Задържаха пожарникар, варил и продавал ракия

Пожарникар от Стрелча е бил задържан за търговия с контрабанден алкохол, научи TrafficNews. Преди два дни, при акция на Вътрешна сигурност, служителят е бил разкрит. В складово помещение, което е негова собственост, полицаите открили голямо количество домашно произведен алкохол, без необходимите акцизи.
Намереният близо тон алкохол е конфискуван. По случая е образувано досъдебно производство в прокуратурата в Пазарджик.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рашков
Коментиран от #18
10:10 07.01.2022
2 гост
10:10 07.01.2022
3 Бойко Разбойко
10:10 07.01.2022
4 Абе...
Коментиран от #12
10:11 07.01.2022
5 иво
10:12 07.01.2022
6 Кюмюр
10:12 07.01.2022
7 мечо
10:13 07.01.2022
8 Google
10:14 07.01.2022
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 3997
Пълна простотия и издевателство.
10:15 07.01.2022
11 Ето защо сме бедни
10:16 07.01.2022
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 номад
10:16 07.01.2022
14 tomito
10:17 07.01.2022
15 JJJJ
10:20 07.01.2022
16 Митничар
10:22 07.01.2022
17 фгтр
10:22 07.01.2022
18 AGENDA 2030
До коментар #1 от "Рашков":БРЯХ ЧЕ ГОЛЯМ БАНДИТЯН НАПРАВО ТЕРОРИСТ,ПО ВРЕМЕТО НА БАЙ ТОШО БЯХМЕ В ПЪТИ ПО СВОБОДНИ ОТ ФАЛШИВАТА ВИ ДЕМОНОКРАЦИЯ!
10:23 07.01.2022
19 Бай Калчо от Кермен
10:25 07.01.2022
20 питам
10:26 07.01.2022
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 питам
10:31 07.01.2022
23 Спокоен
10:32 07.01.2022
24 Алфа Вълкът
10:35 07.01.2022
25 Журнаглист
10:38 07.01.2022
26 babaeski
Че всеки трудолюбив българин събира плодове, има лозе и вари ракия за калпазаните...
А нали плащаш за казана според литража му и градуса на ракията...
Престъпление ще е ако бутилките са облепени с фалшив бандерол
10:43 07.01.2022
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 То е ясно
Коментиран от #36
10:55 07.01.2022
29 Behemoth
11:03 07.01.2022
30 Гласове от зайчарника в Банкя
11:14 07.01.2022
31 Пълна скръб
11:14 07.01.2022
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 люи
11:25 07.01.2022
34 селянин
11:38 07.01.2022
35 До 14
11:48 07.01.2022
36 Като
До коментар #28 от "То е ясно":Като му намалят почивките ти ли ще му плащаш извънредния труд?
13:30 07.01.2022
37 Пеци
14:40 07.01.2022
38 ОСТАВКА ФАТМАК!
СМЕШНИЦИ,Ч€РВ€НИ мишки!
ОСТАВКА ЗА ПРО$ТИЯ ФАТМАК!
16:45 07.01.2022