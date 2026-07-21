Атанас Атанасов поиска от премиера обяснение защо България е защитила руския олигарх Искандер Махмудов

Заместник-председателят на Народното събрание и народен представител от „Демократична България“ ген. Атанас Атанасов отправи парламентарен въпрос до министър-председателя Румен Радев относно мотивите, с които Република България е поискала Искандер Махмудов да бъде изключен от 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация.

Въпросът поставя два принципни проблема. Първо – защо при първоначалното представяне на българската позиция правителството публично посочи единствено имената на патриарх Кирил и Вагит Алекперов, а едва впоследствие стана известно, че България е поискала изключение и за Искандер Махмудов – лице, санкционирано от Съединените щати, Обединеното кралство, Канада и Нова Зеландия.

На второ място ген. Атанасов поставя въпроса дали при формирането на тази позиция са били отчетени дългогодишните бизнес отношения между Искандер Махмудов и Майкъл Чорни.

В парламентарния си въпрос ген. Атанасов припомня, че именно като директор на Национална служба „Сигурност“ през 2000 г. подписва заповедта за експулсирането на Майкъл Чорни от Република България поради дейност, представляваща заплаха за националната сигурност.