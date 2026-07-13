Полицията глоби Александър Кадиев заради клип зад волана

Столичните полицаи наложиха глоба от 51 евро и отнеха 8 контролни точки на актьора Александър Кадиев, след като той публикува видеоклип, заснет лично от него по време на шофиране в София. Санкцията е наложена заради използване на мобилен телефон зад волана в дъждовно време, докато в автомобила се вози и дъщеря му.
Нарушението е регистрирано през изминалото денонощие на територията на столицата. Според публикуваните кадри, популярният телевизионен водещ и актьор управлява автомобил тип кабриолет по време на силен дъжд, използвайки селфи стик, за да заснеме себе си и дъщеря си. В клипа, качен в личния му профил във Фейсбук, Кадиев се шегува с думите: "Буря, а ние караме кабрио. И ни дреме на жилетките".
Публикацията му обаче привлича вниманието на органите на реда от СДВР - София, които предприемат незабавни административни мерки спрямо водача.
След като полицията установява нарушението, на актьора е съставен акт. Кадиев вече е получил наказателното си постановление, което предвижда финансова санкция в размер на 51 евро и отнемане на 8 контролни точки от шофьорската му книжка.
Той коментира ситуацията публично, признавайки вината си за конкретното нарушение на правилата за движение. "Получих си глобата. Заслужено. Ползвах телефон зад волана и си поемам отговорността", заявява Кадиев.
Въпреки че приема наказанието си, Александър Кадиев критикува остро работата на държавния апарат в България. В своята позиция той акцентира върху двойния стандарт в правораздаването и липсата на адекватни действия срещу мащабните злоупотреби.
"Само ми се иска същата решителност да виждахме и към онези, които 40 години крадат държавата, милиардите ни и бъдещето ни. Към хората, заради които пътищата ни приличат на смъртоносен капан, мантинелите убиват, здравеопазването потъва в корупция и злоупотреби за стотици милиони, както и за всички останали проблеми, с които живеем всеки ден, а институциите твърде често гледат в друга посока", категоричен е актьорът.
Той завършва публичния си коментар с призив за генерална справедливост: "Законът трябва да важи за всички. И за гражданина с телефона. И за човека, който е откраднал цяла държава."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сашо Центъ
Коментиран от #6
18:37 13.07.2026
2 психо
Коментиран от #9
18:40 13.07.2026
3 Украине победи факт
18:40 13.07.2026
4 Кой беше този?
18:41 13.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Специалистът
18:43 13.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пустиня(к)
18:44 13.07.2026
11 Кво момиче
До коментар #5 от "Госпожице":Е тая бабушкера?
18:44 13.07.2026
12 И това мамино детенце
18:45 13.07.2026
13 Никой
18:46 13.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ах ,ах
Коментиран от #21
18:54 13.07.2026
16 маминия
18:57 13.07.2026
17 МПС
18:58 13.07.2026
18 факуса
18:59 13.07.2026
19 Гнусен
19:02 13.07.2026
20 Гост
19:05 13.07.2026
21 Поправка
До коментар #15 от "Ах ,ах":Става и със кекс дали от мама или жена,а може и той самият да го меси
19:06 13.07.2026
22 Абсурдистан
19:06 13.07.2026
23 Георги
19:07 13.07.2026
24 Гумичка за триене
19:09 13.07.2026
25 Механик
19:11 13.07.2026
26 az СВО Победа 81
19:13 13.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Въпрос
И двамата без семейно възпитание
19:17 13.07.2026
29 Гост
Санкцията е наложена заради използване на мобилен телефон зад волана в дъждовно време, докато в автомобила се вози и дъщеря му......
Варианти:
1.Вали, ще го тресне мълния през предавателя
2. Детето е без дъждобран, ще настине
3. Телефона е служебен китаец без IP 65 поне
4. Абе, маани го тоя измислен
Кога смениха закона, Нали САМО ПРИ СЛЪНЧЕВО ВРЕМЕ говоренето по телефоп е нарушение???
Кво става, ме, Бацета? Оно всичко съсипаа!
19:21 13.07.2026
30 Гост
19:23 13.07.2026
31 Бай онзи
19:23 13.07.2026
32 МП4
19:24 13.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Артилерист
19:29 13.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Троянец
19:35 13.07.2026
37 цецо
19:39 13.07.2026
38 РЯчков
19:40 13.07.2026