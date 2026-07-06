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6 юли 1990 г. Петър Младенов подава оставка

6 юли 1990 г. Петър Младенов подава оставка

6 Юли, 2026 03:14 8 314 22

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  • демокрация

Това става след обществен натиск

6 юли 1990 г. Петър Младенов подава оставка - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 6 юли 1990 г. първият ни президент Петър Младенов подава оставка, заради фразата „По-добре е танковете да дойдат”. Това става след обществен натиск.

През 1989 г. Младенов, заедно със своя състудент и приятел Андрей Луканов и с помощта на Добри Джуров и Станко Тодоров, организира вътрешнопартийния преврат, довел до отстраняването на Тодор Живков от партийното ръководство на пленум на ЦК на БКП на 10 ноември 1989 г.

Оглавява партията като неин генерален секретар до промените в Конституцията. С отпадането на клаузата за „ръководната роля на БКП” и въвеждането на забрана за държавния глава да бъде член на ръководството на партия) през април 1990 г. Петър Младенов се оттегля от партията.

Той заменя Тодор Живков също и като председател на Държавния съвет на 17 декември 1989 г. След промяна на Конституцията на 3 април 1990 г. Държавният съвет е разформирован и той е избран за председател (президент) на Републиката.

Според разпространен от опозицията видеозапис обаче по време на протестния митинг от 14 декември 1989 г. изрича фразата „По-добре танковете да дойдат”. След публични протести на опозицията през лятото на 1990 г. той се оттегля от поста (и от активния политически живот) на 6 юли 1990 г., като до смъртта си продължава да твърди, че записът е манипулиран.

Умира на 31 май 2000 г. след продължително заболяване. По разпореждане на президента Петър Стоянов е погребан с държавни почести като бивш държавен глава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Адаш

    0 0 Отговор
    Моята я подадох март 14 2019г явно трудно понасят !

    04:45 06.07.2021

  • 2 Станко Станко с танковете

    16 7 Отговор
    Петър Младенов беше жертва на новите технологии видео камерата на Евгени Михайлов който му зададе въпроса да дойдат ли танковете като беше със записваща видео камера с микрофон в ръка и Младенов му отговори това което е записано въпроса е кой 1990 имаше видео камера да снима и записва и беше допуснат толкова близо до президента на Република България

    Коментиран от #6

    05:00 06.07.2021

  • 3 СССР

    5 0 Отговор
    Да се почерпат с Луканов по едно за наше здраве.

    05:20 06.07.2021

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 КОМУНИСТИ СИ ОТИВАТ

    6 4 Отговор
    ОТ ВЛАСТТА САМО СЛЕД НАТИСК И...КЮТЕК

    06:29 06.07.2021

  • 6 Другия с коня

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Станко Станко с танковете":

    Пишеш абсолютни Глупости с които Манипулираш..
    Парламента е обграден от хора,които не искат повече Комунизъм и прословутия член 1 ви в конституцията.Хора,които искат Промяна.Положението ескалира и влизайки в Парламента обиден и освиркан ,той казва прословутата Реплика на министъра на Отбраната мисля Добри Джуров,а Евгени Михайлов го улавя с камерата....

    06:45 06.07.2021

  • 7 Танковете

    7 3 Отговор
    не дойдоха но дойде един от Банкя.

    06:54 06.07.2021

  • 8 филип ейджи

    1 0 Отговор
    опраскахмего

    07:02 06.07.2021

  • 9 ТРЕБВАШЕ КАТО В РУМЪНИЯ

    9 3 Отговор
    В НЯКОЯ ПЛЕВНЯ И........ДА ГО ДАВАТ ДИРЕКТНО ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА.....КАТО В РУМЪНИЯ

    07:08 06.07.2021

  • 10 КОМУНИСТИ

    6 1 Отговор
    НИЕ ТАЯ ВЛАСТ С КРЪВ СМЕ Я ВЗЕЛИ И С КРЪВ ЩЕ Я ДАДЕМ....ДАДОХА Я ....НАБЪРЗО, ЧЕ НА НАРОДА МУ...ПИСНА

    Коментиран от #15

    07:10 06.07.2021

  • 11 Рррттт

    7 2 Отговор
    Хубави години бяха! Нямаше фалшиви новини. Хората имаха достойнство!

    07:20 06.07.2021

  • 12 КОМУНИСТИТЕ ТРЕПЕРЕХА

    5 2 Отговор
    БЕШЕ ГИ ШУБЕ ДА НЕ ГИ НАТИКАТ В ТЕХНИТЕ КОНЦЛАГЕРИ НА СМЪРТТА....КОЛКО ЖАЛКИ БЯХА......

    07:27 06.07.2021

  • 13 ПЕШО ТАНКИСТА

    4 3 Отговор
    КОМУНИЗМА СЕ КРЕПИ НА НАСИЛИЕТО И СТРАХА НА ХОРАТА, НА ОМРАЗАТА КЪМ НОРМАЛНИЯ ЖИВОТ И ОТРИЧАНЕ НА ВСИЧКО КОЕТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ЛИНИЯТА НА БКП.....ЗАТОВА СЕ СГРОМОЛЯСА БЕЗПОМОЩНО И НЕВЪЗВРАТИМО....

    07:36 06.07.2021

  • 14 Някой

    2 3 Отговор
    На 06.09.2021 година фигуранта хвърчило подава оставка!

    08:50 06.07.2021

  • 15 5ко

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "КОМУНИСТИ":

    Никога не са я изпускали властта. Просто се "трансформираха". Заграбиха всичко и сега ни управляват техните деца и внуци, независимо от коя партия са.

    Коментиран от #18

    09:26 06.07.2021

  • 16 Морски

    1 0 Отговор
    Прави впечатление, че като наближат някакви избори или трябва да се взема някакво важно решение, започват да вадят от нафталина събития от преди 30 години. - Що ли?

    09:33 06.07.2021

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ИМАШ ЧАСТЕН БИЗНЕС

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "5ко":

    САМ СЕ УППРАВЛЯВАШ

    09:42 06.07.2021

  • 19 един от многото

    6 1 Отговор
    Отиде си достойно и чест за една фраза и то казана не пред медиите а подслушана при частен разговор. Докато за Борисов изцепките бяха всекидневие и в продължение на десет години. Дори и сега продължава т , но това си го обяснявам с факта , че невежеството и простотията нямат срок на годност!

    09:44 06.07.2021

  • 20 Червените гннниди

    1 0 Отговор
    си живуркаха и преди и сега и се менкаха един друг, само властта да е пак у тях.
    Няма спасение от тях!

    03:36 06.07.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    И ПАК ЩЕ СТИГНЕМ ДО ТАНКОВЕТЕ
    ......
    БЪЛГАРИЯ НАПРАВИ Е ПРОГИЗНАЛА ОТ КОРУПЦИЯТА
    .......
    ДАЖЕ НА РУМЕН РАДЕВ МУ ПРОБУТВАТ ПОДВОДНИЦИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СРЕДИ
    .....

    04:26 06.07.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ТВА СИ БЕШЕ ОПЕРАЦИЯ НА ЦРУ
    ......
    А СВАЛЯНЕТО НА ЖАН ВИДЕНОВ СИ БЕШЕ
    УГОВОРКА МЕЖДУ БСП СДС И ОПГ СИК И ВИС 2

    04:28 06.07.2026

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