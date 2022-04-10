Новини
България »
София »
Проф. Ангелов за Атанас Атанасов: Дайте му компас, не знае къде се намира

97029

Проф. Ангелов за Атанас Атанасов: Дайте му компас, не знае къде се намира

  • костадин ангелов-
  • атанас атанасов-
  • видео

Ангелов е публикувал и кадър на Атанасов от негово телевизионно участие

Проф. Ангелов за Атанас Атанасов: Дайте му компас, не знае къде се намира - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наско трябва да си отиде веднага, в селското читалище! Това написа в профила си в социалната мрежа бившият здравен министър проф. Костадин Ангелов.

Думите му са насочени към министъра на културата Атанас Атанасов заради последното му приповдигнато видео. Ангелов е публикувал и кадър на Атанасов от негово телевизионно участие.

Ето какво още пише той:

"Наско трябва да си отиде!
Веднага!
В селското читалище.
Освен усмихнат и развеселен, оказва се и доста нахален.
Дайте му една карта и компас, че не знае къде се намира."


София /България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 17 гласа.

Свързани новини

Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 модерният ляв

    19 2 Отговор
    Наско п раско е колега на Ангелов.

    Коментиран от #2, #9

    22:41 10.04.2022

  • 2 2222

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "модерният ляв":

    Две швестерки се сдърпали.

    Коментиран от #21

    22:41 10.04.2022

  • 3 Последния Софиянец

    22 5 Отговор
    Гейчето Ангелов защо още е на свобода?

    Коментиран от #17

    22:42 10.04.2022

  • 4 Ало ало

    10 6 Отговор
    Ботокса веднага да се скрие.Няма как да ни убиете жилави Българи мачкаме ви както си изкаме.Нищожества сте и такива ще си останете.Парите се харчат.

    Коментиран от #22

    22:44 10.04.2022


  • 5 Шпионин

    14 1 Отговор
    Уф кой ви измисли🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮

    22:45 10.04.2022

  • 6 днес

    19 7 Отговор
    Тези пълни изродди от ПП дават храна на гърбавите да се подиграват. Откъде ги намират тези джендъри, та и надрусани за министри. Ако Простото е малко от малко открит - вече трябваше да е изгонил напушеняка от МК. Ама и Просотто се пуше... ЖАЛКО ЗА ВСИЧКИ НАДЕЖДИ!!!!

    Коментиран от #8

    22:46 10.04.2022

  • 7 Майна

    18 0 Отговор
    Потресаващо е, че такива са в управлението на света..Ми погледнете Бай Дън, ами Камала, ами вижте кой е ПО ВЪРХОВЕТЕ..МОЖЕ ЛИ ЕДНА АКУШЕРКА ,учила две години ,това е факт да определя политиката на ЕС...ЧОВЕЦИТЕ НАИСТИНА СЕ ОСТАВИХА ,някакви си да се гаврят с ТЯХ...МАСОВО ЗОМБИРАНЕ И НЕВЕЖЕСТВО ,ТОВА Е ПРИЧИНАТА ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА СВЕТА

    Коментиран от #12

    22:48 10.04.2022

  • 8 Тоя пък

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "днес":

    Ти си много хухххххх бре. Мен

    22:48 10.04.2022

  • 9 Човек с глава на Репичка

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "модерният ляв":

    На 12 часа

    22:48 10.04.2022

  • 10 Този

    16 1 Отговор
    мазник взе да се прави на Ангел хранител.Ба ..мазника

    22:48 10.04.2022

  • 11 Госあ

    19 1 Отговор
    тоя лекар ли е ? или учен ? или некадърна герберастка калинка ?

    22:52 10.04.2022

  • 12 Госあ

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Майна":

    Планова икономика и нищо друго. Тогава такива калинки няма да служат за нищо 💁

    22:54 10.04.2022

  • 13 Хахаха

    10 0 Отговор
    А мен най ме притесняват такива с присадени коси,ботокс и лакирани нокти като тебе.И най вече,че знаете къде се намирате и как да крадете.И да питам ,Балтов върна ли апаратурата или още му е в гаража.

    22:55 10.04.2022

  • 14 лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

    10 0 Отговор
    Проф. Ангелов до вчера бяхте най голямата мишка в александровска болница днес сте велик с големи изказвания и знания новият наивник който ще бъде унищожен в партията ;в александровска болница имахте повече уважение от сега -куче медалист и когато му вземат медала на кучето какво ставас не го ами куче помияр така се изграждате за напред ..........усмислете това което съм ви писал пшоздрави

    Коментиран от #15

    22:57 10.04.2022


  • 15 mnbvc

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл":

    Куче без медали си е жива мастия

    23:03 10.04.2022

  • 16 уникум

    7 0 Отговор
    И този долен простак е професор.

    Коментиран от #18

    23:05 10.04.2022

  • 17 да питам

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Що пускаш некви коментари , ни в клин , ни в ръкав ... Толко ли си проz ..

    Коментиран от #19

    23:14 10.04.2022

  • 18 Мани

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "уникум":

    Куххххх и нахален

    23:15 10.04.2022

  • 19 Не софянеца

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "да питам":

    Е пич бре мамулл

    Коментиран от #28

    23:16 10.04.2022

  • 20 1234

    0 0 Отговор
    Присмел се хърбел на щърбел!

    23:18 10.04.2022

  • 21 9999

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "2222":

    абе кажи го просто два педала се подиграват един на друг!

    23:20 10.04.2022

  • 22 Марс

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ало ало":

    Жилави ама проздииии.

    23:21 10.04.2022

  • 23 Display

    2 1 Отговор
    Чакай ве ботокс, че вие станахте по големи атлантици от краварите и англетата........тайния перчем, Борисчо си каза в прав текст, че пуши и няма намерение да спира, ама е още премиер, а вие тука виете на умряло за някакъв министър, на нещо което отдавна го няма в България, за съжаление.............

    23:24 10.04.2022

  • 24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 1 Отговор
    Този професор Ангелов наистина прилича на репичка в главата и една такава лъскава. Или даже на панджар!

    23:26 10.04.2022


  • 25 Пепи

    0 1 Отговор
    Няма как. Вие съсипахте и читалищата и училищата.

    23:27 10.04.2022

  • 26 Тотьо

    1 0 Отговор
    Ми той ко беше много кадърен нямаше да е бивш бе.

    23:43 10.04.2022

  • 27 Вярно казваш

    0 0 Отговор
    Коста, този дори не е на тази планета.

    23:49 10.04.2022

  • 28 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Не софянеца":

    Карандаш , Тоа ли бе , със17 - те ресторанта ве 🤭 ...

    23:52 10.04.2022

  • 29 Иван

    0 0 Отговор
    Незабавно освобождаване на това недоразумение!!!

    00:07 11.04.2022

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове