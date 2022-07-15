Горещ край на работната седмица

Днес отново ще преобладава слънчево време, предаде БНТ. Вятърът ще е слаб, от североизток, в Източна България - от югоизток.

Ще бъде още по-горещо от вчера, с максимални температури между 30° и 35°, в София - около 30°. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи.

Съществено по-хладно ще бъде по Черноморието, с максимални температури около 26 - 27°. И там ще преобладава слънчево време, в комбинация със слаб до умерен югоизточен вятър.

Температурата на морската вода е 24 - 25°, а вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

Чудесни условия за туризъм в планините - ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали.

Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури в курортите още ще се повишат и ще са между 19° на Алеко и 28° в Банско.