6 юли 1990 г. Петър Младенов подава оставка

На 6 юли 1990 г. първият ни президент Петър Младенов подава оставка, заради фразата „По-добре е танковете да дойдат”. Това става след обществен натиск.
През 1989 г. Младенов, заедно със своя състудент и приятел Андрей Луканов и с помощта на Добри Джуров и Станко Тодоров, организира вътрешнопартийния преврат, довел до отстраняването на Тодор Живков от партийното ръководство на пленум на ЦК на БКП на 10 ноември 1989 г.
Оглавява партията като неин генерален секретар до промените в Конституцията. С отпадането на клаузата за „ръководната роля на БКП” и въвеждането на забрана за държавния глава да бъде член на ръководството на партия) през април 1990 г. Петър Младенов се оттегля от партията.
Той заменя Тодор Живков също и като председател на Държавния съвет на 17 декември 1989 г. След промяна на Конституцията на 3 април 1990 г. Държавният съвет е разформирован и той е избран за председател (президент) на Републиката.
Според разпространен от опозицията видеозапис обаче по време на протестния митинг от 14 декември 1989 г. изрича фразата „По-добре танковете да дойдат”. След публични протести на опозицията през лятото на 1990 г. той се оттегля от поста (и от активния политически живот) на 6 юли 1990 г., като до смъртта си продължава да твърди, че записът е манипулиран.
Умира на 31 май 2000 г. след продължително заболяване. По разпореждане на президента Петър Стоянов е погребан с държавни почести като бивш държавен глава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Адаш
04:45 06.07.2021
2 Станко Станко с танковете
Коментиран от #6
05:00 06.07.2021
3 СССР
05:20 06.07.2021
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 КОМУНИСТИ СИ ОТИВАТ
06:29 06.07.2021
6 Другия с коня
До коментар #2 от "Станко Станко с танковете":Пишеш абсолютни Глупости с които Манипулираш..
Парламента е обграден от хора,които не искат повече Комунизъм и прословутия член 1 ви в конституцията.Хора,които искат Промяна.Положението ескалира и влизайки в Парламента обиден и освиркан ,той казва прословутата Реплика на министъра на Отбраната мисля Добри Джуров,а Евгени Михайлов го улавя с камерата....
06:45 06.07.2021
7 Танковете
06:54 06.07.2021
8 филип ейджи
07:02 06.07.2021
9 ТРЕБВАШЕ КАТО В РУМЪНИЯ
07:08 06.07.2021
10 КОМУНИСТИ
Коментиран от #15
07:10 06.07.2021
11 Рррттт
07:20 06.07.2021
12 КОМУНИСТИТЕ ТРЕПЕРЕХА
07:27 06.07.2021
13 ПЕШО ТАНКИСТА
07:36 06.07.2021
14 Някой
08:50 06.07.2021
15 5ко
До коментар #10 от "КОМУНИСТИ":Никога не са я изпускали властта. Просто се "трансформираха". Заграбиха всичко и сега ни управляват техните деца и внуци, независимо от коя партия са.
Коментиран от #18
09:26 06.07.2021
16 Морски
09:33 06.07.2021
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ИМАШ ЧАСТЕН БИЗНЕС
До коментар #15 от "5ко":САМ СЕ УППРАВЛЯВАШ
09:42 06.07.2021
19 един от многото
09:44 06.07.2021
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