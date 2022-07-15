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Горещ край на работната седмица

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Горещ край на работната седмица

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Максималните температури ще са между 30° и 35°

Горещ край на работната седмица - 1
Снимка: БНР
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес отново ще преобладава слънчево време, предаде БНТ. Вятърът ще е слаб, от североизток, в Източна България - от югоизток.

Ще бъде още по-горещо от вчера, с максимални температури между 30° и 35°, в София - около 30°. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи.

Съществено по-хладно ще бъде по Черноморието, с максимални температури около 26 - 27°. И там ще преобладава слънчево време, в комбинация със слаб до умерен югоизточен вятър.

Температурата на морската вода е 24 - 25°, а вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

Чудесни условия за туризъм в планините - ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали.

Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури в курортите още ще се повишат и ще са между 19° на Алеко и 28° в Банско.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    НЕКА да е ЛЯТО

    Коментиран от #2

    05:09 15.07.2022

  • 2 серсеминооо

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    много ти мирише мапмпера лятото зимата е по добре че си с дебели гащи и не миришеш толкова много

    05:11 15.07.2022

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