площад "Народно събрание". "Аз съм в един ресторант. Мия чинии. За прехраната стигат", казва майката Светла. И трите момчета не ходят на училище.

"Ходят в 106-о, ама спреха. Бият ги. Не искат да ходят. Големите от седми-осми клас ги бият и не искат да ходят. Аз кво да правя, като не искат да ходят, аз няма да си пускам децата да ми ги трепят", обяснява тя.

Оказва се, че Валентин е на 16 години. Денят му започва с търсене на пари, за да върне дълг на лихвари в квартала. "Ще ходя да намеря 50 лева - да ги дам на хората. На едни хора трябва да ги дам", споделя той.

Момчето обяснява как изкарва парите: "Намираме месинг, жици, намираме акумулатори, други работи, горим месинг, отиваме и го връщаме. И взимаме пари."

Ако не успее да върне парите - лошо. "Бой", отговаря кратко той. "Много пъти" му се е случвало.

Ваня Христова, управител на магазин в квартала, разказва за безкрайните кражби. "Отивам - нося им от камерите, снимки, как крадат - хващат ги. Специално за него не съм пускала жалба. Защото от него ми е писнало и най-редовно го гоня", споделя тя пред bTV.

Според нея полицията намира крадците, образува се досъдебно производство с три имена, данни и лична карта, момчетата си признават за кражбите. "Отива в прокуратурата и прокуратурата, без да чете, връща поради неизвестен извършител. Досъдебното е прекратено", обяснява възмутена Ваня.

"Нямаме прокуратура, нямаме нищо. Просто това е най-нещастната държава, в която можем да живеем", добавя магазинерката.

Жена, израснала в квартал "Христо Ботев", но пожелала да остане анонимна, споделя: "Неработещите институции, липсата на работеща съдебна система, липсата на реакция на социалните, на училището, което всички тези деца просто не посещават, прави новите поколения в маргиналните квартали да са все по-изключени от обществото и все по-проблемни."

"Най-тъпото е, че аз съм родена в този шибан квартал. Знаете ли защо не искам да кажа нищо? Защото се срамувам от себе си, че станах расист на 50 години и ме е срам от себе си, защото аз съм учила с тези хора. А сега децата ми ги е страх да излязат", казва още тя.

Момчето твърди, че е спрял да краде. "Краднал съм - да, признавам си. Снимайте, краднал съм. Признавам си го, ама съм спрял с тия кражби. Парите ходя да си ги изкарвам с честен труд", казва той.

Споделя, че всички са подозрителни към него заради етническия му произход. "Кофти е. Все едно винаги си посочен, че си виновен", обяснява Валентин.

На въпроса дали го тормози, че го гледат сякаш го мразят, защото е циганин, момчето отговаря утвърдително. "И това те тормози?" пита репортерът. "Да", казва Валентин. "И кара ли те и ти да ги мразиш?" продължава въпросът. "Да. Какво да говорим - ще ми вдигне нервите и трябва да стане бой", завършва момчето.

Валентин днес трябва да намери 50 лева, за да ги върне на лихварите в квартала. Той е сам. Оцелява сам. И няма избор.

Репортажът на Стоян Георгиев за bTV разкрива суровата истина за децата от маргиналните квартали, които носят ножове не за да нападат, а за да оцелеят в свят, където институциите не работят, а обществото ги е изоставило.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Навремето

    12 0 Отговор
    такива работеха в тухларната

    Коментиран от #13

    19:09 26.10.2025

  • 2 Първото нещо, на

    11 0 Отговор
    което учат сиганетата е да не зачитат правовия ред в държавата, в която живеят.

    19:10 26.10.2025

  • 3 Оня с рикията

    13 1 Отговор
    Това не е дете от столично гето, а е изпечен крадец и престъпник. Ако беше нормално дете нямаше да дължи пари на лихварите...

    19:11 26.10.2025

  • 4 НАНАНС АПУУУННН и МЕ БОлИИ уУ

    6 0 Отговор
    НА САПАПУННН ИАМ ГАЗОВАА КАМЕРАРАРЗ АтИАИАИ пОМИАРИИИ.>З иГАГ ХАИЛЛЛ

    Коментиран от #21

    19:13 26.10.2025

  • 5 Яшар

    2 1 Отговор
    Лошо няма , щом с нож оцелява нека да ходи с нож

    19:15 26.10.2025

  • 6 АУСГВИЦ КОМИНИТЕ ПУФФ ПАФФФФФФФФФФФФФФФФ

    4 0 Отговор
    ОХХХЗ АМАЛКод а епрозълзиааа,,,,, ИМА КВАРТА ХРИСТО БОТЕВЪ ИМА ПРОБЕЛ.. НИАМА КВАРТАК ХРИСТО БОТЕВЪЪ.. НИАМА ПРОБЛЕММЕ.>Д АмРАТ у ЛА и АННА ТИАИАИ 4е рниеттетет КАТООО ТОРТАА в ПАЛЕСТИНА И ИВИЦААТ ГЪ ЗА... ЗИГ ХАИл

    19:16 26.10.2025

  • 7 всъщност

    5 2 Отговор
    Това са избирателите и гръбнака на герб-ново начало! Затова и прокуратурата не се занимава с тях?

    19:16 26.10.2025

  • 8 Здрасти

    3 2 Отговор
    Ето ви демокрация! Да напомня - да не забравите да скачате и банан че да си ръбнете

    Коментиран от #12

    19:16 26.10.2025

  • 9 принца на максуда

    2 1 Отговор
    мойто брадчед

    19:17 26.10.2025

  • 10 ФЕЙК

    5 1 Отговор
    гУркотУ дЕти, нЕма бАща! ПравИл го е чичА му! Братчето му е правено от вуйчА му, а третото от лелЯ му! А нали имаме Н на брой институции за закрила на детето, които работят от 9 до 12 и от 14 до 16 часа без почивните дни и празниците!

    19:17 26.10.2025

  • 11 1488

    3 0 Отговор
    кой взе туй тюркско племе у белия запад ???

    Коментиран от #17

    19:18 26.10.2025

  • 12 зааврисиги

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Здрасти":

    понафътре

    19:18 26.10.2025

  • 13 Яшар

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Навремето":

    Да , прав си в тухларната,фабриката, дапа ..които твоите хора откраднаха изгониха ги и направиха магазини,пунктове за прегледи ,нарязаха на скрап ..правда няма да знаеш...

    19:18 26.10.2025

  • 14 Сталин

    3 3 Отговор
    За 30 години западна демокрация България се превърна в африката на Европа

    Коментиран от #16

    19:19 26.10.2025

  • 15 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    В София е лудост да ходиш невъоръжен.Наскоро при Лидл на Сточна гара ме обградиха четирима роми за пари но като им показах дръжката на пистолета се отказаха.

    19:19 26.10.2025

  • 16 $раллен

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    сак там в рушия

    19:20 26.10.2025

  • 17 Сталин

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "1488":

    Евреите от османската империя докараха циганите в България навремето да ги ползват за роби

    19:20 26.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 665

    2 0 Отговор
    Цялото предаване 120 минути ли ще ни преразказвате в отделни "статии" ?

    19:24 26.10.2025

  • 20 ЗАРАЗА 4ерна.. гНУССС.. оТВРАТ

    3 0 Отговор
    изглегда господ нима а съм жиаржасхт схтом ме е принудил дори да знам за съсхтествуването на тези 4 е рните при мати.... АБ Солутна Г НУСС ЗАРАЗА,,, ГАДДД ,,,, това е ниакво богие наказание като НА МОИСЕи И евреите когато ги е прокарвал през океана и бедствиата....

    19:24 26.10.2025

  • 21 Яшар

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "НАНАНС АПУУУННН и МЕ БОлИИ уУ":

    Хм , така ще възпитаваш и децата си и...после като м+ла го ра.зпори с 20 см ще плач.еш ..или по скоро ще правиш ново

    19:26 26.10.2025

  • 22 Хайде, бе?

    1 0 Отговор
    Оцелявал сам, значи. Някой държи ли сметка колко са етническите българчета, отглеждани само от единия си родител, но не оцеляват сами на улицата, макар че и у тях парите стигат само колкото за прехрана. Създава значи ромката три деца и заявява, че не ги праща на училище, за да не ги бият учениците от 7-и и 8-и клас. Но синът ѝ е на 16 г. Кой да озаптява скитащите нейни деца, които носят ножове и крадат, за да връщат пари на лихвари? Къде са бащите на тези нейни деца? Ромката знае от кого ги е родила, но си трае, за да взима бонусите, полагащи се на самотна майка. От чий джоб ги взима? От нашия - на "баламите", които коректно си отглеждат децата и създават толкова, колкото могат да изхранят и възпитат. КОИ СА ТЕЗИ ЛИХВАРИ, които дават на непълнолетни хлапаци пари под лихва? Няма ли кой да ги озапти и да им обясни, че след като са нарушили закон, НЯМА ДА ИМ БЪДАТ ВЪРНАТИ ПАРИТЕ -така, както се обяснява на толкова много хора, че ако ги е ощетил непълнолетен, те не могат да търсят компенсация нито от него, нито от родителите му. Или това важи само за етническите българи?

    19:26 26.10.2025

  • 23 СМЪРтЗ А СИ ГАНИТЕ ЗАРАЗА

    1 0 Отговор
    сега с навлизането на ЕИ АИ.. изкуствен Интелект тези "същества" 4ерните стават Осхте по ненугни.. и скоро ще ни с епозволи ан белите д аги отсрелваме на МИАСТО акто доктора.. СЛАВА.. за ОБЕЗПАРИЗИТИАВАНе или те ИЛи НИЕ.. друг път НИАМА....

    19:27 26.10.2025

  • 24 лихвар

    1 0 Отговор
    Кой вади нож от нож умира

    19:27 26.10.2025

  • 25 ще го търсите бай Тошо

    1 0 Отговор
    По негово време всички сигани бяха на училище и неграмотен нямаше .
    В казармата всички изучиха занаят и после работеха .
    Сега крадат .

    19:28 26.10.2025

  • 26 ЦИРК

    0 0 Отговор
    Чудесни кадри да запълнят дупката с качествена работна ръка в Германската икономика !

    Сериозно погледнато, това е резултата от некадърното управление на държавата ни. Институциите ни са тотално абдикирали от функциите си и закономерно идва въпросът - защо им се вдигат заплатите на държавните служители и защо въобще съществуват тези институции, когато те са безполезни. Хайде по западен образец, да ги закрием за да спестим разходи и да натъкмим статистиките че вече няма проблем...

    19:28 26.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове