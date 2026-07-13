Полицията глоби Александър Кадиев заради клип зад волана

Столичните полицаи наложиха глоба от 51 евро и отнеха 8 контролни точки на актьора Александър Кадиев, след като той публикува видеоклип, заснет лично от него по време на шофиране в София. Санкцията е наложена заради използване на мобилен телефон зад волана в дъждовно време, докато в автомобила се вози и дъщеря му.

Нарушението е регистрирано през изминалото денонощие на територията на столицата. Според публикуваните кадри, популярният телевизионен водещ и актьор управлява автомобил тип кабриолет по време на силен дъжд, използвайки селфи стик, за да заснеме себе си и дъщеря си. В клипа, качен в личния му профил във Фейсбук, Кадиев се шегува с думите: "Буря, а ние караме кабрио. И ни дреме на жилетките".

Публикацията му обаче привлича вниманието на органите на реда от СДВР - София, които предприемат незабавни административни мерки спрямо водача.

След като полицията установява нарушението, на актьора е съставен акт. Кадиев вече е получил наказателното си постановление, което предвижда финансова санкция в размер на 51 евро и отнемане на 8 контролни точки от шофьорската му книжка.

Той коментира ситуацията публично, признавайки вината си за конкретното нарушение на правилата за движение. "Получих си глобата. Заслужено. Ползвах телефон зад волана и си поемам отговорността", заявява Кадиев.

Въпреки че приема наказанието си, Александър Кадиев критикува остро работата на държавния апарат в България. В своята позиция той акцентира върху двойния стандарт в правораздаването и липсата на адекватни действия срещу мащабните злоупотреби.

"Само ми се иска същата решителност да виждахме и към онези, които 40 години крадат държавата, милиардите ни и бъдещето ни. Към хората, заради които пътищата ни приличат на смъртоносен капан, мантинелите убиват, здравеопазването потъва в корупция и злоупотреби за стотици милиони, както и за всички останали проблеми, с които живеем всеки ден, а институциите твърде често гледат в друга посока", категоричен е актьорът.

Той завършва публичния си коментар с призив за генерална справедливост: "Законът трябва да важи за всички. И за гражданина с телефона. И за човека, който е откраднал цяла държава."