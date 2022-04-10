Проф. Ангелов за Атанас Атанасов: Дайте му компас, не знае къде се намира

Наско трябва да си отиде веднага, в селското читалище! Това написа в профила си в социалната мрежа бившият здравен министър проф. Костадин Ангелов.
Думите му са насочени към министъра на културата Атанас Атанасов заради последното му приповдигнато видео. Ангелов е публикувал и кадър на Атанасов от негово телевизионно участие.
Ето какво още пише той:
"Наско трябва да си отиде!
Веднага!
В селското читалище.
Освен усмихнат и развеселен, оказва се и доста нахален.
Дайте му една карта и компас, че не знае къде се намира."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 модерният ляв
Коментиран от #2, #9
22:41 10.04.2022
2 2222
До коментар #1 от "модерният ляв":Две швестерки се сдърпали.
Коментиран от #21
22:41 10.04.2022
3 Последния Софиянец
Коментиран от #17
22:42 10.04.2022
4 Ало ало
Коментиран от #22
22:44 10.04.2022
5 Шпионин
22:45 10.04.2022
6 днес
Коментиран от #8
22:46 10.04.2022
7 Майна
Коментиран от #12
22:48 10.04.2022
8 Тоя пък
До коментар #6 от "днес":Ти си много хухххххх бре. Мен
22:48 10.04.2022
9 Човек с глава на Репичка
До коментар #1 от "модерният ляв":На 12 часа
22:48 10.04.2022
10 Този
22:48 10.04.2022
11 Госあ
22:52 10.04.2022
12 Госあ
До коментар #7 от "Майна":Планова икономика и нищо друго. Тогава такива калинки няма да служат за нищо 💁
22:54 10.04.2022
13 Хахаха
22:55 10.04.2022
14 лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл
Коментиран от #15
22:57 10.04.2022
15 mnbvc
До коментар #14 от "лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл":Куче без медали си е жива мастия
23:03 10.04.2022
16 уникум
Коментиран от #18
23:05 10.04.2022
17 да питам
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Що пускаш некви коментари , ни в клин , ни в ръкав ... Толко ли си проz ..
Коментиран от #19
23:14 10.04.2022
18 Мани
До коментар #16 от "уникум":Куххххх и нахален
23:15 10.04.2022
19 Не софянеца
До коментар #17 от "да питам":Е пич бре мамулл
Коментиран от #28
23:16 10.04.2022
20 1234
23:18 10.04.2022
21 9999
До коментар #2 от "2222":абе кажи го просто два педала се подиграват един на друг!
23:20 10.04.2022
22 Марс
До коментар #4 от "Ало ало":Жилави ама проздииии.
23:21 10.04.2022
23 Display
23:24 10.04.2022
24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
23:26 10.04.2022
25 Пепи
23:27 10.04.2022
26 Тотьо
23:43 10.04.2022
27 Вярно казваш
23:49 10.04.2022
28 да питам
До коментар #19 от "Не софянеца":Карандаш , Тоа ли бе , със17 - те ресторанта ве 🤭 ...
23:52 10.04.2022
29 Иван
00:07 11.04.2022