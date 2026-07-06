6 юли 1990 г. Петър Младенов подава оставка

На 6 юли 1990 г. първият ни президент Петър Младенов подава оставка, заради фразата „По-добре е танковете да дойдат”. Това става след обществен натиск.

През 1989 г. Младенов, заедно със своя състудент и приятел Андрей Луканов и с помощта на Добри Джуров и Станко Тодоров, организира вътрешнопартийния преврат, довел до отстраняването на Тодор Живков от партийното ръководство на пленум на ЦК на БКП на 10 ноември 1989 г.

Оглавява партията като неин генерален секретар до промените в Конституцията. С отпадането на клаузата за „ръководната роля на БКП” и въвеждането на забрана за държавния глава да бъде член на ръководството на партия) през април 1990 г. Петър Младенов се оттегля от партията.

Той заменя Тодор Живков също и като председател на Държавния съвет на 17 декември 1989 г. След промяна на Конституцията на 3 април 1990 г. Държавният съвет е разформирован и той е избран за председател (президент) на Републиката.

Според разпространен от опозицията видеозапис обаче по време на протестния митинг от 14 декември 1989 г. изрича фразата „По-добре танковете да дойдат”. След публични протести на опозицията през лятото на 1990 г. той се оттегля от поста (и от активния политически живот) на 6 юли 1990 г., като до смъртта си продължава да твърди, че записът е манипулиран.

Умира на 31 май 2000 г. след продължително заболяване. По разпореждане на президента Петър Стоянов е погребан с държавни почести като бивш държавен глава.