Делян Добрев: Да купуваш депутати е най-голямото престъпление в парламентарна република

"Според мен да купиш депутати за мнозинство е най-голямото престъпление в една парламентарна република. По-голямо от това да нарушиш конституцията! По-голямо от всички престъпления в наказателния кодекс взети заедно!" Това написа депутатът от ГЕРБ Делян Добрев във Фейсбук.

"Защо? Защото парламентарното мнозинство приема/изменя конституцията. Като си напазаруваш мнозинство може да я отмениш направо или да запишеш в нея, че ако Премиерът има и канадско гражданство му е позволено всичко забранено от закона. Може даже да отмениш изборите, да нападнеш някоя държава, да признаеш друга, да се откажеш от част от територията си... Ако си луд и си си напазарувал депутати, the sky is the limit!", пише още Добрев, цитиран от "Епицентър".

/бел.ред. the sky is the limit! в превод - няма граници/