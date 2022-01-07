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Задържаха пожарникар, варил и продавал ракия

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Задържаха пожарникар, варил и продавал ракия

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  • пожарникар-
  • варил-
  • продавал-
  • ракия

Служителят произвеждал промишлени количества контрабанден алкохол

Задържаха пожарникар, варил и продавал ракия - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Пожарникар от Стрелча е бил задържан за търговия с контрабанден алкохол, научи TrafficNews. Преди два дни, при акция на Вътрешна сигурност, служителят е бил разкрит. В складово помещение, което е негова собственост, полицаите открили голямо количество домашно произведен алкохол, без необходимите акцизи.

Намереният близо тон алкохол е конфискуван. По случая е образувано досъдебно производство в прокуратурата в Пазарджик.


Стрелча /България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рашков

    16 3 Отговор
    На ул Жан дьо Лафонтен в Банкя.

    Коментиран от #18

    10:10 07.01.2022

  • 2 гост

    49 5 Отговор
    Направо да се обеси ! Как така ще продава радост на хората ?

    10:10 07.01.2022

  • 3 Бойко Разбойко

    25 1 Отговор
    Трябва да се живее бе!

    10:10 07.01.2022

  • 4 Абе...

    65 1 Отговор
    Едно време във всяко едно село имаше ракиен казан.Сега е престъпление.

    Коментиран от #12

    10:11 07.01.2022

  • 5 иво

    68 1 Отговор
    Гадно е когато имаш съседи мръсници и завистници

    10:12 07.01.2022

  • 6 Кюмюр

    65 2 Отговор
    Доживотен затвор за ненавистния престъпник! Да беше крал пари в чивали и да ги изнася в дубай никой копче нямаше да му каже, но той е прекалил!!!

    10:12 07.01.2022


  • 7 мечо

    5 13 Отговор
    значи и вав пазарджик са плазнали ушанките никаква даржава не е туи кради го лажи го незаслужават нищо на радев хората докато таи правят

    10:13 07.01.2022

  • 8 Google

    54 1 Отговор
    Хванаха най-страшния престъпник в държавата, хвала на тези милиционери!

    10:14 07.01.2022

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 3997

    41 0 Отговор
    Е това ли е най-големият престъпник?

    Пълна простотия и издевателство.

    10:15 07.01.2022

  • 11 Ето защо сме бедни

    48 1 Отговор
    Позволяват да се изнася българското злато за милиарди, обаче не позволяват, хващат и съдят човека продавал ракия.

    10:16 07.01.2022

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 номад

    7 11 Отговор
    ей заради такива хора киро тегли кредити всеки месец 3-4 милярда за канадеца са играчка

    10:16 07.01.2022

  • 14 tomito

    36 0 Отговор
    Побъркан свят, докараха ни до просяшка тояга .А ония горе крадат и все за справедливост ни говорят.

    10:17 07.01.2022

  • 15 JJJJ

    37 3 Отговор
    Увеличете им заплатите на пожарникарите, а не да се чудят как да свържат двата края и да се занимават с глупости. Да не мислите че за хоби е варил тая ракия. Я има дъщеря студентка, я ипотека.

    10:20 07.01.2022

  • 16 Митничар

    23 1 Отговор
    Какво общо има вътрешна сигурносттс частен бизнес на пожарникар?? На какво основание? Това е работа на митницата - те се занимават с акцизите!

    10:22 07.01.2022

  • 17 фгтр

    33 1 Отговор
    Когато пиша, че структурите в Бг се занимават само с кокошкарство и казанджийство, цъкате минуси. Сега при новото правителство пак същото. И за да му наложат голямо наказание, умишлено преувеличават деянието- произвеждал алкохол в много големи количества, ти да видиш! Тирове ли е пълнил, бе!? Винаги МВР преувеличават и надуват. Тоя ще го съдят и осъдят, но за Хемус и Пилето няма да има осъден. Най- много да изгори някой бушон.

    10:22 07.01.2022

  • 18 AGENDA 2030

    30 1 Отговор

    До коментар #1 от "Рашков":

    БРЯХ ЧЕ ГОЛЯМ БАНДИТЯН НАПРАВО ТЕРОРИСТ,ПО ВРЕМЕТО НА БАЙ ТОШО БЯХМЕ В ПЪТИ ПО СВОБОДНИ ОТ ФАЛШИВАТА ВИ ДЕМОНОКРАЦИЯ!

    10:23 07.01.2022

  • 19 Бай Калчо от Кермен

    34 2 Отговор
    Този пречи на "Пещерска", мдааа. При диктатора вмеки можеше спокойно да си вари ракия и свива цигари, ако не иска да купува.. сега при "демокрацията" тази свобода е престъпление! Всеки можеше и беше даже желателно да отглежда седскостопански животни, сега ограничения, забрани.. преценете сами!

    10:25 07.01.2022

  • 20 питам

    13 4 Отговор
    Казанджиите вътрешната сигурност на Бг заплашват? Рашков към СССР го тегли май...

    10:26 07.01.2022

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 питам

    23 1 Отговор
    Докога МВР ще преувеличава и раздува дребните неща? Докога МВР ще създава истерии сред обществото за глупости?

    10:31 07.01.2022

  • 23 Спокоен

    22 1 Отговор
    Къде е проблема!Значи,поне са били спазени противопожарн.изисквания

    10:32 07.01.2022

  • 24 Алфа Вълкът

    21 1 Отговор
    Ако му викате промишлено производство на 1 тон ракия, значи 200л си трябват само за теб и приятели. Вече колкото по-голяма ти става родата, повече литри си трябват, особено ако имаш баджанаци, шурета, зетьове. Някои не си произвеждат и си купуват, вярно е! Ама откъде ще си купиш 50 градуса 1л ракия за 10-20лв (цената зависи от материала)? Ние на село на 40 градуса ракия му викаме парапатки!

    10:35 07.01.2022

  • 25 Журнаглист

    13 0 Отговор
    Произвеждал КОНТРАБАНДЕН алкохол, голям магьосник!

    10:38 07.01.2022

  • 26 babaeski

    16 0 Отговор
    Добре, варил, продавал,.. ама с фалшив бандерол ли е или просто ей така на шише...
    Че всеки трудолюбив българин събира плодове, има лозе и вари ракия за калпазаните...
    А нали плащаш за казана според литража му и градуса на ракията...
    Престъпление ще е ако бутилките са облепени с фалшив бандерол

    10:43 07.01.2022

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 То е ясно

    6 11 Отговор
    Че заплатите им са големи и имат много свободно време. Ама да го питаш тоя утрепак защо е тръгнал и на бизнесмен да се прави. Вземете им намалете почивките между дежурствата,че само за глупости мислят някой. Респект към професията им.

    Коментиран от #36

    10:55 07.01.2022

  • 29 Behemoth

    5 8 Отговор
    Тоя търтей един ден спи при другите тюфлеци и три дена почива и са чуди каква далавера да напрай...

    11:03 07.01.2022

  • 30 Гласове от зайчарника в Банкя

    1 0 Отговор
    Бацо експериментираше с нас, даваше ни първак, половината зайци недовиждат! Сега да види хубаво ли е, като онзи дет му вика Дамаджан експериментира с него!

    11:14 07.01.2022


  • 31 Пълна скръб

    9 1 Отговор
    Казан свещен на моите деди, кой те не руга със думи гадки......!?

    11:14 07.01.2022

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 люи

    4 1 Отговор
    Няма полицай и пожарникар които да не варят и да не продават ракия. Тех никой не ги проверява като си носат и продават ракията, показва служебна карта и продължава. Има полицаи с по 50 - 100дка лозя и с казани у къщите си.

    11:25 07.01.2022

  • 34 селянин

    5 1 Отговор
    Божее до този ли човек опреха....

    11:38 07.01.2022

  • 35 До 14

    5 6 Отговор
    Пожарникаря взима чисто 1500 лв . Което за Стрелча е все едно взимаш 3000лв.в София. Ама пуста лакомия. . .

    11:48 07.01.2022

  • 36 Като

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "То е ясно":

    Като му намалят почивките ти ли ще му плащаш извънредния труд?

    13:30 07.01.2022

  • 37 Пеци

    3 0 Отговор
    От векове ракията е радостта на народа.Пуснете човека, дамаджаната Тарашков лично е конфискувал ракиджока.Е това е голямо разкритие

    14:40 07.01.2022

  • 38 ОСТАВКА ФАТМАК!

    3 0 Отговор
    ВМЕСТО ДА ХВАНАТ КОРУМПИРАНИТЕ милиционери и митничари ЗАЛОВИЛИ ПОЖАРНИКАРА....,АКО ИМАШЕ НОРМАЛНА ЗАПЛАТА НЯМАШЕ ДА СЕ ЗАНИМАВА С ВАРЕНЕ НА АЛКОХОЛ!
    СМЕШНИЦИ,Ч€РВ€НИ мишки!
    ОСТАВКА ЗА ПРО$ТИЯ ФАТМАК!

    16:45 07.01.2022

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