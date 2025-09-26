Двама министри в Брезник заради безводието: Инвестираме 2,6 млн. лв. за водопровод

Вицепремиерът Атанас Зафиров и министърът на регионалното развитие Иван Иванов посетиха община Брезник във връзка с безводието. В Община Брезник те проведоха среща с кмета Васил Узунов, областния управител Людмил Веселинов и народния представител Христина Георгиева. Кметът Узунов запозна вицепремиера със ситуацията в Брезник и околността и наличието на манган във водите на язовир „Красава“.
Той настоя, че за да бъде решен проблемът с режима на водата в общината е необходимо изграждането на довеждащ водопровод от язовир „Студена“, с който да бъде осигурен необходимият дебит на вода.
След срещата вицепремиерът Зафиров в качеството си на председател на Националния борд по водите и министър Иван Иванов се ангажираха да предложат и да обсъдят на заседание Министерския съвет и в коалиционен формат необходимостта за община Брезник от изграждането на довеждащ водопровод.
Днес сме в Брезник, за да се запознаем на място с проблемите и да видим каква може да е своевременната реакция на държавата, каза вицепремиерът Зафиров пред медиите. Голяма част от проблемите са наследени, те са трупани през годините, липсвало е политическа воля за тяхното решение. Време е за решения. Ние сме тук като част от това решение, добави той.
Министър Иван Иванов заяви, че община Брезник може да бъде пример, както по отношение на това как се използват средствата по така наречената общинска инвестиционна програма, така и по отношение на търсенето на нови водоизточници. Министър Иванов добави, че над 90 процента от проектите на община Брезник са за подмяна на водопроводната инфраструктура и проектите се финансират в срок и навреме.
Към момента инвестираме 2,6 млн. лв. тук в подмяна на водопроводната мрежа тук в община Брезник, като проблемът е ситуиран тук в града, обясни Иванов. По думите му основната загуба на вода е във водопроводната мрежа в града, тъй като довеждащите водопроводи в общината са подменени.
Основната задача на новото ръководство на ВиК Перник, е да оказва пълно съдействие за почистването и поддържането на тези водоизточници, защото те са ключови, добави министър Иванов.
Той припомни, че още по време на първото заседание на Националния борд по водите е докладвал, че за най-спешните проекти са необходими 3,7 млрд. лв. Иван Иванов поздрави кметът на общината и за осигуряването в обществените сгради на хидрофорни системи, така че там да няма режим на водата.
Около 30 литра в секунда са необходими, за да се излезе от водния режим, добави Иванов. По думите му, ако се вземе решение за изграждането на нов довеждащ водопровод от язовир Студена проблемът в община Брезник може да бъде решен още в рамките на следващата година.
Вицепремиерът Атанас Зафиров припомни, че Националният борд по водите е инструмент за решаване на проблемите. Бордът идентифицира проблема, намира вярното решение и го предлага на Министерски съвет или на Народното събрание, разясни той. Вицепремиерът бе категоричен, че държавата ще бъде безкомпромисна по отношение на всякакви форми на безхаберие и мърлявщина и оттук нататък всеки ще си носи отговорността за действията си.
По отношение на Плевен министър Иванов разясни, че и там в момента подобно на Брезник всички проекти се преформатират, за да могат да бъдат осигурени дейностите на ВиК дружеството.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ташун Касапа
17:41 11.06.2020
2 води се рушвет
Коментиран от #32
17:43 11.06.2020
3 Парите
17:44 11.06.2020
4 А бе
Коментиран от #8, #17
17:45 11.06.2020
5 Юсуффф
17:45 11.06.2020
6 ЕС създава илюзия
17:45 11.06.2020
7 Майна
17:46 11.06.2020
8 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
До коментар #4 от "А бе":Чобанов живее в Париж и е платен от Запада. Всичко, което разкриват е истина, но има и неща за които си мълчат
Коментиран от #13, #18
17:48 11.06.2020
9 ЕС ви иска в червената книга
17:50 11.06.2020
10 А бе
17:53 11.06.2020
11 ТОЧКАТА
17:57 11.06.2020
12 гост
18:09 11.06.2020
13 гост
До коментар #8 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":А бе,защо в този сайт няма информацията ,че партията на Копейкин се разпада ,днес са го напуснали 70 човека.И да ,Чобанов живее в Париж ,но се кланя на Русия!
18:11 11.06.2020
14 бвф
Коментиран от #15
18:16 11.06.2020
15 ТОЧКАТА
До коментар #14 от "бвф":не се аби напразно....Вдъхва ни НАДЕЖДА, че УЖ ще се оправи!!!То точно така се изтъркаляха вече 30 г!!!!!!!!!!!Нъл помниш каква НАДЕЖДА таяхме за ,,вятърът на промяната,,, ....пък тя ,надеждата се оказа Нейнска!!!!!!
18:34 11.06.2020
16 Наблюдател
18:44 11.06.2020
17 Усмивката
До коментар #4 от "А бе":Що да не. Ако така ще излезе цялата истина за кражбите. Нали така каза Наско Сираков. Ако ще и с Ел Чапо ще се съюзя .
18:45 11.06.2020
18 Усмивката
До коментар #8 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":Аз пъо бек живея на Луната... Верно бе. И ми плащат с марсианска валута. Злато.... Верн
18:48 11.06.2020
19 Тома
16:44 26.09.2025
20 Поговорка
Абе лол№о са ли се сетихте кат опре ножа до кокала и децата ви ще са жадни и мръсни.
Ревизия на всички дружества + КЕВЪР. и веднага на съд и Беляне.
16:44 26.09.2025
21 Дориана
16:48 26.09.2025
22 добри
16:48 26.09.2025
23 Горски
Цели пустини в Израел, в Обединените арабски емирства и в Саудитска арабия са цветни градини, а те нямат капка вода. Но чрез осмоза превръщат морската вода в питейна.
16:50 26.09.2025
24 Ами
16:56 26.09.2025
25 Ссхх
16:56 26.09.2025
26 Говорят врели некипели
17:01 26.09.2025
27 Само да питам
Тя водата вече е кът.
17:09 26.09.2025
28 Само двама мафиоти ли ще крадът?
17:09 26.09.2025
29 Коста
17:11 26.09.2025
30 ДЕдо Ви
17:11 26.09.2025
31 Свети джеб Шишотик
Преди няколко години нали го сменихме с нов
Малко ли откраднахте.
За един приятел питам, ще има ли вода за мината на шиШи
17:15 26.09.2025
32 ВЕрно ли бе Су-лъо?
До коментар #2 от "води се рушвет":А сФери си часовникО! Колко милиарда взима България от ЕС???!!! И какво ще "връщаш" ТИ бе ганъо??? Па и си беден?? Е то с лежане на диванчето НЕ става...............
17:15 26.09.2025
33 Хмм
17:17 26.09.2025