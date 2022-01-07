Задържаха пожарникар, варил и продавал ракия

Пожарникар от Стрелча е бил задържан за търговия с контрабанден алкохол, научи TrafficNews. Преди два дни, при акция на Вътрешна сигурност, служителят е бил разкрит. В складово помещение, което е негова собственост, полицаите открили голямо количество домашно произведен алкохол, без необходимите акцизи.

Намереният близо тон алкохол е конфискуван. По случая е образувано досъдебно производство в прокуратурата в Пазарджик.