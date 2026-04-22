22 април 1876 г. Осветено е знамето на въстанието

22 Април, 2026 03:13

На 22 април 1876 г. в Панагюрище е осветено знамето за Априлското въстание. То е изработено от Райна Княгиня.

В деня на обявяването на въстанието тя го развява редом с Бенковски.

Райна Попгеоргиева Футекова-Дипчева, известна като Райна Княгиня, е българска учителка.

След Априлското въстание тя е заловена от турците и подложена на тежки страдания. След намесата на европейските дипломати, Райна е освободена и изпратена да учи в Москва. Там три години следва медицина и става акушерка.

Тя е първата дипломирана акушерка в България. Написва своята „Автобиография”, излязла най-напред на руски език. Едва през 1934 г. е преведена на български, като това е първата книга върху Априлското въстание.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 4 Хайл

    40 2 Отговор
    Светла им памет на героите загинали за България

    Коментиран от #22

    08:06 22.04.2019

  • 5 Усмивката

    11 4 Отговор
    А защо не напишете за тримата наследници станали жертва на репресии от страна на държавата.

    08:10 22.04.2019

  • 6 Усмивката

    14 2 Отговор
    Ето само част от „нашета ” все още недописана история .....„След 09.09.1944 г. къщата на Райна Княгиня, която тя строи като вдовица на ул. “Софроний Врачански” в София, е отчуждена. Генерал Дипчев прекарва години по концлагери и затвори. През 1954 г.

    комунистите го изправят пред съд в Троян за измислени престъпления

    отпреди 30 години. Куриозното е, че са го съдили заради участието му в преследването на разбойническата чета на Васил Героя и Дочо Узунов. Те си били истински бандити и в Ловешко били пропищели от наглите им обири. Но понеже преди 9 септември дружали и с комунисти, народната власт ги “припознала” като свои.

    Ген. Иван Дипчев е осъден на смърт, след това присъдата е променена на доживотен затвор. Умира на 30 март 1954 г. в концлагера край Ловеч. Гробът му и до днес е неизвестен.”

    08:17 22.04.2019

  • 7 Тръмп

    18 8 Отговор
    Комунистите избиха всички Герои за да останат само те!!!:):):)

    Коментиран от #10

    08:42 22.04.2019

  • 8 ИМПЕРИАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Самарското знаме е ушито за Априлското въстание си остава в Русия до началото войната. Хилядите пушки, закупени с дарения от българските емигранти за въстанието, така си ИЗГНИВАТ в чуждите складове. Само търговецът Николай Миронов закупува 8 000 пушки, които ръждясват в одеските складове. Затова въоръжението на въстанниците бе с дървени черешови топчета и хартиени фишеци, които се навлажниха от кроткия майски дъжд.

    13:09 22.04.2019

  • 9 патриотъ

    11 0 Отговор
    Ако знаеха нашите герои за какво са се борили и докъде я докарахме,едва ли биха желали да дават живота си за свободата на България!

    13:57 22.04.2019

  • 11 Хасан

    1 16 Отговор
    Какво възстание? Това са митове и легенди. Художествени измислици. Никога не е имало възстания, воеводи, хайдути и т.н. Имало е само разбойници и бандити.

    14:01 23.04.2019

  • 12 The TRAPPER

    10 2 Отговор
    ТОЗ КОЙТО ПАДНЕ В БОЙ ЗА СВОБОДА ТОЙ НЕ УМИРА !! ПОКЛОН !!

    Коментиран от #16

    21:35 23.04.2019

  • 14 Мурка

    4 5 Отговор
