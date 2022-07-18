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Почина съоснователят на "Тренд" Анастас Стефанов

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Почина съоснователят на "Тренд" Анастас Стефанов

  • тренд-
  • анастас стефанов

Той е издъхнал в четвъртък

Почина съоснователят на "Тренд" Анастас Стефанов - 1
Снимка: Тренд
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Почина съоснователят на социологическа агенция "Тренд" Анастас Стефанов. Той е издъхнал в четвъртък след двумесечна борба с рядко заболяване, съобщават колегите му.

Той има опит в анализа на българския политически процес и консултирането по предизборни кампании. Участвал е в различни политологични изследователски проекти, касаещи българския преход.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Млад

    22 4 Отговор
    човек....... Покой на душата му .

    Коментиран от #3

    12:36 26.08.2022

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.


  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 световен ваксинатор

    12 2 Отговор
    от нояива синдром на внезапранта смърт

    12:48 26.08.2022

  • 8 ДОЦ МАНГЪРОВ ВИ ПРЕДУПРЕЖДАВАШЕ

    16 9 Отговор
    РЕДКИТЕ БОЛЕСТИ СЕГА СА МАЙМУНСКА ШАРКА И СЛЕД ВАКСИНАЦИОННО УМИРГАНЕ. ТРИЕТЕ ЛИ ФАКТИ , ИСТИНАТА????? ТРИЕТЕ ЛИ???? ДРУГ ПРОФЕСОР БЕШЕ КАЗАЛ ЧЕ ДО 5 ГОДИНИ ВАКСИНИРАНИТЕ СА ЧАО. ЖАЛКО ЗА ОВЦЕТЕ, МЛАДИ И ОБЕЩАВАЩИ.

    Коментиран от #12

    12:49 26.08.2022

  • 9 37372828

    0 1 Отговор
    Пред смъртта всичките сме равни ,за нея няма значение кой си и къв си бил в очите на хората,кантара на смъртта не мери в човешки измерения.Ръцете трябва да са по-тежки от перото и .

    13:00 26.08.2022

  • 10 Полковник от Държавна сигурност

    2 1 Отговор
    Нека първо измрат младите българи,а полковниците от Държавна сигурност най-накрая....ДС са гробари на българската младеж!

    13:10 26.08.2022

  • 11 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 2 Отговор
    един даПyкне след него още двама даЕбаBаща мамаФашистка

    13:13 26.08.2022

  • 12 Хитрия Мангър

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДОЦ МАНГЪРОВ ВИ ПРЕДУПРЕЖДАВАШЕ":

    Имай малко уважение !Откъде знаеш че човека е изобщо ваксиниран??? Стига си писал глупости , излагаш се но едва ли ще ме разбереш защото мозъка ти е голям колкото едно витамин Ц.

    13:22 26.08.2022

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