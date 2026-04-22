22 април 1876 г. Осветено е знамето на въстанието

На 22 април 1876 г. в Панагюрище е осветено знамето за Априлското въстание. То е изработено от Райна Княгиня.
В деня на обявяването на въстанието тя го развява редом с Бенковски.
Райна Попгеоргиева Футекова-Дипчева, известна като Райна Княгиня, е българска учителка.
След Априлското въстание тя е заловена от турците и подложена на тежки страдания. След намесата на европейските дипломати, Райна е освободена и изпратена да учи в Москва. Там три години следва медицина и става акушерка.
Тя е първата дипломирана акушерка в България. Написва своята „Автобиография”, излязла най-напред на руски език. Едва през 1934 г. е преведена на български, като това е първата книга върху Априлското въстание.
6 Усмивката
комунистите го изправят пред съд в Троян за измислени престъпления
отпреди 30 години. Куриозното е, че са го съдили заради участието му в преследването на разбойническата чета на Васил Героя и Дочо Узунов. Те си били истински бандити и в Ловешко били пропищели от наглите им обири. Но понеже преди 9 септември дружали и с комунисти, народната власт ги “припознала” като свои.
Ген. Иван Дипчев е осъден на смърт, след това присъдата е променена на доживотен затвор. Умира на 30 март 1954 г. в концлагера край Ловеч. Гробът му и до днес е неизвестен.”
08:17 22.04.2019
Мурка
Коментиран от #18
03:59 22.04.2026
