22 април 1876 г. Осветено е знамето на въстанието

На 22 април 1876 г. в Панагюрище е осветено знамето за Априлското въстание. То е изработено от Райна Княгиня.

В деня на обявяването на въстанието тя го развява редом с Бенковски.

Райна Попгеоргиева Футекова-Дипчева, известна като Райна Княгиня, е българска учителка.

След Априлското въстание тя е заловена от турците и подложена на тежки страдания. След намесата на европейските дипломати, Райна е освободена и изпратена да учи в Москва. Там три години следва медицина и става акушерка.

Тя е първата дипломирана акушерка в България. Написва своята „Автобиография”, излязла най-напред на руски език. Едва през 1934 г. е преведена на български, като това е първата книга върху Априлското въстание.