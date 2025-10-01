Новини
България »
Васил Терзиев: София не е сцена за саботаж

1 Октомври, 2025 09:50 2 254 25

Васил Терзиев: София не е сцена за саботаж

  • васил терзиев-
  • софия-
  • мррб-
  • проекти

МРРБ продължава да бави парите за разплащане на вече завършени проекти в София, твърди кметът на столицата

Васил Терзиев: София не е сцена за саботаж - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Едва 98 554 лв. държавни средства е получила Столичната община до момента по одобрените 156 проекта за 2025 г. и само 10 споразумения за обекти в районите Панчарево, Банкя, Младост и Илинден., съобщиха от пресцентъра на общината.

Според „Московска“ 33 забавянията в преводите на държавни средства по програмата за общинско финансиране застрашава разплащанията и реализацията на ключови инфраструктурни проекти в столицата.

Сред засегнатите проекти са ремонтът на бул. „Александър Стамболийски“, мостът на Бакърена фабрика, който беше отворен за движение преди месец, и ул. „Опълченска“. За тях към момента не е преведен нито лев за тази година.

За сравнение, други общини вече са получили стотици милиони по същата програма. В отчетите на МРРБ към 31 август 2025 г. се вижда, че по същата програма са платени 435 млн. лв. за 720 проекта към 214 общини.

"Като кмет не мога да допусна политически игри и забавяне на средства да спират развитието на града. Всяка улица, всеки мост, всяка детска градина са част от ежедневието на всеки софиянец и ще настоявам средствата, които се полагат на гражданите ни, да бъдат изплатени изцяло“, каза кметът на София Васил Терзиев.

„София не е сцена за саботаж. Липсата на разплащане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за обекти с държавно финансиране затруднява работата по големи строителни обекти, поставя под риск качеството на изпълнение и възможността да се осигури коректно отношение към бизнеса и работещите в столицата“, заяви зам.-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

Общината ще продължи да настоява за бързо и безусловно изплащане на полагащите се средства.

В края на август Васил Терзиев обяви, че държавата общо дължи на София близо 19 млн. лв.

През 2024 г. от "Московска" 33 са били поискани плащания за 11 млн. лв., а са получила едва половината от тези средства. Още 43 хил. лв. от тях са постъпили едва през юли 2025 г., обяви тогава столичният кмет.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 прокурор

    47 3 Отговор
    Прасето Тиква ще бъде влачено с куки по улиците.

    13:02 20.11.2019

  • 2 фен

    19 3 Отговор
    Обичаме те, Тиквуне!!!

    13:11 20.11.2019

  • 3 Мартин

    37 2 Отговор
    Управляват ни невменяеми хора. На някакъв форум преди дни Бойко каза "Стотици хиляди хора в момента строят магистрали със хиляди тежки машини" - Стотици хиляди хора... демек, повече от 200 000 човека строят магистрала? Колко стотици хиляди, 500 хиляди човека? На ръка ли се строи, каква дейност могат да извършват стотици хиляди хора?

    Коментиран от #18

    13:19 20.11.2019

  • 4 Чалгария

    36 2 Отговор
    Избирателите също са невменяеми.

    13:29 20.11.2019

  • 5 Симо Кобурев

    20 0 Отговор
    Давай Баце нека лаят, Гешев и Цацата нема да те барат - вервай ми!

    15:51 20.11.2019

  • 6 Радио Ереван

    21 0 Отговор
    Питали ББ - Колко е 2+2?
    Е, зависи - ако имам да вземам е 5, ако имам да давам е 3.

    16:18 20.11.2019

  • 7 кючук чобан Калитко

    16 0 Отговор
    Все още не съм го чул да говори за КАЧЕСТВОТО на иградените/ремонтираните пътища (улици, пътища от републиканската пътна мрежа и магистрали).

    Чувствам, че нещо му е неудобна тазим тема!

    16:44 20.11.2019

  • 8 Шопо

    7 0 Отговор
    Когато нема кой да търси сметка, оти да не си харчиш както ти доде!?
    Па и слушатели бол!!!

    17:29 20.11.2019

  • 9 Страшен Премиер

    6 0 Отговор
    Еех, де да имахме милиардите на Борисов, и властта над Прокуратура и Полицията , пазят го и ще пазят, че ако го изпуснат става мътна и кървава !
    Гешев със сигурност ще подкара дизелова ракета, с втори космонавт
    Цацаров.

    00:58 21.11.2019

  • 10 СТРоят с народни пари

    3 1 Отговор
    А после искат пари от народа за това че ползва неговото си....

    Коментиран от #14

    18:28 21.11.2019

  • 11 Анонимен

    0 1 Отговор
    Ми подай си документите! Той иска първо парите, а после евентуално и работата.

    09:52 01.10.2025

  • 12 Избиват Българско население

    2 0 Отговор
    Прокуратурата е е заповядала на МВР да избиват Българско население!Политиците се правят на луди!

    09:52 01.10.2025

  • 13 лоза

    1 0 Отговор
    София не е сцена за малолитраж.

    09:53 01.10.2025

  • 14 Ако знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "СТРоят с народни пари":

    как се строи инфраструктура и се предоставят комунални услуги без пари, кажи, не го пази в тайна от човечеството..

    09:54 01.10.2025

  • 15 Трол

    0 0 Отговор
    София е сцена от компютърна игра, където главният герой е в сблъсък със зомбита.

    09:55 01.10.2025

  • 16 Политици ГЕРБ и МВР крият убийци

    4 1 Отговор
    ГЕРБ (ДС) вкарват само гн-усове в политиката за да унищожат и прогонят хората!Само София остана горе долу читава!

    Коментиран от #19

    09:55 01.10.2025

  • 17 кмете

    1 1 Отговор
    Кво стана с моста на Околовръстното и Бояна? Половината ти мандат мина, а си седи затворен. Или много питам?

    09:56 01.10.2025

  • 18 Да ти кажа

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Мартин":

    Стотици ЗАПЕТАЙКА хиляди.Това запетайките ги нямате за нищо.Ама нали все Борисов трябва да е виновен...

    09:57 01.10.2025

  • 19 брей

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Политици ГЕРБ и МВР крият убийци":

    Васко Ухото не беше ли против ГЕРБ? Как го е фкарал ГЕРП тогава?

    Коментиран от #20

    09:57 01.10.2025

  • 20 Аз аз

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "брей":

    Правят се на циркаджии, всички са заедно за много пари!

    09:59 01.10.2025

  • 21 ГЕРБ ПЕРНИК УБИЙЦИ

    1 1 Отговор
    От ГЕРБ не могат да обяснят защо всичките им политици са гнусни хора,кой ги назначава!?

    10:01 01.10.2025

  • 22 Васил Терзиев, Васко ДС Унуката

    1 0 Отговор
    е Сцена за ДС Корупция.😁

    10:03 01.10.2025

  • 23 Да питам

    0 0 Отговор
    Какви политически игри се играят със санирането? Кой с кого си мери....възможността да прави напук.Ще изпуснем европейски пари .

    10:03 01.10.2025

  • 24 Симеон Иванов

    1 0 Отговор
    Все някой е виновен на неможачите.
    А защо спряхте премахването на излезлите употреба автомобили г-н Неможач?

    Коментиран от #25

    10:14 01.10.2025

  • 25 Васко съм

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Симеон Иванов":

    Много питаш ти и ще ти дойдат гости.

    10:16 01.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове