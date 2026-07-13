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Полицията глоби Александър Кадиев заради клип зад волана
  Тема: Войната на пътя

Полицията глоби Александър Кадиев заради клип зад волана

13 Юли, 2026 18:36 1 244 38

  • сдвр-
  • полиция-
  • глоба-
  • александър кадиев-
  • войната на пътя

Публикацията му обаче привлича вниманието на органите на реда от СДВР - София, които предприемат незабавни административни мерки спрямо водача

Полицията глоби Александър Кадиев заради клип зад волана - 1
Снимка: Александър Кадиев / Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичните полицаи наложиха глоба от 51 евро и отнеха 8 контролни точки на актьора Александър Кадиев, след като той публикува видеоклип, заснет лично от него по време на шофиране в София. Санкцията е наложена заради използване на мобилен телефон зад волана в дъждовно време, докато в автомобила се вози и дъщеря му.

Нарушението е регистрирано през изминалото денонощие на територията на столицата. Според публикуваните кадри, популярният телевизионен водещ и актьор управлява автомобил тип кабриолет по време на силен дъжд, използвайки селфи стик, за да заснеме себе си и дъщеря си. В клипа, качен в личния му профил във Фейсбук, Кадиев се шегува с думите: "Буря, а ние караме кабрио. И ни дреме на жилетките".

Публикацията му обаче привлича вниманието на органите на реда от СДВР - София, които предприемат незабавни административни мерки спрямо водача.

След като полицията установява нарушението, на актьора е съставен акт. Кадиев вече е получил наказателното си постановление, което предвижда финансова санкция в размер на 51 евро и отнемане на 8 контролни точки от шофьорската му книжка.

Той коментира ситуацията публично, признавайки вината си за конкретното нарушение на правилата за движение. "Получих си глобата. Заслужено. Ползвах телефон зад волана и си поемам отговорността", заявява Кадиев.

Въпреки че приема наказанието си, Александър Кадиев критикува остро работата на държавния апарат в България. В своята позиция той акцентира върху двойния стандарт в правораздаването и липсата на адекватни действия срещу мащабните злоупотреби.

"Само ми се иска същата решителност да виждахме и към онези, които 40 години крадат държавата, милиардите ни и бъдещето ни. Към хората, заради които пътищата ни приличат на смъртоносен капан, мантинелите убиват, здравеопазването потъва в корупция и злоупотреби за стотици милиони, както и за всички останали проблеми, с които живеем всеки ден, а институциите твърде често гледат в друга посока", категоричен е актьорът.

Той завършва публичния си коментар с призив за генерална справедливост: "Законът трябва да важи за всички. И за гражданина с телефона. И за човека, който е откраднал цяла държава."


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сашо Центъ

    22 0 Отговор
    Кой да знае?

    Коментиран от #6

    18:37 13.07.2026

  • 2 психо

    24 2 Отговор
    тоя ми е колега!

    Коментиран от #9

    18:40 13.07.2026

  • 3 Украине победи факт

    20 5 Отговор
    Кой е тоя г розник ?

    18:40 13.07.2026

  • 4 Кой беше този?

    18 2 Отговор
    ????

    18:41 13.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Специалистът

    31 4 Отговор
    Карлуково, да си го прибере, барабар с майка му и оная магистралната звезда, дето му се води уж жена.

    18:43 13.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пустиня(к)

    25 2 Отговор
    Па убаво, че тоо некадърен смотльо не е шибнал некой невинен.

    18:44 13.07.2026

  • 11 Кво момиче

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Госпожице":

    Е тая бабушкера?

    18:44 13.07.2026

  • 12 И това мамино детенце

    30 1 Отговор
    ли се прави на бърз и яростен. Мама да му каже че не става защото продуктите на този сериал ще престанат да се гледат. Като не ставаш не ставаш поне стой там където са те спуснали с парашутче и си трайка и защото рейтингът е много нисък и по този начин не можеш да го вдигнеш.

    18:45 13.07.2026

  • 13 Никой

    30 2 Отговор
    Де да беше изразил възмущението си от пропадналата държава преди да те глобят . Като всеки български идиот другите са му виновни .

    18:46 13.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ах ,ах

    28 2 Отговор
    Ако не беше майка му ,никой нямаше да знае или чуе за него. Не ставало с " връзки " ,..а ?

    Коментиран от #21

    18:54 13.07.2026

  • 16 маминия

    21 1 Отговор
    сопол досега откъде лапаше кинти,предимно от държавата мисля..

    18:57 13.07.2026

  • 17 МПС

    18 0 Отговор
    Искам да изкарат колко глоби имат всички телевизионери и журналя които от сутрин довечер ни проповядват морал как да се държим

    18:58 13.07.2026

  • 18 факуса

    7 1 Отговор
    хе ви е срам,той на майка си ги е носил,че е с 150евра пенсия и изнемогва от глад

    18:59 13.07.2026

  • 19 Гнусен

    13 1 Отговор
    Боклук

    19:02 13.07.2026

  • 20 Гост

    12 1 Отговор
    Майка му е стара вече, да си ги покаже и двете, както правеше едно време и да му се размине на синчето.

    19:05 13.07.2026

  • 21 Поправка

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ах ,ах":

    Става и със кекс дали от мама или жена,а може и той самият да го меси

    19:06 13.07.2026

  • 22 Абсурдистан

    12 1 Отговор
    Глобата си я получи, но разум - НЕ

    19:06 13.07.2026

  • 23 Георги

    5 1 Отговор
    милиционери да си пуснат б т в. Всяка вечер има интервю с някой, докато шофира.

    19:07 13.07.2026

  • 24 Гумичка за триене

    8 1 Отговор
    Нищо против, но всеки който се лигави и се прави на клоун (ВИЗИРАМ РАЧКОВ) става известен водещ и популярна личност?????? Сигурно си има фенове човека лошо няма!!!! Какъвто клоун такива и феновете!

    19:09 13.07.2026

  • 25 Механик

    6 0 Отговор
    Ох, ша запалча. Ша плача цяла нощ. А познайте утре какво ще правя!

    19:11 13.07.2026

  • 26 az СВО Победа 81

    13 0 Отговор
    Тъпотиите на това семейство край нямат....

    19:13 13.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Въпрос

    9 1 Отговор
    С какво е по различен синът на Катерина Евро /мамин Сашко/ от сина на Тони Стораро Емрах?
    И двамата без семейно възпитание

    19:17 13.07.2026

  • 29 Гост

    2 0 Отговор
    Цитирам:
    Санкцията е наложена заради използване на мобилен телефон зад волана в дъждовно време, докато в автомобила се вози и дъщеря му......
    Варианти:
    1.Вали, ще го тресне мълния през предавателя
    2. Детето е без дъждобран, ще настине
    3. Телефона е служебен китаец без IP 65 поне
    4. Абе, маани го тоя измислен

    Кога смениха закона, Нали САМО ПРИ СЛЪНЧЕВО ВРЕМЕ говоренето по телефоп е нарушение???
    Кво става, ме, Бацета? Оно всичко съсипаа!

    19:21 13.07.2026

  • 30 Гост

    7 0 Отговор
    Отвратително рядък некадърен лиглЮ! Мама Катя ще го храни до като го поемат децата!

    19:23 13.07.2026

  • 31 Бай онзи

    6 0 Отговор
    Парвенюшко лекенце,нагълче!!!

    19:23 13.07.2026

  • 32 МП4

    5 0 Отговор
    Пълен шизофрен. . . . .

    19:24 13.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Артилерист

    6 0 Отговор
    Нарушението на този телевизионен галеник (бездарен) е ДЕМОНСТРАТИВНО, а наказанието е МИЖАВО. Заради такива никакви наказания на синчетата на майките си (както и този дето уби Милен Цветков) се лигавят на пътя и застрашават другите участници в движението и пешеходците. Според мен наказанието трябва да бъде стресиращо тежко- тука няма място за наказателни намеци-за да е възпитателно за останалите богаташки наследници...

    19:29 13.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Троянец

    1 0 Отговор
    СелЯка ще се наиграе скоро>Просто много са си повярвали от сем.Кадиеви,че са НЕЩО а всъщност са посредствени следствия на една единствена роля на Майка му......!Идват ни в повече.....Простотията ходи по-хората....не по-животните!Тоя е жив пример!

    19:35 13.07.2026

  • 37 цецо

    1 0 Отговор
    При подобни нарушения -лиготий при шофиране,трябва да се отнемат свидетелствата за определено време.

    19:39 13.07.2026

  • 38 РЯчков

    1 0 Отговор
    Сашо е едно LIKE и ако не беше Мама му с една единствена роля на леката певица-тоя и за стругар не ставаше!Аман от Албанци.......

    19:40 13.07.2026

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