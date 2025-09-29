Новини
България »
София »
Столична община стартира основен ремонт на язовир “Иваняне-2”

29 Септември, 2025 10:17 2 451 15

Столична община стартира основен ремонт на язовир “Иваняне-2”

  • со-
  • ремонт-
  • иваняне-2-
  • язовир

Продължава и мащабното почистване на реките в София

Столична община стартира основен ремонт на язовир “Иваняне-2” - 1
Снимки: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столична община започна изпълнението на дългоочакван проект за реконструкция на язовир „Иваняне-2“. Съоръжението, разположено между квартал Филиповци (район „Люлин“) и село Иваняне (район „Банкя“), е от голямо значение за безопасността на хората и защитата на градската среда. Проектът е изцяло финансиран от бюджета на Столична община със стойност 743 810,00 лв. с ДДС.

Основният ремонт е не просто строителен проект, а дългосрочна инвестиция в сигурността на гражданите, опазването на природата и адаптацията към климатичните промени. Язовирът е определен като обект с ниска степен на потенциална опасност, но текущото му състояние (полуразрушен преливник, компрометирана язовирна стена, затлачено водохранилище и неработещ изпускател), създава реален риск от наводнение, което налага спешни мерки.

Какво включва проектът за реконструкция?

За да се възстанови функционалността на язовира и да се гарантира неговата безопасност, са предвидени следните дейности:

Преоткосиране на язовирната стена с изграждане на устойчиви откоси, които ще бъдат затревени за защита от ерозия.

Изграждане на нов преливник, бързоток и енергогасител, които ще осигурят контролиран и безопасен поток на водата.

Пълна реконструкция на основния изпускател, за да може да се регулира нивото на водата в язовира.

Премахване на стария авариен канал.

Инсталиране на контролно-измервателна система, с която ще се следи състоянието на язовира.

Проектът е разработен от професионални екипи, което гарантира устойчивост и безопасност на съоръжението и е в съответствие с всички национални и европейски нормативи. Използвани са детайлни хидравлични и статични модели, за да се гарантира, че техническите решения са оптимални. Предвидено е използване на висококачествени материали, възстановяване на водоплътността на стената и почистване на отпадъци, като същевременно ще се запазят естествените хабитати в района. Срокът за изпълнение на всички дейности е 175 работни дни от датата на откриване на строителната площадка.

София има ангажимент към поддръжката на общо 10 язовира, които се използват предимно за любителски риболов и отдих. Два от тях - в кварталите Сеславци и Кремиковци, са изведени от експлоатация, което означава, че няма вода в тях, но държавата все още не е потвърдила официално ликвидацията им, въпреки настоятелните опити на Столична община да се стартира такава процедура. За останалите 8 язовира Столична община се грижи като поддържа откосите на язовирните стени, извършва текущи ремонтни дейности и почиства речните корита на разстояние до 500 м. след преливните съоръжения.

Възстановяване на язовир „Иваняне-2“ е част от цялостната визия на Столична община за отговорно управление на водните ресурси. Те са ключова стъпка към по-безопасна, по-зелена и по-устойчива София, която поставя в центъра на градоустройството както хората, така и природата.

Продължава и мащабното почистване на реките в София.

Междувременно, Столична община продължава активно и с ускорени темпове изпълнението на своята програма за почистване на речните корита. Проектът, който стартира на 4 юли, обхваща 71 км от реки и дерета в урбанизираните територии на града и цели превенция на наводнения и подобряване на градската среда. Чрез ускорени административни процеси и работа по няколко обекта паралелно, общината цели да завърши планираните дейности до края на месец ноември, осигурявайки по-голяма безопасност и сигурност за жителите на София.

Столична община стартира основен ремонт на язовир “Иваняне-2”
Столична община стартира основен ремонт на язовир “Иваняне-2”
Столична община стартира основен ремонт на язовир “Иваняне-2”


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой си

    27 8 Отговор
    Много добре казано!

    13:02 03.02.2020

  • 2 rusnak

    21 17 Отговор
    С Руснаците, Българите винаги са се надигали, доказано исторически.

    Коментиран от #12

    13:03 03.02.2020

  • 3 За вода ли са само

    24 9 Отговор
    Протестите за оставката на безхаберните управляващи.

    13:04 03.02.2020

  • 4 Няма да върнат властта

    13 9 Отговор
    Ще я трансформират в удобна форма с тяхно водещо участие. И техните семейства ще са уредени на работа, доходи и живот, останалите ще са отделени в две категории- хора, които им "вършат" работа и могат да използват и такива от които нямат полза, нямат право на работа и съществуване. То и в световен план е измислено, тук само го приспособяваме това ново робство.

    13:12 03.02.2020

  • 5 Случаен

    11 11 Отговор
    Най-хубавото от всичко е,че сега няма как да ,,вьрви,, мутренско-милиционерската схема с ,,антипротестите,, на Шиши и Боко.... Като няма вода,няма

    13:16 03.02.2020

  • 6 Гост

    12 10 Отговор
    Абсолютно вярно и точно описание на случващото се в нашата мила Родина! Няма надежда!

    13:32 03.02.2020

  • 7 Byg

    11 17 Отговор
    Вярно е че в Перник има безводие , но също така е вярно че е само в Перник. Вярно е че протестите са платени в по голямата си част протестиращите не са даже от Перник а стадо от някакви партийки с незнайни овчари-копейкаджии. Вярно е че се прави всичко възможно да се помогне на Перник от институциите в държавата , както и е вярно че много от политиците и техни сателити искат да попречат на това да се случи. Яловата опозиция барабар с дпс правят всичко възможно да саботират управлението на държавата , те са основния действащ паразит който пречи на това България да се оттласка от положението в което се намира , положение в което я докара дивия комунизъм и руските кръвопийци.

    14:27 03.02.2020

  • 8 АзАз

    13 1 Отговор
    В България живеят ОВЦЕ, а не хора. Голяма част от овцете са доволни ,че могат всяка седмица да ходят някъде и да се налапат с евтина храна евтин алкохол. Най-често плюскат в Сърбия. И защото са доволни никой не протестира. Мърша сме си, а не народ, това е простата истина. Не се сърдете на никого, а на себе си, мършата няма как да има държава. Преди 140 г. са ни я подарили и вижте какво се случва - опоскаха я алчни и тъпи мърши, а мързеливите и страхливи мърши стоят и гледат.

    18:08 03.02.2020

  • 9 Бегето 21 век 😂😂😂😂

    1 2 Отговор
    Вода нема нищо нема територия гробище

    10:18 04.02.2020

  • 10 Седемте козякливи джуджета:

    4 1 Отговор
    Бе, я го нарежете за скрап, както паметника на съветската армия!
    И него мръсните комунисти са правили!

    10:28 29.09.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Ако не го драгират всичко е вятър и мъгла. Язовира е напълно затлачен. Поредната кражба на пари.

    10:37 29.09.2025

  • 12 Българин

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "rusnak":

    С руснаците винаги сме в мизерията.Руснак ходи си в руския крепостен свят.И пиши руснак с български букви.

    10:53 29.09.2025

  • 13 Кит

    3 0 Отговор
    ОК, да се почисти и рекултивира това място не е лоша идея, но представянето на един заблатен гьол с размери под 100 метра по дългата страна за "язовир" е поредното грандоманско пъчене на аматьорите-специалисти по смяна на изгорели крушки 😂😂😂

    11:04 29.09.2025

  • 14 вместо да ходят при кмета на плевен

    2 0 Отговор
    прекопават иваняне . малко папури и тиня . малкия дявол . ако го изкопаят още толкова ще е двоен и с повече вода . тъкмо да понамалят цената . най-лесно е статистика . 70 процента изтичала . 10 процента я крадели . и сега има 20 процента ама на тройна цена . значи като дойде еврото януари пак ще я повишат . нов язовир а старо име .

    11:07 29.09.2025

  • 15 миме

    0 0 Отговор
    яаа,да не би терзийсата вай накрая да си е размълдал палавото д..е?

    11:09 29.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове