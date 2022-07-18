Почина съоснователят на "Тренд" Анастас Стефанов

Почина съоснователят на социологическа агенция "Тренд" Анастас Стефанов. Той е издъхнал в четвъртък след двумесечна борба с рядко заболяване, съобщават колегите му.
Той има опит в анализа на българския политически процес и консултирането по предизборни кампании. Участвал е в различни политологични изследователски проекти, касаещи българския преход.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Млад
Коментиран от #3
12:36 26.08.2022
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7 световен ваксинатор
12:48 26.08.2022
8 ДОЦ МАНГЪРОВ ВИ ПРЕДУПРЕЖДАВАШЕ
Коментиран от #12
12:49 26.08.2022
9 37372828
13:00 26.08.2022
10 Полковник от Държавна сигурност
13:10 26.08.2022
11 ГРАД КОЗЛОДУЙ
13:13 26.08.2022
12 Хитрия Мангър
До коментар #8 от "ДОЦ МАНГЪРОВ ВИ ПРЕДУПРЕЖДАВАШЕ":Имай малко уважение !Откъде знаеш че човека е изобщо ваксиниран??? Стига си писал глупости , излагаш се но едва ли ще ме разбереш защото мозъка ти е голям колкото едно витамин Ц.
13:22 26.08.2022