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Свикаха два протеста срещу избора на Кошлуков
Единият протест е с инициатор поета и общественик Манол Глишев
Два протеста бяха обявени за тази вечер веднага след новината, че Емил Кошлуков е избран за генерален директор на БНТ.
Единият протест е с инициатор поета и общественик Манол Глишев. Той е насрочен за 18:30 ч пред Министерския съвет със заявката, че ще се провежда там всеки петък по същото време.
Едновременно бяха опраскани радиото и телевизията. В петък. Някаква млада калинка стана шеф на радио "София", а одиозният Кошлуков получава БНТ. Положението е много по-лошо, отколкото беше в 2013. Майка ми казва, че в 1989 са се надявали поне конкурсите да станат честни. Не се случи. (...) Време е за оставки, Бял автобус и други неща. Ако сме хора, всяка вечер ще почнем пак да се събираме при Министерския съвет от шест и половина. Идвайте и споделяйте, призова Глишев, цитиран от offnews.bg.
Художникът и природозащитник Владо Руменов пък свика демонстрация пред сградата на БНТ в 18:00. Събитието бе обявено във фейсбук и е озаглавено "КОЙшлуков, вън от БНТ!"
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Коментиран от #16
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Коментиран от #13
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13 18:44
До коментар #10 от "Нела":
Точно така, да си останем само гей-соросоиди и да си бъркаме по дупките!
Коментиран от #21
-0 +4
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14 18:58
-0 +4
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Неутрално
15 18:59
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16 19:13
До коментар #9 от "зрител":
И за какво го ,,уважаваш"
Коментиран от #18
-1 +3
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17 20:14
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18 20:32
До коментар #16 от "Боне крайненеца":
За това,че е бил в комунистически затвор. Докато Вие сте бил послушко!
Коментиран от #26, #27
-5 +1
(гост)
Неутрално
19 20:33
-0 +4
(гост)
Неутрално
20 20:42
без да го играем на КЕВР и марионетки...елементарно момче си изхабил си и малкато, което си имал ,нямаш хъс за бизнес
рушвета те вълнува положително и Доган те управлява успешно като Камикадзе, аут си....
-2 +4
(гост)
Неутрално
21 21:16
До коментар #13 от "1234":
Някога казвали ли са ти, че си умен. Съмнявам се.
Коментиран от #28
-1 +0
(гост)
Неутрално
22 21:29
Той кервана да върви кучетата винаги ще лаят.
-6 +1
(гост)
Неутрално
23 21:40
-0 +4
(гост)
Неутрално
24 21:59
НА ТОВА ЛИЦЕ - КОШЛУКОВ
ЗА ШЕФ НА БЪЛГАРСКАТА
НАЦИОНАЛНА
ТЕЛЕВИЗИЯ
Е ЧУДОВИЩЕН...
ЗАЩОТО
ТОВА ЛИЦЕ - КОШЛУКОВ
Е ОСЪЖДАНО
ЗА ТЕЖКИ КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ...
ФАКТ...
ДА - ПО ВРЕМЕТО
НА СОЦИАЛИЗМА В БЪЛГАРИЯ....
....НО ЕТО ЗА КАКВО Е ОСЪДЕН -
....КАТО БИЛ ВОЙНИК
СЛЕД ПОРЕДНОТО ЯКО НАПИВАНЕ
КОШЛУКОВ СЕ ДОБРАЛ
ДО КАРТЕЧНИЦА
ЗАРЕДИЛ Я
И Я ПОСТАВИЛ
НА ЕДИН ПРОЗОРЕЦ
В ПОДЕЛЕНИЕТО КЪДЕТО СЛУЖИЛ
И ЗАПЛАШИЛ,
ЧЕ ЩЕ ИЗПОЗАСТРЕЛЯ
ВСИЧКИ НАОКОЛО....
....ТОВА САМО ЕДНО
ОТ ПРЕСТЪПНИТЕ ДЕЯНИЯ
КОИТО ТОГАВА КОШЛУКОВ
Е ИЗВЪРШИЛ
И Е ОСЪДЕН
ОТ БЪЛГАРСКИЯ СЪД
НА НЯКОЛКО ГОДИНИ ЗАТВОР
И ДОСЛУЖВАНЕ В ДИСЦИПА...
...НО КОШЛУКОВ
ЗА ДА ОТЪРВЕ ЗАТВОРА
И ДИСЦИПА
СЕ САМОПРЕДЛАГА
ЗА АГЕНТ - ДОНОСНИК
НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА
ТАЙНА СЛУЖБА -
ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ...
...И ЗАПОЧВА ДА СЪЧИНЯВА
НАЙ-ПОДЛИТЕ И НАЙ- ГНУСНИТЕ
КЛЕВЕТИ И ДОНОСИ
ЗА СВОИТЕ ДРУГАРИ
И РЕДОВНО ДА ГИ ПРЕДАВА
И ДА ДОКЛАДВА
НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ....
...И РЕДОВНО ДА СИ ПОЛУЧАВА
ЗАПЛАЩАНЕ ОТ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ...
....ЕТО ТОЗИ КОШЛУКОВ,
ТОЗИ ОСЪЖДАН
КРИМИНЛЕН ПРИСТЪПНИК,
ТОЗИ ЖАЛЪК АГЕНТ - ДОНОСНИК
И ПОМИЯР НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА
ТАЙНА СЛУЖБА
СЕГА Е ПОСТАВЕН
ЗА ШЕФ
НА НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ...
ЧЕСТИТО НАРОДЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!
Коментиран от #31
-0 +5
(гост)
Неутрално
25 21:59
НА ТОВА ЛИЦЕ - КОШЛУКОВ
ЗА ШЕФ НА БЪЛГАРСКАТА
НАЦИОНАЛНА
ТЕЛЕВИЗИЯ
Е ЧУДОВИЩЕН...
ЗАЩОТО
ТОВА ЛИЦЕ - КОШЛУКОВ
Е ОСЪЖДАНО
ЗА ТЕЖКИ КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ...
ФАКТ...
ДА - ПО ВРЕМЕТО
НА СОЦИАЛИЗМА В БЪЛГАРИЯ....
....НО ЕТО ЗА КАКВО Е ОСЪДЕН -
....КАТО БИЛ ВОЙНИК
СЛЕД ПОРЕДНОТО ЯКО НАПИВАНЕ
КОШЛУКОВ СЕ ДОБРАЛ
ДО КАРТЕЧНИЦА
ЗАРЕДИЛ Я
И Я ПОСТАВИЛ
НА ЕДИН ПРОЗОРЕЦ
В ПОДЕЛЕНИЕТО КЪДЕТО СЛУЖИЛ
И ЗАПЛАШИЛ,
ЧЕ ЩЕ ИЗПОЗАСТРЕЛЯ
ВСИЧКИ НАОКОЛО....
....ТОВА САМО ЕДНО
ОТ ПРЕСТЪПНИТЕ ДЕЯНИЯ
КОИТО ТОГАВА КОШЛУКОВ
Е ИЗВЪРШИЛ
И Е ОСЪДЕН
ОТ БЪЛГАРСКИЯ СЪД
НА НЯКОЛКО ГОДИНИ ЗАТВОР
И ДОСЛУЖВАНЕ В ДИСЦИПА...
...НО КОШЛУКОВ
ЗА ДА ОТЪРВЕ ЗАТВОРА
И ДИСЦИПА
СЕ САМОПРЕДЛАГА
ЗА АГЕНТ - ДОНОСНИК
НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА
ТАЙНА СЛУЖБА -
ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ...
...И ЗАПОЧВА ДА СЪЧИНЯВА
НАЙ-ПОДЛИТЕ И НАЙ- ГНУСНИТЕ
КЛЕВЕТИ И ДОНОСИ
ЗА СВОИТЕ ДРУГАРИ
И РЕДОВНО ДА ГИ ПРЕДАВА
И ДА ДОКЛАДВА
НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ....
...И РЕДОВНО ДА СИ ПОЛУЧАВА
ЗАПЛАЩАНЕ ОТ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ...
....ЕТО ТОЗИ КОШЛУКОВ,
ТОЗИ ОСЪЖДАН
КРИМИНЛЕН ПРИСТЪПНИК,
ТОЗИ ЖАЛЪК АГЕНТ - ДОНОСНИК
И ПОМИЯР НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА
ТАЙНА СЛУЖБА
СЕГА Е ПОСТАВЕН
ЗА ШЕФ
НА НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ...
ЧЕСТИТО НАРОДЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!
-0 +4
(гост)
Неутрално
26 00:00
До коментар #18 от "Благоев":
Значи всички затворници пред 10 ги ,уважаваш" , а послушкото" беше пред изключване от училище заради членство в ,,Никола Петков" !
-0 +1
(гост)
Неутрално
27 00:06
До коментар #18 от "Благоев":
,,Комунистически затвор " е същото като ,,фашистки" преди 9 ти, на 8 септември в затвора , а на 9 - ти активен борец!
-1 +1
(гост)
Неутрално
28 00:35
До коментар #21 от "Нела":
Нела,не си критерий. Ама сьмнявай се на воля. В теб едва ли се сьмняват,за кват и да е.
-0 +0
(гост)
Неутрално
29 00:37
-0 +1
(гост)
Неутрално
30 06:13
-0 +2
(гост)
Неутрално
33 10:59
-0 +0