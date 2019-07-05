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Свикаха два протеста срещу избора на Кошлуков

Свикаха два протеста срещу избора на Кошлуков

Единият протест е с инициатор поета и общественик Манол Глишев

Публикувана: 5 Юли, 2019 17:39
33 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 2647
Свикаха два протеста срещу избора на Кошлуков
Снимка: БГНЕС
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Два протеста бяха обявени за тази вечер веднага след новината, че Емил Кошлуков е избран за генерален директор на БНТ.

Единият протест е с инициатор поета и общественик Манол Глишев. Той е насрочен за 18:30 ч пред Министерския съвет със заявката, че ще се провежда там всеки петък по същото време.

Едновременно бяха опраскани радиото и телевизията. В петък. Някаква млада калинка стана шеф на радио "София", а одиозният Кошлуков получава БНТ. Положението е много по-лошо, отколкото беше в 2013. Майка ми казва, че в 1989 са се надявали поне конкурсите да станат честни. Не се случи. (...) Време е за оставки, Бял автобус и други неща. Ако сме хора, всяка вечер ще почнем пак да се събираме при Министерския съвет от шест и половина. Идвайте и споделяйте, призова Глишев, цитиран от offnews.bg.

Художникът и природозащитник Владо Руменов пък свика демонстрация пред сградата на БНТ в 18:00. Събитието бе обявено във фейсбук и е озаглавено "КОЙшлуков, вън от БНТ!"

България

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Коментари към статията
в полудрямка
(гост)

Неутрално
1 17:43
 
05.07.19 Отговор
Мислите че дедо спи ли М ?

Оценка:
-1 +2

Bahti
(гост)

Неутрално
2 17:45
 
05.07.19 Отговор
И кой гледа телевизия? Тва е доброволна лоботомия. И кво бнт? Смях.

Оценка:
-4 +12

7777
(гост)

Неутрално
3 17:45
 
05.07.19 Отговор
Кошлуков не е за журналист, те директор на телевизия ще го правят. След неговото назначение ще отидем на 150 място по свобода на словото и печата.

Оценка:
-8 +30

пипи дългото чорапче
(гост)

Неутрално
4 17:45
 
05.07.19 Отговор
Вчера Росен иначе днеска КошлуковДавайте,има още директорски места-на уча, общински болници и предприят и я. . АМА там няма да пипате-ваши калинки са

Оценка:
-2 +9

Честито
(гост)

Неутрално
5 17:53
 
05.07.19 Отговор
Поредното недоразумение от наглата олигархия в сбърканата ни държава

Оценка:
-1 +22

Аз,шефът-КошлукоФ
(гост)

Неутрално
6 18:05
 
05.07.19 Отговор
Спирам ''Стани богат'' и ''Референдум''.Да му мисли Добрина Чешмата.Като я гледам колко тенденциозно води предаването,редно беше все някой да и врътне ''крана''.

Оценка:
-4 +10

лаборант
(гост)

Неутрално
7 18:07
 
05.07.19 Отговор
Протестират срещу Кошлука, а иначе си гласуват за сикаджията и шайката му.

Оценка:
-2 +22

гост
(гост)

Неутрално
8 18:11
 
05.07.19 Отговор
свикнахте като не е вашия човек събирате пет човека и хайде пред министерския съвет а да видим колко ще се съберете и само вашето мнение ли е меродавно защо си мислите , че нормалните хора харесват Сашо Диков или некой друг и какъв е този Глишев ли е глист ли за да определя кой ше е директор на БНТ не беше ли същият дето преди време пак спретна скандал в БНТ айде у лево

Оценка:
-12 +6

зрител
(гост)

Неутрално
9 18:13
 
05.07.19 Отговор
много уважавам Кошлуков още от протеститекоито организираше и ще се разочаровам много , ако отстъпи на некакви не доказали се хора ламтящи за власт

Коментиран от #16


Оценка:
-22 +4

Нела
(гост)

Неутрално
10 18:20
 
05.07.19 Отговор
Прав е Глишев... макар и протестър, макар и финансиран от чужди организации и държави, е прав. Всяка вечер протести, докато не се измете всичко... гербави, соколи, прасета, комунисти и прочие.

Коментиран от #13


Оценка:
-8 +15

ГОШО
(гост)

Неутрално
11 18:30
 
05.07.19 Отговор
Трябвало е още 2\3 митига да свикат та да може всеки митингуващ със собствен митинг да е

Оценка:
-2 +8

Ха ха ха
(гост)

Неутрално
12 18:40
 
05.07.19 Отговор
Кошлуков е същия соросоиден боклук като протестиращите, само дето е малко по хетеросексуален!

Оценка:
-4 +5

1234
(гост)

Неутрално
13 18:44
 
05.07.19 Отговор

До коментар #10 от "Нела":


Точно така, да си останем само гей-соросоиди и да си бъркаме по дупките!

Коментиран от #21


Оценка:
-0 +4

Ша шибам
(гост)

Неутрално
14 18:58
 
05.07.19 Отговор
всички бекапета, депесета, кошлука и КОЙ - Свинята

Оценка:
-0 +4

Митю Пищова
(гост)

Неутрално
15 18:59
 
05.07.19 Отговор
във джакузито ша ги поря с големия питон като риби

Оценка:
-0 +2

Боне крайненеца
(гост)

Неутрално
16 19:13
 
05.07.19 Отговор

До коментар #9 от "зрител":


И за какво го ,,уважаваш"

Коментиран от #18


Оценка:
-1 +3

Гост
(гост)

Неутрално
17 20:14
 
05.07.19 Отговор
Кошлука станал на калинка. Какво падение.

Оценка:
-1 +4

Благоев
(гост)

Неутрално
18 20:32
 
05.07.19 Отговор

До коментар #16 от "Боне крайненеца":


За това,че е бил в комунистически затвор. Докато Вие сте бил послушко!

Коментиран от #26, #27


Оценка:
-5 +1

Брат ми
(гост)

Неутрално
19 20:33
 
05.07.19 Отговор
Много пъти съм писал за тоя Глишев,познавам го и ми е съсед.Много продажно и мързеливо човече.Прибира пари от НПО та и разни малумни хипари му се връзват.

Оценка:
-0 +4

Делфи Оракула
(гост)

Неутрално
20 20:42
 
05.07.19 Отговор
Кошлуков не ставаш бе джанъм, Гинка Върбакова ще те замести
без да го играем на КЕВР и марионетки...елементарно момче си изхабил си и малкато, което си имал ,нямаш хъс за бизнес
рушвета те вълнува положително и Доган те управлява успешно като Камикадзе, аут си....

Оценка:
-2 +4

Нела
(гост)

Неутрално
21 21:16
 
05.07.19 Отговор

До коментар #13 от "1234":


Някога казвали ли са ти, че си умен. Съмнявам се.

Коментиран от #28


Оценка:
-1 +0

Никола Николов
(гост)

Неутрално
22 21:29
 
05.07.19 Отговор
Да му е честито,но и отговорността е много голяма. Един достоен човек.
Той кервана да върви кучетата винаги ще лаят.

Оценка:
-6 +1

Townboy
(гост)

Неутрално
23 21:40
 
05.07.19 Отговор
Боко не стига че купи Нова ТВ ами си сложи "сабака" и в единствената читава медия у нас.

Оценка:
-0 +4

МИХАЙЛОВ
(гост)

Неутрално
24 21:59
 
05.07.19 Отговор
....ПРОБЛЕМА С ПОСТАВЯНЕТО
НА ТОВА ЛИЦЕ - КОШЛУКОВ
ЗА ШЕФ НА БЪЛГАРСКАТА
НАЦИОНАЛНА
ТЕЛЕВИЗИЯ
Е ЧУДОВИЩЕН...
ЗАЩОТО
ТОВА ЛИЦЕ - КОШЛУКОВ
Е ОСЪЖДАНО
ЗА ТЕЖКИ КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ...
ФАКТ...
ДА - ПО ВРЕМЕТО
НА СОЦИАЛИЗМА В БЪЛГАРИЯ....
....НО ЕТО ЗА КАКВО Е ОСЪДЕН -
....КАТО БИЛ ВОЙНИК
СЛЕД ПОРЕДНОТО ЯКО НАПИВАНЕ
КОШЛУКОВ СЕ ДОБРАЛ
ДО КАРТЕЧНИЦА
ЗАРЕДИЛ Я
И Я ПОСТАВИЛ
НА ЕДИН ПРОЗОРЕЦ
В ПОДЕЛЕНИЕТО КЪДЕТО СЛУЖИЛ
И ЗАПЛАШИЛ,
ЧЕ ЩЕ ИЗПОЗАСТРЕЛЯ
ВСИЧКИ НАОКОЛО....
....ТОВА САМО ЕДНО
ОТ ПРЕСТЪПНИТЕ ДЕЯНИЯ
КОИТО ТОГАВА КОШЛУКОВ
Е ИЗВЪРШИЛ
И Е ОСЪДЕН
ОТ БЪЛГАРСКИЯ СЪД
НА НЯКОЛКО ГОДИНИ ЗАТВОР
И ДОСЛУЖВАНЕ В ДИСЦИПА...
...НО КОШЛУКОВ
ЗА ДА ОТЪРВЕ ЗАТВОРА
И ДИСЦИПА
СЕ САМОПРЕДЛАГА
ЗА АГЕНТ - ДОНОСНИК
НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА
ТАЙНА СЛУЖБА -
ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ...
...И ЗАПОЧВА ДА СЪЧИНЯВА
НАЙ-ПОДЛИТЕ И НАЙ- ГНУСНИТЕ
КЛЕВЕТИ И ДОНОСИ
ЗА СВОИТЕ ДРУГАРИ
И РЕДОВНО ДА ГИ ПРЕДАВА
И ДА ДОКЛАДВА
НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ....
...И РЕДОВНО ДА СИ ПОЛУЧАВА
ЗАПЛАЩАНЕ ОТ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ...
....ЕТО ТОЗИ КОШЛУКОВ,
ТОЗИ ОСЪЖДАН
КРИМИНЛЕН ПРИСТЪПНИК,
ТОЗИ ЖАЛЪК АГЕНТ - ДОНОСНИК
И ПОМИЯР НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА
ТАЙНА СЛУЖБА
СЕГА Е ПОСТАВЕН
ЗА ШЕФ
НА НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ...
ЧЕСТИТО НАРОДЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!

Коментиран от #31


Оценка:
-0 +5

МИХАЙЛОВ
(гост)

Неутрално
25 21:59
 
05.07.19 Отговор
....ПРОБЛЕМА С ПОСТАВЯНЕТО
НА ТОВА ЛИЦЕ - КОШЛУКОВ
ЗА ШЕФ НА БЪЛГАРСКАТА
НАЦИОНАЛНА
ТЕЛЕВИЗИЯ
Е ЧУДОВИЩЕН...
ЗАЩОТО
ТОВА ЛИЦЕ - КОШЛУКОВ
Е ОСЪЖДАНО
ЗА ТЕЖКИ КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ...
ФАКТ...
ДА - ПО ВРЕМЕТО
НА СОЦИАЛИЗМА В БЪЛГАРИЯ....
....НО ЕТО ЗА КАКВО Е ОСЪДЕН -
....КАТО БИЛ ВОЙНИК
СЛЕД ПОРЕДНОТО ЯКО НАПИВАНЕ
КОШЛУКОВ СЕ ДОБРАЛ
ДО КАРТЕЧНИЦА
ЗАРЕДИЛ Я
И Я ПОСТАВИЛ
НА ЕДИН ПРОЗОРЕЦ
В ПОДЕЛЕНИЕТО КЪДЕТО СЛУЖИЛ
И ЗАПЛАШИЛ,
ЧЕ ЩЕ ИЗПОЗАСТРЕЛЯ
ВСИЧКИ НАОКОЛО....
....ТОВА САМО ЕДНО
ОТ ПРЕСТЪПНИТЕ ДЕЯНИЯ
КОИТО ТОГАВА КОШЛУКОВ
Е ИЗВЪРШИЛ
И Е ОСЪДЕН
ОТ БЪЛГАРСКИЯ СЪД
НА НЯКОЛКО ГОДИНИ ЗАТВОР
И ДОСЛУЖВАНЕ В ДИСЦИПА...
...НО КОШЛУКОВ
ЗА ДА ОТЪРВЕ ЗАТВОРА
И ДИСЦИПА
СЕ САМОПРЕДЛАГА
ЗА АГЕНТ - ДОНОСНИК
НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА
ТАЙНА СЛУЖБА -
ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ...
...И ЗАПОЧВА ДА СЪЧИНЯВА
НАЙ-ПОДЛИТЕ И НАЙ- ГНУСНИТЕ
КЛЕВЕТИ И ДОНОСИ
ЗА СВОИТЕ ДРУГАРИ
И РЕДОВНО ДА ГИ ПРЕДАВА
И ДА ДОКЛАДВА
НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ....
...И РЕДОВНО ДА СИ ПОЛУЧАВА
ЗАПЛАЩАНЕ ОТ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ...
....ЕТО ТОЗИ КОШЛУКОВ,
ТОЗИ ОСЪЖДАН
КРИМИНЛЕН ПРИСТЪПНИК,
ТОЗИ ЖАЛЪК АГЕНТ - ДОНОСНИК
И ПОМИЯР НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА
ТАЙНА СЛУЖБА
СЕГА Е ПОСТАВЕН
ЗА ШЕФ
НА НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ...
ЧЕСТИТО НАРОДЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!

Оценка:
-0 +4

От Пирдоп
(гост)

Неутрално
26 00:00
 
06.07.19 Отговор

До коментар #18 от "Благоев":


Значи всички затворници пред 10 ги ,уважаваш" , а послушкото" беше пред изключване от училище заради членство в ,,Никола Петков" !

Оценка:
-0 +1

Чинга чук
(гост)

Неутрално
27 00:06
 
06.07.19 Отговор

До коментар #18 от "Благоев":


,,Комунистически затвор " е същото като ,,фашистки" преди 9 ти, на 8 септември в затвора , а на 9 - ти активен борец!

Оценка:
-1 +1

Санчо
(гост)

Неутрално
28 00:35
 
06.07.19 Отговор

До коментар #21 от "Нела":


Нела,не си критерий. Ама сьмнявай се на воля. В теб едва ли се сьмняват,за кват и да е.

Оценка:
-0 +0

Вие къде живеете
(гост)

Неутрално
29 00:37
 
06.07.19 Отговор
Всички директори ги назначава властта. Само в някой по развити общества има професионални гилдии, които излъчват кандидати, които са избирани пак от властта. У нас е важно да си човек на човека. Ще те изучат в правилния университет ако нямаш тапия, ще те назначат и издигнат за норматив и ще станеш директор. Като се смени върхушката може пак да си господин никой, но може и да те запазят за по нататъшните дни. Зависи колко си полезен. Къде живеете питам та се учудвате?

Оценка:
-0 +1

пурия
(гост)

Неутрално
30 06:13
 
06.07.19 Отговор
и кво ви дреме, важното е мандат да мине, друг да доде... и пак. доде има държава и дебили в нея

Оценка:
-0 +2

31 06:20
 
06.07.19
Този коментар е премахнат от модератор
32 08:14
 
06.07.19
Този коментар е премахнат от модератор
Айк
(гост)

Неутрално
33 10:59
 
06.07.19 Отговор
Нормално, шефовете на БНТ и БНР винаги са назначавани на партиен принцип , а не по умения и заслуги.

Оценка:
-0 +0

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