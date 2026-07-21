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Атанас Атанасов поиска от премиера обяснение защо България е защитила руския олигарх Искандер Махмудов

Атанас Атанасов поиска от премиера обяснение защо България е защитила руския олигарх Искандер Махмудов

21 Юли, 2026 14:50 948 46

  • атанас атанасов-
  • дб-
  • искандер махмудов

На второ място ген. Атанасов поставя въпроса дали при формирането на тази позиция са били отчетени дългогодишните бизнес отношения между Искандер Махмудов и Майкъл Чорни

Атанас Атанасов поиска от премиера обяснение защо България е защитила руския олигарх Искандер Махмудов - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Народното събрание и народен представител от „Демократична България“ ген. Атанас Атанасов отправи парламентарен въпрос до министър-председателя Румен Радев относно мотивите, с които Република България е поискала Искандер Махмудов да бъде изключен от 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация.

Въпросът поставя два принципни проблема. Първо – защо при първоначалното представяне на българската позиция правителството публично посочи единствено имената на патриарх Кирил и Вагит Алекперов, а едва впоследствие стана известно, че България е поискала изключение и за Искандер Махмудов – лице, санкционирано от Съединените щати, Обединеното кралство, Канада и Нова Зеландия.

На второ място ген. Атанасов поставя въпроса дали при формирането на тази позиция са били отчетени дългогодишните бизнес отношения между Искандер Махмудов и Майкъл Чорни.

В парламентарния си въпрос ген. Атанасов припомня, че именно като директор на Национална служба „Сигурност“ през 2000 г. подписва заповедта за експулсирането на Майкъл Чорни от Република България поради дейност, представляваща заплаха за националната сигурност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буден

    31 3 Отговор
    този и Президента ? Голям майтап.

    Коментиран от #16

    14:53 21.07.2026

  • 2 Хейт

    44 7 Отговор
    Ми то беше ясно обяснено защо, стига Гнома да чете.

    14:54 21.07.2026

  • 3 Сорос

    21 2 Отговор
    за мен никой не пита АХАХАХХА

    14:54 21.07.2026

  • 4 Костадин Костадинов

    15 14 Отговор
    Правителството на Радев предлага американски самолети-цистерни да бъдат разположени на летище Безмер, докато паралелно се отпускат нови средства за военна инфраструктура - разширяване на пристанище Варна и модернизация на военни летища.

    Тези решения превръщат България в част от чужди военни конфликти и увеличават риска за националната ни сигурност.

    „Възраждане“ е категорично против България да бъде въвличана във войни, които не са наши. Нашата държава трябва да защитава българския национален интерес, а не да се превръща във военна база за чужди геополитически цели.
    България трябва да бъде гарант за сигурността на своите граждани, а не мишена в чужди конфликти.

    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #42

    14:55 21.07.2026

  • 5 Овчар

    35 12 Отговор
    80 ,,% от българите са За Русия останалите 20 са психично болни и са за евтаназия , демек НЕНУЖНИ..!

    Коментиран от #24

    14:55 21.07.2026

  • 6 Марш

    29 4 Отговор
    Изкуфял двуличник

    14:55 21.07.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    32 2 Отговор
    АЗ ИСКАМ ОБЯСНЕНИЯ ЗАЩО АТАНАС ДЖУДЖЕТО ЗА 35 ГОДИНИ НЕ Е СПОМЕНАЛ НИТО ВЕДНЪЖ НА ГЛАС
    ИМЕНАТА НА МАДЖО , ДЖУДЖЕТО , МУЛТИГРУП, СТАНИШЕВ И ОПГ САКСКОБУРГОТСКИ

    14:55 21.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ЗиС 5

    29 1 Отговор
    Този Атанасов защо винаги е намръщен?!

    Коментиран от #43, #45

    14:56 21.07.2026

  • 10 Ото

    35 2 Отговор
    Какъв генерал е това?

    Коментиран от #15, #38

    14:57 21.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 От Разград

    26 1 Отговор
    Танасе ние се отричаме от тебе.
    За срам и позор си станал.

    Коментиран от #37

    14:57 21.07.2026

  • 13 Генерала

    19 6 Отговор
    Имаме пет войника бе, абдал, кой те кръсти генерал. Комунизма вече тук го няма, от устата ти излиза пя,на. И не се занимавай с Махмуд, и той е като теб чи,фут.

    14:58 21.07.2026

  • 14 на село

    19 2 Отговор
    Аз откъде да знам,какъв генерал е този,казва ли ти някой???

    14:59 21.07.2026

  • 15 КАК КАКЪВ

    21 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ото":

    ТОВА Е АМДЖИК ГЕНЕРАЛ

    Коментиран от #44

    14:59 21.07.2026

  • 16 този и диктатора

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Буден":

    искаш да кажеш?

    15:00 21.07.2026

  • 17 иди ми дойди ми

    9 3 Отговор
    Социализъм,а не комунизъм. Комунизмът е висш обществен строй. Има го в северните страни на Европа и в Швейцария.

    15:01 21.07.2026

  • 18 колев

    5 4 Отговор
    сглобката/като заклещени кучета/ така се компрометира,че да се хващат под ръка с боко шишев радев и да отиват в руский мир!

    15:01 21.07.2026

  • 19 Цвете

    8 5 Отговор
    ДО ГУША ДА ТИ ДОЙДЕ ОТ ГЕНЕРАЛИ .МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИ ЛУПИНГИ И ИЗОБЩО НАЯСНО ЛИ Е СЪС СВЕТОВНАТА ОБСТАНОВКА? АКО МНОГО СКОРО ПУТИН ПАДНЕ ОТ ВЛАСТ, ТОГАВА КАКВО ОБЯСНЕНИЕ ЩЕ ДАДЕ? ✈️

    15:08 21.07.2026

  • 20 Ванков

    12 0 Отговор
    Тоя не беше ли оня, с подводницата в Искъра?

    15:09 21.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 УжасТ

    15 0 Отговор
    Като гледам погледа на Насето , майсъла отзад пак го мъчи .

    15:13 21.07.2026

  • 23 Оня под Коня

    9 0 Отговор
    Ти ли си бил директор тогава? Дай тогава Ти обеснение за съсипването на Видахим, Плама, за приватизацията на Кремиковци за няма и два лева, за приватизацията на Пирдоп ( печелившо държавно предприятие ), за БГА Балкан, за господин десет процента, за Бъки Бомбата, за кво ли ОЩЕ не.

    15:14 21.07.2026

  • 24 Ким Чен Ун

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    После не се чуди защо сме последни във всички европейски класации.

    15:14 21.07.2026

  • 25 Цвете

    2 2 Отговор
    ДО ГУША ДА ТИ ДОЙДЕ ОТ ГЕНЕРАЛИ .МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИ ЛУПИНГИ И ИЗОБЩО НАЯСНО ЛИ Е СЪС СВЕТОВНАТА ОБСТАНОВКА? АКО МНОГО СКОРО ПУТИН ПАДНЕ ОТ ВЛАСТ, ТОГАВА КАКВО ОБЯСНЕНИЕ ЩЕ ДАДЕ? ✈️

    15:14 21.07.2026

  • 26 Специалист

    6 0 Отговор
    Атанасов като дойде на власт.Хипотетично.Тогава ще казва какво да бъде

    15:16 21.07.2026

  • 27 Сатана Z

    8 2 Отговор
    Щото се казва Искандер бе,гном!

    15:17 21.07.2026

  • 28 Оня под Коня

    1 7 Отговор
    Уви, не. Няма го вече в активната политика големият Айван Костич. Няма кой да пребори инфлацията, няма кой да повиши доходите, няма ефективен мениджмънт. За Румбата съм спокоен, ще се провали запали това, което провали Бай Тошо разходите за излишна военщина. Отново Иде времето на Айван Костич. ДеЖаВю му Викат.

    15:19 21.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Оня под Коня

    2 2 Отговор
    Браво на ген. Гном, винаги компетентна, ясна, обективна позиция. Всекиму в партията по два ген. Гном.

    15:22 21.07.2026

  • 31 сатанинския гном

    3 2 Отговор
    няма право да губи ценното време на премиера който използва това време за работа в интерес на България и народа

    15:25 21.07.2026

  • 32 Защото

    0 0 Отговор
    е чист руснак от древен род!

    15:26 21.07.2026

  • 33 Търновец

    2 5 Отговор
    Много добър въпрос а Радев е момчето на Руските олигарси за България и ЕС. Интересно как Радев получава заповеди? А Литовците продадоха тяхната рафинерия на Полска фирма за около 2.4 милиарда долара. Нефтохим Бургас беше разположен върху 24000 декара инвестиционна земя по онова време един декар е бил около 60000 долара а Лукойл през 1999 купува 59% от Нефтохима за само 81 милиона долара и цената която плаща едва покрива стойността на земята - грабеж. Вън от България!

    15:33 21.07.2026

  • 34 Дон балон

    6 1 Отговор
    В парламентарния си въпрос ген. Атанасов припомня, че именно като директор на Национална служба „Сигурност“ през 2000 г. подписва заповедта за експулсирането на Майкъл Чорни от Република България поради дейност, представляваща заплаха за националната сигурност.Да знаем защо беше изгонен Чорни защото не искаше да даде част от мтел на шефа ти черния Ваньо

    15:34 21.07.2026

  • 35 Чума

    5 0 Отговор
    Защото ракетката Искандер е кръстена на Искандер Махмудов, другарю апаратчик Атанасов! Па ако толкова си любопитен, отиди и го изпитай!

    15:34 21.07.2026

  • 36 Факт

    4 0 Отговор
    Това генерал какво е!?

    Коментиран от #46

    15:34 21.07.2026

  • 37 Оня под Коня

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "От Разград":

    Мене на негово место щеше да ме е срам да се показа. Щях да съм офейкал на някъде.

    15:35 21.07.2026

  • 38 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ото":

    Педя човек - лакът генерал!

    15:35 21.07.2026

  • 39 Доротея

    4 1 Отговор
    Оофхххх, дежавю! Сетих се когато Жорж Ганчев коментира един висш политик с думите - ,,Какво да говорим за човек, който се движи с 34 № обуща!??

    15:38 21.07.2026

  • 40 Факт

    2 0 Отговор
    Щото льотчикът е кукла-петрушка, на която познайте чия ръка ѝ е пъхната да не казвам къдя, за да я оживява :)))

    15:39 21.07.2026

  • 41 Анонимен

    1 0 Отговор
    Искам обяснение защо този не е излязъл в пенсия? Или по-скоро, взима ли пенсия, въпреки че взима и депутатска заплата?

    15:51 21.07.2026

  • 42 Оня под Коня

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Костадин Костадинов":

    Какъв е българския нац. интерес? При завой на лево дръпнеш рязко на дясно Може да фръкнеш от платного. За вас говорят, че дължите пари, искат да им ги връщате. Вярно ли е че сте борчлии? Как стои въпроса за новини на ромски по БНТ?

    15:53 21.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Стамо

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "КАК КАКЪВ":

    Демек генерал ама с женски п.о.л.о.в орган

    16:05 21.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Стамо

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Факт":

    Дърт пръдльо

    16:09 21.07.2026

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