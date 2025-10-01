Едва 98 554 лв. държавни средства е получила Столичната община до момента по одобрените 156 проекта за 2025 г. и само 10 споразумения за обекти в районите Панчарево, Банкя, Младост и Илинден., съобщиха от пресцентъра на общината.
Според „Московска“ 33 забавянията в преводите на държавни средства по програмата за общинско финансиране застрашава разплащанията и реализацията на ключови инфраструктурни проекти в столицата.
Сред засегнатите проекти са ремонтът на бул. „Александър Стамболийски“, мостът на Бакърена фабрика, който беше отворен за движение преди месец, и ул. „Опълченска“. За тях към момента не е преведен нито лев за тази година.
За сравнение, други общини вече са получили стотици милиони по същата програма. В отчетите на МРРБ към 31 август 2025 г. се вижда, че по същата програма са платени 435 млн. лв. за 720 проекта към 214 общини.
"Като кмет не мога да допусна политически игри и забавяне на средства да спират развитието на града. Всяка улица, всеки мост, всяка детска градина са част от ежедневието на всеки софиянец и ще настоявам средствата, които се полагат на гражданите ни, да бъдат изплатени изцяло“, каза кметът на София Васил Терзиев.
„София не е сцена за саботаж. Липсата на разплащане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за обекти с държавно финансиране затруднява работата по големи строителни обекти, поставя под риск качеството на изпълнение и възможността да се осигури коректно отношение към бизнеса и работещите в столицата“, заяви зам.-кметът по обществено строителство Никола Лютов.
Общината ще продължи да настоява за бързо и безусловно изплащане на полагащите се средства.
В края на август Васил Терзиев обяви, че държавата общо дължи на София близо 19 млн. лв.
През 2024 г. от "Московска" 33 са били поискани плащания за 11 млн. лв., а са получила едва половината от тези средства. Още 43 хил. лв. от тях са постъпили едва през юли 2025 г., обяви тогава столичният кмет.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 прокурор
13:02 20.11.2019
2 фен
13:11 20.11.2019
3 Мартин
Коментиран от #18
13:19 20.11.2019
4 Чалгария
13:29 20.11.2019
5 Симо Кобурев
15:51 20.11.2019
6 Радио Ереван
Е, зависи - ако имам да вземам е 5, ако имам да давам е 3.
16:18 20.11.2019
7 кючук чобан Калитко
Чувствам, че нещо му е неудобна тазим тема!
16:44 20.11.2019
8 Шопо
Па и слушатели бол!!!
17:29 20.11.2019
9 Страшен Премиер
Гешев със сигурност ще подкара дизелова ракета, с втори космонавт
Цацаров.
00:58 21.11.2019
10 СТРоят с народни пари
Коментиран от #14
18:28 21.11.2019
11 Анонимен
09:52 01.10.2025
12 Избиват Българско население
09:52 01.10.2025
13 лоза
09:53 01.10.2025
14 Ако знаеш
До коментар #10 от "СТРоят с народни пари":как се строи инфраструктура и се предоставят комунални услуги без пари, кажи, не го пази в тайна от човечеството..
09:54 01.10.2025
15 Трол
09:55 01.10.2025
16 Политици ГЕРБ и МВР крият убийци
Коментиран от #19
09:55 01.10.2025
17 кмете
09:56 01.10.2025
18 Да ти кажа
До коментар #3 от "Мартин":Стотици ЗАПЕТАЙКА хиляди.Това запетайките ги нямате за нищо.Ама нали все Борисов трябва да е виновен...
09:57 01.10.2025
19 брей
До коментар #16 от "Политици ГЕРБ и МВР крият убийци":Васко Ухото не беше ли против ГЕРБ? Как го е фкарал ГЕРП тогава?
Коментиран от #20
09:57 01.10.2025
20 Аз аз
До коментар #19 от "брей":Правят се на циркаджии, всички са заедно за много пари!
09:59 01.10.2025
21 ГЕРБ ПЕРНИК УБИЙЦИ
10:01 01.10.2025
22 Васил Терзиев, Васко ДС Унуката
10:03 01.10.2025
23 Да питам
10:03 01.10.2025
24 Симеон Иванов
А защо спряхте премахването на излезлите употреба автомобили г-н Неможач?
Коментиран от #25
10:14 01.10.2025
25 Васко съм
До коментар #24 от "Симеон Иванов":Много питаш ти и ще ти дойдат гости.
10:16 01.10.2025