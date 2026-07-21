Атанас Атанасов поиска от премиера обяснение защо България е защитила руския олигарх Искандер Махмудов

Заместник-председателят на Народното събрание и народен представител от „Демократична България“ ген. Атанас Атанасов отправи парламентарен въпрос до министър-председателя Румен Радев относно мотивите, с които Република България е поискала Искандер Махмудов да бъде изключен от 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация.
Въпросът поставя два принципни проблема. Първо – защо при първоначалното представяне на българската позиция правителството публично посочи единствено имената на патриарх Кирил и Вагит Алекперов, а едва впоследствие стана известно, че България е поискала изключение и за Искандер Махмудов – лице, санкционирано от Съединените щати, Обединеното кралство, Канада и Нова Зеландия.
На второ място ген. Атанасов поставя въпроса дали при формирането на тази позиция са били отчетени дългогодишните бизнес отношения между Искандер Махмудов и Майкъл Чорни.
В парламентарния си въпрос ген. Атанасов припомня, че именно като директор на Национална служба „Сигурност“ през 2000 г. подписва заповедта за експулсирането на Майкъл Чорни от Република България поради дейност, представляваща заплаха за националната сигурност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Буден
Коментиран от #16
14:53 21.07.2026
2 Хейт
14:54 21.07.2026
3 Сорос
14:54 21.07.2026
4 Костадин Костадинов
Тези решения превръщат България в част от чужди военни конфликти и увеличават риска за националната ни сигурност.
„Възраждане“ е категорично против България да бъде въвличана във войни, които не са наши. Нашата държава трябва да защитава българския национален интерес, а не да се превръща във военна база за чужди геополитически цели.
България трябва да бъде гарант за сигурността на своите граждани, а не мишена в чужди конфликти.
Време е за Възраждане!
Коментиран от #42
14:55 21.07.2026
5 Овчар
Коментиран от #24
14:55 21.07.2026
6 Марш
14:55 21.07.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИМЕНАТА НА МАДЖО , ДЖУДЖЕТО , МУЛТИГРУП, СТАНИШЕВ И ОПГ САКСКОБУРГОТСКИ
14:55 21.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ЗиС 5
Коментиран от #43, #45
14:56 21.07.2026
10 Ото
Коментиран от #15, #38
14:57 21.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 От Разград
За срам и позор си станал.
Коментиран от #37
14:57 21.07.2026
13 Генерала
14:58 21.07.2026
14 на село
14:59 21.07.2026
15 КАК КАКЪВ
До коментар #10 от "Ото":ТОВА Е АМДЖИК ГЕНЕРАЛ
Коментиран от #44
14:59 21.07.2026
16 този и диктатора
До коментар #1 от "Буден":искаш да кажеш?
15:00 21.07.2026
17 иди ми дойди ми
15:01 21.07.2026
18 колев
15:01 21.07.2026
19 Цвете
15:08 21.07.2026
20 Ванков
15:09 21.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 УжасТ
15:13 21.07.2026
23 Оня под Коня
15:14 21.07.2026
24 Ким Чен Ун
До коментар #5 от "Овчар":После не се чуди защо сме последни във всички европейски класации.
15:14 21.07.2026
25 Цвете
15:14 21.07.2026
26 Специалист
15:16 21.07.2026
27 Сатана Z
15:17 21.07.2026
28 Оня под Коня
15:19 21.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Оня под Коня
15:22 21.07.2026
31 сатанинския гном
15:25 21.07.2026
32 Защото
15:26 21.07.2026
33 Търновец
15:33 21.07.2026
34 Дон балон
15:34 21.07.2026
35 Чума
15:34 21.07.2026
36 Факт
Коментиран от #46
15:34 21.07.2026
37 Оня под Коня
До коментар #12 от "От Разград":Мене на негово место щеше да ме е срам да се показа. Щях да съм офейкал на някъде.
15:35 21.07.2026
38 Гост
До коментар #10 от "Ото":Педя човек - лакът генерал!
15:35 21.07.2026
39 Доротея
15:38 21.07.2026
40 Факт
15:39 21.07.2026
41 Анонимен
15:51 21.07.2026
42 Оня под Коня
До коментар #4 от "Костадин Костадинов":Какъв е българския нац. интерес? При завой на лево дръпнеш рязко на дясно Може да фръкнеш от платного. За вас говорят, че дължите пари, искат да им ги връщате. Вярно ли е че сте борчлии? Как стои въпроса за новини на ромски по БНТ?
15:53 21.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Стамо
До коментар #15 от "КАК КАКЪВ":Демек генерал ама с женски п.о.л.о.в орган
16:05 21.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Стамо
До коментар #36 от "Факт":Дърт пръдльо
16:09 21.07.2026