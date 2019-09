А1 пусна смартфони с до 50% намаление за новата учебна година

До края на септември потребителите могат да избират между пет модела смартфони, подходящи за ученици на промоционални цени

В месеца на учениците А1 стартира кампания с намаления за пет модела смартфони. Потребителите ще имат възможност да купят A1 Smart N9, Huawei P Smart 2019, Nokia 2.2, Motorola Moto One Lite и Alcatel 1s с до 50% намаление. Намалението е валидно с абонаментен план А1 ONE L или по-висок, като клиентите могат да изберат смартфон и в с функционален аксесоар и да получат 2 безплатни премии за застраховка Моят телефон.

A1 Smart N9

Първият собствен смартфон на А1 се позиционира в ниския клас смартфони, като включва характеристики от по-високия, сред които 5,47-инчов HD+IPS дисплей, четириядрен процесор, 16GB вградена памет и 2GB оперативна памет. На гърба на смартфона са разположени сензорът за пръстови отпечатъци и основната камера от 13MP. Селфи камерата е от 8MP, като предоставя различни режими за заснемане. При покупка на смартфона, потребителите ще открият в комплекта и прозрачен калъф, който пасва на елегантния му дизайн. A1 Smart N9 се предлага с 36-месечна гаранция за 4,99 лева на месец или 109,99 лева с план A1 ONE L.

Huawei P Smart (2019)

Смартфонът впечатлява с елегантен дизайн, мощен процесор, памет, батерия и функции с изкуствен интелект. Притежава 6,21-инчов FHD+ дисплей с минималистично пространство за селфи камерата тип „капка”. Всичко това се съчетава с извит 3D корпус с лъскава структура, тънък и елегантен профил. Основната камера е от 13MP (f/1.8) + 2MP сензор за повече дълбочина на кадъра. Селфи камерата е от 8MP, като автоматично разпознава 8 сцени, с което оптимизира снимките в реално време. AI функциите на основната камера идентифицират до 500 сцени, с възможност за сегментация в 22 категории. P Smart (2019) работи с осемядрен процесор, оптимизиран с AI функции и за по-добра производителност и по-добро използване на заряда на мощната 3 400 mAh батерия. Паметта за съхранение е 64GB, с възможност за увеличаване на капацитета с допълнителна карта памет до 512GB. Смартфонът работи с операционна система Android 9 Pie в комбинация с последния интерфейс от Huawei – EMUI 9.0, предлагащи по-голяма производителност, удобство и нови функции. Смартфонът се предлага в комплект с прозрачен калъф и е наличен за 9,50 лева на месец или 249,99 лева в брой с план A1 ONE L.

Nokia 2.2

Nokia 2.2 има изчистен дизайн със заоблени страни, правейки го удобен за държане с една ръка. Смартфонът има HD+ IPS дисплей с капковидно изрязан прорез и с големина от 5.71 инча. Nokia 2.2 разполага с основна камера от 13 MP (f/2.2), поддържаща HDR технология, автофокус, функциите за заснемане на панорамни изображения и заснемане на FHD видео до 1080 пиксела и до 30 кадъра в секунда. Селфи камерата е от 5 MP, като предоставя възможност за добавяне на различни филтри за снимане. Хардуерът се допълва от четириядрен процесор, оперативна памет от 2GB и 16GB вградена памет, която може да се увеличи с още 32GB чрез microSD карта памет, налична в комплекта. Моделът е част от програмата на Google – Android One, което означава, че от софтуера са премахнати излишните приложения, а операционната система получава бързи ъпдейти за сигурност. При покупка на смартфона настоящите и нови клиенти на А1 ще получат смартфона в комплект с оригинално хендсфри. Nokia 2.2 се предлага за 5,99 лева на месец или 119,99 лева в брой с план A1 ONE L.

Motorola Moto One Lite

Моделът се позиционира от нисък към среден клас, като притежава елегантен, красив дизайн със заоблени ръбове и прецизно изработен 2.5D Corning@ Gorilla® Glass панел. Moto One Lite има 5,9-инчов Max Vision HD+ дисплей, осигуряващ съотношение на страните от 19:9. На гърба има двойна камера 13MP + 2MP, а селфи камерата е от 8MP, като предоставя функция за добавяне на „боке“ ефекти. Основната камера предоставя различни функции като анимиране на избран елемент от статичен кадър, добавяне на цветен акцент към черно-бяла снимка, както и функцията Google Lens. Смартфонът има осемядрен процесор, 3GB оперативна памет и 32GB вградена памет, като при покупка клиентите на А1 ще получат допълнителен аксесоар – microSD карта памет с 32GB. Motorola Moto One Lite е достъпен за 9,50 лева на месец или 199,99 лева в брой с план A1 ONE L.

Alcatel 1s

Дизайнът е с изчистени и заоблени линии, правейки го удобен за държане с една ръка. Дисплеят е 5,5-инчов HD+ IPS LCD, със съотношение на страните от 18:9. Хардуерът е допълнен от осемядрен процесор, 3GB оперативна памет и 32GB памет за съхранение в базовата си версия, батерия от 3060 mAh. Alcatel 1s разполага с основен сензор от 13MP с интерполация до 16 MP и сензор за дълбочина от 2MP, като камерата включва HDR технология, функция за заснемане на панорамни изображения и по-добро заснемане в ниска осветеност, благодарение на LED светкавицата. Смартфонът работи с най-новата версия на Android – 9 Pie, даваща повече възможности на потребителите. Alcatel 1s се предлага в комплект с TTEC RIO хендсфри за 4,50 лева на месец или 108 лева в брой с план А1 ONE L.

