Проф. Ангелов за Атанас Атанасов: Дайте му компас, не знае къде се намира

Наско трябва да си отиде веднага, в селското читалище! Това написа в профила си в социалната мрежа бившият здравен министър проф. Костадин Ангелов.

Думите му са насочени към министъра на културата Атанас Атанасов заради последното му приповдигнато видео. Ангелов е публикувал и кадър на Атанасов от негово телевизионно участие.

Ето какво още пише той:

"Наско трябва да си отиде!

Веднага!

В селското читалище.

Освен усмихнат и развеселен, оказва се и доста нахален.

Дайте му една карта и компас, че не знае къде се намира."