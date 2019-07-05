Свикаха два протеста срещу избора на Кошлуков

Емил Кошлуков е избран за шеф на БНТ

Два протеста бяха обявени за тази вечер веднага след новината, че Емил Кошлуков е избран за генерален директор на БНТ.

Единият протест е с инициатор поета и общественик Манол Глишев. Той е насрочен за 18:30 ч пред Министерския съвет със заявката, че ще се провежда там всеки петък по същото време.

Едновременно бяха опраскани радиото и телевизията. В петък. Някаква млада калинка стана шеф на радио "София", а одиозният Кошлуков получава БНТ. Положението е много по-лошо, отколкото беше в 2013. Майка ми казва, че в 1989 са се надявали поне конкурсите да станат честни. Не се случи. (...) Време е за оставки, Бял автобус и други неща. Ако сме хора, всяка вечер ще почнем пак да се събираме при Министерския съвет от шест и половина. Идвайте и споделяйте, призова Глишев, цитиран от offnews.bg.

Художникът и природозащитник Владо Руменов пък свика демонстрация пред сградата на БНТ в 18:00. Събитието бе обявено във фейсбук и е озаглавено "КОЙшлуков, вън от БНТ!"

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