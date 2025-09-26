Новини
Двама министри в Брезник заради безводието: Инвестираме 2,6 млн. лв. за водопровод

26 Септември, 2025 16:38 2 252 33

Двама министри в Брезник заради безводието: Инвестираме 2,6 млн. лв. за водопровод

Днес сме в Брезник, за да се запознаем на място с проблемите и да видим каква може да е своевременната реакция на държавата, каза вицепремиерът Зафиров

Двама министри в Брезник заради безводието: Инвестираме 2,6 млн. лв. за водопровод - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът Атанас Зафиров и министърът на регионалното развитие Иван Иванов посетиха община Брезник във връзка с безводието. В Община Брезник те проведоха среща с кмета Васил Узунов, областния управител Людмил Веселинов и народния представител Христина Георгиева. Кметът Узунов запозна вицепремиера със ситуацията в Брезник и околността и наличието на манган във водите на язовир „Красава“.

Той настоя, че за да бъде решен проблемът с режима на водата в общината е необходимо изграждането на довеждащ водопровод от язовир „Студена“, с който да бъде осигурен необходимият дебит на вода.

След срещата вицепремиерът Зафиров в качеството си на председател на Националния борд по водите и министър Иван Иванов се ангажираха да предложат и да обсъдят на заседание Министерския съвет и в коалиционен формат необходимостта за община Брезник от изграждането на довеждащ водопровод.

Днес сме в Брезник, за да се запознаем на място с проблемите и да видим каква може да е своевременната реакция на държавата, каза вицепремиерът Зафиров пред медиите. Голяма част от проблемите са наследени, те са трупани през годините, липсвало е политическа воля за тяхното решение. Време е за решения. Ние сме тук като част от това решение, добави той.

Министър Иван Иванов заяви, че община Брезник може да бъде пример, както по отношение на това как се използват средствата по така наречената общинска инвестиционна програма, така и по отношение на търсенето на нови водоизточници. Министър Иванов добави, че над 90 процента от проектите на община Брезник са за подмяна на водопроводната инфраструктура и проектите се финансират в срок и навреме.

Към момента инвестираме 2,6 млн. лв. тук в подмяна на водопроводната мрежа тук в община Брезник, като проблемът е ситуиран тук в града, обясни Иванов. По думите му основната загуба на вода е във водопроводната мрежа в града, тъй като довеждащите водопроводи в общината са подменени.

Основната задача на новото ръководство на ВиК Перник, е да оказва пълно съдействие за почистването и поддържането на тези водоизточници, защото те са ключови, добави министър Иванов.

Той припомни, че още по време на първото заседание на Националния борд по водите е докладвал, че за най-спешните проекти са необходими 3,7 млрд. лв. Иван Иванов поздрави кметът на общината и за осигуряването в обществените сгради на хидрофорни системи, така че там да няма режим на водата.

Около 30 литра в секунда са необходими, за да се излезе от водния режим, добави Иванов. По думите му, ако се вземе решение за изграждането на нов довеждащ водопровод от язовир Студена проблемът в община Брезник може да бъде решен още в рамките на следващата година.

Вицепремиерът Атанас Зафиров припомни, че Националният борд по водите е инструмент за решаване на проблемите. Бордът идентифицира проблема, намира вярното решение и го предлага на Министерски съвет или на Народното събрание, разясни той. Вицепремиерът бе категоричен, че държавата ще бъде безкомпромисна по отношение на всякакви форми на безхаберие и мърлявщина и оттук нататък всеки ще си носи отговорността за действията си.

По отношение на Плевен министър Иванов разясни, че и там в момента подобно на Брезник всички проекти се преформатират, за да могат да бъдат осигурени дейностите на ВиК дружеството.


  • 1 Ташун Касапа

    25 0 Отговор
    ЕК е напълно компрометиран.Контрол нула.

    17:41 11.06.2020

  • 2 води се рушвет

    25 1 Отговор
    Хех, ама вие да не си мислите, че ЕС не знае, че го мамят. Той после си го взима от беден Ганьо. Огледайте се, ЕС и местната туземна администрация моделира пейзажа около вас.

    Коментиран от #32

    17:43 11.06.2020

  • 3 Парите

    22 0 Отговор
    отиват в ръцете на мафията ! Милиардите за България и гражданите ѝ !

    17:44 11.06.2020

  • 4 А бе

    3 23 Отговор
    Чобанов,как времето в Москва? Готвиш ли се за парада и незнайния полк?

    Коментиран от #8, #17

    17:45 11.06.2020

  • 5 Юсуффф

    20 1 Отговор
    Браво Чобанов,но аз съм скептик че ЕК ще останат слепи глухи понеже и там има лапачи на едро.

    17:45 11.06.2020

  • 6 ЕС създава илюзия

    11 2 Отговор
    Че се създават общи ценности.... Всичко е за УНИЩОЖЕНИЕТО на конкуренцията, която била източна Европа. Взеха най-доброто и чакат гниенето да довърши държавите и да направят преразпределение на териториите. Шайката им помага

    17:45 11.06.2020

  • 7 Майна

    13 3 Отговор
    Чобанов не посмя да каже директно, че правителството движи всичко, че то е Хунта.Нали си журналист, какъв е този дипломатичен език?

    17:46 11.06.2020

  • 8 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "А бе":

    Чобанов живее в Париж и е платен от Запада. Всичко, което разкриват е истина, но има и неща за които си мълчат

    Коментиран от #13, #18

    17:48 11.06.2020

  • 9 ЕС ви иска в червената книга

    12 2 Отговор
    Някой май още не са разбрали веригата. ЕС подкупва нашите да ви затрият час по-скоро.

    17:50 11.06.2020

  • 10 А бе

    3 4 Отговор
    Номер 8, не знаеш ли че е зет на руски военен?Като е в Париж, да не е от Мъглиж?

    17:53 11.06.2020

  • 11 ТОЧКАТА

    7 0 Отговор
    Брюкселският ,,бизнес,, е точно копие на Вашингтонският......За назе да не говорим...Особено след ,,аутсорсването,, на сума ти функции от държавното и ЕС управление към частни субекти....На практика и двете са добър банкомат за промоционално раздадените карти от ,,,програмите,,.

    17:57 11.06.2020

  • 12 гост

    2 6 Отговор
    Бля,бля,глупости на търкалета в главата на Чобанов.Стига манипулирахте бе биволи. Изобщо не си наясно Чобанов с правилата ,но понеже и другите на са наясно и ставаш радетел за правда.Ей ,няма да го забравя как бягаше този мушморок от камерата на Канал 3 ,а те искаха да му зададат въпроса,с какви пари живее в Франция и как е времето в Русия.Ха,ха.

    18:09 11.06.2020

  • 13 гост

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":

    А бе,защо в този сайт няма информацията ,че партията на Копейкин се разпада ,днес са го напуснали 70 човека.И да ,Чобанов живее в Париж ,но се кланя на Русия!

    18:11 11.06.2020

  • 14 бвф

    4 1 Отговор
    Чобанов, Чобанов, не си ли разбрал, че ефект няма да има? ЕС финансира елитите. Парите, които отпуска не са за обикновените хора. Напразно се хабиш.

    Коментиран от #15

    18:16 11.06.2020

  • 15 ТОЧКАТА

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "бвф":

    не се аби напразно....Вдъхва ни НАДЕЖДА, че УЖ ще се оправи!!!То точно така се изтъркаляха вече 30 г!!!!!!!!!!!Нъл помниш каква НАДЕЖДА таяхме за ,,вятърът на промяната,,, ....пък тя ,надеждата се оказа Нейнска!!!!!!

    18:34 11.06.2020

  • 16 Наблюдател

    3 1 Отговор
    ЕК като нямат ефективен контрол какво може да се очаква тогава от най-корумпираното управление в ЕС! Българските власти неразкриват измами просто защото участват в тях!

    18:44 11.06.2020

  • 17 Усмивката

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "А бе":

    Що да не. Ако така ще излезе цялата истина за кражбите. Нали така каза Наско Сираков. Ако ще и с Ел Чапо ще се съюзя .

    18:45 11.06.2020

  • 18 Усмивката

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":

    Аз пъо бек живея на Луната... Верно бе. И ми плащат с марсианска валута. Злато.... Верн

    18:48 11.06.2020

  • 19 Тома

    6 0 Отговор
    Лъжат ви.Тези двамата са доказани лъжци.

    16:44 26.09.2025

  • 20 Поговорка

    5 0 Отговор
    Не е ли късно да копаеш кладенец, когато вече си жаден !

    Абе лол№о са ли се сетихте кат опре ножа до кокала и децата ви ще са жадни и мръсни.

    Ревизия на всички дружества + КЕВЪР. и веднага на съд и Беляне.

    16:44 26.09.2025

  • 21 Дориана

    3 0 Отговор
    Атанас Зафиров и Иван Иванов как не разбраха , че не колко милиони са инвестирали , а какъв резултат и какво качество са получили чрез тези пари. Защото досега има хиляди примери за изразходвани милиони за никакъв резултат и никакво качество. Да спрат да говорят популистки.

    16:48 26.09.2025

  • 22 добри

    3 0 Отговор
    мазни предатели

    16:48 26.09.2025

  • 23 Горски

    5 0 Отговор
    У нас имаме цели специалности в университети по архитектура и строителство и в Минно-геоложкия университет, които бълват такива специалисти. В тези университети има професори и преподаватели, които цял живот се занимават с вода, има технологии за извличане на прясна вода от река Дунав. Например в германската провинция Баден-Вюртенберг с 10 млн. жители 30% пият вода от Дунав. А ние бием сондажи, които могат да захранят вилната зона на Плевен, а не град с 80 хил. жители.
    Цели пустини в Израел, в Обединените арабски емирства и в Саудитска арабия са цветни градини, а те нямат капка вода. Но чрез осмоза превръщат морската вода в питейна.

    16:50 26.09.2025

  • 24 Ами

    5 0 Отговор
    Лилито Павлова взе 30 милиона за ремонт на язовир Студена,нищо не направи ! Ревизоро взе още 20-30 милиона за същия язовир, и пак нищо ...

    16:56 26.09.2025

  • 25 Ссхх

    1 1 Отговор
    А ммманнаааглите в Брезник имат ли водомери и въобще плащат за водата дето ползват???

    16:56 26.09.2025

  • 26 Говорят врели некипели

    2 0 Отговор
    Защо са двама, Борисов каза трима трябва да бъдат на терен, а и Доньо Донев нагледно в творчеството си показа, че бройката е Трима.

    17:01 26.09.2025

  • 27 Само да питам

    0 0 Отговор
    то хубаво ще направите водопроводи,тръби,канали и канавки а вода от къде ще намерите че да ги захраните.
    Тя водата вече е кът.

    17:09 26.09.2025

  • 28 Само двама мафиоти ли ще крадът?

    1 0 Отговор
    Жалка крадлива мафия

    17:09 26.09.2025

  • 29 Коста

    0 0 Отговор
    Малко са! Един хотел с Водопад по занижени цени е 9 млн лева. Иначе 50 млн лв. Някакъв тръба няма и 3 млн. Ми нереално е. Кажете 20 млн че да им олекне на хорицата.

    17:11 26.09.2025

  • 30 ДЕдо Ви

    1 0 Отговор
    Ей сега слушах воплите на Мунчо Крадев....някаи му викат "пРезидент"....Да сте живи и здрави русофилчета!!!??? мАЦква не Е на дунав мост! Мечтайте си заедно с "Резидента" за власт?? Мечтите са безплатни...............

    17:11 26.09.2025

  • 31 Свети джеб Шишотик

    0 0 Отговор
    Е пак ли ще сменяваме водопровода.
    Преди няколко години нали го сменихме с нов
    Малко ли откраднахте.
    За един приятел питам, ще има ли вода за мината на шиШи

    17:15 26.09.2025

  • 32 ВЕрно ли бе Су-лъо?

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "води се рушвет":

    А сФери си часовникО! Колко милиарда взима България от ЕС???!!! И какво ще "връщаш" ТИ бе ганъо??? Па и си беден?? Е то с лежане на диванчето НЕ става...............

    17:15 26.09.2025

  • 33 Хмм

    0 0 Отговор
    борисов нареди и зафиров ще сисупи краката от бързане да изпълнява, ами иначе никой нищо не нареждал на министрите и от Армения се върна на минутата

    17:17 26.09.2025

