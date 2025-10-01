Едва 98 554 лв. държавни средства е получила Столичната община до момента по одобрените 156 проекта за 2025 г. и само 10 споразумения за обекти в районите Панчарево, Банкя, Младост и Илинден., съобщиха от пресцентъра на общината.

Според „Московска“ 33 забавянията в преводите на държавни средства по програмата за общинско финансиране застрашава разплащанията и реализацията на ключови инфраструктурни проекти в столицата.

Сред засегнатите проекти са ремонтът на бул. „Александър Стамболийски“, мостът на Бакърена фабрика, който беше отворен за движение преди месец, и ул. „Опълченска“. За тях към момента не е преведен нито лев за тази година.

За сравнение, други общини вече са получили стотици милиони по същата програма. В отчетите на МРРБ към 31 август 2025 г. се вижда, че по същата програма са платени 435 млн. лв. за 720 проекта към 214 общини.

"Като кмет не мога да допусна политически игри и забавяне на средства да спират развитието на града. Всяка улица, всеки мост, всяка детска градина са част от ежедневието на всеки софиянец и ще настоявам средствата, които се полагат на гражданите ни, да бъдат изплатени изцяло“, каза кметът на София Васил Терзиев.

„София не е сцена за саботаж. Липсата на разплащане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за обекти с държавно финансиране затруднява работата по големи строителни обекти, поставя под риск качеството на изпълнение и възможността да се осигури коректно отношение към бизнеса и работещите в столицата“, заяви зам.-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

Общината ще продължи да настоява за бързо и безусловно изплащане на полагащите се средства.

В края на август Васил Терзиев обяви, че държавата общо дължи на София близо 19 млн. лв.

През 2024 г. от "Московска" 33 са били поискани плащания за 11 млн. лв., а са получила едва половината от тези средства. Още 43 хил. лв. от тях са постъпили едва през юли 2025 г., обяви тогава столичният кмет.